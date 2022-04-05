СК «Альфастрахование» внедрила сервис Nopaper для удаленной выдачи агентам мобильной подписи и обмена документами со смартфона

СК «Альфастрахование» подключила сервис мобильного документооборота Nopaper для оптимизации обмена документами со страховыми агентами. Благодаря сервису компания сможет удаленно и более оперативно выдавать агентам мобильную электронную подпись. Агенты — индивидуальные предприниматели, физические и юридические лица — смогут быстро заключать сделки, подписывать документы в рамках агентского договора и обмениваться ими в электронном формате прямо со смартфона. Все документы в системе будут юридически значимы.

Оптимизация документооборота остается одной из важнейших задач «Альфастрахование». Важно было не просто переводить документы в цифровой вид, но и сохранять юридическую значимость таких документов, повышать мобильность агентов и сокращать расходы. В рамках проекта по цифровизации документооборота со страховыми агентами компания внедрила сервис мобильного документооборота Nopaper, разработанного компаниями Abanking и Safetech, резидентами ИТ-кластера фонда «Сколково».

Nopaper — сервис мобильного документооборота, позволяет дистанционно подключать страховых агентов к системе ЭДО и выдавать юридически значимую электронную подпись за 5 минут. Сервис Nopaper интегрируется по API с внутренними системами, генерирующими документы. А встроенная мобильная подпись соответствует всем требованиями информационной безопасности к контролю целостности и авторства подписываемых документов. Теперь агенты могут удаленно регистрироваться, выпускать подпись и сдавать документы без посещения офиса, им не нужно никуда ездить, устанавливать специальное ПО и носить с собой ноутбуки, чтобы подписать документы. Агенты могут вести отчетность перед страховой компанией из дома, коворкинга или любого другого места.

«Еще до пандемии «Альфастрахование» инвестировала в цифровизацию бизнес-процессов. Наши агенты смогли в условиях самоизоляции в полной мере оценить возможности для удаленной работы в экосистеме “Альфастрахование”, решать ключевые вопросы с клиентами и компанией онлайн. Агенту давно необязательно привозить экземпляры документов в наш офис. Все операции по выплате агентского вознаграждения также проводятся в онлайн-формате через личный кабинет. Благодаря сервису Nopaper процесс удаленной выдачи агентам мобильной подписи и обмена документами со смартфона стал еще проще и эффективнее», — сказала Екатерина Долгова, руководитель проекта департамента розничных продаж компании «Альфастрахование».

Константин Рензяев, Corpsoft24: Главный вызов «удаленки» — управление эффективностью сотрудников и предотвращение их выгорания Удаленная работа

«В период пандемии произошел бум практически всех сегментов ЭДО: от классических, с высоким порогом неудобств в онбординге на инфраструктуре квалифицированных подписей, до “сомнительных”, с точки зрения информационной безопасности, где используются SMS или push-коды для подтверждения подписаний документов. Выбор “Альфастрахования” в пользу Nopaper — это инновационный баланс в рынке EDI-сервисов, сочетающий в себе простой пользовательский путь с возможностью удаленного выпуска мобильной подписи и всех преимуществ полноценной мобильной криптографии, обеспечивающей контроль авторства и целостности всех документов в системе, и наличие исчерпывающих артефактов доказательной базы для случаев разбора конфликтных ситуаций». — сказал Николай Адеев, сооснователь Nopaper, CEO Abanking.

«Коллаборация компаний Safetech и Abanking в рамках проекта Nopaper – одна из наиболее показательных на рынке. Резиденты “Сколково” демонстрируют, что современные информационные инструменты и сервисы могут быть созданы не только в рамках одной компании. Применяя глубокие компетенции каждой из сторон, можно создать крайне востребованный и актуальный продукт». — отметил Павел Новиков, директор центра финансовых технологий фонда «Сколково».