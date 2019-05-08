Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
PPI
pixels per inch
пикселей на дюйм
единица измерения разрешающей способности монитора
Публикаций - 45, упоминаний - 57
PPI упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|AT&T - WarnerMedia - CNN Money 431 16
|CBS MarketWatch 267 11
|CNews - ZOOM.CNews 1263 8
|AT&T - WarnerMedia - AOL Time Warner 292 5
|Wikipedia - Википедия 358 1
|AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 343 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2001 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1023896, в очереди разбора - 925716.
Создано именных указателей - 47669.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1023896, в очереди разбора - 925716.
Создано именных указателей - 47669.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru