Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE

Басовитые колонки-билингвы Sven G345 : свободно говорят на языке ПК и по Bluetooth со смартфоном роводов, подключение к ноутбуку или ПК сделано максимально простым. Кроме того, модель поддерживает Bluetooth-подключение, так что звук можно передавать и с мобильных устройств или планшетов —

Как платить смартфоном в 2026 году: все способы но платить телефоном вместо физической банковской карты. Это можно сделать через NFC, QR-код или по Bluetooth.Оплата по NFC NFC или Near Field Communication — протокол передачи данных «по возду

Россия победила санкции. Теперь можно платить на кассе с Android-смартфонов, даже очень дешевых. Интернет не нужен, NFC тоже не понадобится нке уверяют, что он может работать на любых мобильных Android-устройствах, лишь бы в нем был модуль Bluetooth с поддержкой Bluetooth Low Energy (BLE). Из этого следует, что пользоваться

Planeta Laika представила Bluetooth-автокормушку с приложением, работающую без интернета и Wi-Fi Российский бренд Planeta Laika представил новую линейку умных автокормушек для кошек и собак ЛК-К016, в которую вошли две версии устройства – с Bluetooth- и Wi-Fi-управлением. Центральной новинкой стала Bluetooth-модель, первая на российском рынке умная автокормушка, которая полностью управляется через мобильное приложение без н

6 Bluetooth-меток и GPS-трекеров, которые можно купить в России: хиты продаж устройства с SIM-картой будут кстати для безопасности детей, пожилых людей и питомцев. Ugreen CM520 Bluetooth-метка Ugreen CM520 — вариант для повседневного использования. Девайс работает через

Eltex представляет новый IP-телефон с поддержкой Wi-Fi и Bluetooth представители Eltex. VP-30P-WB – логическое развитие модели VP-30P, в которой сохранены проверенные временем характеристики и добавлены новые функции. Ключевая особенность – встроенные модули Wi-Fi и Bluetooth, которые позволяют подключать устройство к беспроводной сети и использовать гарнитуру. Это избавляет от лишних проводов и обеспечит комфортную работу. Новинка поддерживает до шести SI

Комбинация из четырех уязвимостей Bluetooth угрожает множеству автомобилей Год прошел как сон пустой Сразу четыре уязвимости в одной из реализациий Bluetooth SDK (BlueSDK разработки OpenSynergy) могут быть объединены в комбинацию, с помощью

Уязвимости в Bluetooth-наушниках открывают возможности для шпионажа Требуется техническая подготовка Уязвимости в Bluetooth-модулях десятков моделей различных аудиоустройств можно эксплуатировать для подслуш

Банк «Русский Стандарт» принял участие в тестировании первых Bluetooth-платежей с помощью новой российской технологии «Волна» Банк «Русский Стандарт» совместно с НСПК принял участие в пилотном тестировании технологии Bluetooth-оплаты «Волна». Впервые российская бесконтактная платежная технология «Волна» была

«Делимобиль» запустил управление автомобилем в аренде через Bluetooth Компания «Делимобиль» внедрила возможность для каждого пользователя управлять автомобилем через Bluetooth после начала аренды. Компания разработала это нововведение для минимизации негативных последствий нестабильной мобильной сети. Интеграция Bluetooth в схему взаимодействия между

Кошмар становится явью. Bluetooth-наушники Sony, JBL, Marshall и прочие теперь можно использовать для прослушки. В опасности все пользователи ов (True Wireless Stereo) в полностью беспроводных шпионов (True Wireless Spy). Пока нельзя исключать, что проблема затрагивает сотни моделей устройств, потому что она выявлена непосредственно в чипе Bluetooth крупного производителя. Однако к настоящему моменту ее наличие подтверждено лишь в 29 устройствах, хотя и от очень распространенных брендов, в том числе известных и популярных в Росси

«Сомерс» внедряет Bluetooth-платежи «Волна» от НСПК ерь программное обеспечение компании позволяет принимать бесконтактные платежи на POS-терминалах по Bluetooth, что является альтернативой Apple Pay. Это открывает банкам и торговым точкам-партн

Университетский стартап представил универсальный Bluetooth-модуль нового поколения Стартап «Блумод» запатентовал отечественное решение для рынка IoT-устройств — трехрежимный Bluetooth-модуль, объединяющий в себе функционал классического Bluetooth, BLE (Blue

В Bluetooth-чипе, используемом в миллиарде устройств, обнаружились недокументированные команды ых» намерений или по злой случайности? В вездесущем микрочипе ESP32, с помощью которого реализуются Bluetooth- и WiFi-соединения, выявлена поддержка незадокументированных команд, которые могут

«Триколор» выпустил Bluetooth-колонку В России стартовали продажи колонки под брендом «Триколор». Bluetooth-колонка расширила список аудиовизуальных устройств «Триколор», куда уже входят теле

Создана технология на замену Bluetooth. Она уже используется новому стандарту, производимые в Китае УПДУ, в частности, должны быть оснащены функцией голосового управления, а также обеспечивать поддержку как минимум одной из трех технологий беспроводной связи: Bluetooth, Wi-Fi или Star Flash. Последняя представляет особый интерес, поскольку разработана в КНР и уже внедряется отдельными местными производителями потребительской электроники. По сообщени

Как сделать умной систему полива для сада и огорода Сделать обычную систему полива позволяет специальный контроллер с поддержкой Wi-Fi или Bluetooth. Дополнительно при необходимости устанавливаются датчики влажности почвы, дождя и т

«Касперский» научился предупреждать пользователей Android, когда за ними следят через Bluetooth ичается в зависимости от ОС на их устройстве. Kaspersky Kaspersky для Android начал предупреждать о Bluetooth-устройствах, следящих за пользователем Утечка персональных данных - часто встречаем

Kaspersky для Android теперь уведомляет о следящих за пользователем Bluetooth-устройствах ионной системы. Kaspersky для Android. Теперь приложение помогает бороться не только с цифровой слежкой с применением шпионских программ и сталкерского ПО, но и уведомляет пользователя о подброшенных Bluetooth-устройствах, в том числе беспроводных метках. Такие девайсы могут применяться недоброжелателями, чтобы наблюдать за перемещениями человека. Пользователь сможет видеть на экране прилож

Спутник впервые установил соединение с Землей по Bluetooth ала Американский космический стартап Hubble Network сообщил, что их спутник первым в мире установил Bluetooth-соединение с Землей, находясь на орбите. Пресс-служба компании рассказала о своем д

Создано устройство, глушащее надоедливые чужие Bluetooth-колонки громкость через динамик каждый день в девять утра. Он решил эту проблему, создав глушилку соседской Bluetooth-колонки на основе искусственного интеллекта и мини-компьютера Raspberry Pi. «У вас

iPhone, MacBook, устройства на Android и ОС Linux можно захватить с помощью новой «дыры» в Bluetooth пании Skysafe Марк Ньюлин (Mark Newlin) выявил новую критическую уязвимость в протоколах соединения Bluetooth, которая может быть использована для захвата контроля над устройствами Android, Lin

В Bluetooth найдены опасные фундаментальные уязвимости, которые живут в нем годами. Инструкции по взлому уже в Сети Одна опасность для всех Протокол Bluetooth содержит в себе две уязвимости, позволяющие хакерам заполучить ключ шифрования бесп

Bluetooth устарел, ему пора на свалку. Создана в разы более достойная альтернатива ь Сотрудники Университета Сассекса (Великобритания) разработали технологию на замену привычной всем Bluetooth. Их творение использует для передачи информации не радиоволны, как Bluetooth

Сколько SAR у Bluetooth-колонки и опасна ли она для здоровья? организм человека становится весьма актуальным. Одним из популярных беспроводных устройств являются Bluetooth-колонки. Bluetooth – это стандарт беспроводной связи, который позволяет уст

Российский «тамагочи для хакеров» научился выводить из строя смартфоны и ПК в радиусе действия. Как от этого защититься ный, как «тамагочи для хакеров» добавили в нее функцию «спам-атаки» Android- и Windows-устройств по Bluetooth, пишет Bleeping Computer. Отдельное приложение BLE Spam, которое будет включено в с

Huawei начала агрессивно продвигать своего «убийцу» Wi-Fi и Bluetooth. Он в шесть раз быстрее и на 60% экономичнее посвященные технологии NearLink компании Huawei, которую она позиционирует в качестве альтернативы Bluetooth и Wi-Fi. Премьера этой технологии состоялась почти два месяца назад, в начале авгус

Новые Bluetooth-адаптеры от UGREEN в России Компания diHouse (входит в группу «Ланит») представляет новинки от бренда UGREEN — Bluetooth-адаптеры для ПК. В данный момент доступны следующие новинки для ПК: USB-адаптер

Самые компактные Bluetooth-колонки: карманный вариант подключения к другим гаджетам. Первое, на что стоит обратить внимание при приобретении портативной Bluetooth-колонки – это общая мощность ее динамиков. От этого показателя (правда, не только о

GS Group выпустила новую цифровую 4К-приставку с поддержкой Wi-Fi и Bluetooth Холдинг GS Group представил GS B529L — цифровую приставку под брендом General Satellite со встроенным Wi-Fi и Bluetooth. Она выполнена в матовом корпусе нового поколения. Модель транслирует телевидение в формате 4K и предлагает простое подключение к спутниковой антенне благодаря особой конфигурации дво

Популярным «умным» замкам повсеместно угрожает взлом из-за несовершенства Bluetooth явили серьезную уязвимость в смарт-замках Kevo, которая связана с недостатками реализации протокола Bluetooth Low Energy. Замки Kwikset/Weiser Kevo открываются с помощью беспроводных брелков ил

«Ростех» разработал беспроводные Bluetooth-датчики для Интернета вещей олговечностью. Об этом CNews сообщили представители «Ростеха». В устройствах применяется технология Bluetooth с низким энергопотреблением (Bluetooth Low Energy, BLE). Это позволяет увели

Как работает слежка по Bluetooth и нужно ли ее отключать В Bluetooth с завидным постоянством находят все новые и новые уязвимости. В августе 2021 года Сингапурский университет технологии и дизайна насчитал 31 дыру в безопасности беспроводных соединений

Лучшие умные чайники с Wi-Fi и Bluetooth: выбор ZOOM Станцию или другую умную колонку. Также чайник поддерживает голосовую помощницу Марусю из семейства VK и ассистента Марвина от МТС. Единственный, но значительный недостаток модели – управление через Bluetooth, а не Wi-Fi.Polaris PWK 1775CGLD WIFI IQ Home Еще одна умная модель от швейцарского бренда Polaris. Она отличается высоким качеством и надежностью, которая обеспечивается контроллеро

Как хакеры взламывают нас через Bluetooth строен практически в каждый гаджет: технологией пользуются для передачи файлов, прослушивания музыки, соединения с носимой электроникой — смарт-часами и фитнес-трекерами. Но именно такая популярность Bluetooth делает устройства, поддерживающие этот стандарт, мишенью для хакеров. У большинства из нас Bluetooth включен на постоянной основе. Это делает нас потенциальными жертвами так на

«Дыры» в миллиардах чипов Wi-Fi и Bluetooth позволяют воровать пароли и данные ли целый ряд уязвимостей в чипах беспроводной связи, которые позволяют красть данные и пароли к сетям. Сегодняшние мобильные устройства используют многочисленные беспроводные компоненты — Wi-Fi, LTE, Bluetooth, реализованные, как правило, в форме отдельных или комбинированных микросхем. Однако они нередко задействуют общие компоненты и ресурсы, например одну и ту же антенну или один и тот ж

6 лучших Bluetooth-клавиатур для нескольких устройств ционных системах Windows (от 7 версии) и Mac OS X 10.11 (плюс более поздние версии). Через протокол Bluetooth поддерживаются Windows 8, MacOS X 10.11, Chrome OS, Android 4.3 (и более новые верс

AptX Lossless — наконец-то идеальный звук по Bluetooth? Компания Qualcomm объявила о поддержке новыми версиями мобильных процессоров Snapdragon кодека aptX Lossless, обеспечивающего передачу по Bluetooth аудио CD-качества (16 бит, 44,1 кГц). Давайте разберемся, действительно ли пользователи Android-смартфонов получат идеальный звук на беспроводных наушниках. AptX: дорога длиной в трет

Обзор беспроводной гарнитуры Poly Voyager 4220 UC к-станции позволяет подключаться к ПК через адаптер USB-A (опционально — USB-С) и к смартфону через Bluetooth 5.0. Благодаря актуальному стандарту Bluetooth возможно одновременное подклю