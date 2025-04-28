Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт

Получите все материалы CNews по ключевому слову
Евгений Горошко, Технический директор-руководитель группы развития платформы сайта, Банк Уралсиб "Преимущества собственной разработки" Конференция CNews 12.09.2024 | Москва "Цифровизация финансового сектора 2024"
Станислав Тульчинский, ИТ директор, Банк ЗЕНИТ "Аутсорсинг VS собственные ресурсы" 6 декабря 2022 года CNews конференция "Цифровая инфраструктура и непрерывность бизнеса"
Юрий Мацыгин, НОТА: Российские инхаус-решения не имеют аналогов на мировом рынке
|28.04.2025
|
«Аренамастер» внедрила билетную систему собственной разработки на «Live Арене»
парковки, внедрение других онлайн-сервисов. Уверен, что новая билетная система сделает весь путь наших гостей от покупки билета до пребывания на арене ещё удобнее и выгоднее». Все ИТ-решения являются собственной разработкой компании «Аренамастер», при разработке используется импортонезависимый технологический стек. Александр Фетисов, заместитель главного управляющего директора, директор цен
|17.03.2025
|
«Яндекс Go» начинает сезон в Москве с новыми самокатами собственной разработки
«Яндекс Go» открывает сезон 2025 в Москве с новым поколением самокатов собственной разработки. Они полностью спроектированы в «Яндексе» — от дизайна до технологий, меняющих привычный сценарий использования. В Москве и Московской области для аренды будет доступно б
|11.03.2025
|
«Яндекс» представил новое поколение самокатов собственной разработки
«Яндекс» начнет сезон-2025 с новыми самокатами собственной разработки. Самокаты нового поколения полностью спроектированы в «Яндексе» — от дизайна до технологий, меняющих привычный сценарий использования. Чтобы начать поездку, больше не нуж
|06.03.2025
|
«Ростелеком» внедрил платформу собственной разработки на замену Hadoop и Greenplum
укты на основе открытого ПО. Это привело к созданию отдельной компании и бренда TData, где мы консолидировали весь наш накопленный опыт. © monsit / Фотобанк Фотодженика «Ростелеком» внедрил платформу собственной разработки TData, импортозаместив иностранные решения Дальнейшие события подтвердили, что ставка на гибкость, универсальность и развитие собственных компетенций была успешной. Мы сп
|06.06.2024
|
Якутская компания «Экстра Синема» подписала договор о привлечении 100 млн руб. на расширение производства проекторов собственной разработки
исание инвестиционного соглашения между якутской компанией «Экстра Синема» и Фондом суверенных технологий НТИ (ФСТ). 100 млн руб. инвестиций будут направлены на расширение производства кинопроекторов собственной разработки. Об этом CNews сообщили представители пресс-центра Республики Саха (Якутия) в Москве. Подписи под документом поставили Владимир Компанейщиков, возглавляющий ФСТ, и Петр Ч
|03.06.2024
|
Как вывести внутренний продукт на внешний рынок: чек-лист
В России тренд на коммерциализацию in-house решений набирает обороты и, в том числе, связан с ростом числа кэптивных ИТ-компа
|29.05.2024
|
Самописный софт окажется вне закона. Компаниям запретят разрабатывать свое ПО и заставят покупать стороннее
работчика CodeInside Максим Семенкин, в разрезе двух последних лет в России было создано более 200 «ИТ-дочек» госкомпаний, которые занимаются разработкой многочисленных программ для внутренних
|27.10.2023
|
Centra: на 53% выросло число компаний, которые ведут digital-маркетинг in-house
тоятельно закрывать все задачи по digital-маркетингу и не прибегать к помощи digital-агентств. Это число увеличилось на 53% с 2021 г. Об этом CNews сообщили представители Centra. Причинами перехода к in-house маркетингу компании называют прозрачность процессов и больший уровень контроля (86%), скорость решения задач (81%) и экономическую эффективность (72%). Среди тех, кто ведет интернет-ма
|28.06.2023
|
В центре Москвы за бесценок продан гигантский 250-летний особняк «ИТ-дочки» «Ростеха»
Институт-банкрот остался без крова Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления (АО ЦНИИ ЭИСУ), бывшая «ИТ-дочка» госкорпорации «Ростех», лишился принадлежавшего ему особняка площадью 9200 кв. метров в центре Москвы. Как пишет «Коммерсант», здание, построенное во второй половине XVIII века, доста
|03.05.2023
|
«Лукойл» остался без своей «ИТ-дочки». Ее забрал «Ростелеком»
входило оказание различных услуг связи и информационно-технологическое обеспечение всех российских предприятий «Лукойла» в 53 регионах России. «Лукойл» остался в стороне Компании «Лукойл-информ» как «ИТ-дочке» российского нефтяного гиганта не так давно исполнилось 30 лет – это направление бизнеса «Лукойл» создал в конце марта 1993 г. На тот момент организация носила название ЗАО «Лукойл-инф
|15.11.2021
|
Борис Шелекасов, «ВТБ Лизинг»: Мы увеличим инвестиции в ИТ-инсорсинг в полтора раза
ный и во многих случаях единственно работающий метод. CNews: Сейчас многие крупные компании создают ИТ-дочек, которым передают большинство ИТ-проектов. Планируется ли сделать это в группе ВТБ,
|15.07.2021
|
5 правил ИТ-сорсинга, актуальных сегодня в России
сперты сходятся во мнении, что сегодня компетенции, связанные с ядром бизнеса, правильнее развивать инхаус. «Ключевые процессы должны обеспечиваться внутри компании, а поддерживающие процессы м
|04.07.2019
|
Аутсорсеры и инсорсеры делят рынок «Индустрии 4.0»
рмируется интеллектуальная собственность, которая в дальнейшем продается как продукт, разработанный компанией «Ай-Теко», – продолжает он. Наиболее эффективная модель – партнерская работа в проектах. «Инсорсер хорошо знает инфраструктуру и бизнес, а поставщик ИТ-услуг обладает широкой экспертизой, часто выходящей за пределы базовой квалификации сотрудников ИТ-подразделений, – уточняет Игорь
|06.06.2019
|
Российский одежно-обувной гигант переходит на «1С» с «зоопарка» самописного и зарубежного ПО
рупнейших в мире производителей спецодежды, спецобуви и средств индивидуальной защиты, откажется от самописных и зарубежных программных продуктов в пользу решений фирмы «1С». Об этом на Петербу
|31.05.2019
|
Алексей Флоринский - Бизнес ищет баланс между аутсорсингом и инхаус-разработкой
ение культуры команды, системы мотивации. Даже если у заказчика есть собственный отдел разработки – инхаус, то аутсорсер (IT as Business) имеет более развитую экспертизу, поскольку конкурирует
|03.10.2018
|
ИТ-«дочки» российских корпораций за год выросли в разы. Цифры
ормационных систем, вроде единой корпоративной сети передачи данных и электронной цифровой подписи. Инсорсинг в РЖД В РЖД сообщили TAdviser, что за последний год у них в части инсорсинга возрос
|03.07.2017
|Минобороны, МВД и ИТ-компании выставили ИТ-дочке «Ростеха» счета на 700 млн
|02.04.2014
|
Аутсорсинг, инсорсинг или проектный персонал – проблема выбора
выводу, что управлять тем, что тебе не принадлежит, довольно сложно, в связи с чем появляется желание наращивать экспертизу внутри компании. Тут также существует несколько путей преодоления проблемы. Инсорсинг в применении к ИТ Одним из решений проблемы является создание инсорсинговых компаний и привлечение подрядчиков для создания инсорсинговых команд. Главным отличием инсорсинга от класси
|25.10.2013
|
ИТ-аутсорсинг против инсорсинга: побеждает инсорсинг
олжный уровень SLA не был обеспечен. Лишь на второй итерации был найден MPS-провайдер – это вендор HP, который подошел ABB и по набору услуг, и по финансовым затратам на сопровождение офисной печати. Инсорсинг или аутсорсинг Один из наиболее интересных аутсоринговых проектов последнего времени, реализованных в банковской сфере, – это передача АБС (автоматизированной банковской системы) внеш
|21.10.2013
|
Системы онлайн-банкинга известных вендоров защищены хуже самописных
каждой из рассмотренных систем специалисты обнаружили уязвимости среднего уровня риска. При этом уязвимости высокой степени риска преобладали в системах ДБО, предлагаемых известными вендорами, а не в самописных решениях. Системы дистанционного банковского обслуживания (ДБО) позволяют предоставлять банковские услуги удаленно (через интернет или с помощью телефона). В данном исследовании Posi
|03.07.2013
|
Решит ли инсорсинг проблемы аутсорсинга?
ации. Аналогично непросто быстро получить необходимое оборудование под определенный проект. То есть инсорсинг при всей своей контролируемости изначально несет ряд ограничений: рабочие места, пл
|29.04.2013
|
«Агробанк» внедрил in-house решение для эмиссии и обработки платежных карт
лнения проекта банк получил возможность выпускать различные карточные продукты — международные, локальные, дебетовые и кредитовые с возможностью применять различные типы кредитных схем и обеспечивать in-house обработку платежных карт с дополнительными мерами безопасности, которые обеспечиваются функциональностью модулей Card Suite Fraud Detection и Dispute Management. Партнером Tieto в пост
|18.04.2013
|
Термин дня: Инсорсинг
вку – оставляйте комментарии под соответствующими терминами. Если ваш комментарий будет одобрен экспертным советом, мы учтем его в формулировках, а вы получите дополнительный балл за свою активность. Инсорсинг (Insourcing) – это использование внутреннего поставщика услуг, например департамента ИТ, для предоставления ИТ-услуг на базе SLA. Изучите весь словарь CIO-терминов
|28.11.2012
|
Президент «Ланита»: ИТ-инсорсинг в корпорациях – это ошибка
ращать, и перейдет к работе с рынком», - говорит Генс. Напомним, что помимо «Сбербанка» собственные инсорсинговые ИТ-компании есть также у «Лукойла», «Газпрома» и ряда других крупных корпораций
|02.12.2010
|
Аналитики отговаривают бизнес от самописных WCM-решений
ся корпоративные порталы), эксперты отмечают, что бизнесу немедленно нужно перейти от использования самописных решений в сторону коммерческих продуктов или решений с открытым кодом. Причиной эт
