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АльфаСтрахование СГ

АльфаСтрахование СГ

Группа «АльфаСтрахование» – частная российская страховая группа с универсальным портфелем страховых услуг, который включает как комплексные программы защиты интересов бизнеса, так и спектр страховых продуктов для частных лиц. Группа объединяет АО «АльфаСтрахование», ООО «АльфаСтрахование-Жизнь», ООО «АльфаСтрахование-ОМС», ООО «Медицина АльфаСтрахования» и входит в состав финансово-промышленного консорциума «Альфа-Групп». Услугами «АльфаСтрахование» пользуются более 31 млн человек и свыше 106 тыс. предприятий. Региональная сеть насчитывает 270 филиалов и отделений по всей стране. 

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 161 дело, на cумму 83 959 757 410 ₽*

Судебные дела (161) на сумму 83 959 757 410 ₽*
в качестве истца (78) на сумму 28 133 017 028 ₽*
в качестве ответчика (27) на сумму 51 151 232 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

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03.08.2026 «АльфаСтрахование» перешла на российские сертификаты безопасности для сайта и мобильного приложения

Компания «АльфаСтрахование» сообщила о переходе на российские сертификаты безопасности удостоверяющего

28.07.2026 «АльфаСтрахование»: каждый третий россиянин отправляет копии документов через мессенджеры

ографию паспорта или другого личного документа. Каждый четвертый хранит такие снимки в галерее телефона, а 18% пересылали их в личных сообщениях в социальных сетях. Об этом говорят результаты опроса «АльфаСтрахование». Чаще всего россияне пересылают копии паспорта – так поступали 32% респондентов. Водительские удостоверения отправлял 21%, СНИЛС и ИНН – 17%, банковские реквизиты – 15%. Кажды
15.06.2026 «СКБ Контур» и «АльфаСтрахование» объединяют экспертизу для противостояния киберугрозам

«СКБ Контур» и «АльфаСтрахование» договорились о сотрудничестве в сфере кибербезопасности. Партнерство нацелено на укрепление цифровой устойчивости бизнеса в условиях растущего числа кибератак. Об этом CNews с
22.05.2026 «СберТех» обеспечил «АльфаСтрахование» российскими решениями для ИТ-разработки

«АльфаСтрахование» импортозаместила иностранную платформу Nexus Sonatype для управления компонентами программного обеспечения (ПО) решением от «СберТеха» Platform V Works::Artifactory. Компания

21.05.2026 «АльфаСтрахование» и «АйТи Бастион» подписали соглашение о развитии сервисов с киберстрахованием

«АльфаСтрахование» и «АйТи Бастион» подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Компании будут развивать решения, объединяющие инструменты информационной безопасности и страхование от киб
21.05.2026 «СберТех» и «АльфаСтрахование» договорились о развитии отечественного ПО для финансового сектора

Российский разработчик ПО «СберТех» и страховая компания «АльфаСтрахование» подписали меморандум о сотрудничестве в области развития и продвижения отечественных программных решений. Стороны договорились объединить компетенции для совместной разработки
20.05.2026 «АльфаСтрахование» развивает более 100 ИИ-проектов

В «АльфаСтрахование» реализуют более 100 проектов, связанных с использованием генеративного искусственного интеллекта в бизнес-процессах. Об этом CNews сообщили представители «АльфаСтрахование<
20.05.2026 Positive Technologies и «АльфаСтрахование» договорились развивать киберстрахование в России

Positive Technologies и «АльфаСтрахование» подписали соглашение о сотрудничестве в области развития киберстрахования.

19.05.2026 «АльфаСтрахование» и «АйТи Бастион» подписали соглашение о развитии сервисов с киберстрахованием

«АльфаСтрахование» и «АйТи Бастион» подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Компании будут развивать решения, объединяющие инструменты информационной безопасности и страхование от киб
19.05.2026 «АльфаСтрахование» и Innostage договорились о разработке комплексной защиты бизнеса от киберрисков

«АльфаСтрахование» и Innostage подписали соглашение о сотрудничестве. В рамках него компании займутся совместной разработкой комплексных решений для защиты российского бизнеса от киберугроз, тех
19.05.2026 «АльфаСтрахование»: спрос на киберстрахование вырос вдвое с начала 2026 года

С начала 2026 г. количество запросов на киберстрахование увеличилось в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2025 г., по данным «АльфаСтрахование». Число заключенных договоров выросло на 25%. Об этом CNews сообщили представители «АльфаСтрахование». Около трети всех запросов приходится на промышленные предприятия.

08.05.2026 «АльфаСтрахование» фиксирует рост мошеннических списаний в период майских праздников

ников, несанкционированные списания через фишинговые ссылки и переводы на счета третьих лиц под видом оплаты фиктивных счетов, выставленных мошенниками. Об этом CNews сообщили представители компании «АльфаСтрахование». «До 80% подобных случаев связаны с социальной инженерией. В праздники люди, как правило, менее внимательны и легче попадают под влияние злоумышленников. В большинстве случае

22.04.2026 «Авито» запускает «Авито Гарантию» для смартфонов совместно с «АльфаСтрахование»

«Авито Гарантию». С ее помощью можно оформить дополнительную гарантийную защиту при покупке телефона через «Авито Доставку». Первым партнером, предоставляющим услуги страхования, выступила компания «АльфаСтрахование». Об этом CNews сообщили представители компании «АльфаСтрахование». На первом этапе сервис доступен при покупке смартфонов у профессиональных продавцов – причем не тольк
21.04.2026 «АльфаСтрахование» и Ассоциация операторов микромобильности России: травматизм кикшеринга снизился на 15%

Компания «АльфаСтрахование» совместно с Ассоциацией операторов микромобильности России проанализировала аварийность с участием электросамокатов и страховые случаи по программам страхования пользователей

15.04.2026 «АльфаСтрахование-Жизнь» запустила онлайн-продажи полисов НСЖ

«АльфаСтрахование» и «АльфаСтрахование-Жизнь» объявили о запуске продаж накопительного страхования жизни (НСЖ) в онлайне. Клиентам стал доступен флагманский продукт FortKnox с гарантирова
13.04.2026 «АльфаСтрахование» и «Авито Подработка» запустили страхование ответственности для исполнителей и заказчиков

«АльфаСтрахование» и платформа «Авито Подработка» объявили о запуске программы страхования гражданской ответственности для пользователей сервиса краткосрочной занятости. Страховая защита действу
07.04.2026 «АльфаСтрахование» запустила ДМС онлайн для малого бизнеса

«АльфаСтрахование» запустила программу добровольного медицинского страхования для небольших коллективов, которую можно оформить полностью онлайн. Продукт подойдет юридическим лицам и индивидуаль
27.03.2026 «АльфаСтрахование»: каждый третий россиянин советуется с ИИ перед крупной покупкой

«АльфаСтрахование» провела опрос и выяснила, что 32% россиян советуются с нейросетями перед крупными покупками – от техники до путешествий. Об этом CNews сообщили представители компании «Альф
10.03.2026 «АльфаСтрахование» и «Авито Путешествия» запустили страховку для посуточной аренды жилья

«АльфаСтрахование» и «Авито Путешествия» запустили страховой продукт для посуточной аренды жилья. Теперь арендодатели квартир и домов, размещенных на технологической платформе «Авито Путешествия
05.02.2026 Исследование «АльфаСтрахования»: россияне стали внимательнее и избирательнее в интернете

«АльфаСтрахование» выяснила, что около 75% россиян за последние два года стали внимательнее относиться к своей безопасности в цифровой среде и более избирательно взаимодействуют с онлайн-контакт
19.01.2026 Решение «Сбера» поможет компании «АльфаСтрахование» повысить технологическую независимость

«АльфаСтрахование» успешно импортозаместила иностранную платформу Nexus Sonatype для управления компонентами программного обеспечения (ПО) решением Platform V Works::Artifactory от «СберТеха». С
24.12.2025 «АльфаСтрахование» реализует более 10 проектов в области ИИ с помощью технологий Yandex B2B Tech в 2026 году

В планах «АльфаСтрахование» реализовать более 10 проектов с применением технологий от Yandex B2B Tech. Компания будет использовать ML-сервисы, доступные на платформе Yandex AI Studio, и разрабатывать соб
16.12.2025 «АльфаСтрахование» и «Аэронекст» договорились о сотрудничестве в сфере страхования беспилотников

Компания «АльфаСтрахование» подписала соглашение о сотрудничестве с ассоциацией «Аэронекст», объединяющ
09.12.2025 Каждый второй россиянин отказывается от карьерного роста из-за риска потерять финансовую стабильность – исследование «АльфаСтрахование»

й «HR Lab. – Лабораторией HR Инноваций» и платформой «Академия Здоровья» для Аналитического центра «АльфаСтрахование». Об этом CNews сообщили представители «АльфаСтрахование». В опросе п
16.10.2025 Т2 и «АльфаСтрахование» запустили программу для защиты от рисков телефонного мошенничества

Т2, российский оператор мобильной связи, и «АльфаСтрахование» запустили программу «Антириск»: она помогает защитить владельцев банковских карт от самых распространенных рисков мошенничества. «Антириск» поможет в таких случаях как снятие

09.10.2025 Arenadata и «АльфаСтрахование» будут совместно развивать направление данных на страховом рынке

Группа Arenadata и «АльфаСтрахование» договорились о стратегическом сотрудничестве. Взаимодействие будет направлено на разработку и внедрение передовых решений для работы с большими данными и построения корпоратив
22.09.2025 «АльфаСтрахование» запустила полную поддержку клиентов в мессенджере Max

«АльфаСтрахование» дала возможность клиентам обращаться в поддержку по любым вопросам через мессенджер Max даже без авторизации в чат-боте. Также в мессенджере доступно полноценное приложение ко
12.09.2025 «АльфаСтрахование» заменила Miro российской онлайн-доской Holst

В рамках реализации инициатив по переходу на отечественные информационные системы компания «АльфаСтрахование» отказалась от использования онлайн-платформы для совместной работы Miro и перешла на отечественный сервис Holst. Об этом CNews сообщили представители «АльфаСтрахование»
29.07.2025 ОСАГО для юрлиц от «АльфаСтрахование» теперь можно оформить полностью онлайн

«АльфаСтрахование» запустила полный цикл оформления ОСАГО онлайн для юрлиц. Оформить полис теперь можно по ссылке на сайте компании. Об этом CNews сообщили представители «АльфаСтрахование
27.06.2025 ITglobal.com расширил ИТ-инфраструктуру «АльфаСтрахование» на базе систем хранения NetApp

орацию ITG, завершил проект по расширению инфраструктуры систем хранения данных для групп компаний «АльфаСтрахование» и «АльфаСтрахование-Жизнь». Новые блочные СХД NetApp интегрированы в
19.06.2025 «АльфаСтрахование» усиливает защиту клиентов «Билайн»: в сервисе «Виртуальный помощник» запущено страхование от мошенников

«АльфаСтрахование» поможет клиентам PRO-версии «Виртуального помощника» «Билайн», которые стали жертвами мошенников, вернуть утраченные деньги в течение пяти дней. Сервис уже начал работу. Об эт
18.06.2025 Елена Еремина, «АльфаСтрахование»: С помощью RPA мы можем быстро протестировать разные сценарии без значительных вложений

оты решали всё более сложные задачи. Но тут возникает парадокс — эти задачи уже выходят за рамки возможностей простых роботов. То есть желания выросли, а применимость пока ограничена. Елена Еремина, «АльфаСтрахование»: Если раньше технологии боялись, то теперь — наоборот: хотят, чтобы роботы решали всё более сложные задачи CNews: Какие цели вы ставили перед собой при запуске RPA? Елена Ерем
29.04.2025 Студенты разработали ИИ-репортер кода для «АльфаСтрахование»

ответствие стандартам и помогает отслеживать качество разработки в динамике.. ИИ-репортер кода для «АльфаСтрахование» был разработан командой MISISxHSE. Об этом CNews сообщили представители Nap
10.04.2025 «АльфаСтрахование» застраховала роботов-уборщиков

Одним из первых клиентов «АльфаСтрахование» по новому направлению страхования робототехники стала компания ООО «Робо»,

21.01.2025 АльфаСтрахование оптимизирует операционный учет с Proceset

ёр по информационным технологиям, руководитель управления информационных систем Операционного блока АльфаСтрахование. – В 2024 году вновь решили обратиться к Process Mining и Task Mining, после
13.12.2024 Страховые остаются отраслью с самой низкой долей чат-ботов для обслуживания клиентов — исследование Naumen

. Аналитики выявили тренд на отказ от мессенджеров как канала консультаций, а также фактическую остановку внедрения ботов. Первые места по качеству сервиса в неавторизованных цифровых каналах заняли «АльфаСтрахование», «Ингосстрах», «Ренессанс Жизнь». Об этом CNews сообщили представители Naumen. Naumen завершила десятое ежегодное исследование контакт-центров и цифровых каналов российских ст
18.10.2024 билайн и «АльфаСтрахование» объединяются в борьбе с мошенниками

«ВымпелКом» (бренд билайн) и «АльфаСтрахование» подписали соглашение о намерениях, определяющее ключевые направления страте
18.10.2024 «Билайн» и «АльфаСтрахование» объединяются в борьбе с мошенниками

«ВымпелКом» (бренд «Билайн») и «АльфаСтрахование» подписали соглашение о намерениях, определяющее ключевые направления страте
17.10.2024 «АльфаСтрахование» урегулирует до 70% убытков в ОСАГО с помощью ИИ

Почти 60% страховых случаев по ОСАГО «АльфаСтрахование» урегулирует без участия человека. В Московском регионе доля убытков, решени
07.10.2024 «АльфаСтрахование» и «Яндекс Про» запустили онлайн-покупку ОСГОП для водителей такси

«АльфаСтрахование» и «Яндекс Про» запустили онлайн-оформление полисов ОСГОП (обязательного страхования гражданской ответственности перевозчиков) для сотрудничающих с платформой водителей. Теперь

Публикаций - 394, упоминаний - 569

АльфаСтрахование СГ и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 67
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 59
МегаФон 10742 41
Ростелеком 10948 29
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 476 29
Yandex - Яндекс 9215 26
ABB Group - Asea Brown Boveri 331 19
Oracle Corporation 7074 15
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 15
Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital - Сибур Цифровой 126 14
IBM - International Business Machines Corp 9699 12
ММК Информсервис 69 10
SAP SE 5601 10
9594 10
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 139 9
Microsoft Corporation 25774 9
Diasoft - Диасофт 1144 9
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 628 8
Май - Май-Tech - Май-Тек 14 8
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 8
Softline - Софтлайн 3743 8
Русклимат ТПХ - Мастер Дата 60 7
Atomyze - Атомайз 30 7
Samsung Electronics 11064 7
Apple Inc 13154 7
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 783 7
VK - Mail.ru Group 3602 7
FlexSoft - ФлексСофт - Флекс Софтваре Системс - Flexible Software Systems - ранее ФОРС-Банковские Системы 141 7
Крок - Croc 1964 7
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1351 7
Oracle Россия и СНГ - Оракл компьютерное оборудование - Оракл Нидерланд Б. В. - Оракл Корпорейшн Номиниз Лимитед - Data Prime - Дата Прайм 265 6
ТОП-Сервис 22 6
Huawei 4675 6
Telegram Group 2940 6
АйТи 1519 5
Транснефть Технологии 21 5
Открытые технологии 732 5
АРТ-Банк - АРТ-Финтех 23 5
Accenture plc 719 5
HP Inc. 5883 5
Альфа-Банк 1979 64
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 56
Ингосстрах СПАО 478 48
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8848 39
Совкомбанк ПАО 316 37
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 35
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 34
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 34
МКБ - Московский кредитный банк 657 34
ГПБ - Газпромбанк 1273 33
ВТБ - Почта Банк 514 31
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 31
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 29
ПСБ - Промсвязьбанк 963 26
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 24
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 250 23
АльфаСтрахование Жизнь 30 23
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 294 22
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 224 22
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 22
РЖД - Российские железные дороги 2096 21
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 21
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 21
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 20
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 19
НСПК - Национальная система платежных карт 948 19
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 210 18
Альфа-Центр Здоровья - Медицина АльфаСтрахования - АльфаСтрахование Медицина 20 17
Уралхим - Уралкалий ПАО 113 17
Кредит Европа банк 67 16
АльфаСтрахование ОМС 17 16
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 193 16
Альфа-Групп 745 16
Ак Барс Банк 283 15
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 15
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 15
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 158 15
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 252 14
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 319 14
Почта России ПАО 2370 14
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 29
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 19
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13866 13
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 13
Правительство Москвы - ДГП Москва - Департамент градостроительной политики и строительства города Москвы - Мосстройинформ ГБУ - Департамент городского заказа капитального строительства города Москвы 104 8
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 8
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3305 8
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 7
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 7
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 7
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 7
Импортозамещение - ИЦК - ИЦК Химия и фармацевтика 19 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 6
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 5
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 5
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 129 4
Правительство Республики Мордовия - ГАУ Госинформ Республики Мордовия 36 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 4
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 4
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 100 3
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 173 3
Минэкономразвития РФ - Департамент правовых основ цифровой экономики - Департамент развития цифровой экономики 12 3
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 192 3
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 3
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 3
Федеральное казначейство России 1949 3
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 256 2
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 162 2
Правительство Республики Коми - органы государственной власти 94 2
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - Поликлиники ФГБУ - Клинические больницы ФГБУ - Медицинский центр 12 2
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 129 2
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 2
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 15
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 6
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 6
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 2
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 2
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 40 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 34 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 1
Финтех Старт - Ассоциации стартапов 1 1
Подари жизнь - Российский негосударственный благотворительный фонд 24 1
ОЗПП - Общество защиты прав потребителей 24 1
RosettaNet Implementation Framework (RNIF) - стандарт процессов обмена деловой информацией 11 1
ООН Всемирная туристская организация - ЮНВТО, ВТООН - UNWTO - United Nations World Tourism Organization 5 1
МСМС - Межрегиональный Союз Медицинских Страховщиков 3 1
АЭРОНЕКСТ - AERONEXT - Ассоциация работодателей и предприятий индустрии беспилотных авиационных систем 10 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53872 147
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 84
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25782 73
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 71
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22553 68
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34982 64
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13713 54
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18121 52
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24408 51
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12943 44
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 42
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 39
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 33
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 32
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 31
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 30
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 30
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 29
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 28
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7060 27
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4861 26
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12241 26
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 25
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 25
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6568 25
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 24
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий - Цифровая устойчивость 1071 24
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 24
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 24
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 24
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 4003 24
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 23
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 23
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 21
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5208 20
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8282 20
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 20
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 19
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 19
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 19
Google Android 15243 26
Apple iOS 8583 24
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 236 22
Microsoft Windows 16882 16
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 14
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 14
Linux OS 11533 13
Купибилет - Kupibilet 34 12
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6277 12
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 11
Apple macOS 2419 11
Intel x86 - архитектура процессора 2151 11
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1018 11
АльфаСтрахование Мобайл 9 9
Microsoft Office 4170 9
Apple - App Store 3109 9
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 8
Smart Engines - Smart Document Engine - Smart DocumentReader - Smart Document Forensics 59 7
Qlik Qlikview 120 6
Smart Engines - GreenOCR 45 6
Smart Engines - Smart Code Engine - Smart MRZReader 68 6
Oracle Java - язык программирования 3469 6
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 620 6
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 747 6
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 5
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 5
Smart Engines Hieroglyph - Система распознавания удостоверяющих документов 8 4
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 4
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 4
РСА - АИС Страхования - ОСАГО АИС - Автоматизированная информационная система ОСАГО 72 4
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - КОМДИВ (KOMDIV) - семейство микропроцессоров 39 4
OmniNet - Omnitracker 70 4
АФТ - Технологическая песочница 20 4
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 548 4
ВымпелКом - Билайн Личный кабинет - Мой Билайн 58 3
Microsoft Dynamics CRM 564 3
Smart Engines - Smart Tank Reader - Кроссплатформенная программа распознавания образов танков 4 3
ФСБ РФ - Атлас НТЦ ФГУП Атликс 9 3
HPE OpenView - HPE OV Service Desk - HPE OpenView Service Desk - HPE Service Center 224 3
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS 262 3
Муравьев Владимир 36 31
Урьяс Вадим 98 26
Педоренко Андрей 43 25
Цыганов Вячеслав 79 20
Шевченко Владимир 153 19
Арлазаров Владимир 290 18
Натрусов Артем 313 18
Панферов Алексей 22 17
Халматов Максим 64 16
Михалев Евгений 98 16
Алифанов Кирилл 84 16
Суровец Дмитрий 115 16
Сергеев Сергей 179 15
Дьяченко Валерий 96 13
Клепиков Алексей 121 12
Скворцов Владимир 14 12
Исанин Антон 31 11
Левиков Антон 69 10
Хохлов Игорь 25 10
Богданов Кирилл 112 10
Ягнятинский Евгений 32 9
Пегасов Сергей 55 9
Карпов Иван 79 9
Дрейгер Павел 40 9
Кереже Дмитрий 9 9
Мирошниченко Алексей 9 9
Сапунов Михаил 9 9
Тихонравов Андрей 15 9
Погосова Карина 9 9
Богомазов Дмитрий 14 9
Ямщиков Владимир 51 9
Мосягин Константин 20 9
Кравченко Константин 101 9
Маслов Максим 14 9
Емельченков Сергей 141 9
Абдрахманов Рустам 41 9
Шеховцов Юрий 34 9
Феоктистов Вадим 36 9
Чаркин Евгений 317 9
Поляков Сергей 75 9
Россия - РФ - Российская федерация 166163 270
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 99
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 34
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 23
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54744 21
Европа Восточная 3138 16
Украина 7928 16
Европа 24962 14
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 12
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 11
Германия - Федеративная Республика 13220 11
Казахстан - Республика 6047 10
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 534 10
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13818 9
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1668 6
Россия - ПФО - Мордовия Республика 654 6
Москва - ЮЗАО - Воробьёвы горы 93 6
Южная Корея - Республика 7051 6
Беларусь - Белоруссия 6289 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 6
Россия - ЦФО - Ярославская область 975 5
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 1027 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4201 5
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 5
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 5
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2605 5
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Россия - ЦФО - Калужская область 1075 5
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Россия - СФО - Новосибирск 4875 4
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Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 3
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1191 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53462 182
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 179
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 90
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 66
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 47
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 38
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 36
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16057 35
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11322 32
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12306 29
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 28
Страхование - Автострахование - ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 451 25
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10343 24
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8490 23
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Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 18
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 17
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Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 13
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 13
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Коммерсантъ - Издательский дом 2399 5
Ведомости 1466 4
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 313 3
Forbes - Форбс 1002 3
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 3
TAdviser - Центр выбора технологий 468 3
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ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 2
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Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 167 1
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CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 5
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J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 2
Forrester Research 834 2
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Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
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Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 66 1
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 83 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 1
Quocirca 12 1
Mount Onyx 1 1
Ptolemus Consulting Group 4 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ для банков - Российский рынок финансовых технологий - Российский рынок банковской цифровизации 24 1
Мировой рынок ИТ-аутсорсинга 6 1
IDC - International Data Corporation 4975 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 458 8
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 184 7
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 7
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 281 3
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 2
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 2
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МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского ГБУЗ МО - Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М. Ф. Владимирского» 16 2
Universidade NOVA de Lisboa - Новый университет Лиссабона - Университет Нова де Лисбоа 2 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 2
РАН - Российская академия наук 2122 2
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 2
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 111 1
МГМСУ - Московский государственный медико-стоматологический университет имени А.И.Евдокимова 14 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 106 1
ПГУ - Пензенский государственный университет - ППИ - Педагогический институт имени В. Г. Белинского Пензенского государственного университета 60 1
Сбер - СберУниверситет - Корпоративный университет Сбербанка АНО ДПО 77 1
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - ШАД - Школа анализа данных - Школа разработки интерфейсов - Школа мобильной разработки - Школа бэкенд-разработки 134 1
СПбГУ ВШМ - Высшая школа менеджмента Санкт-Петербургского государственного университет 28 1
БелГУ НИУ - Белгородский государственный национальный исследовательский университет 30 1
UK Royal Society of London for Improving Natural Knowledge - Лондонское королевское общество - Proceedings of the Royal Society 60 1
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 115 1
МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 182 1
СГУ - Саратовский государственный университет - Саратовский национальный исследовательский государственный университет. имени Н.Г.Чернышевскогo 51 1
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 84 1
НМИЦ ФГАУ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко 35 1
Минобороны РФ - ВКА имени А.Ф. Можайского - Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского - Военно-космический кадетский корпус имени Петра Великого - Пушкинское высшее училище радиоэлектроники противовоздушной обороны 46 1
РАМН Гематологический научный центр - НМИЦ гематологии Минздрава России ФГБУ - Институт переливания крови 30 1
КазГИК - Казанский государственный институт культуры 2 1
КубГТУ - Кубанский государственный технологический университет 12 1
Росатом ЦНИИАТОМИНФОРМ - Центральный научно-исследовательский институт управления, экономики и информации Министерства атомной промышленности Российской Федерации 28 1
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Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 54 1
ГАУГН - Государственный академический университет гуманитарных наук 4 1
ТГУ им. Г. Р. Державина - Тамбовский государственный университет имени Г. Р. Державина 22 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 1
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RAIF - The Russian Artificial Intelligence Forum - Форум по системам искусственного интеллекта 27 7
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Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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