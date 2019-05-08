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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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PPI
pixels per inch
пикселей на дюйм
единица измерения разрешающей способности монитора



08.05.2019 10 мифов о смартфонах, которые пора забыть 4
20.11.2018 Вымирающий вид: компактные смартфоны с диагональю до 5 дюймов 1
27.09.2018 Руководство по выбору ноутбука: рекомендации ZOOM 1
04.06.2018 Топ-10 смартфонов с самыми четкими экранами 6
03.05.2018 Топ-7 самых производительных планшетов 1
02.02.2018 Смартфон для VR. Выбор ZOOM 4
25.01.2018 Самые ожидаемые VR-гарнитуры 2018 года 1
25.04.2017 Лучшие ноутбуки по версии ZOOM 1
02.12.2014 BlackBerry Passport: последний шанс для канадской компании? 1
20.10.2014 8-дюймовый планшет Huawei MediaPad T1 стал доступен в России 1
29.09.2014 Самые громкие сделки в IT за последние два года 1
03.06.2014 Обзор смартфона Lenovo Vibe Z: взрослый флагман по детской цене? 1
25.04.2014 Microsoft окончательно присоединила мобильный бизнес Nokia 1
27.11.2013 Обзор моноблока ASUS All-in-One P1801: необычный симбиоз компьютера и планшета 1
02.04.2013 Дуэль семидюймовочек ASUS MemoPad vs Acer Iconia B1: как тузик грелку 1
22.03.2013 Vizio 10: первый в мире планшет на nVidia Tegra 4 1
11.03.2013 Обзор смартфона Lenovo S720: весеннее обострение 1
30.01.2013 Тест "облачного" смартфона Acer CloudMobile: когда доступность не порок 2
13.12.2012 Обзор смартфона Sharp Aquos Phone SH930W: Full-HD в кармане 1
16.11.2012 Число вредоносных программ для мобильных устройств в третьем квартале 2012 г. почти удвоилось 1
26.04.2012 Смартфоны-флагманы Huawei Ascend D quad и Ascend D quad XL: первый взгляд 1
14.03.2003 Отсрочка войны оживила NASDAQ 1
20.02.2003 NASDAQ: иракский фактор продолжает давить на рынок 1
17.02.2003 NASDAQ вырвался из череды неудач 1
15.12.2002 NASDAQ: падение доллара ударило по котировкам 1
15.12.2002 NASDAQ: падение доллара ударило по котировкам 1
11.11.2002 NASDAQ не изменился по итогам прошедшей недели 1
11.11.2002 NASDAQ не изменился по итогам прошедшей недели 1
16.09.2002 NASDAQ: третья неделя в "минусе" 1
16.09.2002 NASDAQ снизился по итогам третьей недели подряд 1
13.09.2002 Речи Буша и Гринспена обвалили NASDAQ 1
13.09.2002 Речи Буша и Гринспена обвалили NASDAQ 1
15.04.2002 NASDAQ снижается четвертую неделю подряд 1
15.04.2002 NASDAQ снижается четвертую неделю подряд 1
15.03.2002 NASDAQ: инвесторы в ожидании новостей 1
15.03.2002 NASDAQ: инвесторы в ожидании новостей 1
14.01.2002 Глава ФРС обвалил американский фондовый рынок 1
14.01.2002 Глава ФРС обвалил американский фондовый рынок 1
27.04.2001 IT-индустрия: не стоит спешить на поезд, идущий под откос 1
19.03.2001 За неделю NASDAQ упал на 7,89% 1

Публикаций - 45, упоминаний - 57

PPI упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Apple Inc - Эппл Рус 9178 13
Dell Technologies - Dell Computer 410 7
Nvidia Corp 2713 7
HP Compaq 699 6
Samsung Electronics 8045 5
Lenovo Group 1869 5
Yahoo! 2675 5
Cisco Systems 3575 5
Applied Materials 189 4
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Bell Labs - Western Electric 624 4
HP - Hewlett-Packard 2355 4
Lenovo Motorola 2537 4
Google LLC 8909 4
Nokia Corporation 4398 4
Huawei 2999 4
ASUS - AsusTek Computer Inc 1598 4
Microsoft Corporation 17653 4
HP Inc. 4436 3
AMD - Advanced Micro Devices 2879 3
HTC Corporation 1296 3
Dell EMC 3818 3
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 667 3
LG Electronics 2797 2
Xiaomi 913 2
Acer Group 1975 2
Meta - Facebook 3968 2
Yandex - Яндекс 4387 2
Verizon - WorldCom 313 2
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1337 2
Sony 4546 2
Zoom Int - Zoom Video Communications 872 2
Highscreen 33 1
Qualcomm Technologies 1297 1
RealNetworks 161 1
Harman Kardon 200 1
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1725 1
Ericsson 1647 1
Twitter 2208 1
Amazon Inc - Amazon.com 1973 1
VK - Mail.ru Group 2750 1
The Walt Disney Company 376 3
ФРС США - Федеральная резервная система США - The Federal Reserve Board 218 8
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3183 13
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 4280 9
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 7991 7
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 9085 6
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 431 4
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2709 4
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 5417 4
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1759 4
Планшет - Планшетный компьютер - Tablet computer - "таблетка" 542 3
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах 706 3
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1439 3
DDR - Double data rate 1706 2
RJ - Registered Jack - Стандартизированный физический сетевой интерфейс 391 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4038 2
NanoEdge - Безрамочный экран-панель 82 2
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1291 2
QWERTY-клавиатура 274 1
Gadget - Гаджет - Небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека 141 1
AOD - Always On Display 108 1
DisplayPort - Mini DisplayPort - miniDP - MDP - Стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов - Стандарт аудиовизуального цифрового интерфейса 463 1
SAR-излучение - Specific Absorption Rate - Удельный коэффициент поглощения электромагнитных волн тканями человека - Количество энергии электромагнитного поля, поглощаемое телом за 1 секунду 17 1
Sandbox - Песочница - Изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ 214 1
IPX - International Protection Marking - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании 612 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, графический адаптер, графическая плата, графическая карта, графический ускоритель - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 223 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2507 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 888 1
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1216 1
3D-игры - Трёхмерная компьютерная игра - 3-dimensional 84 1
Ультрабук - тонкий и лёгкий ноутбук 52 1
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 695 1
Microsoft XPS - Открытый графический формат фиксированной разметки на базе XML 118 1
Smartphone - Смартфон 815 1
Умные платформы 525 1
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный процессор - Центральное процессорное устройство 170 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 262 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1251 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 581 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 112 1
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 597 1
Li-Ion - Литий-ионный электрический аккумулятор 149 1
Google Android 10796 13
Nvidia GeForce GTX 2755 8
Nvidia Tegra - серия процессоров 387 5
Samsung Galaxy S - серия смартфонов 1168 5
Apple iOS 5777 5
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1220 5
Samsung Galaxy Note 559 4
Microsoft Windows 10 9234 4
AnTuTu Benchmark - Программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 220 3
Intel Core - Семейство процессоров 917 3
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 382 3
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 529 3
Apple iPhone - серия смартфонов 5365 3
Google Pixel - Серия смартфонов 108 2
Apple Retina - Apple Super Retina - Apple Liquid Retina 322 2
Google Daydream 22 2
Apple iPhone 8 157 2
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 221 2
Google Android 4 Ice Cream Sandwich 437 2
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 338 2
LG V - серия смартфонов 39 2
Apple MacBook - серия ноутбуков 763 2
Apple A - чипсет - серия мобильных процессоров 248 2
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 307 2
Microsoft Xbox - Игровая приставка 808 2
Google Nexus - Серия смартфонов 398 2
Apple iPad 3266 2
Microsoft Surface Pen 27 2
Apple Mac - Apple Macintosh 2162 2
Meta - Facebook Instagram - Инстаграм 571 2
BlackBerry QNX RTOS - POSIX-совместимая ОС реального времени для встраиваемых систем 303 2
HTC One - серия смартфонов 137 2
Nokia 8 Sirocco - серия 25 2
Oculus Rift - VR-гарнитура на базе ПК 39 1
Nvidia GeForce RTX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 135 1
Nokia Alcatel-Lucent IDOL 6 1
Huawei EMUI - Huawei Emotion UI - графическая оболочка 187 1
Apple macOS 1097 1
Linux OS 6243 1
Apple iCloud 201 1
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 267 1
Минасян Карине 92 1
Россия - Российская федерация - РФ 73881 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 23911 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 8573 4
Испания - Каталония - Барселона 619 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 9164 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 24032 1
Индия - Республика 3174 1
Европа 5857 1
Азия - Азиатский регион 2520 1
Северная Америка 2090 1
Швеция - Королевство 1345 1
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 615 1
США - Калифорния - Купертино 225 1
AT&T - WarnerMedia - CNN Money 431 16
CBS MarketWatch 267 11
CNews - ZOOM.CNews 1263 8
AT&T - WarnerMedia - AOL Time Warner 292 5
Wikipedia - Википедия 358 1
AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 343 1
Internet Stock Report 541 16
Датский институт раковой эпидемиологии (Копенгаген) 1 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2001 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1023896, в очереди разбора - 925716.
Создано именных указателей - 47669.
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