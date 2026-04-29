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GSM Arena

СОБЫТИЯ


29.04.2026 Xiaomi выпустила гигантский ультрадешевый смартфон с огромной батареей. И дефицит памяти не повлиял 1
18.07.2025 Китай смог. Выпущен неубиваемый смартфон с огромным аккумулятором. Он супердешевый и уже в продаже 1
22.04.2025 Евросоюз заставит производителей смартфонов раскрывать ремонтопригодность и автономность батарей 1
18.02.2025 Нужно больше батареи. «Убийца» Xiaomi выпустил два дешевых смартфона с огромными аккумуляторами 1
16.05.2024 4G-смартфоны массово превратятся в кирпичи по всему миру. Всему виной стремление операторов «убить» 3G. Россию тоже затронет 1
01.04.2024 Запущена первая в мире коммерческая сеть 5.5G. Скорость относительно 5G вырастет десятикратно 1
14.11.2023 Эпоха толстых «лопатофонов» завершена. Создан флагманский смартфон без выпирающих камер, какие не выпускались восемь лет 1
23.08.2023 Опасный конкурент Xiaomi выпустил дешевый смартфон с большой батареей и экраном как у iPhone 14 Pro Max. Видео 1
02.06.2023 Что Samsung не смогла, сделали китайцы. Легендарный бренд выпустил дешевый смартфон с гибким дисплеем. Цена, видео 2
07.04.2023 Xiaomi выпустила смартфон за $100, в котором можно наращивать оперативную память. Видео 1
09.01.2023 Выпущен супердешевый смартфон на Android с производительностью как у iPhone 1
10.11.2022 Мольбы пользователей услышаны. Спустя 11 лет смартфоны Xiaomi избавятся от самого мучительного недостатка 1
09.11.2022 Компания, годами обманывавшая весь мир, создала самый продвинутый процессор на свете. Аналогов нет ни у Apple, ни у Intel 1
27.06.2022 Создатель недорогих качественных смартфонов выпускает огромный и дешевый ТВ 1
02.06.2022 Увидел свет дешевый смартфон с расширяемой оперативной памятью, как у флагманов. Цена 1
31.05.2022 Производитель дешевых и качественных смартфонов вернулся из небытия с бюджетным клоном iPhone 1
13.05.2022 До России добрался дешевый «народный» суперфлагман Xiaomi с топовым «железом». Цена, видео 1
18.01.2022 В России появился супердешевый смартфон Samsung на продвинутом «железе». Цена, видео 1
01.10.2021 Xiaomi привезла в Россию самый дешевый смартфон. Приехав, он резко подорожал. Видео 1
13.09.2021 Главный конкурент Xiaomi привез в Россию дешевый смартфон с монструозной батареей. Цена, видео 1
25.08.2021 Впервые обнародованы характеристики нового iPad mini. В нем исполняется заветная мечта пользователей 1
21.07.2021 Xiaomi больше не нужны. Samsung выпустила дешевый мобильник с монструозной батареей. Фото 1
05.07.2021 Новая ОС Huawei громит ОС для iPhone. Детище Apple безнадежно отстало от китайского конкурента 1
22.06.2021 На заводе дисплеев для iPhone, Xiaomi и Huawei впервые в истории началась забастовка 1
18.05.2021 Samsung начала продавать в России дешевый долгоиграющий смартфон. Цена 1
29.03.2021 Xiaomi выпустила топовый флагман Mi 11 Pro с аккумулятором нового типа, маленьким и объемным. Цена 1
24.02.2021 Главный конкурент Xiaomi создал дешевый смартфон, который «может работать полтора месяца». Видео 1
20.02.2021 В России появился супердешевый смартфон Samsung с огромной батареей. Видео 1
19.02.2021 Новый бестселлер Xiaomi Redmi Note получит экран лучше, чем у iPhone 1
02.02.2021 realme объявила результаты четвертого квартала в России и мире, планы на 2021 год 1
11.11.2020 Спасение для Huawei под санкциями США: компания сможет собирать смартфоны на чипах Qualcomm 1
15.09.2020 Nokia выпускает дешевый продвинутый смартфон для расправы над Xiaomi 1
12.08.2020 Xiaomi создала уникальный прозрачный телевизор. Цена, видео 1
09.06.2020 Samsung скопирует самую жуткую «фишку» Xiaomi: в смартфонах появится неотключаемая реклама 1
16.03.2020 Huawei выпускает флагманские смартфоны без сервисов Google. Цены зашкаливают 1
05.03.2020 Xiaomi выпускает дешевый смартфон с производительностью как у флагмана Samsung 1
28.02.2020 HTC выпустила сверхдешевый смартфон с гигантским аккумулятором. Видео 1
20.02.2020 Рассекречен дешевый смартфон Samsung с огромной батареей 1
29.08.2019 Xiaomi выпустила дешевый смартфон с камерой лучше, чем у iPhone XS. Цена 1

Публикаций - 78, упоминаний - 80

GSM Arena и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 11065 32
Xiaomi - Сяоми 2232 31
Apple Inc 13156 19
Google LLC 12690 15
MediaTek - Ralink 595 13
BBK OnePlus 298 10
BBK OPPO Electronics 484 10
Huawei 4677 9
Qualcomm Technologies 1974 9
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 584 9
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 8
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 934 6
Intel Corporation 12811 6
X Corp - Twitter 2938 5
Sony 6739 5
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 4
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology - Виво Рус 391 4
LG Electronics 3735 3
BBK Electronics Corp 332 3
HTC Corporation 1512 3
Lenovo Motorola 3566 3
Nvidia Corp 4002 2
Huawei Mobile Services 75 2
Microsoft Corporation 25775 2
Lenovo Group 2447 2
AMD - Advanced Micro Devices 4641 2
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 2
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 2
Foxconn Technology Group - Foxconn Industrial Internet - Hon Hai Precision Industry - Hon Hai Technology Group - Hongfujin Precision Electronics 440 2
Vodafone Group 1412 2
Tsinghua Holdings - UNISOC - Spreadtrum Communications - Китайская фаблесс-компания 80 2
HMD Global - Nokia 144 2
AT&T Inc 1726 2
China Mobile 436 2
Samsung Display Corporation - SDC - Samsung Visual Display Business 63 2
LeEco - LeTV 61 1
Indiegogo 57 1
Transsion Holdings - Tecno Mobile 337 1
TI - Texas Instruments Incorporated 848 1
Xiaomi Poco Global 12 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 4
Россети Ленэнерго 1699 2
Hermes - Сеть пунктов выдачи - Гермес 43 1
Верный - торговая сеть 326 1
Щука - дизайн-студия 26 1
Walt Disney Company - Pixar Animation Studios 67 1
Faraday Future - FF 15 1
Почта России ПАО 2370 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 1
Carl Zeiss AG 307 1
TÜV Rheinland Group 181 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 24
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 2
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 259 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 11
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 1
Symbian Foundation 38 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 57 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 72
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 53
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 41
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 37
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 32
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2762 29
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 29
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 27
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6266 27
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 25
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 25
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 24
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2513 23
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 23
Электроника - Дисплей - AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1409 22
USB Type-C - USB-C - USB 3 2379 22
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5385 20
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2339 20
Фотокамеры - Объектив диафрагма - F2.4 и другое - Байонет 814 19
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3261 19
Наушники - Headphones 4479 18
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 18
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4897 17
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 16
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 16
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 16
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3145 15
WiFi 5 - IEEE 802.11ac - IEEE 802.11n 1155 13
5G - пятое поколение мобильной связи 2566 12
Gen V - кибератаки пятого поколения 1337 11
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 11
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2531 11
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 10
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 2059 10
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2862 10
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2502 10
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2773 10
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 9
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 9
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 9
Google Android 15244 28
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2186 28
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 26
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 18
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 568 18
Xiaomi MIUI - MI User Interface - Операционная система на Android 282 14
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 291 12
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 518 12
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 12
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 11
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 444 11
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 574 11
Xiaomi Redmi Note - Серия смартфонов 313 11
MediaTek MT - MediaTek Helio - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 433 11
Samsung Galaxy 1035 9
Google Android 10 - Android Q - Android Quince Tart 226 9
Samsung Exynos - Samsung Hummingbird - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 476 8
Samsung Galaxy Note 702 8
AnTuTu Benchmark - AnTuTu Tester - программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 425 8
Sony Exmor CMOS sensor - Sony IMX - КМОП-сенсоры 442 7
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 332 7
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 736 7
Google Android 9 - Android Pie 217 7
Google Android 11 - Android Red Velvet Cake 227 7
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 930 7
Samsung One UI 90 6
Unimax UMX - Серия смартфонов 246 6
Xiaomi Poco X - Серия смартфонов 152 6
Geekbench - Мультиплатформерное приложение для бенчмаркинга (сравнения эффективности) 222 6
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 289 5
Nokia Nseries 538 5
Samsung Galaxy S - серия смартфонов 374 5
Google Android 12 - Android Snow Cone 122 5
Apple iPhone 12 243 5
BBK OnePlus - Серия смартфонов 164 5
MediaTek Dimensity - MediaTek D - серия мобильных платформ для смартфонов 209 4
Google Android 4.1-4.3.1 - Android Jelly Bean 481 4
Samsung Galaxy M - Серия смартфонов 39 4
Huawei - HiSilicon - Kirin - серия микропроцессоров 433 4
Xiaomi Poco F - Xiaomi Pocophone F - Серия смартфонов 35 4
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 3
Lau Pete - Лау Пит - Ло Пит 21 2
Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен - Хуан Джен-Сен 130 1
Ли Джэ Ён 13 1
Sarvikas Juho - Сарвикас Юхо 12 1
Kun-hee Lee - Гон Хи Ли 32 1
Suri Rajeev - Сури Раджив 19 1
Blass Evan - Бласс Эван 37 1
Yuefang Jia - Юэфан Цзя 14 1
Jacobs Paul - Джейкобс Пол - Якобс Пол 26 1
Gurman Mark - Гурман Марк 22 1
Lee Jae-yong - Ли Чже Ен 30 1
Jun Lei - Цзунь Лей 46 1
Fukasawa Naoto - Фукасава Наото 9 1
Weinbach Max - Вайнбах Макс 5 1
Agarwal Ishan - Агарвал Ишан 3 1
Chen John - Чен Джон 30 1
Weibing Lu - Вейбинг Лу 8 1
Yueting Jia - Юэтин Цзя 18 1
Dinning Damian - Диннинг Дамиан 6 1
Makrygiannis Sotiris - Макригианнис Сотирис 2 1
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 1
Zhao George - Чжао Джордж 17 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 43
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 36
Индия - Bharat 5870 16
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 14
Южная Корея - Республика 7052 10
Китай - Тайвань 4245 10
Европа 24964 8
Япония 13807 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 2
Азия - Азиатский регион 5920 2
Финляндия - Финляндская Республика 3697 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 2
Таиланд - Королевство 926 2
Китай - Хэнань - Чжэнчжоу 45 1
США - Техас - Остин 189 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 1
Евросоюз - EEA - European Economic Area - Европейская экономическая зона - Европейское экономическое пространство 13 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 1
Швеция - Королевство 3782 1
Польша - Республика 2031 1
Сингапур - Республика 1953 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 1
Германия - Федеративная Республика 13221 1
Ближний Восток 3154 1
Франция - Французская Республика 8177 1
Индонезия - Республика 1058 1
Украина 7928 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1137 1
Египет - Арабская Республика 1100 1
США - Техас 1048 1
Южная Корея - Сеул 375 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 14
Фотокамеры - Selfie - Селфи-модуль - Селфи-съемка 265 6
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 3
Метрология - Нанометрология - Nanometrology - Нанометр 887 3
Кремний - Silicium - химический элемент 1776 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 2
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 957 2
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 838 2
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1799 2
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 2
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 870 2
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1702 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1108 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 971 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 1
Английский язык 7030 1
Ergonomics - Эргономика 1755 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1710 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 1
Паспорт - Паспортные данные 2848 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2109 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4667 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Электровелосипед - электрический велосипед - электросамокат - электрический мотоцикл - Electric Bicycle - e-bike - Electric Scooter 184 1
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 1134 1
SamMobile 57 4
GizmoChina 171 3
The Verge - Издание 619 2
Bloomberg 1627 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 2
DxOMark - Издание 36 2
CNews - ZOOM.CNews 1866 2
Digital Trends - Издание 35 1
SlashGear 134 1
Fortune 211 1
Tech Advisor 2 1
Android Authority 62 1
AndroidCentral 3 1
Pocket-Lint 71 1
Korea Times 132 1
CNET Networks - CNET News 1643 1
NDTV.com 3 1
Digital Chat Station 25 1
Unwired View 39 1
FT - Financial Times 1296 1
ITHome 46 1
Tom’s Hardware 600 1
AnandTech 73 1
The Bell - Издание 42 1
DigiTimes - Издание 1331 1
PhoneArena 75 1
IDC - International Data Corporation 4975 3
Counterpoint Research 110 2
Мировой рынок смартфонов 19 1
TrendForce 187 1
Samsung Unpacked 41 3
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 3
Red Dot Design Award 57 1
День молодёжи - 27 июня 1087 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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