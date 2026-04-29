Индексная книга (каталог) CNews*
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GSM Arena
СОБЫТИЯ
Публикаций - 78, упоминаний - 80
GSM Arena и организации, системы, технологии, персоны:
|SamMobile 57 4
|GizmoChina 171 3
|The Verge - Издание 619 2
|Bloomberg 1627 2
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 2
|DxOMark - Издание 36 2
|CNews - ZOOM.CNews 1866 2
|Digital Trends - Издание 35 1
|SlashGear 134 1
|Fortune 211 1
|Tech Advisor 2 1
|Android Authority 62 1
|AndroidCentral 3 1
|Pocket-Lint 71 1
|Korea Times 132 1
|CNET Networks - CNET News 1643 1
|NDTV.com 3 1
|Digital Chat Station 25 1
|Unwired View 39 1
|FT - Financial Times 1296 1
|ITHome 46 1
|Tom’s Hardware 600 1
|AnandTech 73 1
|The Bell - Издание 42 1
|DigiTimes - Издание 1331 1
|PhoneArena 75 1
|IDC - International Data Corporation 4975 3
|Counterpoint Research 110 2
|Мировой рынок смартфонов 19 1
|TrendForce 187 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.