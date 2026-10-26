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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 203226
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Наранович Дмитрий

СОБЫТИЯ


26.10.2026 Банкиры требуют предустанавливать на смартфоны российские сертификаты безопасности вместе с банковскими приложениями 1
14.03.2022 Как будут развиваться цифровые сервисы банков 1
19.01.2022 CNews приглашает на конференцию «Цифровизация финансового сектора 2022» 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Наранович Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1460 1
Diasoft - Диасофт 1186 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5112 1
Artsofte - Abanking - Акоммерс - Артсофт 38 1
GlobalSign - Джи-Эм-О Глобал Сайн Раша - удостоверяющий центр 36 1
VK Tech - ВК Тех - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 585 1
Ингосстрах Инвестиции 22 2
Петропавловск Финанс - Экспобанк - Эйч-эс-би-си Банк - HSBC Russia 10 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3171 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 693 2
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1166 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1919 2
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 231 2
ГПБ - Газпромбанк 1299 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 548 1
МКБ - Московский кредитный банк 660 1
NanduQ - Qiwi 1014 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 958 1
Ингосстрах СПАО 487 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 693 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 365 1
ПСБ - Промсвязьбанк 979 1
Ак Барс Банк 284 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 646 1
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 230 1
Абсолют Банк 251 1
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 219 1
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation 144 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5799 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3369 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5484 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3476 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 24271 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7646 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 36218 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55137 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 8006 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27158 2
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4673 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6362 2
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1733 2
ИТ-аудит и мониторинг ИТ-инфраструктуры - Аттестация информационных систем - Technical audit - Технический аудит 397 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26667 1
Налогообложение - Налоговый мониторинг - Налоговый контроль 246 1
SuperApp - Суперприложение или суперапп - Мобильные приложения, которые объединяют несколько сервисов 267 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5408 1
Управление финансами - Financial management 650 1
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес - ISO/IEC 7810 2354 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10912 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5373 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5442 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2932 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18472 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1675 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27254 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 1006 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12539 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3430 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6753 1
Agile software development - Agile Programming - Гибкая методология разработки 707 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36985 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10390 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1424 1
DevOps - Development и Operations 1284 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14167 1
Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 1125 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9472 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8831 1
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10212 1
SIM-card - eSIM - Embedded SIM - Виртуальная SIM-карта - eUICC - Embedded Universal Integrated Circuit Card - ISIM - subscriber identity module 434 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3430 1
PrivacyTech - Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 805 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 443 2
Artsofte - Abanking Digital Office 7 1
Московская Биржа - Финуслуги 65 1
Apple iOS 8672 1
Microsoft Windows 17059 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6433 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 953 1
НСПК - Мир Pay - Mir Pay - Мобильный платёжный сервис - Мир - Банковская карта платежной системы 221 1
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 813 1
ВТБ - Открытие ФК - Счастливый сотрудник 7 1
Батай Илья 59 2
Кабаков Ярослав 67 2
Копысов Виталий 64 2
Лагунов Андрей 43 2
Михеева Нина 8 2
Зыбина Мария 4 1
Михайловская Юлия 3 1
Погорелова Наталья 6 1
Черненко Андрей 78 1
Белоусов Максим 109 1
Мольский Александр 15 1
Макаров Андрей 29 1
Спиваков Андрей 6 1
Шахлевич Антон 4 1
Погорелова-Триппель Наталья 28 1
Чаплинская Светлана 8 1
Александров Александр 86 1
Яшкин Вячеслав 6 1
Адеев Николай 16 1
Беляков Игорь 13 1
Агаков Александр 22 1
Старов Дмитрий 9 1
Махова Ольга 6 1
Тесленко Павел 9 1
Степанов Андрей 40 1
Бакина Алла 6 1
Сторина Наталья 2 1
Тятенкова Елена 26 1
Горелов Андрей 7 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55176 2
Россия - РФ - Российская федерация 169203 1
Европа 25052 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48257 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19851 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54319 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6717 2
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 550 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58705 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18490 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6652 1
Паспорт - Паспортные данные 2898 1
Финансовый сектор - Кредитование - Ипотечное кредитование - Ипотечный кредит - Mortgage lending - Ипотека - Mortgage 693 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8598 1
Философия - Philosophy 543 1
Транспорт - Водительские права - Водительские удостоверения - Driving license 368 1
Образование в России 3039 1
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 677 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27780 1
Бухгалтерия - БФО - Бухгалтерская Финансовая Отчетность 217 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6645 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6710 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16432 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7609 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11619 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ для банков - Российский рынок финансовых технологий - Российский рынок банковской цифровизации 25 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2204 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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