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Huawei Central


17.03.2025 Гигантский производитель ПК полностью отказывается от Windows. Лицензия истекает, продление маловероятно. На Linux переходить не будет 1
14.10.2024 Гигантский производитель смартфонов и умной техники решился на полный отказ от Android. До «дня икс» меньше недели 1
05.12.2023 Huawei выпустила суперсуверенный ноутбук с собственным продвинутым процессором лучше, чем у Intel. Цена 1
27.10.2023 Китай выпускает «убийцу» Windows с открытым кодом 1
17.05.2022 Huawei и его друзья придумали, как выпускать 5G-смартфоны вопреки санкциям США 1
30.12.2021 Huawei придумала хитрый способ выскользнуть из-под санкций США 1
03.12.2021 Китай выпустил свой 5-нанометровый процессор через несколько часов после американского вопреки санкциям США 2
03.12.2021 Новая мобильная ОС Huawei работает намного быстрее Android. Назван срок ее появления в России 1
18.11.2021 Huawei создала ПК-моноблок на американском процессоре. Он оказался дешевле Apple iMac 1
03.06.2021 В России появились дешевые смарт-ТВ Huawei с заменителем Android. Цена, видео 1
11.01.2021 Huawei выпускает собственный браузер для ПК, чтобы конкурировать с Google Chrome 1
12.10.2020 США разрешили TSMC делать процессоры для Huawei. Но только совершенно бесполезные 1
13.05.2020 Появились первые фото смартфона на собственной ОС Huawei 1
05.07.2019 Впервые объявлен срок выхода «убийцы» Android от Huawei. Что о нем известно? 1

Публикаций - 14, упоминаний - 15

Huawei Central и организации, системы, технологии, персоны:

Huawei 3973 13
Google LLC 11862 8
Apple Inc 12179 6
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 912 5
Intel Corporation 12236 4
Microsoft Corporation 24714 4
AMD - Advanced Micro Devices 4260 4
Huawei Mobile Services 72 4
Samsung Electronics 10305 3
Qualcomm Technologies 1834 2
Huawei - HiSilicon Technologies 59 2
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 724 2
MediaTek - Ralink 530 1
Tsinghua Holdings - UNISOC - Spreadtrum Communications - Китайская фаблесс-компания 72 1
Nvidia Corp 3519 1
X Corp - Twitter 2851 1
Xiaomi 1765 1
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology 301 1
BBK OPPO Electronics 385 1
Toshiba Corporation 2933 1
Dailymotion - Видеохостинг 41 1
Huawei Advisor 1 1
GlobalFoundries - GF 88 1
UMC - United Microelectronics Corporation 318 1
SMIC - Semiconductor Manufacturing International Corp 128 1
China Postal and Telecommunications Appliances Co - PTAC 5 1
China Telecom - Чайна Телеком 257 1
Soyealink 1 1
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology - Shenzhen Smart City Development Group 5 1
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1523 1
TÜV Rheinland Group 144 1
Porsche Design GmbH 23 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7428 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1231 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4829 5
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1538 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4567 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 347 1
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 40 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 527 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25633 11
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20948 10
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24379 9
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7954 8
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7683 7
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24393 7
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14492 6
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12556 5
USB Type-C - USB-C - USB 3 1945 4
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3854 4
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10042 4
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9407 4
Application store - магазин приложений 1215 4
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12281 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12611 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7353 3
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3260 3
USB Type-A - USB-A 527 3
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1020 3
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2830 3
Google Android устройства-девайсы - Google Android смартфоны 1030 3
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7126 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67259 3
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2505 3
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3657 2
QHD - Quad HD - Разрешение экрана монитора - 2560x1440 394 2
ARM - Advanced RISC Machine 441 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8657 2
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3512 2
DCI-P3 - Охват цветового пространства 250 2
Google Android - приложения и разработчики 599 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9253 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19861 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13991 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28049 2
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6078 2
Микрофон - Microphone 2527 2
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3218 2
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2365 2
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2166 2
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Google Android 14112 7
Huawei Mate - серия смартфонов 364 6
Linux OS 10073 5
Huawei Harmony OS - HMOS - Harmonica 191 5
Microsoft Windows 15773 5
Google Play - Google Store - Android Market 3316 4
Huawei AppGallery 284 4
Huawei Qingyun 12 4
Microsoft Windows 10 1777 3
UnionTech - Deepin Linux - Hiweed Linux - Hiwix 34 3
UnionTech UOS - Unity Operating System 29 3
Microsoft Windows 11 574 3
Google YouTube - Видеохостинг 2771 3
Intel x86 - архитектура процессора 1872 2
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Intel Core i9 Sky lake - Intel Core i9 Cofee lake - семейство процессоров 272 2
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 774 2
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1564 2
Google Cloud Services 224 2
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 472 1
Apple MacBook Air - Ноутбук 469 1
Apple iPad Air - Серия планшетов 250 1
Honor 8 - Серия смартфонов 43 1
Huawei NM Card - Huawei Nano Memory Card - Карта памяти 12 1
Google Chrome - браузер 1573 1
Apple iOS 7871 1
Apple macOS 2081 1
Apple - App Store 2909 1
Microsoft Edge - браузер 1998 1
Google Chromium Authors - Chromium - браузер 255 1
Huawei Enjoy - Серия смартфонов 3 1
StatCounter 404 1
Apple Safari - браузер 859 1
Mozilla Firefox - браузер 1893 1
Microsoft EdgeHTML - Проприетарный браузерный движок 64 1
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Yu Derek - Ю Дерек 1 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17214 13
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Россия - РФ - Российская федерация 146208 8
Китай - Тайвань 4010 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13365 2
Франция - Французская Республика 7871 2
США - Аризона 520 1
Европа Восточная 3102 1
Канада 4901 1
Турция - Турецкая республика 2387 1
Малайзия 870 1
Китай - Гуандун - Шэньчжэнь 161 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5209 1
Европа 21839 1
Южная Корея - Республика 6681 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14614 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24364 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51684 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3247 3
Blacklist - Чёрный список 624 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4709 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48522 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7558 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5468 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5579 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2757 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 843 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16474 1
Метрология - Нанометрология - Nanometrology 767 1
GizmoChina 137 3
NotebookCheck 8 1
The Verge - Издание 560 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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