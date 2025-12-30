Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 188388
ИКТ 14580
Организации 11298
Ведомства 1495
Ассоциации 1076
Технологии 3543
Системы 26527
Персоны 81454
География 2996
Статьи 1573
Пресса 1269
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2750
Мероприятия 877

HFLabs HumanFactorLabs ХФ Лабс

HFLabs - HumanFactorLabs - ХФ Лабс

HFLabs - российская ИТ-компания. С 2005 года создает программные продукты, с помощью которых бизнес получает точную информацию о своих клиентах. Продукты HFLabs обрабатывают и приводят в порядок базы людей, компаний и адресов с сотнями миллионов записей. Решения HFLabs используют крупные российские банки, страховые компании, телеком-операторы, ритейл и др.  Также HFLabs проводит аудит бизнес-процессов, помогая компаниям автоматизировать обработку данных физических и юридических лиц и за счет этого повысить клиентоориентированность

 

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


30.12.2025 Спрос на ИИ-специалистов в России растет быстрее предложения. Опубликовано почти 200 тысяч вакансий 1
15.09.2025 Российские банки попробовали китайские ИИ-ускорители. Они дешевые, но перегреваются и уступают в стабильности Nvidia 1
10.09.2025 «Ингосстрах» перешел на отечественную MDM-систему 1
16.07.2024 Банк «Синара» повышает качество клиентских данных с помощью решения HFLabs 1
19.06.2024 Ассоциация больших данных и HFLabs презентовали результаты тестирования риск-модели деобезличивания 1
27.04.2024 Российские тюремщики хотят за 470 миллионов разработать на СПО систему для хранения досье 1
15.04.2024 Национальная страховая информационная система и HFLabs запустили проект по повышению качества данных 1
03.04.2024 В России повысили штраф за спам-звонки до миллиона рублей 1
15.03.2024 Рекламу без согласия чаще всего присылают банки и микрофинансовые организации. Более 60% жалоб заканчиваются штрафами 2
11.03.2024 «Диасофт» ускорил процессы кредитования МСБ в крупном банке 1
19.02.2024 «Лига Ставок» внедрила российскую систему по управлению клиентскими данными 2
05.12.2023 Минцифры разработало два варианта обезличивания персональных данных 1
28.09.2023 Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг систем обезличивания данных 2023 1
02.05.2023 HFLabs выпустил «Маскировщик» — новый продукт для обезличивания персональных данных 1
12.07.2022 «Альфастрахование» полностью автоматизировала работу с согласиями клиентов на обработку их данных 2
20.05.2022 Конференция ЛАФ соберет аналитиков со всей страны в Подмосковье 1
12.01.2022 ИТ-компания HFLabs создала продукт для проверки банковских клиентов по черным и белым спискам 2
11.01.2022 В России возникает кибер-элита, манипулирующая гражданами 1
21.12.2021 Советники Путина предложили запретить цифровую слежку за россиянами (но разрешить в интересах государства) 1
28.10.2016 Как чистые данные от HFLabs помогли «ВТБ Страхованию» зарабатывать больше 2
22.07.2014 «Бинбанк» завершил первый этап создания хранилища данных на базе IBM BDW и автоматизации обязательной отчетности 1
19.06.2013 «Инфосистемы Джет» строят единое хранилище клиентской информации для «АльфаСтрахования» 1
08.04.2013 ИТ для банков: инновации отходят на второй план 1
07.03.2013 Конференция CNews: «ИКТ в финансовом секторе» 1
12.12.2012 Минкомсвязи: Главная ИТ-система России должна заработать 1 января 2013 года 1
26.06.2007 «Ренессанс страхование»: новый подход к работе с клиентами 1

Публикаций - 26, упоминаний - 31

HFLabs и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10357 3
Yandex - Яндекс 8517 3
Diasoft - Диасофт 1038 3
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 523 3
DIS Group - Data Integration Software - Дата Интегрэйшн Софтвер 179 2
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1190 2
Software AG 198 2
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1041 2
iCAM Group - iDSystems - АйДиСистемс - Инновейтив Диджитал Системс 25 1
Diasoft - Новая Афина - СП Диасофт и Програмбанк 54 1
RockITSoft - Рокитсофт - Croc Code - Крок Регион 12 1
NICE Actimize 11 1
ВС Лаб - Лаборатория ВС - ВС лаб-разработка 10 1
Usabilitylab - ЮзабилитиЛаб 38 1
AutoFAQ - ДипХакЛаб 40 1
Квадриум - Quadrium 17 1
ЦБ РФ - НСИС - Национальная страховая информационная система 33 1
Т1 Холдинг - НЦК ИСУ АНО - Национальный центр компетенций по информационным системам управления холдингом 39 1
Ferrum IT Group - Феррум АйТи Групп 16 1
К2Тех - K2 Cloud - K2 Облако - K2 Cloud Облачная платформа - К2 Автомотив Клауд - ранее Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 198 1
ГрафТех 12 1
Infognito - Brillix 3 1
Социальная лаборатория - Social Lab 5 1
Meta Platforms - Facebook 4539 1
ROBBO - РОББО - Образовательная робототехника - ScratchDuino (СкретчДуино) - Кружковое движение 78 1
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost - Аванпост 178 1
Kribrum - Крибрум 33 1
Восход ФГБУ НИИ 686 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5294 1
Т1 Иннотех 198 1
AWG - АртВеб Групп 23 1
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 418 1
Custis - Customized Information Systems - Кастис - ЗИС - ЗаказныеИнформСистемы 130 1
Xsolla - Иксолла - Систем проджектс 17 1
Oracle Siebel Systems 515 1
ИКС - Гарда ГК - Гарда Технологии 182 1
ITD Group - International IT-Distribution Group - Интернейшнл АйТи Дистрибьюшн 12 1
МегаФон 9961 1
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 403 1
Neuro.net - Нейро 22 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8241 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3006 2
АльфаСтрахование СГ 357 2
Альфа-Банк 1874 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 684 2
ВТБ - ВТБ24 668 2
Петропавловск Финанс - АТБ - Азиатско-Тихоокеанский Банк 56 2
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 283 2
ВТБ - ТрансКредитБанк 104 2
Фора Банк 75 1
Инго Банк - Ингосстрах банк - Ингосстрах Союз АКБ - Союз Банк - Автогазбанк - Сибрегионбанк - Народный банк сбережений 64 1
Национальный антикоррупционный комитет - НАК 11 1
Проминвестбанк - Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк 22 1
ВТБ - ВТБ24 - Гута Банк - Тверь АКБ 85 1
ВТБ Страхование - Страховая группа МСК - Столичная страховая группа - Московская Страховая Компания 18 1
SCC - Sequoia Credit Consolidation - Секвойя Кредит Консолидейшн - SCC Assets Management - ЭсСиСи Эссетс Менеджмент 13 1
Стройкредит АКБ 35 1
Темпбанк МАБ - Московский акционерный Банк 7 1
Инфостарт - Infostart 9 1
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 203 1
ВТБ Страхование 61 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 537 1
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 239 1
Лига Ставок БК - ПМБК - Первая международная букмекерская компания - букмекерская контора 23 1
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 221 1
Синара ГК - Sinara Group 116 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1384 1
NanduQ - Qiwi 1006 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 359 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 945 1
Ингосстрах СПАО 453 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 444 1
Western Union - Western Union Financial Services - Вестерн Юнион 128 1
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 211 1
Nordea Bank - Нордеа Банк - Оргрэсбанк АБ 101 1
АльфаСтрахование Жизнь 28 1
Связной Банк 105 1
ББР банк - Балтийский Банк Развития 41 1
ТКБ - ТрансКапиталБанк 87 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12917 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3130 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5272 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3548 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1140 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2258 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4806 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2819 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1183 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 913 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 239 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 595 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 203 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 369 1
ФАС РФ - УФАС - Управления Федеральной антимонопольной службы 204 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 657 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5237 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1677 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2737 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 307 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3468 1
Федеральное казначейство России 1880 1
Единая Россия - Политическая партия 316 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 130 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
BIAN - Banking Industry Architecture Network 9 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8764 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73489 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57451 6
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12394 5
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 5679 5
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8136 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34045 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25556 4
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7639 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18369 4
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7427 4
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7643 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11472 4
Стандартизация - Standardization 2243 3
RCPM - Risk-based Corporate Performance Management - Риск-ориентированное управление - Концепция управления эффективностью бизнеса на основе риск-стратегии - Риск-менеджмент - Risk Management 871 3
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4498 3
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5921 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31984 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5947 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31852 3
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3189 3
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1745 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13330 3
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5888 3
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1128 3
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5669 2
CDP - Customer Data Platform - платформа клиентских данных 112 2
Пластиковая карта - ISO/IEC 7810 1081 2
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 1009 2
Контактный центр - Outbound-услуги - сервис выполнения исходящих телефонных вызовов - Автодозвон - Предиктивный обзвон 392 2
Кибербезопасность - НСД - Маскирование данных - Masking data 132 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 2117 2
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2484 2
Data Mart - Витрина данных - Хранилище данных специализированное - Киоск данных - Рынок данных - Подмножество (срез) хранилища данных, массив тематической, узконаправленной информации 323 2
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4295 2
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1317 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5281 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26104 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12340 2
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2633 2
FreePik 1456 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1051 2
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 529 2
Diasoft FA# Treasury 15 1
HFLabs KYC 1 1
Salesforce - Informatica PowerCenter 21 1
ПрограмБанк АБС - Центавр Омега, Дельта - Гефест ИБС 33 1
Парус Бухгалтерский учет - Парус Сведение отчетности 8 1
OpenWay Group - OpenWay Way4 - платформа электронного процессинга платежных карт 56 1
ИКС - Гарда Маскирование 22 1
HFLabs - Центр управления согласиями 1 1
Квадриум - Quadrium ActiveData 1 1
Fadata - Insis 4 1
Т1 НОТА - Т1 Сфера Обезличивание данных 4 1
Oracle Siebel CRM On Demand - Oracle Siebel Customer Relationship Management 294 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5871 1
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 317 1
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 671 1
Diasoft Digital Q - Экосистема low-code разработки микросервисных программных продуктов - Цифровая омниканальная платформа 382 1
Rakuten Viber 652 1
РСА - АИС Страхования - ОСАГО АИС - Автоматизированная информационная система ОСАГО 66 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5135 1
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 300 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3441 1
ФНС РФ АИС Налог-3 - Автоматизированная информационная система Федеральной налоговой службы 94 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1125 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 883 1
Qlik Qlikview 118 1
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 193 1
Связной-Клуб - Программа лояльности 18 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2060 1
ЦФТ Банк БИК - Банковский информационный комплекс - СПЭД БИК IBSo - IB System Object 144 1
SAP FS-CM - SAP Claims Management 2 1
IBM Banking Industry Framework - IBM Banking Data Warehouse 9 1
Назаров Никита 13 5
Степанов Константин 13 3
Билялов Эльдар 3 2
Савченко Александр 3 2
Литвинова Роза 2 2
Журавлев Дмитрий 13 2
Сотин Денис 216 2
Казарцев Алексей 27 2
Фомичев Андрей 73 2
Михайлов Алексей 97 2
Стятюгин Роман 39 2
Качура Сергей 4 1
Головкин Сергей 1 1
Семион Кирилл 43 1
Гордеев Кирилл 1 1
Пилипенко Анастасия 1 1
Колмаков Антон 3 1
Плетнев Владислав 4 1
Тылевич Наталия 5 1
Тобурдановский Михаил 3 1
Василенко Петр 13 1
Королев Олег 4 1
Сафиуллин Тимур 1 1
Федорова Наталья 2 1
Кушлевич Николай 5 1
Акимов Дмитрий 1 1
Владимиров Николай 1 1
Сердобинцева Ольга 1 1
Шкварун Иван 1 1
Liu Mark - Лю Марк 11 1
Арутюнян Гарник 3 1
Саламатов Илья 1 1
Соловьев Святослав 1 1
Щеголев Игорь 698 1
Никифоров Николай 1136 1
Фролов Павел 86 1
Козырев Алексей 326 1
Сурков Владислав 73 1
Фадеев Валерий 12 1
Медведев Дмитрий 1663 1
Россия - РФ - Российская федерация 157514 17
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53499 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8156 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45882 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18277 2
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1818 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4101 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13569 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2540 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1352 1
Россия - СФО - Кемеровская область 997 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 924 1
Европа 24654 1
Украина 7801 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3383 1
Европа Западная 1492 1
Тихий океан - Тихоокеанский бассейн - Тихоокеанский регион 768 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51315 14
Страхование - Страховое дело - Insurance 6257 10
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8540 5
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2551 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55060 5
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6675 4
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5323 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26008 4
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8375 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6947 3
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1762 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15181 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11778 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6261 3
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2321 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3700 2
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2919 2
Паспорт - Паспортные данные 2735 2
Негласное наблюдение - Covert surveillance - скрытое наблюдение - слежка - подслушивание - прослушка - отслеживание передвижений 553 2
CRM - Клиентоориентированность - Клиентоориентированный сервис - Клиентоцентричность 359 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10759 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8242 2
Права человека - Правозащитное движение - Human rights 361 2
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 877 2
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 849 2
Федеральный закон 38-ФЗ - О рекламе 265 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7294 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5878 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31953 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5324 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6371 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6414 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2703 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1427 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2959 1
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1253 1
Аудит - аудиторский услуги 3113 1
Здравоохранение - Здоровье женщины, матери и ребенка - Беременность и роды - рождение ребенка - деторождение - декретный отпуск - материнство - пособие на детей и беременных женщин 562 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1565 1
Ведомости 1259 3
Nikkei BP - Nikkei Asia Biztech - Nikkei BizTech News 227 1
Московский Комсомолец - МК - Газета 32 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1083 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2172 1
Forbes - Форбс 916 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1145 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11418 1
TAdviser - Центр выбора технологий 430 1
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 537 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3759 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8394 2
Juniper Research 551 1
Gartner - Гартнер 3615 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 371 1
Informa - Ovum - Omdia 138 1
In-Stat 115 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1648 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1411574, в очереди разбора - 730729.
Создано именных указателей - 188388.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Обзор робота-пылесоса Dreame Matrix10 Ultra: самый умный профессионал в мире уборки

Где бесплатно смотреть новогодние фильмы и слушать праздничную музыку в 2025 году

Обзор HUAWEI WATCH Ultimate 2: ультимативные флагманские часы

Показать еще

Наука

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле
Показать еще