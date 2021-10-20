Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
АльфаСтрахование СГ
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 207, упоминаний - 349
АльфаСтрахование СГ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Четвернин Алексей 651 26
|Муравьев Владимир 29 24
|Урьяс Вадим 76 24
|Михалев Евгений 40 18
|Натрусов Артем 121 17
|Панферов Алексей 22 17
|Суровец Дмитрий 44 16
|Халматов Максим 45 16
|Алифанов Кирилл 56 15
|Педоренко Андрей 41 13
|Дьяченко Валерий 66 13
|Исанин Антон 28 12
|Шевченко Владимир 135 12
|Сергеев Сергей 63 12
|Теличева Наталья 125 12
|Арлазаров Владимир 118 12
|Клепиков Алексей 77 11
|Ягнятинский Евгений 32 9
|Кереже Дмитрий 9 9
|Емельченков Сергей 83 9
|Холкин Дмитрий 15 9
|Богданов Кирилл 90 9
|Зырянов Илья 17 9
|Поляков Сергей 60 9
|Шеховцов Юрий 33 9
|Чаркин Евгений 182 9
|Погосова Карина 9 9
|Ямщиков Владимир 32 9
|Дрейгер Павел 15 9
|Залманов Андрей 29 9
|Цыганов Вячеслав 54 9
|Мирошниченко Алексей 9 9
|Сапунов Михаил 9 9
|Богомазов Дмитрий 13 9
|Тихонравов Андрей 13 9
|Кучерова Ольга 9 8
|Карпов Иван 41 8
|Савкин Владимир 38 8
|Комаров Илья 9 8
|Емелин Дмитрий 14 8
|CNews Analytics 1988 6
|Gartner 2185 2
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 504 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 1
|TelecomDaily ИАА 112 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 754285, в очереди разбора - 657999.
Создано именных указателей - 46321.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 754285, в очереди разбора - 657999.
Создано именных указателей - 46321.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru