АльфаСтрахование СГ

«АльфаСтрахование» перешла на российские сертификаты безопасности для сайта и мобильного приложения Компания «АльфаСтрахование» сообщила о переходе на российские сертификаты безопасности удостоверяющего

«АльфаСтрахование»: каждый третий россиянин отправляет копии документов через мессенджеры ографию паспорта или другого личного документа. Каждый четвертый хранит такие снимки в галерее телефона, а 18% пересылали их в личных сообщениях в социальных сетях. Об этом говорят результаты опроса «АльфаСтрахование». Чаще всего россияне пересылают копии паспорта – так поступали 32% респондентов. Водительские удостоверения отправлял 21%, СНИЛС и ИНН – 17%, банковские реквизиты – 15%. Кажды

«СКБ Контур» и «АльфаСтрахование» объединяют экспертизу для противостояния киберугрозам «СКБ Контур» и «АльфаСтрахование» договорились о сотрудничестве в сфере кибербезопасности. Партнерство нацелено на укрепление цифровой устойчивости бизнеса в условиях растущего числа кибератак. Об этом CNews с

«СберТех» обеспечил «АльфаСтрахование» российскими решениями для ИТ-разработки «АльфаСтрахование» импортозаместила иностранную платформу Nexus Sonatype для управления компонентами программного обеспечения (ПО) решением от «СберТеха» Platform V Works::Artifactory. Компания

«АльфаСтрахование» и «АйТи Бастион» подписали соглашение о развитии сервисов с киберстрахованием «АльфаСтрахование» и «АйТи Бастион» подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Компании будут развивать решения, объединяющие инструменты информационной безопасности и страхование от киб

«СберТех» и «АльфаСтрахование» договорились о развитии отечественного ПО для финансового сектора Российский разработчик ПО «СберТех» и страховая компания «АльфаСтрахование» подписали меморандум о сотрудничестве в области развития и продвижения отечественных программных решений. Стороны договорились объединить компетенции для совместной разработки

«АльфаСтрахование» развивает более 100 ИИ-проектов В «АльфаСтрахование» реализуют более 100 проектов, связанных с использованием генеративного искусственного интеллекта в бизнес-процессах. Об этом CNews сообщили представители «АльфаСтрахование<

Positive Technologies и «АльфаСтрахование» договорились развивать киберстрахование в России Positive Technologies и «АльфаСтрахование» подписали соглашение о сотрудничестве в области развития киберстрахования.

«АльфаСтрахование» и «АйТи Бастион» подписали соглашение о развитии сервисов с киберстрахованием «АльфаСтрахование» и «АйТи Бастион» подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Компании будут развивать решения, объединяющие инструменты информационной безопасности и страхование от киб

«АльфаСтрахование» и Innostage договорились о разработке комплексной защиты бизнеса от киберрисков «АльфаСтрахование» и Innostage подписали соглашение о сотрудничестве. В рамках него компании займутся совместной разработкой комплексных решений для защиты российского бизнеса от киберугроз, тех

«АльфаСтрахование»: спрос на киберстрахование вырос вдвое с начала 2026 года С начала 2026 г. количество запросов на киберстрахование увеличилось в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2025 г., по данным «АльфаСтрахование». Число заключенных договоров выросло на 25%. Об этом CNews сообщили представители «АльфаСтрахование». Около трети всех запросов приходится на промышленные предприятия.

«АльфаСтрахование» фиксирует рост мошеннических списаний в период майских праздников ников, несанкционированные списания через фишинговые ссылки и переводы на счета третьих лиц под видом оплаты фиктивных счетов, выставленных мошенниками. Об этом CNews сообщили представители компании «АльфаСтрахование». «До 80% подобных случаев связаны с социальной инженерией. В праздники люди, как правило, менее внимательны и легче попадают под влияние злоумышленников. В большинстве случае

«Авито» запускает «Авито Гарантию» для смартфонов совместно с «АльфаСтрахование» «Авито Гарантию». С ее помощью можно оформить дополнительную гарантийную защиту при покупке телефона через «Авито Доставку». Первым партнером, предоставляющим услуги страхования, выступила компания «АльфаСтрахование». Об этом CNews сообщили представители компании «АльфаСтрахование». На первом этапе сервис доступен при покупке смартфонов у профессиональных продавцов – причем не тольк

«АльфаСтрахование» и Ассоциация операторов микромобильности России: травматизм кикшеринга снизился на 15% Компания «АльфаСтрахование» совместно с Ассоциацией операторов микромобильности России проанализировала аварийность с участием электросамокатов и страховые случаи по программам страхования пользователей

«АльфаСтрахование-Жизнь» запустила онлайн-продажи полисов НСЖ «АльфаСтрахование» и «АльфаСтрахование-Жизнь» объявили о запуске продаж накопительного страхования жизни (НСЖ) в онлайне. Клиентам стал доступен флагманский продукт FortKnox с гарантирова

«АльфаСтрахование» и «Авито Подработка» запустили страхование ответственности для исполнителей и заказчиков «АльфаСтрахование» и платформа «Авито Подработка» объявили о запуске программы страхования гражданской ответственности для пользователей сервиса краткосрочной занятости. Страховая защита действу

«АльфаСтрахование» запустила ДМС онлайн для малого бизнеса «АльфаСтрахование» запустила программу добровольного медицинского страхования для небольших коллективов, которую можно оформить полностью онлайн. Продукт подойдет юридическим лицам и индивидуаль

«АльфаСтрахование»: каждый третий россиянин советуется с ИИ перед крупной покупкой «АльфаСтрахование» провела опрос и выяснила, что 32% россиян советуются с нейросетями перед крупными покупками – от техники до путешествий. Об этом CNews сообщили представители компании «Альф

«АльфаСтрахование» и «Авито Путешествия» запустили страховку для посуточной аренды жилья «АльфаСтрахование» и «Авито Путешествия» запустили страховой продукт для посуточной аренды жилья. Теперь арендодатели квартир и домов, размещенных на технологической платформе «Авито Путешествия

Исследование «АльфаСтрахования»: россияне стали внимательнее и избирательнее в интернете «АльфаСтрахование» выяснила, что около 75% россиян за последние два года стали внимательнее относиться к своей безопасности в цифровой среде и более избирательно взаимодействуют с онлайн-контакт

Решение «Сбера» поможет компании «АльфаСтрахование» повысить технологическую независимость «АльфаСтрахование» успешно импортозаместила иностранную платформу Nexus Sonatype для управления компонентами программного обеспечения (ПО) решением Platform V Works::Artifactory от «СберТеха». С

«АльфаСтрахование» реализует более 10 проектов в области ИИ с помощью технологий Yandex B2B Tech в 2026 году В планах «АльфаСтрахование» реализовать более 10 проектов с применением технологий от Yandex B2B Tech. Компания будет использовать ML-сервисы, доступные на платформе Yandex AI Studio, и разрабатывать соб

«АльфаСтрахование» и «Аэронекст» договорились о сотрудничестве в сфере страхования беспилотников Компания «АльфаСтрахование» подписала соглашение о сотрудничестве с ассоциацией «Аэронекст», объединяющ

Каждый второй россиянин отказывается от карьерного роста из-за риска потерять финансовую стабильность – исследование «АльфаСтрахование» й «HR Lab. – Лабораторией HR Инноваций» и платформой «Академия Здоровья» для Аналитического центра «АльфаСтрахование». Об этом CNews сообщили представители «АльфаСтрахование». В опросе п

Т2 и «АльфаСтрахование» запустили программу для защиты от рисков телефонного мошенничества Т2, российский оператор мобильной связи, и «АльфаСтрахование» запустили программу «Антириск»: она помогает защитить владельцев банковских карт от самых распространенных рисков мошенничества. «Антириск» поможет в таких случаях как снятие

Arenadata и «АльфаСтрахование» будут совместно развивать направление данных на страховом рынке Группа Arenadata и «АльфаСтрахование» договорились о стратегическом сотрудничестве. Взаимодействие будет направлено на разработку и внедрение передовых решений для работы с большими данными и построения корпоратив

«АльфаСтрахование» запустила полную поддержку клиентов в мессенджере Max «АльфаСтрахование» дала возможность клиентам обращаться в поддержку по любым вопросам через мессенджер Max даже без авторизации в чат-боте. Также в мессенджере доступно полноценное приложение ко

«АльфаСтрахование» заменила Miro российской онлайн-доской Holst В рамках реализации инициатив по переходу на отечественные информационные системы компания «АльфаСтрахование» отказалась от использования онлайн-платформы для совместной работы Miro и перешла на отечественный сервис Holst. Об этом CNews сообщили представители «АльфаСтрахование»

ОСАГО для юрлиц от «АльфаСтрахование» теперь можно оформить полностью онлайн «АльфаСтрахование» запустила полный цикл оформления ОСАГО онлайн для юрлиц. Оформить полис теперь можно по ссылке на сайте компании. Об этом CNews сообщили представители «АльфаСтрахование

ITglobal.com расширил ИТ-инфраструктуру «АльфаСтрахование» на базе систем хранения NetApp орацию ITG, завершил проект по расширению инфраструктуры систем хранения данных для групп компаний «АльфаСтрахование» и «АльфаСтрахование-Жизнь». Новые блочные СХД NetApp интегрированы в

«АльфаСтрахование» усиливает защиту клиентов «Билайн»: в сервисе «Виртуальный помощник» запущено страхование от мошенников «АльфаСтрахование» поможет клиентам PRO-версии «Виртуального помощника» «Билайн», которые стали жертвами мошенников, вернуть утраченные деньги в течение пяти дней. Сервис уже начал работу. Об эт

Елена Еремина, «АльфаСтрахование»: С помощью RPA мы можем быстро протестировать разные сценарии без значительных вложений оты решали всё более сложные задачи. Но тут возникает парадокс — эти задачи уже выходят за рамки возможностей простых роботов. То есть желания выросли, а применимость пока ограничена. Елена Еремина, «АльфаСтрахование»: Если раньше технологии боялись, то теперь — наоборот: хотят, чтобы роботы решали всё более сложные задачи CNews: Какие цели вы ставили перед собой при запуске RPA? Елена Ерем

Студенты разработали ИИ-репортер кода для «АльфаСтрахование» ответствие стандартам и помогает отслеживать качество разработки в динамике.. ИИ-репортер кода для «АльфаСтрахование» был разработан командой MISISxHSE. Об этом CNews сообщили представители Nap

«АльфаСтрахование» застраховала роботов-уборщиков Одним из первых клиентов «АльфаСтрахование» по новому направлению страхования робототехники стала компания ООО «Робо»,

АльфаСтрахование оптимизирует операционный учет с Proceset ёр по информационным технологиям, руководитель управления информационных систем Операционного блока АльфаСтрахование. – В 2024 году вновь решили обратиться к Process Mining и Task Mining, после

Страховые остаются отраслью с самой низкой долей чат-ботов для обслуживания клиентов — исследование Naumen . Аналитики выявили тренд на отказ от мессенджеров как канала консультаций, а также фактическую остановку внедрения ботов. Первые места по качеству сервиса в неавторизованных цифровых каналах заняли «АльфаСтрахование», «Ингосстрах», «Ренессанс Жизнь». Об этом CNews сообщили представители Naumen. Naumen завершила десятое ежегодное исследование контакт-центров и цифровых каналов российских ст

билайн и «АльфаСтрахование» объединяются в борьбе с мошенниками «ВымпелКом» (бренд билайн) и «АльфаСтрахование» подписали соглашение о намерениях, определяющее ключевые направления страте

«Билайн» и «АльфаСтрахование» объединяются в борьбе с мошенниками «ВымпелКом» (бренд «Билайн») и «АльфаСтрахование» подписали соглашение о намерениях, определяющее ключевые направления страте

«АльфаСтрахование» урегулирует до 70% убытков в ОСАГО с помощью ИИ Почти 60% страховых случаев по ОСАГО «АльфаСтрахование» урегулирует без участия человека. В Московском регионе доля убытков, решени