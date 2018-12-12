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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Сурков Владислав
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 59, упоминаний - 84
Сурков Владислав упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Никифоров Николай 1126 31
|Медведев Дмитрий 1434 21
|Дворкович Аркадий 169 16
|Щеголев Игорь 676 11
|Путин Владимир 1828 11
|Вайно Антон 16 11
|Собянин Сергей 211 10
|Володин Вячеслав 62 10
|Попов Алексей 317 8
|Приходько Сергей 23 6
|Федулов Владислав 58 6
|Вексельберг Виктор 97 5
|Гурко Александр 129 4
|Песков Дмитрий 65 4
|Волож Аркадий 181 4
|Акимов Максим 167 4
|Иванов Сергей 171 3
|Козырев Алексей 270 3
|Провоторов Александр 146 3
|Чемезов Сергей 121 2
|Чубайс Анатолий 106 2
|Титов Борис 27 2
|Новак Александр 19 2
|Фомичев Олег 107 2
|Усманов Алишер 241 2
|Фурсенко Андрей 27 2
|Гаттаров Руслан 117 2
|Массух Илья 192 2
|Громов Алексей 5 2
|Мантуров Денис 56 2
|Волин Алексей 113 2
|Рогозин Дмитрий 79 2
|Пак Олег 90 2
|Шепилов Александр 12 2
|Свердлов Денис 163 1
|Копаев Геннадий 16 1
|Шадаев Максут 384 1
|Липов Андрей 50 1
|Нечаев Иван 57 1
|Мамонов Михаил 24 1
|CNews Analytics 1991 4
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766419, в очереди разбора - 670104.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 766419, в очереди разбора - 670104.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru