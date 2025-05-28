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Индексная книга (каталог) CNews*
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Батай Илья


УПОМИНАНИЯ


28.05.2025 Лидеры цифровизации банков выступят на «CNews FORUM Кейсы 2025» 1
07.11.2024 Конференция CNews «Заказная разработка ПО 2024» состоится 28 ноября 1
05.11.2024 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
31.10.2024 Осталось меньше недели до CNews FORUM. Успейте подать заявку 1
29.10.2024 На CNews FORUM 2024 глава Минцифры России Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИТ-отрасли 1
28.10.2024 CNews приглашает на секцию «Цифровая трансформация» в рамках CNews FORUM 7 ноября 2024 года 1
23.10.2024 Осталось всего две недели до главного ИТ-события года. Успейте подать заявку 1
17.10.2024 CNews приглашает на секцию «Цифровая трансформация» в рамках CNews FORUM 7 ноября 2024 года 1
16.10.2024 Сотни экспертов по ИТ в промышленности соберутся на CNews FORUM 2024 1
09.10.2024 Приглашаем 7 ноября на секцию «Цифровая трансформация» в рамках CNews FORUM 2024 1
08.10.2024 Остается месяц до главного ИТ-события года. Успейте зарегистрироваться 1
03.10.2024 Глава Минцифры России Максут Шадаев даст ответы на вопросы участников ИТ-отрасли на CNews FORUM 2024 1
26.09.2024 Сотни экспертов банковских ИТ соберутся на CNews FORUM 2024 1
17.09.2024 Звезды цифровизации ритейла выступят на CNews FORUM 2024 1
12.09.2024 Звезды импортозамещения в ИТ выступят на CNews FORUM 2024 1
06.09.2024 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
03.09.2024 Опрос ИT-руководителей: что мешает банкам выстроить единую систему цифровых решений 1
30.08.2024 Первые лица «Алроса», «Северсталь», ГК «Детский мир» и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2024 1
14.02.2024 Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2024» состоится 20 марта 1
01.02.2024 Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2024» состоится 20 марта 1
24.01.2024 Конференция CNews Business Process Management 2024 состоится 8 февраля 1
10.01.2024 Конференция CNews Business Process Management 2024 состоится 8 февраля 1
21.12.2023 Конференция CNews Business Process Management 2024 состоится 8 февраля 1
29.11.2023 Как российским банкам удается играть на импортоопережение 1
30.10.2023 Завершается прием заявок на участие в ИТ-событии года. Успейте зарегистрироваться 1
26.10.2023 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
24.10.2023 Осталась неделя до главного ИТ-события года. Успейте зарегистрироваться 1
18.10.2023 Осталось две недели до главного ИТ-события года. Успейте зарегистрироваться 1
05.10.2023 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
28.09.2023 «Акулы» банковского ИТ выступят на CNews FORUM 2023 1
18.11.2022 Удалось ли банкам объединить импортозамещение с цифровой трансформацией 1
19.10.2022 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
13.10.2022 Глава Минцифры, ИТ-руководство Счетной палаты, Росатома, РЖД выступят на CNews FORUM 2022 1
10.10.2022 Глава Минцифры России Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИТ-отрасли на CNews FORUM 2022 1
06.10.2022 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2022 1
30.09.2022 Глава Минцифры России Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИТ-отрасли на CNews FORUM 2022 1
19.09.2022 Солидные люди расскажут на CNews FORUM, как выстроить информационную безопасность в наши дни 1
07.09.2022 Когда программисты не нужны. Ведущие эксперты по Low-code обсудят самую модную технологию года на CNews FORUM 2022 1
02.09.2022 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2022 1
25.08.2022 Первые лица РЖД, Россельхозбанка, «Уралсиба», «Ренессанс Кредита», ИТ-директоры «Ленты», Мосбиржи, «Т Плюс» и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2022 1

Публикаций - 56, упоминаний - 57

Батай Илья и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 461 29
Газинформсервис - ГИС 312 22
Скала^р - ранее InterLab IBS 208 22
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13225 20
8481 19
Ланит Интеграция 195 19
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2057 17
МегаФон 9279 16
РСХБ Интех - RSHB Intech 58 15
Diasoft - Диасофт 929 13
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 534 13
Сбер - СберБизнес Софт 62 13
Hoff Tech - Хофф Тех 42 13
R-Vision - Р-Вижн 174 13
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 78 13
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1293 12
1520 ГК - Нацпроектстрой - НПС ГК - Дивизион ЖАТ - Элтеза, Elteza - 1520 Сигнал - Стальэнерго - Кибертех-сигнал - Бамстроймеханизация (БСМ УК) 84 12
Северсталь Инфоком 73 12
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2191 10
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1468 9
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 361 9
UIPath 105 9
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 528 9
Profindustry - Профиндустрия-Центр - PRO Intellect Technology 31 9
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 158 9
Сбер - СберМедИИ - SberMedAI 75 9
BSL - Business Solutions Lab - Бизнес Солюшинс Лаб - BS lab 44 9
К2Тех - K2 Cloud - K2 Облако - К2 Автомотив Клауд 48 9
Русагро Тех - Русагро Технологии 52 8
Polymedia - Полимедиа 140 8
Аусферр ИТЦ 28 8
Innovative People - Инновейтив Пипл 36 8
ФинГрад - FinGrad 33 8
AutoFAQ - ДипХакЛаб 30 8
Терн ГК - Tern Group 77 7
Schneider Electric Secure Power 65 6
Центр2М - Center2М 67 6
Schneider Electric 580 6
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 338 6
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 212 6
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 475 36
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 934 34
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 664 33
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 517 31
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 216 30
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 480 30
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7587 29
Альфа-Капитал УК 115 29
РЖД - Российские железные дороги 1939 29
Ингосстрах СПАО 435 25
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1688 24
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 527 23
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 269 21
МКБ - Московский кредитный банк 579 20
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 20
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 342 18
Абсолют Банк 235 18
ГПБ - Газпромбанк 1106 17
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 334 17
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 241 17
Сургутнефтегаз - СНГ 271 17
Синара ГК - Sinara Group 108 17
ВТБ - Почта Банк 473 15
Альфа-Банк 1799 15
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 157 15
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 204 15
Ингосстрах Инвестиции 19 15
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 201 15
ВТБ СД - ВТБ Специализированный депозитарий 37 15
Ростех - ОДК УЗГА - Уральский Завод Гражданской Авиации - Завод № 404 51 15
ОМК - Объединенная металлургическая компания 209 14
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 517 14
Кофемания 59 14
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 495 13
Лента - Сеть розничной торговли 2146 12
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 469 12
ЕВРАЗ - ЗСМК - Западно-Сибирский металлургический комбинат - Запсиб - Запсибметзавод 41 12
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 256 12
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 147 12
Алроса АК - Алмазы России — Саха 213 12
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1932 30
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12038 30
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1986 25
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2750 22
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2583 21
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3420 21
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1668 21
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 334 21
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 123 17
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4962 15
Федеральное казначейство России 1815 15
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1866 13
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3121 11
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 340 11
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 778 9
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3071 9
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 35 9
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 296 9
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 64 6
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 178 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2975 4
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 342 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2025 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 591 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 741 1
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 73 1
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 99 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5062 1
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 78 1
Правительство Вьетнама - органы государственной власти 33 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 70 12
ASF - Apache Software Foundation 212 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52791 53
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Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29016 44
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Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4512 26
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12392 24
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Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2084 17
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LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1310 16
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НКТ - Р7-Офис 410 22
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 310 13
Новые облачные технологии - МойОфис 808 13
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 206 13
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 376 13
Бизнес Технологии - Global-ERP 61 13
Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations 58 13
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus - Сквадус 77 13
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Протек - Здравсити 26 12
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 119 10
НКТ - Р7-графика 31 10
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 711 9
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 180 9
iMind MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 37 9
IBM Public Cloud 26 9
Сбер - СберБизнес Софт - SberCRM 43 8
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 894 8
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 343 7
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 749 6
1С:ERP Управление предприятием 604 6
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 861 6
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 87 6
СалютДевайсы - GigaChat 239 6
RebrandyCо - Findler EASM-решение 14 5
БИС - ITQuick - Jumse 45 5
ВБЦ - TenChat - ТЕНЧАТ - социальная сеть 56 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5443 3
Сбер - СберБизнес - Сбербанк Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка - интернет-банкинг для юридических лиц 323 2
FlexSoft - FXL Платформа 56 2
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 319 2
Ланит - Lansoft - LANSOFT Document Management - LanDocs LDM - Lanit Document Management - LDM.КЭДО - LDM.Express - LDM.Аналитика - LDM.Финансовый архив - LDM.Документооборот 131 2
Hitachi HCP - Hitachi Content Platform 81 1
Veeam Backup&Replication - Veeam B&R 110 1
FlexSoft - FXL Core System 4 1
Atos Bull Sequana 27 1
SimbirSoft Mobile 6 1
Atos Bull Escala 13 1
FlexSoft - FXL Front Desk 5 1
FlexSoft - FXL Data Force 5 1
Натрусов Артем 290 29
Шадаев Максут 1045 28
Белоусов Максим 108 24
Абакумов Евгений 206 24
Ульянов Николай 122 24
Чаркин Евгений 299 23
Врацкий Андрей 144 23
Урусов Виктор 131 22
Иванов Алексей 143 21
Козырев Алексей 324 21
Попов Андрей 111 21
Сахаров Александр 77 21
Лигачев Глеб 87 20
Клепиков Алексей 118 19
Онищенко Владислав 97 18
Евраев Михаил 262 18
Воронин Павел 147 18
Меденцев Константин 98 17
Аксаков Анатолий 155 17
Шипов Савва 101 17
Фомичев Олег 138 17
Гимранов Ринат 122 17
Ермолаев Артем 378 17
Волков Никита 79 17
Аксенов Олег 46 17
Демидов Сергей 127 16
Сотин Денис 211 15
Луганцев Александр 51 15
Бурилов Андрей 111 15
Козак Николай 173 15
Макевнин Борис 44 15
Карпунин Алексей 49 15
Ложкин Руслан 34 14
Пшиченко Дмитрий 46 14
Нестеров Алексей 145 14
Галкин Николай 112 14
Замаруев Владимир 41 14
Глазков Александр 142 13
Аникин Дмитрий 47 13
Солдатенкова Ксения 26 13
Россия - РФ - Российская федерация 148931 49
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44203 29
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17844 15
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14251 10
Европа Восточная 3109 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52583 2
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1020 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1381 1
Америка Латинская 1838 1
Европа 24385 1
Израиль 2753 1
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