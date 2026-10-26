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Наранович Дмитрий
СОБЫТИЯ
Публикаций - 3, упоминаний - 3
Наранович Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|Батай Илья 59 2
|Кабаков Ярослав 67 2
|Копысов Виталий 64 2
|Лагунов Андрей 43 2
|Михеева Нина 8 2
|Зыбина Мария 4 1
|Михайловская Юлия 3 1
|Погорелова Наталья 6 1
|Черненко Андрей 78 1
|Белоусов Максим 109 1
|Мольский Александр 15 1
|Макаров Андрей 29 1
|Спиваков Андрей 6 1
|Шахлевич Антон 4 1
|Погорелова-Триппель Наталья 28 1
|Чаплинская Светлана 8 1
|Александров Александр 86 1
|Яшкин Вячеслав 6 1
|Адеев Николай 16 1
|Беляков Игорь 13 1
|Агаков Александр 22 1
|Старов Дмитрий 9 1
|Махова Ольга 6 1
|Тесленко Павел 9 1
|Степанов Андрей 40 1
|Бакина Алла 6 1
|Сторина Наталья 2 1
|Тятенкова Елена 26 1
|Горелов Андрей 7 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11619 1
|CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ для банков - Российский рынок финансовых технологий - Российский рынок банковской цифровизации 25 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1481786, в очереди разбора - 724139.
Создано именных указателей - 203226.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1481786, в очереди разбора - 724139.
Создано именных указателей - 203226.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.