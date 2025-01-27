Artsofte Abanking Акоммерс Артсофт
Artsofte и организации, системы, технологии, персоны:
|ЕАПО - Евразийская патентная организация 10 1
|BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 345 1
|Адеев Николай 14 11
|Новиков Павел 98 8
|Верестникова Дарья 33 5
|Долгова Екатерина 2 2
|Митюнин Игорь 2 2
|Коренкова Жанна 2 2
|Хренов Денис 4 1
|Горелов Дмитрий 61 1
|Королев Сергей 43 1
|Пестерев Алексей 10 1
|Черненко Андрей 69 1
|Батай Илья 55 1
|Шахлевич Антон 4 1
|Кабаков Ярослав 59 1
|Копысов Виталий 61 1
|Лагунов Андрей 43 1
|Старов Дмитрий 5 1
|Тесленко Павел 5 1
|Михеева Нина 8 1
|Наранович Дмитрий 2 1
|Гречихо Максим 5 1
|Андриянова Ольга 7 1
|Арлазаров Владимир 229 1
|Кириченко Мария 5 1
|Лонкин Иван 1 1
|Маскалев Евгений 1 1
|Путин Владимир 3173 1
|Гуковская Юлия 1 1
|Ефанкина Инна 1 1
|Закиров Артур 2 1
|Звонарев Дмитрий 3 1
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