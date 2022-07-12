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«Альфастрахование» полностью автоматизировала работу с согласиями клиентов на обработку их данных

«Альфастрахование» усовершенствовала работу с клиентскими согласиями на обработку персональных данных и рекламные сообщения. Теперь управление этими документами полностью автоматизировано.

Проект реализован совместно с российской ИТ-компанией HFLabs с использованием программного продукта «Центр управления согласиями» (ЦУС). Он позволяет проконтролировать, на какие цели и кому предоставлены согласия, источники их получения, сроки действия, а также дает возможность хранить текстовые версии.

Все согласия клиентов «Альфастрахование» собраны в одном каталоге – независимо от того, в какой период и по какому продукту они получены. Сотрудники компании могут оперативно получить доступ к ним, в то время как раньше это требовало ручной работы.

ЦУС позволяет обрабатывать как все согласия сразу, так и точечно – в разрезе каналов коммуникации или партнеров, которым согласие было предоставлено. Это дает возможность компании гибко настраивать любое взаимодействие с клиентами. Например, если человек попросил отправлять ему рекламную информацию на почту, а не звонить по телефону, то при формировании выгрузки для маркетингового обзвона он точно не попадет в список.

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«Мы последовательно улучшаем опыт во всех точках взаимодействия клиента с нашей компанией, запуск центра управления согласиями – важное звено в процессе управления персональными данными», – сказал Кирилл Гордеев, директор департамента клиентского сервиса «Альфастрахование».

«Люди часто подписывают согласия, не читая текст и не проверяя, к кому и с какой целью попадет их персональная информация. Наш проект с «Альфастрахование» демонстрирует, что бизнес стремится сделать процесс работы с согласиями максимально понятным и прозрачным», – отметила Анастасия Пилипенко, руководитель проекта HFLabs.

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