Спасение для Huawei под санкциями США: компания сможет собирать смартфоны на чипах Qualcomm

Huawei может перевести свои смартфоны на процессоры Qualcomm – Власти США разрешили этой компании сотрудничать с ней. Но для этого, по условиям лицензии, компании сперва придется продать бренд Honor. К тому же, другие китайские вендоры во главе с Xiaomi намерены отказаться от чипов Qualcomm, чтобы не зависеть от американских технологий.

Лицензия с подводными камнями

Компания Qualcomm получила лицензию на поставку своих процессоров компании Huawei. Как пишет портал GizmoChina, первые устройства со Snapdragon внутри могут поступить в продажу в 2021 г.

Qualcomm – это один из крупнейших разработчиков мобильных процессоров в мире. Его продукция используется в миллионах смартфонов Samsung, Xiaomi, Oppo, OnePlus и других крупных производителей средств связи. Компания американская, и она оказалась в числе первых, кому Президент США Дональд Трамп (Donald Trump) еще в мае 2019 г. запретил сотрудничать с китайской Huawei в рамках торговой войны с КНР.

Однако без нюансов не обошлось. По информации профильного сайта GSM Arena, сотрудничество Qualcomm и Huawei станет возможным лишь в том случае, если последняя продаст свой дочерний бренд Honor. За день до этого CNews писал, что Huawei действительно рассматривает вероятность отказа от Honor и передачи его в собственность консорциуму других компаний. Причины, побудившие ее допустить возможность продажи бренда, не были установлены, но, по разным оценкам, сделка может принести китайскому техногиганту от $15 млрд до $30 млрд.

Первые смартфоны Huawei на Snapdragon могут выйти весной 2021 г.

Qualcomm и Huawei на момент публикации материала факт предоставления властями США лицензии на сотрудничество не подтверждали.

Qualcomm может спасти Huawei

На ноябрь 2020 г. Huawei испытывала значительные трудности с поставками процессоров – еще в мае 2020 г. Трамп запретил тайваньской TSMC, крупнейшему контрактному производителю в мире, выпускать для нее чипы. Основанием для него послужил тот факт, что TSMC использует в своей работе американское оборудование и американские технологии.

Запрет вступил в силу в середине сентября 2020 г., но в середине октября 2020 г. американская сторона ослабила напор и позволила TSMC возобновить партнерство с Huawei, хотя и на очень невыгодных условиях для последней. Как сообщал CNews, TSMC получила разрешение на выпуск микросхем для Huawei с использованием исключительно устаревших норм производства – 28 нм и старше. Такие процессоры применяются исключительно в мобильных устройствах самого базового уровня, тогда как Huawei делает ставку на средний и топовый сегменты. Кроме того, в августе 2020 г. Huawei собралась «с нуля» создать собственное производство полупроводников, но для начала только 45-нанометровое.

В распоряжении Qualcomm есть процессоры, которые могут пригодиться Huawei – к примеру, летом 2020 г. она выпустила 7-нанометровый Snapdragon 865+ для флагманов, а в конце 2020 г. в ее ассортименте должен появиться Snapdragon 875 на 5 нанометрах. Он предназначен для флагманов 2021 модельного года, и есть отличная от нуля вероятность увидеть его в линейке смартфонов P50 – Huawei обновляет Р-серию весной каждого года.

Добавим, что у Qualcomm нет своих фабрик – ее процессоры выпускает все та же TSMC. Как компании планируют обходить запрет на отгрузку Huawei микросхем с современной литографией, пока неизвестно.

Очередная зависимость от США

Переход на процессоры Qualcomm будет означать появление в составе смартфонов Huawei «кремниевого сердца», разработанного американской компанией. Между тем, начале ноября 2020 г. целый ряд других китайских производителей смартфонов стали готовиться к отказу от Snapdragon в пользу чипов азиатского происхождения с целью обезопасить себя от риска оказаться под давлением американских властей.

Как сообщал CNews, «бойкот» процессорам Qualcomm уже в 2021 г. могут объявить компании Vivo, Oppo и Xiaomi, а также Redmi (дочерний бренд Xiaomi) и Realme (принадлежит Oppo). Они могут отдать предпочтение продукции компании Samsung, которая выпускает свои чипы Exynos на собственных фабриках и тоже готова к переходу на 5 нанометров.

Одна лицензия за другой

Список компаний, использующих американские технологии, которым разрешено сотрудничать с Huawei, постепенно пополняется. Наряду с американской Qualcomm в нем сейчас числятся Sony, AMD, Intel. Кроме того, по данным агентства Reuters, в конце октября 2020 г. такую лицензию получила корейская Samsung Display – «дочка» Samsung, занимающаяся производством дисплеев. Заявки на получение разрешения США на сотрудничество с Huawei подали MediaTek, SK Hynix, Kioxia, LG Display и др.