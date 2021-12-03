Китай выпустил свой 5-нанометровый процессор через несколько часов после американского вопреки санкциям США

Huawei спустя менее суток после анонса первого в мире 5-нанометрового CPU для Windows-ноутбуков анонсировала Linux-лэптоп на новейшем процессоре собственной разработки с такой же топологией. Huawei с 2019 г. находится под американскими санкциями, но, тем не менее, продолжает создавать конкуренцию техногигантам из США.

Молниеносный ответ Китая

Китайская компания Huawei анонсировала новый современный ноутбук Qingyun L420 на базе Linux и с 5-нанометровым процессором собственной разработки. Компания, со всех сторон окруженная американскими санкциями, показала его спустя всего лишь через несколько часов после анонса первого в мире 5-нанометрового CPU для Windows-ноутбуков Snapdragon 8cx Gen 3. Как сообщал CNews, его разработала американская компания Qualcomm.

Ноутбук соответствует современным требованиям и характеризуется экраном с высоким разрешением, большим разнообразием проводных интерфейсов, скоростным накопителя и компактными габаритами. Его цена на момент публикации материала известна не была, но, как пишет профильный портал HuaweiCentral, это преемник модели Qingyun L410, за которую в китайской рознице Huawei просит около $1400 (103,7 тыс. руб. по курсу ЦБ на 3 декабря 2021 г.).

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Для сравнения, в России приблизительно за те же деньги можно купить лишь один ноутбук на ARM-процессоре – прошлогодний MacBook Air стоимостью от 100 тыс. руб. Apple отказалась от процессоров Intel в своих ПК еще летом 2020 г.

Что умеет ноутбук

От Qingyun L410 новый Qingyun L420 отличается в первую очередь центральным процессором. В первом ноутбуке, вышедшем, как сообщал CNews, в конце 2020 г. установлен Kirin 990 образца 2019 г. В новом мобильном ПК Huawei использует Kirin 9006C, подробностей о котором известно не так много.

До появления ноутбука Qingyun L420 о существовании Kirin 9006C известно не было

Это ARM-процессор, выполненный по 5-нанометровой технологии и содержащий восемь вычислительных ядер. CPU работает на частоте до 3,13 ГГц, и пока это все, что о нем можно сказать. Нет данных ни о его видеоподсистеме, ни о прочих компонентах.

Как пишет портал NotebookCheck, Huawei собрала ноутбук именно на базе ARM-процессора, потому что сделала ставку на хорошую автономность при минимальном весе. Основная масса мобильных ПК приходится на аккумулятор, и здесь он всего лишь на 56 Втч. При этом весит Qingyun L420 1,45 кг при толщине 16 мм в закрытом виде, а процессоры ARM, как известно, потребляют заметно меньше энергии в сравнении с чипами на архитектуре х86.

Дополнительные возможности

Huawei оснастила Qingyun L420 экраном на 14 дюймов с тонкими рамками и высоким разрешением Quad HD или 2К или 2160х1140 точек. Дисплей имеет почти «квадратное» соотношение сторон 3:2, плотность 185 ppi и углы обзора 178 градусов по вертикали и горизонтали. В корпусе расположен накопитель емкостью 256 ГБ, а в максимальной комплектации его объем вырастет до 512 ГБ. Стоит отметить, что это не SSD, а распаянный на плате модуль UFS 3.1, используемый в современных флагманских смартфонах. Оперативная память всегда будет представлена 8-гигабайтным модулем LPDDR5.

Связь с внешним миром ноутбук осуществляет по Wi-Fi 6 (802.11ax) или через Ethernet. Поддержка сотовых сетей и Bluetooth в нем не заявлена.

Основные спецификации ноутбука

В списке проводных интерфейсов числятся два полноразмерных порта USB-A и отдельный вход для наушников. Есть и более современный порт USB-C, пригодный не только для периферийных устройств, но и для зарядки аккумулятора вплоть до 65 Вт. Подключение внешнего дисплея, будь то телевизор или монитор, в Qingyun L420 осуществляется по HDMI.

Без Windows

Процессор Kirin 9006C не входит в список поддерживаемых ОС Windows 10 или Windows 11. Qingyun L420 из коробки поставляется с неким Linux-дистрибутивом, который портал Huawei Central окрестил как KOS.

Qingyun L410

В перечне общеизвестных дистрибутивов Linux KOS отсутствует. Это либо совершенно новая разработка, либо широко распространенная в Китае государственная ОС UOS, на которой работает и ноутбук Qingyun L410.

Интерфейс UOS

Название системы расшифровывается как Unity Operating System. Она существует в двух версиях – серверной и настольной. Первая публичная бета системы вышла в декабре 2019 г., а стабильный релиз вышел в январе 2020 г.

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UOS – это государственная китайская ОС, которую власти страны хотят видеть на всех ПК в государственных структурах – в КНР разработана стратегия отказа от американского «железа» и софта – к концу 2022 г. импортозамещение в госсекторе должно быть стопроцентным.

UOS основана на Deepin – еще одном дистрибутиве китайском Linux, разработка которого ведется с 2004 г.

Рабочий стол Deepin

Компания Huawei не понаслышке знает о его существовании. В сентябре 2019 г. она анонсировала целое семейство лэптопов на базе Deepin, поступившее в продажу месяцем позже.