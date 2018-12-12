Сурков Владислав

Медведев утвердил план госзакупки российских чипов 1

Внимание Правительства к ИТ в госсекторе упало до рекордной отметки 1

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СМЭВ в регионах работает по принципу диода 2

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Медведев взял информатизацию госсектора в свои руки 1

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Сурков поручил Никифорову взять СМЭВ под личную ответственность 1

Никифорову поручили усилить администрирование процесса перехода органов власти на электронное взаимодействие 1

Новый президент рассказал о судьбе УЭК 1

Правительство расширило состав комиссии по внедрению ИТ в госорганах 1

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Путин создал совет по модернизации экономики и инновационному развитию России 2

Правительство утвердило новый состав комиссии по развитию телерадиовещания 1