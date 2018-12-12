Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

Сурков Владислав


12.12.2018 В Минкомсвязи появился замминистра - экс-помощник Владислава Суркова 1
04.06.2018 Экс-куратор российских ИТ после ухода из Правительства нашел пристанище в «Сколково» 1
30.01.2018 США опубликовали «Кремлевский доклад». Врагами Америки названы министр связи, глава «Яндекса» и Евгений Касперский 1
30.09.2017 Что известно о путинской «Цифровой экономике»: текущий статус 1
06.04.2016 Медведев утвердил план госзакупки российских чипов 1
15.02.2016 История отечественных ИТ и телекома: Кто и как пытался взять под контроль Рунет 1
12.10.2015 Внимание Правительства к ИТ в госсекторе упало до рекордной отметки 1
11.06.2014 Внимание Медведева к ИТ в госсекторе резко сократилось 1
07.10.2013 Русский мега-проект "ЭРА-ГЛОНАСС" почти завершен. Что дальше? 1
27.09.2013 Минэк: Электронные госуслуги должны быть на 50% дешевле традиционных 1
22.09.2013 СМЭВ в регионах работает по принципу диода 2
05.09.2013 Медведев обновил состав правкомиссии по ИТ: выбыли президенты IBS, УЭК и «Ростелекома» 2
15.08.2013 Правительственная комиссия по ИТ меняет название и расширяет полномочия 2
31.07.2013 Медведев взял информатизацию госсектора в свои руки 1
16.07.2013 Электронное правительство: Путин поручил полиции и Минкомсвязи проверить Ростелеком 1
27.06.2013 Сергей Приходько возглавил правительственную комиссию по развитию телерадиовещания 2
24.06.2013 Новый куратор ИТ в правительстве: назначен преемник Суркова 3
15.05.2013 Экс-министр Фурсенко назначен кремлевским куратором «Сколково» 1
08.05.2013 Путин отправил в отставку главного ИТ-куратора Правительства 7
02.05.2013 Владислав Сурков рассказал о дальнейшей судьбе «Вконтакте» 3
19.04.2013 В погоне за рейтингом: избранные госсайты России ждет срочная модернизация 1
17.04.2013 Заместитель Суркова присмотрит за ИТ в госсекторе 1
09.04.2013 Сурков обсудил с руководством Honeywell проекты по модернизации промышленных производств совместно с российскими партнёрами 1
29.03.2013 ИКТ в госсекторе: перезагрузка 1
14.03.2013 Владислав Сурков забыл про информатизацию страны 4
12.12.2012 Минкомсвязи: Главная ИТ-система России должна заработать 1 января 2013 года 1
31.10.2012 Минкомсвязи пытается «упростить» СМЭВ 3
15.10.2012 Регионы России получили по 10 минут на отчеты о проблемах СМЭВ 1
09.10.2012 Минкомсвязи пытается оживить СМЭВ инновационным способом 1
08.10.2012 Сурков поручил Никифорову взять СМЭВ под личную ответственность 1
05.10.2012 Никифорову поручили усилить администрирование процесса перехода органов власти на электронное взаимодействие 1
24.09.2012 Новый президент рассказал о судьбе УЭК 1
03.09.2012 Правительство расширило состав комиссии по внедрению ИТ в госорганах 1
12.07.2012 Назначен ИТ-директор Кремля 1
02.07.2012 Путин создал новую госструктуру по развитию ИТ 1
27.06.2012 Сурков напомнил регионам и федеральным ведомствам, что нужно соблюсти сроки запуска СМЭВ 1
20.06.2012 Главный ИТ-проект России: сроки тотально провалены по всей стране 1
19.06.2012 Путин создал совет по модернизации экономики и инновационному развитию России 2
13.06.2012 Правительство утвердило новый состав комиссии по развитию телерадиовещания 1
13.06.2012 Комиссию по внедрению ИТ в госорганах возглавил Владислав Сурков 3

Публикаций - 59, упоминаний - 84

Сурков Владислав упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 13
Yandex - Яндекс 4101 5
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4690 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6479 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5351 3
АФК Система ПАО 996 3
Ростех - Ростехнологии 2230 3
НИС ГЛОНАСС - Навигационно-информационные системы 94 2
VK - Mail.ru Group 2485 2
Facebook 3767 2
Rambler Group - Рамблер ГК 486 2
Harman Kardon 167 1
Космическая связь ФГУП ГПКС 212 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 374 1
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center 35 1
RU-Center Group - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community 221 1
М2М телематика 165 1
ОМП - Открытая мобильная платформа 186 1
КСК Технологии 27 1
Ситроникс - Sitronics 563 1
Золотая Корона 280 1
НП ГЛОНАСС - Содействие развитию и использованию навигационных технологий 116 1
Microsoft Corporation 11127 1
Transas - Транзас ГК 58 1
Сумма Телеком - Sumtel 68 1
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 86 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
Армада 277 1
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 1
РТКомм.ру 161 1
Intel Corporation 4192 1
InfoWatch - Инфовотч 613 1
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 209 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2766 1
Twitter 2204 1
Abbyy 796 1
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 1
3761 1
РТИ 122 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 4
УЭК - Универсальная электронная карта 512 3
РЖД - Российские железные дороги 1081 2
РВК - Российская венчурная компания 476 2
Роснефть НК 367 2
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 162 2
Газпром-Медиа Холдинг 120 1
United Capital Partners 16 1
Continental AG 35 1
ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 158 1
Бинбанк 184 1
АвтоВАЗ 119 1
Восток-Запад - EWS Holding 22 1
НМГ - Национальная Медиа Группа 38 1
Lego 84 1
РКС - Российские космические системы 100 1
Ренова ГК - Ренова холдинг рус 63 1
ВЭБ Инновации - VEB Ventures - венчурный фонд 60 1
ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 90 1
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 1
Альфа-Групп 324 1
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 161 1
Россети ПАО 168 1
USM Holdings - ЮэСэМ Холдинговая компания 99 1
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 40 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
BMW 251 1
Газпром ПАО 524 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 1
Почта России ПАО 1574 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5800 25
Правительство РФ 2207 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 6
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1372 5
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 507 4
Администрация Президента РФ 269 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 4
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 3
Президент Российской Федерации 1441 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 2
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 2
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 312 2
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 380 2
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 2
Роснано 456 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 2
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 69 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 753 2
Федеральное казначейство России 766 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 354 1
ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 158 1
РЭЦ - Российский экспортный центр 55 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 428 1
КГБ СССР - Комитет государственной безопасности Советского Союза 19 1
Минприроды РФ - Министерство Природных Ресурсов и Экологии 56 1
Конгресс США - U.S. Congress legislation 107 1
ФАДМ Росмолодежь - Федеральное агентство по делам молодежи 24 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 56 1
Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям 66 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 128 1
Совет при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека 1 1
ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 23 1
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 35 1
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей 35 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 268 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 204 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10394 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4551 2
РЭС - Радиоэлектронные средства 33 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3010 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1259 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 486 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 1
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - Виртуальный оператор сотовой связи 171 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 136 1
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 107 1
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 1
EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта 55 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 11
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 3
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1357 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 505 2
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 2
Mozilla Corporation - Firefox - Браузер 1177 1
Роскосмос Цифровая Земля 2 1
РСМЭВ РФ - Региональная системы межведомственного электронного взаимодействия 23 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сдело 121 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 171 1
Яндекс.Новости 29 1
LiveInternet - блог-платформа 121 1
МЦСТ - Эльбрус-4С - Российский 64-разрядный микропроцессор 67 1
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 135 1
ГЕОП РФ - Государственная единая облачная платформа - Гособлако - УГЕОП - Управление государственной единой облачной платформой 80 1
Apple Safari - Браузер 605 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 1
ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 151 1
VK - Mail.ru Одноклассники 858 1
Microsoft Windows 10 6659 1
Google Chrome - браузер 1118 1
Никифоров Николай 1126 31
Медведев Дмитрий 1434 21
Дворкович Аркадий 169 16
Щеголев Игорь 676 11
Путин Владимир 1828 11
Вайно Антон 16 11
Собянин Сергей 211 10
Володин Вячеслав 62 10
Попов Алексей 317 8
Приходько Сергей 23 6
Федулов Владислав 58 6
Вексельберг Виктор 97 5
Гурко Александр 129 4
Песков Дмитрий 65 4
Волож Аркадий 181 4
Акимов Максим 167 4
Иванов Сергей 171 3
Козырев Алексей 270 3
Провоторов Александр 146 3
Чемезов Сергей 121 2
Чубайс Анатолий 106 2
Титов Борис 27 2
Новак Александр 19 2
Фомичев Олег 107 2
Усманов Алишер 241 2
Фурсенко Андрей 27 2
Гаттаров Руслан 117 2
Массух Илья 192 2
Громов Алексей 5 2
Мантуров Денис 56 2
Волин Алексей 113 2
Рогозин Дмитрий 79 2
Пак Олег 90 2
Шепилов Александр 12 2
Свердлов Денис 163 1
Копаев Геннадий 16 1
Шадаев Максут 384 1
Липов Андрей 50 1
Нечаев Иван 57 1
Мамонов Михаил 24 1
Россия - Российская федерация - РФ 57544 47
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 16
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5649 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 3
Россия - Калужская область 574 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 3
Россия - Костромская область 230 2
Россия - СФО - Новосибирск 1975 2
Россия - Волгоградская область 399 2
Россия - Курская область 340 2
Швейцария - Женева 87 2
Россия - Тульская область 753 2
Малайзия 341 1
Россия - Иркутская область 547 1
Россия - Владимирская область 368 1
США - Вашингтон 334 1
Россия - Белгородская область 369 1
Россия - Астраханская область 371 1
Россия - Тамбовская область 323 1
Мали 10 1
Россия - Кировск - Кировская область 304 1
Египет - Арабская Республика 369 1
Россия - Воронежская область 398 1
Россия - Архангельская область 343 1
Алжир - Алжирская Народная Демократическая Республика 119 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 663 1
Россия - Смоленская область 229 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1061 1
Средняя Азия - Среднеазиатский регион 133 1
Россия - Брянская область 86 1
Судан - Республика 41 1
США - Северная Каролина 60 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 219 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5748 1
Казахстан - Республика 2641 1
Европа 3774 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 462 1
Земля - планета Солнечной системы 874 1
Беларусь - Белоруссия 2095 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4024 6
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3224 2
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 2
Информационное общество - Государственная программа 282 2
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 164 1
Технический регламент Таможенного союза - ТР ТС 018 2011 - О безопасности колесных транспортных средств 19 1
Кибернетика 6 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1163 1
Федеральный закон 63-ФЗ - Об электронной подписи 120 1
CAATSA - Countering America's Adversaries Through Sanctions Act - Закон США О противодействии противникам США посредством санкций 1 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Цифровой контур здравоохранения - Цифровое здравоохранение 7 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2857 1
НПА - Нормативный правовой акт 49 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 658 1
КАСКО - Страхование транспорта от ущерба, хищения или угона 91 1
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 145 1
Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 8 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2233 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 834 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
ГЧП - Государственно-частное партнёрство 58 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 111 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2192 2
Forbes - Форбс 442 1
WikiLeaks 106 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
Thomson Reuters - Рейтер 1748 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 232 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 191 1
The Bell - Издание 34 1
Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 47 1
Россия 24 - телеканал 86 1
Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 61 1
MediaMetrics - агрегатор новостей 3 1
Вести 24 - Российский информационный канал 20 1
CNews Analytics 1991 4
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 79 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 657 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 141 1
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 1
ИРИ - Институт развития интернета 94 1
Worldskills - Ворлдскиллс 72 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766419, в очереди разбора - 670104.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще