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АльфаСтрахование СГ


20.10.2021 Конференция CNews «Рынок ЭДО: итоги 2021 года» 1
13.07.2021 Исследование: более 60% россиян отправляют скриншоты с рабочей перепиской в мессенджерах друзьям 2
13.07.2021 УК «Альфа-Капитал» внедрила Smart ID Engine для распознавания документов пользователей мобильного приложения 1
22.06.2021 Каждый третий страховой случай по каско от «АльфаСтрахование» урегулируется онлайн 1
21.06.2021 Smart Engines предоставила безопасную альтернативу сервисам распознавания документов в Интернете 1
08.06.2021 Atos модернизировала ЦОД группы «Альфастрахование» 3
31.05.2021 Решена «фундаментальная проблема» распознавания российского паспорта искусственным интеллектом 1
17.05.2021 Альфа-Банк открыл регистрацию на международный конкурс Alfa Battle Camp 1
30.04.2021 «Альфастрахование» запустила сервис онлайн-оплаты полисов через СБП 1
29.04.2021 «Билайн» и «Альфастрахование» запустили онлайн-продажи страховых полисов для защиты жилья 1
27.04.2021 «Билайн» и «Альфастрахование» запустили онлайн-продажи страховых полисов для защиты экрана смартфона 2
08.04.2021 Конференция CNews «Электронный документооборот 2021» состоится 13 апреля 1
06.04.2021 «Билайн» и «Альфастрахование» запустили онлайн-оформление ипотечного страхования со скидкой 20% 4
26.03.2021 «Алиса» научилась оформлять страховку через «Альфастрахование» 2
25.03.2021 Конференция CNews «Электронный документооборот 2021» состоится 13 апреля 1
19.03.2021 ПО Smart Engines для распознавания банковских карт, баркодов и типовых документов внесено в реестр российского софта 1
10.03.2021 Конференция CNews «Электронный документооборот 2021» состоится 13 апреля 1
04.03.2021 Система распознавания документов Smart ID Engine внесена в реестр российского ПО 1
17.02.2021 Финансовые итоги облачной платформы Yandex.Cloud 1
05.02.2021 Более 125 тысяч клиентов «Альфастрахования» воспользовались упрощенной авторизацией на сайте с помощью госуслуг 3
03.02.2021 Владимир Муравьев, ИТ-директор «АльфаСтрахование» в интервью CNews: Мировой InsurTech пока находится на шаг впереди российского 3
26.01.2021 «Сател» приобрела крупный пакет акций разработчика диалоговых платформ «Зиакс» 1
22.12.2020 «Альфастрахование» совместно с SAS построила аналитическую систему для противодействия мошенничеству 1
10.12.2020 «Альфастрахование» и Альфа-банк запустили продажи страховой защиты через чат-бот Alfa Message 2
09.12.2020 «Альфастрахование» и «Ростелеком» предложили новую защиту для смартфонов 3
08.12.2020 «Альфастрахование»: объем выручки страховых услуг онлайн за 5 лет вырос более чем в 20 раз 2
18.11.2020 «Альфа-групп» запускает чемпионат для дата-сайентистов Alfa-Battle 2.0 2
17.11.2020 Smart Engines представила новое поколение систем распознавания с аутентификацией документов и биометрической верификацией 1
11.11.2020 «Альфастрахование» на 78% сократила количество сбоев в бизнес-приложениях с помощью платформы AppDynamics 2
02.11.2020 «Ростелеком» запускает продажи электронных полисов ОСАГО 1
26.10.2020 Центробанк России впервые стандартизировал открытые банковские API 1
23.10.2020 Сотрудники МТС под защитой «Альфастрахование» 2
20.10.2020 Когда страховые услуги можно будет получать удаленно 1
09.10.2020 «Ростелеком» и «Альфастрахование» запустили онлайн-страховку от несчастного случая 2
25.09.2020 ОНЛАЙН-конференция CNews «ИТ в страховании 2020» состоится 8 октября 1
03.09.2020 Конференция CNews «ИТ в страховании 2020» состоится 8 октября 1
28.08.2020 «Связной» запустил страхование автомобилей 1
25.08.2020 Карантин не помеха: новый магазин Xiaomi в Москве 1
19.08.2020 «АльфаСтрахование» и «Ростелеком» защитят квартиру от ущерба в режиме онлайн 1
17.07.2020 Более половины российских компаний в период пандемии увеличили расходы на кибербезопасность 1

Публикаций - 207, упоминаний - 349

АльфаСтрахование СГ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6436 37
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5297 25
Smart Engines - Смарт Энджинс 199 17
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6849 13
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4654 12
Сибур Диджитал - Сибур ИТ 37 8
Инфосистемы Джет 674 7
IBM 3522 6
ABB Group - Asea Brown Boveri 227 5
Транснефть-Технологии 8 5
Yandex - Яндекс 4097 5
3720 4
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 4
Программный продукт ГК 92 4
Blockpass IDN 6 3
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 486 3
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 3
VK - Mail.ru Group 2482 3
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 237 3
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 3
Комдив 20 3
Ростелеком - DataLine - Даталайн 193 3
SAP SE 3207 3
СКБ Контур 416 3
G-Core Labs 64 2
Data Matrix 52 2
Selectel - Селектел 137 2
InfoWatch - Инфовотч 599 2
Diasoft - Диасофт 353 2
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 65 2
EPAM Systems - ЭПАМ Систэмз - Effective Programming for America 302 2
Telegram Group 702 2
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 2
Hitachi 462 2
SearchInform - Серчинформ 181 2
Intek - Интек 5 2
VerifyMyAge 6 2
PwC - PricewaterhouseCoopers 310 2
RedMadRobot - Рэдмэдробот 45 2
Hitachi Vantara 100 2
Альфа-Банк 1122 32
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 31
Совкомбанк ПАО 147 24
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1270 20
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 20
Открытие ФК 538 20
Май - Российская торговая компания 49 19
Ингосстрах СПАО 210 17
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 154 17
ПГК - Первая грузовая компания 98 17
Газпромбанк - ГПБ 692 16
X5 Group 599 16
FESCO - Транспортная группа - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство 49 16
Уралкалий ПАО 62 15
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 720 15
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 15
ПСБ - Промсвязьбанк 613 14
Почта Банк 289 14
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 99 13
Аэрофлот 492 12
Норникель - Норильский никель 177 11
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 11
Леруа Мерлен - Leroy Merlin 147 10
ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 90 10
X5 Group - Пятерочка 559 10
ММК-Информсервис 20 9
СУЭК СГК - Сибирская генерирующая компания 23 9
ТрансКонтейнер 25 9
Фармстандарт АО 32 9
Procter&Gamble - P&G 93 9
Почта России ПАО 1569 9
ЧТПЗ Группа - Челябинский трубопрокатный завод 30 9
Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева 32 9
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 214 9
ФГК - Федеральная грузовая компания 10 9
Русагро Группа Компаний 139 9
Mary Kay - Мэри Кэй 82 9
McDonald’s - Макдоналдс 90 9
Росгосстрах 182 8
НСПК - Национальная система платежных карт 257 8
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 10
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 704 9
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 8
Счётная палата РФ 458 7
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2230 5
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1579 5
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5788 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 3
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 718 3
ГАУ Госинформ Республики Мордовия 5 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1682 2
Центр Крови ФГБУЗ ФМБА России 56 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1422 1
МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр 60 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 71 1
РВК ТК 26 - Технический комитет Криптографическая защита информации 20 1
МИАЦ ГУЗ ВО г. Владимир - Медицинский информационно-аналитический центр Владимирской области 17 1
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 55 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 183 1
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Государственный музей изобразительных искусств 32 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии 694 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 255 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 883 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 61 3
АФТ - Ассоциация Финтех 76 2
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 7 1
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 16 1
Финтех Старт - Ассоциации стартапов 1 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 54
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 16
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1025 12
ARM64 - Архитектура процессора 1017 10
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 191 10
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 2997 9
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 249 9
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 8
ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 101 7
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 6
ИТ-аутсорсинг 669 6
Big Data - Большие данные 1136 5
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 137 5
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 5
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 5
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 722 4
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 4
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 998 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1633 4
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 174 4
RISC - Reduced instruction set computer - Архитектура процессора 68 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 3
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1208 3
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 180 3
ОИТ - Оборудование, изделия и технологии 19 3
ЮЗ ЭДО - ЮЗДО - Юридически значимый электронный документооборот 61 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 571 3
MRZ - MachineReadableZone - машинно-читаемая зона - машиносчитываемая часть документа 18 3
AZTEC Code - Двумерный матричный штрихкод 12 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4467 3
PDF417 - Portable Data File - Переносимый файл данных - двумерный штрихкод 13 3
InsurTech - Insurance Technologies - Цифровые технологии в страховании - Умное страхование 19 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 2
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 2
OCR - Optical Character Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 160 2
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Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1321 2
Apple iOS 5741 15
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 137 14
Google Android 10750 14
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 11
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Linux OS 4226 10
Apple macOS 920 10
Intel x86 - Архитектура процессора 990 10
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 10
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Купибилет - Kupibilet 13 9
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АльфаСтрахование Мобайл 7 7
Ред ОС 239 4
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Microsoft Excel 434 4
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Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 225 3
Microsoft Office 1908 3
Java - Язык программирования 1163 3
ВымпелКом - Билайн Личный кабинет - Мой Билайн 56 3
Smart Engines - Smart Tank Reader - Кроссплатформенная программа распознавания образов танков 4 3
ФГУП НТЦ Атлас Атликс 9 3
Smart Engines - Smart Code Engine 9 3
Smart Engines - Smart Document Engine 8 3
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 263 2
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Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа 61 2
Superjob 172 2
Smart Engines - Smart DocumentReader 4 2
Аэрокосмические системы - Макс - САПР 86 2
Biglion - Биглион 53 2
АльфаСтрахование АльфаCyber - комплексная защита от киберрисков 2 2
SAP FS-CM - SAP Claims Management 2 2
Python - Высокоуровневый язык программирования 389 1
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Rakuten Viber 429 1
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Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5582 4
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Россия - Татарстан - Казань 1505 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3889 2
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Эквадор - Республика 42 1
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Бахрейн - Королевство 58 1
Марокко - Королевство 75 1
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OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 4
Аутсорсинг 84 4
Страхование - Страховое дело 43 3
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СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1196 3
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ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3210 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 656 2
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ISO/IEC 27001 - Международный стандарт по информационной безопасности 112 1
ТТН - товарно-транспортная накладная 6 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 60 1
СРО - саморегулируемые организации 43 1
IBAN - International Bank Account Number - Международный номер банковского счета 5 1
Cyber Monday - Киберпонедельник - понедельник, наступающий после Чёрной пятницы, которая даёт старт сезона распродаж в Соединённых Штатах, между Днём благодарения и Рождеством 25 1
Русский язык 963 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
EAN - European Article Number - Европейский номер товара 11 1
ИСЖ - Инвестиционное страхование жизни 5 1
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 51 1
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 97 1
CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода 84 1
НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 105 1
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 1
ДМС - Добровольное медицинское страхование 58 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 1
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 184 1
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2048 16
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 237 4
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 260 2
TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 231 1
НТВ - Телекомпания 162 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
Коммерсантъ - Издательский дом 480 1
ТНТ - Телеканал 93 1
Россия 24 - телеканал 86 1
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New retail 2 1
ComputerWorld 92 1
ТВ-3 - телеканал 48 1
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