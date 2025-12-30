Получите все материалы CNews по ключевому слову
HFLabs HumanFactorLabs ХФ Лабс
HFLabs - российская ИТ-компания. С 2005 года создает программные продукты, с помощью которых бизнес получает точную информацию о своих клиентах. Продукты HFLabs обрабатывают и приводят в порядок базы людей, компаний и адресов с сотнями миллионов записей. Решения HFLabs используют крупные российские банки, страховые компании, телеком-операторы, ритейл и др. Также HFLabs проводит аудит бизнес-процессов, помогая компаниям автоматизировать обработку данных физических и юридических лиц и за счет этого повысить клиентоориентированность.
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание организации — book@cnews.ru
HFLabs и организации, системы, технологии, персоны:
|Назаров Никита 13 5
|Степанов Константин 13 3
|Билялов Эльдар 3 2
|Савченко Александр 3 2
|Литвинова Роза 2 2
|Журавлев Дмитрий 13 2
|Сотин Денис 216 2
|Казарцев Алексей 27 2
|Фомичев Андрей 73 2
|Михайлов Алексей 97 2
|Стятюгин Роман 39 2
|Качура Сергей 4 1
|Головкин Сергей 1 1
|Семион Кирилл 43 1
|Гордеев Кирилл 1 1
|Пилипенко Анастасия 1 1
|Колмаков Антон 3 1
|Плетнев Владислав 4 1
|Тылевич Наталия 5 1
|Тобурдановский Михаил 3 1
|Василенко Петр 13 1
|Королев Олег 4 1
|Сафиуллин Тимур 1 1
|Федорова Наталья 2 1
|Кушлевич Николай 5 1
|Акимов Дмитрий 1 1
|Владимиров Николай 1 1
|Сердобинцева Ольга 1 1
|Шкварун Иван 1 1
|Liu Mark - Лю Марк 11 1
|Арутюнян Гарник 3 1
|Саламатов Илья 1 1
|Соловьев Святослав 1 1
|Щеголев Игорь 698 1
|Никифоров Николай 1136 1
|Фролов Павел 86 1
|Козырев Алексей 326 1
|Сурков Владислав 73 1
|Фадеев Валерий 12 1
|Медведев Дмитрий 1663 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1411574, в очереди разбора - 730729.
Создано именных указателей - 188388.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.