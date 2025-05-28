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Батай Илья
УПОМИНАНИЯ
Батай Илья и организации, системы, технологии, персоны:
|ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 70 12
|ASF - Apache Software Foundation 212 1
|Натрусов Артем 290 29
|Шадаев Максут 1045 28
|Белоусов Максим 108 24
|Абакумов Евгений 206 24
|Ульянов Николай 122 24
|Чаркин Евгений 299 23
|Врацкий Андрей 144 23
|Урусов Виктор 131 22
|Иванов Алексей 143 21
|Козырев Алексей 324 21
|Попов Андрей 111 21
|Сахаров Александр 77 21
|Лигачев Глеб 87 20
|Клепиков Алексей 118 19
|Онищенко Владислав 97 18
|Евраев Михаил 262 18
|Воронин Павел 147 18
|Меденцев Константин 98 17
|Аксаков Анатолий 155 17
|Шипов Савва 101 17
|Фомичев Олег 138 17
|Гимранов Ринат 122 17
|Ермолаев Артем 378 17
|Волков Никита 79 17
|Аксенов Олег 46 17
|Демидов Сергей 127 16
|Сотин Денис 211 15
|Луганцев Александр 51 15
|Бурилов Андрей 111 15
|Козак Николай 173 15
|Макевнин Борис 44 15
|Карпунин Алексей 49 15
|Ложкин Руслан 34 14
|Пшиченко Дмитрий 46 14
|Нестеров Алексей 145 14
|Галкин Николай 112 14
|Замаруев Владимир 41 14
|Глазков Александр 142 13
|Аникин Дмитрий 47 13
|Солдатенкова Ксения 26 13
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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