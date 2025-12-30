HFLabs - HumanFactorLabs - ХФ Лабс

HFLabs - российская ИТ-компания. С 2005 года создает программные продукты, с помощью которых бизнес получает точную информацию о своих клиентах. Продукты HFLabs обрабатывают и приводят в порядок базы людей, компаний и адресов с сотнями миллионов записей. Решения HFLabs используют крупные российские банки, страховые компании, телеком-операторы, ритейл и др. Также HFLabs проводит аудит бизнес-процессов, помогая компаниям автоматизировать обработку данных физических и юридических лиц и за счет этого повысить клиентоориентированность.