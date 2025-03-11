«Яндекс» представил новое поколение самокатов собственной разработки

«Яндекс» начнет сезон-2025 с новыми самокатами собственной разработки. Самокаты нового поколения полностью спроектированы в «Яндексе» — от дизайна до технологий, меняющих привычный сценарий использования. Чтобы начать поездку, больше не нужно будет доставать телефон и заходить в приложение — для быстрого старта в самокатах заработает умная кнопка. Технология проходит финальный этап закрытого тестирования. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

В начале поездки пользователю будет достаточно нажать на кнопку на руле и удерживать ее две-три секунды. В это время Iot-модуль, установленный в каждом самокате, синхронизируется со смартфоном по Bluetooth и подает самокату сигнал старта. После проверки безопасности начинается аренда. С помощью кнопки можно будет также завершать поездку и ставить ее на паузу. Тестирование технологии завершится в апреле, и кнопка заработает на всех самокатах в Москве.

Большое внимание было уделено безопасности новой модели. В самокатах «Яндекса» установлен усовершенствованный Iot-модуль собственной разработки. Теперь самокат еще точнее определяет «медленные» и «запретные» зоны, где езда на полной скорости небезопасна. У самоката также появились боковые световые индикаторы — теперь устройство мигает при торможении и предупреждает о маневре других участников дорожного движения. Для ночных поездок «Яндекс Go» установил фонарь с радиусом свечения до 10 метров — длинный луч поможет увидеть изменения на дороге издалека. А на корпус самоката вынесены основные правила безопасности на дорогах.

«Яндекс» представил новое поколение самокатов

У самоката появилось сразу несколько доработок для большей маневренности в городе. Устройство сделали легче на три кг, оснастили увеличенным передним колесом и спроектировали новую платформу для более устойчивой постановки ног. Специальный упор поможет устоять на платформе даже при неожиданных маневрах — например, когда нужно резко затормозить или объехать препятствие. Также у самоката появились специальные ручки, которые помогают удобно переносить его по лестницам или аккуратно доставать из ряда других припаркованных СИМ.

«Яндекс Go» разрабатывает собственные устройства и технологии внутри конструкторского бюро — специального подразделения «Яндекс Go», которое отвечает за инновации транспортных сервисов. В бюро была придумана первая собственная модель самокатов «Яндекса» в 2023 г. Второе поколение разработано с учетом пожеланий пользователей, которые опробовали предыдущую модель. В сезоне-2025 весь парк «Яндекс Go» в Москве будет состоять из новых самокатов.