Получите все материалы CNews по ключевому слову
МЭИ НИУ Московский энергетический институт Национальный исследовательский университет
Национальный исследовательский университет «МЭИ» — вуз России в области энергетики, электротехники, радиотехники, электроники и информационных технологий. На 2022 год НИУ «МЭИ» располагает обширной материально-технической базой, включающей в себя 12 институтов, более 100 научно-исследовательских лабораторий, специализированный опытный завод, уникальную учебную ТЭЦ, крупнейшую научно-техническую библиотеку в стране, полигон возобновляемой энергии. В университете по 25 направлениям подготовки проходят обучение более 20 000 студентов и аспирантов. Высокое качество обучения и научной деятельности обеспечивают более 1600 преподавателей и учёных, в том числе 184 доктора и 597 кандидатов наук.
СОБЫТИЯ
|20.05.2026
|
Группа Rubytech совместно с «РТ-Техприемка» и МЭИ займется импортозамещением цифровых решений для промышленности
ет тестировать и внедрять собственные разработки, Группа Rubytech — предоставлять доверенные ПАК, а МЭИ обеспечит научную базу и вузовские испытательные площадки. «Объединяя компетенции "РТ-Тех
|07.05.2026
|
GigaChat сдал экзамен по энергетике в МЭИ и готов помогать инженерам
льностях: в феврале 2026 г. — в области недвижимости (ННГАСУ), в апреле 2026 г. — в энергетике (НИУ МЭИ). Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. Как обучали и оценивали нейросеть Для о
|21.01.2026
|
Центр компетенции НТИ на базе НИУ «МЭИ» и «АМТ-Груп» обеспечат безопасное создание цифровых двойников энергообъектов
Центр компетенции НТИ на базе НИУ «МЭИ» и компания «АМТ-Груп» провели интеграционное тестирование комплекса однонаправленной передачи данных InfoDiode и программно-аппаратного комплекса ЦДЭС. Совместное использование решени
|19.12.2025
|
Инженерная графика выходит за рамки аудитории: nanoCAD и НИУ «МЭИ» запускают проект интерактивных образовательных плакатов
ерами способствует глубокой интеграции современных цифровых инструментов в образовательные программы, что в перспективе укрепляет кадровый потенциал высокотехнологичных отраслей России. «Размещение в МЭИ – это пилотный проект, который задает новый стандарт оформления образовательного пространства. Мы планируем тиражировать этот успешный опыт и в других технических университетах страны», – с
|12.12.2025
|
Группа Rubytech, Positive Technologies и МЭИ создают унифицированное решение для ТЭК на базе открытой платформы АСУ ТП
мышленной автоматизации участники рабочей группы О АСУ ТП, группа Rubytech, Positive Technologies и МЭИ, заключили трехстороннее соглашение об объединении усилий по разработке семейства надежны
|23.10.2025
|
В МЭИ создали программный комплекс оценки энергоэффективности зданий с применением цифровых двойников
Научный коллектив Национального исследовательского университета МЭИ разработал уникальный программный комплекс, позволяющий автоматически оценивать энергоэфф
|02.09.2025
|
PVS-Studio предоставили НИУ «МЭИ» академическую лицензию в рамках сотрудничества
глашение о сотрудничестве с Московским энергическим институтом. Компания ООО «ПВС» предоставит НИУ «МЭИ» академическую лицензию — право использовать продукт (инструмент) на специальных условиях
|22.07.2025
|
«Амур» в вузы: микроконтроллер «Микрона» MIK32 в учебной лаборатории МЭИ
троники Национального исследовательского университета «Московского энергетического института» (НИУ «МЭИ»), где проходят обучение студенты четвертого и пятого курсов по направлению «Электроника
|06.06.2025
|
НИУ МЭИ и Positive Technologies представили инновационный комплекс для управления энергосистемами
НИУ МЭИ и Positive Technologies представили программно-аппаратный комплекс облачной платформы «Ци
|21.03.2025
|
В МЭИ разработали волноводный переходник для улучшения передачи радиосигналов 5G связи
Ученые НИУ «МЭИ» создали новый узел для перехода между металлическими и полуэкранированными диэлектрическ
|19.02.2025
|
НИУ МЭИ использует Deckhouse Kubernetes Platform для создания доверенного ПАК цифрового двойника энергосистемы
«Флант» и НИУ МЭИ подписали соглашение о технологическом сотрудничестве для выполнения исследования по созд
|12.02.2025
|
В МЭИ разработана система охлаждения с комбинированными покрытиями для микроэлектроники
Ученые НИУ «МЭИ» создали новые теплообменные каналы с комбинированными покрытиями стенок, которые позволя
|12.02.2025
|
В МЭИ запустили новую магистерскую программу от компании «Эдит Про»
Национальный исследовательский университет «МЭИ» и компания «Эдит Про» (группа «Борлас») начали обучать студентов по магистерской програм
|31.10.2024
|
В МЭИ представили новую разработку ОС на базе Linux для программируемых логических контроллеров
В НИУ «МЭИ» представили новую разработку прототипа операционной системы (ОС) на базе Linux для прогр
|23.10.2024
|
В МЭИ разработали отечественную программу для теплотехнических расчетов
Ученые НИУ «МЭИ» совместно с «СМат» создали сертифицированный программный комплекс (ПК) SMath Studio для
|18.10.2024
|
В МЭИ разработали ПО для моделирования физических процессов в криогенном оборудовании
Ученые НИУ «МЭИ» разработали программное обеспечение (ПО) для моделирования физических процессов в криоге
|15.10.2024
|
«Сател» и МЭИ открыли лабораторию ситуационного управления
ИT-компания «Сател» и университет МЭИ продолжают сотрудничество в сфере исследований и разработок инновационных технологий, нап
|11.10.2024
|
В НИУ МЭИ открыли информационную зону Системного оператора Единой энергетической системы
11 октября 2024 г.а в НИУ «МЭИ» прошел День Системного оператора Единой энергетической системы, в рамках которого состоя
|08.10.2024
|
Positive Technologies создаст центр компетенций на базе НИУ «МЭИ»
НИУ «МЭИ» и компания Positive Technologies подписали соглашение о сотрудничестве. Соглашение напра
|01.10.2024
|
Студенты ИT Академии Samsung защитили выпускные проекты в МЭИ
30 сентября 2024 года в НИУ «МЭИ» прошла защита выпускных проектов третьего набора ИT Академии Samsung по треку «Интернет
|11.09.2024
|
В МЭИ разработали программный комплекс для расчета и оптимизации антенных систем космической связи
Учёные НИУ «МЭИ» разработали программный комплекс для проектирования антенных систем, применяемых для изу
|30.08.2024
|
В МЭИ открыли лабораторию Цифрового проектирования компании «Свободные Технологии Инжиниринг»
В НИУ «МЭИ» открылась лаборатория Цифрового проектирования компании «Свободные Технологии Инжиниринг
|05.07.2024
|
В НИУ МЭИ разработали способ защиты помещений от прослушивания
Ученые НИУ МЭИ разработали способ и систему оценки неоднородностей в ограждающих конструкциях. Изобретен
|05.07.2024
|
В МЭИ разработали технологию предикативной оценки характеристик систем компьютерного зрения
Ученые НИУ «МЭИ» разработали технологию, которая позволяет ускорять создание и внедрение комплексов компь
|11.06.2024
|
В МЭИ разработали перчатку для дистанционного сенсорного управления робототехнической системой различного назначения
Ученые НИУ «МЭИ» создали программно-аппаратный комплекс (ПАК) для считывания и передачи сигналов о движен
|29.05.2024
|
В МЭИ открылась первая отраслевая Лаборатория криптографической защиты информации
В НИУ «МЭИ» открылась первая отраслевая лаборатория встраиваемых средств криптографической защиты ин
|07.05.2024
|
ГК Softline организовала работу Центра киберучений в НИУ «МЭИ»
mpire для Инженерно-экономического института (ИнЭИ) «Национального исследовательского университета «МЭИ» (Московский энергетический институт). Центр киберучений работает с февраля 2024 г. Об эт
|06.05.2024
|
В НИУ «МЭИ» появится магистерская программа по цифровому информационному моделированию инженерных систем
Осенью 2024 г. в НИУ «МЭИ» стартует подготовка магистров по образовательной программе «Цифровое информационное моде
|16.04.2024
|
НИУ «МЭИ» и «Систэм Электрик» заключили соглашение о сотрудничестве
НИУ «МЭИ» и российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель решений в обла
|29.03.2024
|
В НИУ «МЭИ» разработана интеллектуальная облачная система учета и контроля оборудования
Специалисты НИУ «МЭИ» разработали интеллектуальную облачную систему учета и автоматизированного контроля прибо
|07.03.2024
|
В России создана система навигации БПЛА, которой не нужны GPS и ГЛОНАСС
Разработка МЭИ Ученые научно-исследовательского университета «МЭИ» разработали программно-аппарат
|07.03.2024
|
В НИУ «МЭИ» разработали систему навигации беспилотников
Ученые НИУ «МЭИ» разработали радиосистему навигации беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Система пре
|06.03.2024
|
«Систэм Электрик» и НИУ «МЭИ» договорились о совместной разработке электротехнического оборудования для российской энергетики
и Автоматизация» Николай Ладыгин обсудили с ректором Национального исследовательского университета «МЭИ» Николаем Рогалевым планы по развитию сотрудничества. Об этом CNews сообщили представител
|29.12.2023
|
В НИУ «МЭИ» разработан облачный сервис для автоматизированного создания схем цифровых подстанций
Ученые НИУ «МЭИ» разработали облачный сервис, позволяющий автоматически создавать электрические схемы циф
|26.12.2023
|
В НИУ «МЭИ» разработали программное обеспечение для быстрого проектирования турбодетандеров
Ученые НИУ «МЭИ» разработали программное обеспечение (ПО) для быстрого проектирования и прототипирования
|05.12.2023
|
НИУ «МЭИ» и «Эдит про» будут совместно готовить ИТ-специалистов
Национальный исследовательский университет «МЭИ» и «Эдит про» (группа «Борлас») подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого
|18.10.2023
|
В НИУ «МЭИ» разработали отечественный цифровой двойник турбогенератора для предотвращения аварийных ситуаций
Ученые Национального исследовательского университета «МЭИ» разработали отечественный цифровой двойник турбогенератора, предназначенный для определе
|18.10.2023
|
В НИУ «МЭИ» будут готовить BIM-специалистов
17 октября 2023 г. НИУ «МЭИ» и ООО «Центральный институт современного проектирования» подписали соглашение о сотрудни
|26.09.2023
|
В НИУ «МЭИ» создали отечественную платформу для дистанционного управления объектами электроэнергетики
Ученые Национального исследовательского университета «МЭИ» разработали универсальную программно-аппаратную платформу дистанционного управления объе
|12.09.2023
|
МЭИ и R-Vision совместно подготовят специалистов по кибербезопасности
Национальный исследовательский университет «МЭИ» и компания R-Vision, российский разработчик систем кибербезопасности, заключили соглашен
МЭИ НИУ и организации, системы, технологии, персоны:
|Рогалев Николай 31 31
|Волошин Александр 14 4
|Чернышенко Дмитрий 578 4
|Кашаев Алексей 21 3
|Козлова Дарья 38 3
|Невский Александр 21 3
|Драль Игорь 8 3
|Серебрянников Сергей 3 3
|Замолодчиков Владимир 3 3
|Крутских Владислав 3 3
|Комаров Иван 3 3
|Собянин Сергей 520 3
|Ушацкий Андрей 105 3
|Вирцер Евгений 42 3
|Мартынюк Александр 15 2
|Гордейчик Сергей 25 2
|Пройдаков Эдуард 12 2
|Гридин Александр 9 2
|Почтеннов Павел 6 2
|Науменко Александр 2 2
|Овчинский Владислав 230 2
|Киреев Ильяс 4 2
|Ястребов Арсений 2 2
|Чугунов Александр 2 2
|Карпенко Владислав 2 2
|Сергунина Наталья 374 2
|Нуралиев Борис 298 2
|Кичко Дмитрий 69 2
|Мишустин Михаил 769 2
|Мацоцкий Сергей 179 2
|Шамолин Михаил 124 2
|Alutis Arvidas - Алутис Арвидас 16 2
|Чапчаев Андрей 55 2
|Колесников Олег 20 2
|Белова Ольга 6 2
|Ведехин Игорь 39 2
|Прохоров Фёдор 83 2
|Рудычева Наталья 95 1
|Казанцев Сергей 17 1
|Рылов Дмитрий 54 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11513 3
|Forbes - Форбс 966 1
|Wikipedia - Википедия 630 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 447 1
|Ведомости 1392 1
|РИА Новости 1023 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1119 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2298 1
|Известия ИД 741 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1443415, в очереди разбора - 730064.
Создано именных указателей - 194540.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.