США разрешили TSMC делать процессоры для Huawei. Но только совершенно бесполезные

TSMC получила разрешение от американских властей на поставку микросхем для Huawei, но только тех, которые будут выпущены по устаревшим, как минимум 28-нанометровым нормам. Более современные техпроцессы будут для Huawei по-прежнему недоступны. 28 нанометров ее могут не заинтересовать, поскольку все ее конкуренты уже перешли на 7 нм и готовятся к покорению сегмента 5-нанометровых чипов.

Устаревшие процессоры для Huawei

Власти США разрешили тайваньской компании TSMC вернуться к сотрудничеству с Huawei и вновь начать производство их процессоров. Но выданная американской стороной лицензия содержит пункт, делающая ее почти бесполезной для обеих сторон.

Согласно разрешению, TSMC не может обеспечить для Huawei производство микросхем по современным нормам. В тексте лицензии, пишет портал GizmoChina, упоминаются так называемые «зрелые» (mature) технологии, под которыми в данном случае подразумеваются морально устаревшие нормы производства процессоров.

Напомним, что тайваньская TSMC входит в список крупнейших производителей полупроводниковой продукции во всем мире. Она одна из первых освоила 5-нанометровый техпроцесс.

Какие именно техпроцессы подпадают под категорию «зрелых», в тексте лицензии не указано. По информации GizmoChina это как минимум 28-нанометровая литография, в 2020 г. почти не использующаяся при производстве процессоров. Для сравнения, 28-нанометровые чипы Huawei использовала в своих смартфонах еще в 2015 г., тогда как в сентябре 2019 г. она выпустила флагманский процессор Kirin 990, и он уже 7-нанометровый.

Эпопея вокруг процессоров Huawei продолжается

Другими словами, Huawei, вероятнее всего, не станет устанавливать в свои мобильные устройства процессоры, произведенные по технологии, оставшейся в прошлом. Для сравнения, в сентябре 2020 г. Apple анонсировала первый в мире серийный 5-нанометровый чип А14, собрав на нем планшет iPad Air 4, а в конце 2020 г. компания Qualcomm планирует продемонстрировать новейший Snapdragon 875, тоже 5-нанометровый. Выпуском А14 занимается все та же TSMC, и ей же, с определенной долей вероятности, достанутся заказы на производство Snapdragon 875.

Как США отобрали у Huawei современные процессоры

Huawei находится под американскими санкциями с мая 2019 г., когда Президент США Дональд Трамп (Donald Trump) запретил Google, Intel и ряду других американских корпораций сотрудничать с ней. С течением времени Трамп начал вводить аналогичные запреты для компаний из других стран, и TSMC получила свой в мае 2020 г.

TSMC прекратила сотрудничество с Huawei по поставкам процессоров, приняв новые правила глобальных продаж полупроводниковой продукции, навязанные властями США. Производство процессоров для китайского техногиганта на линиях компании, согласно ранее заключенным договорам, продолжалось, как сообщал CNews, до середины сентября 2020 г. Одновременно с принятием новых требований американской стороны, TSMC согласилась построить свой завод на территории США. Он будет возведен в штате Аризона.

Пока неизвестно, какими последствиями обернется для TSMC запрет на выпуск для Huawei современных процессоров, поскольку по итогам всего 2019 г. на заказы Huawei пришлось 14% всех выпущенных TSMC микросхем. В период с мая по сентябрь 2020 г. компания сильно увеличила темпы производства чипов для Huawei, что позволило китайскому вендору пополнить запасы, которых должно хватить на несколько месяцев. В числе произведенных чипов был и Kirin 9000 (рабочее название) – пока не анонсированный 5-нанометровый чип для будущих флагманских смартфонов компании. Дебют процессора, по информации профильного портала HuaweiCentral, может состояться 15 октября 2020 г. одновременно с топовым смартфоном Mate 40, в состав которого он и войдет.

Тизерная реклама грядущего процессора Kirin 9000

Согласно финансовому отчету TSMC за III квартал 2020 г., на который частично пришелся ускоренный выпуск микросхем для Huawei, выручка компании составила около $12,4 млрд. Она выросла на 14,7% по сравнению с II кварталом 2020 г. и на 21,65% на фоне III квартала 2019 г.

Huawei ищет альтернативы

Компания Huawei отреагировала на новые американские санкции (запрет для TSMC на сотрудничество с ней) практически моментально. Она сразу начала поиск производителей, которые смогут поставлять ей процессоры, и уже к концу мая 2020 г. нашла сразу три таких компании.

Однако в данном случае речь идет не о производстве собственных чипов Kirin, а о заказе уже готовых микросхем сторонней разработки. В будущем смартфоны Huawei могут собираться на чипах MediaTek, Unisoc или Samsung – Huawei рассматривает возможность партнерства с каждой из этих компаний, к тому же, у нее уже есть опыт сотрудничества с MediaTek и Unisoc. Однако на момент публикации материала окончательные договоренности с этим компаниями достигнуты не были.

Определенные трудности с производством процессоров для Huawei может составить и переход британской компании ARM, на архитектуре которой строятся все ее чипы, под крыло компании Nvidia. Она американская, и после закрытия сделки Huawei может полностью лишиться доступа к наработкам ARM.

Но и на этот случай у Huawei припасен план действий. В середине августа 2020 г. CNews писал, что Huawei планирует «с нуля» создать собственное производство полупроводников, полностью отказавшись от санкционных американских материалов, оборудования и технологий. Правда начинать технологическому гиганту придется с ввода в эксплуатацию в течение года собственной сборочной линии по производству 45-нм чипов.