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Artsofte Abanking Акоммерс Артсофт

Artsofte - Abanking - Акоммерс - Артсофт


27.01.2025 Резидент Сколково выделил тренды цифровизации банкинга в 2025 году 1
23.10.2024 Резидент «Сколково» Abanking представил систему ДБО, созданную с помощью nocode-технологий 1
27.09.2024 Два года просрочки прав на ПО обошлись российской ИБ-компании в миллионы плюс проценты 2
30.08.2024 УК «Голос.Комфорт» запустит франшизу сервисных компаний с помощью цифровой стратегии от Сбербанка 1
17.04.2024 Abanking и Safetech разработали сервис для быстрого обмена документами Nopaper 1
13.03.2024 Zero-code платформа Nocode.ru включена в реестр ПО Минцифры 2
12.03.2024 В Abanking рассказали, когда вернется спрос на онлайн-оформление ипотеки 1
29.02.2024 Резидент «Сколково» примет участие во второй волне пилота цифрового рубля 1
29.01.2024 «СДМ-Банк» внедрил цифровой офис для предпринимателей 1
11.01.2024 «Ингосстрах Банк» внедрил российскую технологию сканирования QR-кодов в мобильном банке 1
28.11.2023 Всему виной Nocode: впервые студентка создала цифровой сервис быстрее профессионалов 1
31.10.2023 Банковская платформа Abanking усилится ИИ для распознавания документов компании Smart Engines 1
10.08.2023 World Class оцифровал документооборот c помощью решения резидентов «Сколково» 1
20.07.2023 Резидент «Сколково» запатентовал мобильную подпись 1
29.06.2023 Новое решение резидента «Сколково»: экономия до 70% ресурсов на разработку 1
07.07.2022 «Кубань кредит» переходит на безбумажные технологии с сервисом Nopaper Office 1
21.06.2022 «Альфаcтрахование» внедрила сервис Nopaper для удаленной работы агентов 2
05.04.2022 СК «Альфастрахование» внедрила сервис Nopaper для удаленной выдачи агентам мобильной подписи и обмена документами со смартфона 2
14.03.2022 Как будут развиваться цифровые сервисы банков 2
25.02.2022 Банк как конструктор: новое решение от Abanking сделает любой банк цифровым чемпионом 2
09.12.2020 Решение резидента «Сколково» запущено в Кредит Урал Банке 2
10.11.2020 «Крок» обновила портфель решений для управления документами под отрасли, импортозамещение и «удаленку» 1
17.07.2020 Резиденты «Сколково» представили совместное решение «Безбумажный офис» 2
30.06.2020 Технологии резидента «Сколково» обеспечили безопасность транзакций банка «Уралсиб» 1
30.12.2019 «Рутокен» усилит безопасность платформы для построения банковской экосистемы Abanking 1

Публикаций - 25, упоминаний - 33

Artsofte и организации, системы, технологии, персоны:

SafeTech - СэйфТек 87 9
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 390 7
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 366 3
Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 172 3
ExoAtlet - ЭкзоАтлет - ExoАтлет 124 3
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 455 2
АФК Система - Sitronics Space - Спутникс - Спутниковые инновационные космические системы - Sputnix - Satellite Innovative Space Systems 104 2
Beorg - Биорг 112 2
VisionLabs - ВижнЛабс 222 2
Vocord - Вокорд 183 2
ЦРТ Инновации 70 2
Artsofte - Artsofte Digital 10 2
С-Инновации 45 2
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 841 1
Крок - Croc 1777 1
Directum - Директум 1092 1
Docsvision - ДоксВижн 1008 1
ЭвриТег - EveryTag 34 1
FreshDoc - ДокЛаб - КвикДок 6 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 1
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1166 1
Diasoft - Диасофт 871 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3910 1
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 237 1
Alfresco Software 145 1
Camunda - Camunda Services GmbH 25 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2040 1
iCAM Group - АйКЭМ Групп 7 1
Яблочков Зарядные станции 44 1
Ovision - Овижн 46 1
Dbrain - Дибрейн 25 1
Газинформсервис - ГИС 275 1
Stereotech - Стереотек 47 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 916 3
Сколково - Sk Fintech Hub - Skolkovo Fintech Hub - Sk Финтех Хаб 30 3
Рапид Био 101 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2804 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 2
Ингосстрах СПАО 421 2
Кубань Кредит Банк - Инвестиционный Банк Кубани - Кубаньбанк 33 2
ЯКласс 68 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7317 2
Гепатера - Hepatera 46 2
ГПБ - Газпромбанк 1084 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг 1092 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1630 1
АльфаСтрахование СГ 320 1
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 210 1
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation 141 1
Ингосстрах Инвестиции 19 1
Альфа-Групп 696 1
Петропавловск Финанс - Экспобанк - Эйч-эс-би-си Банк - HSBC Russia 10 1
ГПБ - КУБ АО Банк - Кредит Урал Банк 12 1
Челябинвестбанк - Акционерный Челябинский Инвестиционный банк 26 1
РФГ - Русская Фитнес Группа - World Class - фитнес-клуб 29 1
ЭнергоТрансБанк 5 1
Ингосстрах банк - Ингосстрах Союз АКБ - Союз Банк - Автогазбанк - Сибрегионбанк - Народный банк сбережений 43 1
СДМ-Банк 63 1
Whoosh - ВУШ Холдинг 94 1
УЗХМ - Уралхиммаш - Уральский Завод Химического Машиностроения 4 1
Интер РАО ЕЭС ПАО - ТГК-2 - Территориальная генерирующая компания №2 12 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 966 1
АльфаСтрахование Жизнь 25 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3048 14
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2891 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4755 2
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 152 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 781 1
Президент Киргизии - Президент Киргизской Республики - Кабинет министров Киргизской Республики - Правительство Кыргызской Республики - органы государственной власти 116 1
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 153 1
Судебная власть - Judicial power 2312 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4966 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4516 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 79 1
ФАС РФ - УФАС - Управления Федеральной антимонопольной службы 202 1
ЕАПО - Евразийская патентная организация 10 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 345 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50494 18
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12527 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66079 9
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11137 8
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4173 7
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3824 7
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1020 7
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8463 6
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24161 6
Push Notifications - Web Push Notifications - Push-уведомления - Пуш-уведомления - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 776 5
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5262 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15730 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10979 4
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13938 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13412 4
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3851 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27440 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10182 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30720 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12530 4
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации 742 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11621 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24145 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19333 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6776 3
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12191 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21153 3
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4989 3
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 809 3
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1704 3
Оцифровка - Digitization 4546 3
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 755 3
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12616 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7385 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14393 2
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1161 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7100 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4700 2
ЭЦП УКЭП - Усиленная квалифицированная электронная подпись - КЭП - Квалифицированная электронная подпись 292 2
Кибербезопасность - FIDO U2F - FIDO2 - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации - SMS authentication 2FA - SMS-based two-factor authentication 768 2
Artsofte - SafeTech - Nopaper Office 17 7
Artsofte - Abanking Digital Office 5 5
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 204 2
SafeTech - PayControl 44 2
Apple iOS 7813 2
Artsofte - Profitbase 17 2
Smart Engines - Smart Code Engine - Smart MRZReader 51 2
Artsofte - Nocode 3 2
Abbyy FlexiCapture 163 1
Directum - Directum RX - Directum RX Intelligence 204 1
Крок КСЭД - Комплексная система электронного документооборота 15 1
Haulmont Jmix - CUBA Low Code Platform 42 1
Syntellect Tessa 43 1
iCAM Group - iSimpleLab iSimpleBank 16 1
Lex Borealis - Doczilla 16 1
Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 118 1
Kofax Ascent Capture 12 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5187 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 323 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 664 1
Directum Ario 43 1
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 764 1
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 378 1
Smart Engines - Smart Document Engine 34 1
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 141 1
W3C - WebAssembly - Wasm - Язык программирования низкого уровня для стековой виртуальной 35 1
Адеев Николай 14 11
Новиков Павел 98 8
Верестникова Дарья 33 5
Долгова Екатерина 2 2
Митюнин Игорь 2 2
Коренкова Жанна 2 2
Хренов Денис 4 1
Горелов Дмитрий 61 1
Королев Сергей 43 1
Пестерев Алексей 10 1
Черненко Андрей 69 1
Батай Илья 55 1
Шахлевич Антон 4 1
Кабаков Ярослав 59 1
Копысов Виталий 61 1
Лагунов Андрей 43 1
Старов Дмитрий 5 1
Тесленко Павел 5 1
Михеева Нина 8 1
Наранович Дмитрий 2 1
Гречихо Максим 5 1
Андриянова Ольга 7 1
Арлазаров Владимир 229 1
Кириченко Мария 5 1
Лонкин Иван 1 1
Маскалев Евгений 1 1
Путин Владимир 3173 1
Гуковская Юлия 1 1
Ефанкина Инна 1 1
Закиров Артур 2 1
Звонарев Дмитрий 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 144379 18
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43198 3
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1264 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14116 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52125 1
Европа 21772 1
Россия - Кубань 198 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17387 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3945 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1563 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1379 1
Туркмения - Туркменистан 431 1
Африка - Африканский регион 3479 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48034 15
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14335 6
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6128 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18480 4
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5076 4
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 696 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8396 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24103 3
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 501 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51058 3
Кредитование - Сrediting - Заём 6705 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16306 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5762 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 5832 3
Кредитование - Ипотечное кредитование - Ипотечный кредит - Mortgage lending - Ипотека - Mortgage 570 3
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 608 2
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 725 2
Гибкий офис - Flex office - Flexible office space - Multispace office - Коворкинг - Coworking - офис с сервисом и более комфортными условиями аренды - концепция технологичных гибких офисов 176 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13514 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5977 2
Паспорт - Паспортные данные 2512 2
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 361 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6059 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3558 2
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1307 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 595 1
Образование в России 2200 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5973 1
Философия - Philosophy 445 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 882 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7841 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 815 1
Металлы - Золото - Gold 1136 1
Транспорт - Водительские права - Водительские удостоверения - Driving license 324 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2265 1
Экология и охрана окружающей среды - Природные ресурсы - природопользование 417 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2294 1
Миграция населения - Миграционные службы 413 1
Бухгалтерия - БФО - Бухгалтерская Финансовая Отчетность 192 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7602 1
Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 73 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3201 1
Gartner - Гартнер 3556 1
СибГУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 99 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 333 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2007 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 318 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1336624, в очереди разбора - 772203.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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