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Индексная книга (каталог) CNews*
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PPI pixels per inch пикселей на дюйм единица измерения разрешающей способности монитора

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


06.08.2026 Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция 1
31.07.2026 На российском рынке появился монитор Nitro XV275K: 4K IPS с 400 нит, 95% DCI‑P3 и поддержкой KVM для работы с несколькими ПК 1
02.07.2026 На российском рынке анонсирован новый игровой монитор Acer Nitro XF240Y W5 1
18.06.2026 Смартфон iQOO Z11 5G вышел в России 1
18.06.2026 Самые легкие ноутбуки с дискретной графикой: выбор ZOOM 1
08.06.2026 Onyx Boox Go 6 (Gen II) – второе поколение популярного компактного ридера уже в продаже 1
03.06.2026 Обзор iQOO Z11 Lite: долгоиграющий смартфон с Android 16 1
25.05.2026 Обзор HUAWEI MatePad SE 11 LTE: практичный планшет для всей семьи 1
20.05.2026 Обзор умных часов HUAWEI WATCH FIT 5 Pro: ультралегкий компаньон для ЗОЖ и спорта 1
19.05.2026 OnePlus представляет OnePlus Nord CE6 и OnePlus Pad 4 в России 1
08.05.2026 Обзор умных часов HUAWEI WATCH GT Runner 2: бег без границ 1
07.05.2026 Китай развязал новую войну форм-факторов. Apple нечем ответить, остальному миру и подавно 1
04.05.2026 «М.видео» объявляет о старте продаж планшета Huawei MatePad SE 11″ 2026 1
03.05.2026 Что умеют флагманские смарт-часы: битва лидеров 1
24.04.2026 Обзор HUAWEI nova 15: базовый смартфон с акцентом на автономность 1
20.04.2026 Самые необычные смартфоны в 2026 году: выбор ZOOM 1
20.04.2026 Обзор HUAWEI Band 11: компактный ассистент по оценке здоровья 1
15.04.2026 TCL представляет игровой монитор 32X3A 1
07.04.2026 Исследователи НИУ ВШЭ научили нейросеть точнее определять взаимодействия между белками 1
17.02.2026 Любимый россиянами бренд выпустил в России два дешевых смартфона с огромными батареями. Фото 1
09.12.2025 «Оникс Букс Кон-Тики 5» – популярный 7,8-дюймовый ридер получил продолжение 1
25.11.2025 7 ноутбуков с самыми плавными экранами: хиты продаж 1
23.10.2025 Обзор смартфона HUAWEI Pura 80: младший флагман с отличной камерой 1
27.09.2025 Как выбрать телевизор для игр в 2025 году: за что нужно платить? 1
14.09.2025 Лучшие широкоформатные мониторы в 2025 году: хиты продаж 1
29.08.2025 Обзор HUAWEI MatePad 11,5 (2025) PaperMatte: планшет с защитой зрения для работы и учебы 1
27.08.2025 Обзор Acer Predator Helios 16: эффектный игровой ноутбук для виртуальных развлечений 1
22.08.2025 В России начались продажи монитора ультратонкого монитора Acer SH322QK на высококонтрастной VA-матрице 1
18.07.2025 Китай смог. Выпущен неубиваемый смартфон с огромным аккумулятором. Он супердешевый и уже в продаже 1
10.07.2025 В России начались продажи Серии Redmi Pad 2 по специальной цене 1
10.07.2025 «М.Видео-Эльдорадо» объявляет старт продаж Redmi Pad 2 1
09.07.2025 «Оникс Букс Галилео 3» – обновление серии 7-дюймовых ридеров 1
08.07.2025 OnePlus выпустила дешевый смартфон с огромной батареей и внушительной памятью. Видео 1
07.07.2025 Acer CB322QK — профессиональный 4K-монитор для работы с визуальным контентом 1
01.07.2025 «М.Видео-Эльдорадо» объявляет старт предзаказа смартфонов серии Honor 400 1
01.07.2025 В России открыт предзаказ на смартфоны серии Honor 400 с флагманской камерой и интеллектуальной обработкой фото 1
10.06.2025 Россиянам доступны компактные мониторы Acer Nitro KG241YP, Nitro KG251QP с высокой частотой обновления 1

Публикаций - 624, упоминаний - 624

PPI и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 13154 193
Samsung Electronics 11064 174
Huawei 4676 102
Google LLC 12688 101
Microsoft Corporation 25775 87
LG Electronics 3735 69
HTC Corporation 1512 68
Nvidia Corp 4002 65
Lenovo Group 2446 59
Sony 6739 55
Intel Corporation 12811 53
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 52
Qualcomm Technologies 1974 49
Xiaomi - Сяоми 2231 46
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 41
AMD - Advanced Micro Devices 4641 41
MediaTek - Ralink 595 40
Acer Group - Acer Inc 2776 37
Lenovo Motorola 3566 29
Cisco Systems 5372 20
Meta Platforms - Facebook 4621 19
Amazon Inc - Amazon.com 3277 18
HP Inc. 5883 18
Sharp Corporation 1062 18
Yandex - Яндекс 9216 17
Dell EMC 5180 16
X Corp - Twitter 2938 16
Geely Group - Meizu Technology - DreamSmart Group - Hubei Xingji Meizu Group - Wuhan Xingji Meizu Technology 170 16
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 15
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 933 15
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 15
ONYX International 158 15
Dell Technologies - Dell Computer 2219 14
BBK OnePlus 298 13
Oracle Corporation 7074 13
Adobe Systems 1597 13
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 13
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 12
ZTE Corporation 800 12
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 12
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 41
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 36
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 21
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 16
TÜV Rheinland Group 181 15
Carl Zeiss AG 307 13
eBay Inc 1640 12
Связной ГК 1401 12
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 11
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 285 9
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 9
Евросеть 1421 7
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 7
Россети Ленэнерго 1699 7
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners - Lehman Brothers Securities 245 6
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 6
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 220 6
Piper Sandler Companies - U.S. Bancorp Piper Jaffray - Piper Jaffray Inc - Piper Jaffray & Hopwood 163 5
McDonald’s - Макдоналдс 220 5
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 5
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 5
Walt Disney Company 647 5
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 193 5
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов - BSI MS - BSI Management Systems 141 5
Barnes & Noble 171 4
Citi - Salomon Brothers - Salomon Smith Barney 222 4
Prudential Securities 68 4
Ehrenkrantz King Nussbaum 38 4
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 4
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 4
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 4
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 4
American Express - Amex 338 4
Bank of America - Банк Америки 271 4
Ford 434 4
Coca-Cola Company 261 4
Merck - Мерк - МСД Фармасьютикалс - фармацевтическая, химическая и биологическая компания 96 4
JD.com - Jingdong Mall 101 4
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 128 4
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 321 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 28
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 401 23
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 6
U.S. Department of Labor - Министерство труда США 70 6
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 4
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 2
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 2
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 395 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 2
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 288 2
ECB - European Central Bank - ЕЦБ - Европейский центральный банк 44 1
Правительство Южной Кореи - органы государственной власти 91 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
CNIPA - China National Intellectual Property Administration - Китайское бюро патентов - Китайское национальное управление интеллектуальной собственности 8 1
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 75 1
Кабинет министров Японии - Министерство внутренних дел и коммуникаций Японии - Министерство почты и телекоммуникаций Японии 35 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 292 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
U.S. FDA - Food and Drug Administration, USFDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 126 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 26
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 18
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 16
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 5
NAPM - National Association of Purchasing Management - Национальная ассоциация менеджеров по закупкам 67 3
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 2
SID - Society for Information Display - Общество по информационным экранам - Международное дисплейной общество 19 1
SMPTE - Society of Motion Picture and Television Engineers - Общество инженеров кино и телевидения, OИКиТ 25 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 46 1
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 62 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 410
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 378
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 376
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 361
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 311
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 287
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 266
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 263
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6265 236
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 229
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3145 226
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 216
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2339 212
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 209
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 205
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5384 164
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 160
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 157
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 149
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2862 145
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 142
Наушники - Headphones 4478 142
Электроника - Дисплей - AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1409 134
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2513 131
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3261 123
USB Type-C - USB-C - USB 3 2379 122
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2502 121
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 115
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 114
Контрастность 3042 106
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 102
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 102
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2490 99
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8776 98
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2313 95
Аккумулятор электрический - Время автономной работы - Battery life - Ёмкость батареи 1973 90
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2529 89
Фотокамеры - Тыловая камера - Rear camera 498 89
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 89
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3429 87
Google Android 15243 307
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 203
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 138
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 135
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 930 107
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 518 97
Google Android 4.1-4.3.1 - Android Jelly Bean 481 89
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 85
Apple iPad 4011 82
Apple iOS 8583 78
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 736 78
Microsoft Windows 16882 77
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 76
Samsung Galaxy Note 702 75
Samsung Galaxy 1035 74
Apple Retina - Apple Super Retina - Apple Liquid Retina 452 71
Samsung Exynos - Samsung Hummingbird - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 476 67
AnTuTu Benchmark - AnTuTu Tester - программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 425 66
Apple iPhone 5 783 63
Apple iPhone 6 4861 53
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 434 52
Google Nexus - серия смартфонов, планшетов и медиа-устройств 479 49
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 45
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 44
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 43
Apple iPad mini 430 43
Nvidia Tegra - серия процессоров 453 42
HTC One - серия смартфонов 187 40
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 574 39
Samsung Galaxy S4 - Samsung Galaxy S IV - смартфон 183 38
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1371 38
Samsung Galaxy Tab - серия планшетов 444 38
Apple A Bionic - чипсет - серия мобильных процессоров 338 38
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - A-GPS - Assisted GPS - A-GNSS - Assisted GNSS - Технология, ускоряющая «холодный старт» GPS-приёмника 378 38
MediaTek MT - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 240 36
Nestle KitKat 165 36
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1440 35
Sony Exmor CMOS sensor - Sony IMX - КМОП-сенсоры 442 33
Samsung Galaxy S - серия смартфонов 374 33
Qualcomm MSM - Qualcomm Mobile Station Modem 270 33
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 21
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 11
Greenspan Alan - Гринспен Алан 102 8
Ackerman Alan - Акерман Алан 41 4
Green Peter - Грин Питер 16 4
Selkin Donald - Селкин Дональд 40 4
Hyman Barry - Хайман Барри 40 4
Schrader Tom - Шрейдер Том 10 3
Nabi Stanley - Наби Стенли 5 3
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 3
Bush George - Буш Джордж 336 3
Briggs David - Бриггс Дэвид 58 2
Cardillo Peter - Кардильо Питер 55 2
Малевич Казимир 11 2
Hussein Saddam - Саддам Хусейн 45 2
Hogan Art - Хоган Арт 47 2
Dow Philip - Доу Филипп 4 2
Cunningham Marty - Каннигхэм Марти 14 2
McCarthy Maureen - МакКарти Морин 6 2
Aksentijević Mirko - Аксентиевич Мирко 5 2
Holland Michael - Холланд Майкл 6 2
Murphy Mike - Мерфи Майк 23 2
Massocca Stephen - Massocca Steve - Мазокка Стивен 16 2
Kugel Alfred - Кугел Альфред 3 2
Forelli John - Форелли Джон 25 2
Cashin Arthur - Кэшин Артур 14 2
Payne Charles - Пэйн Чарльз 41 2
Davidson John - Дэвидсон Джон 15 2
Stovall Robert - Стоволл Роберт 8 2
Mancuso Peter - Манкузо Питер 13 2
Schaeffer Bernie - Шэффер Берни 2 2
Stevens Joseph - Стевенс Жозеф 20 2
Shim Richard - Шим Ричард 15 2
Abate Joe - Абате Джо 2 2
Donahoe Mark - Донахью Марк 12 2
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Gunnar Joseph 23 2
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Heekin Tim - Хикин Тим 21 2
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Россия - РФ - Российская федерация 166168 313
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 156
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 150
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 78
Южная Корея - Республика 7052 76
Европа 24964 53
Япония 13807 43
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Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 26
США - Калифорния - Купертино 281 25
Азия - Азиатский регион 5920 22
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Канада 5081 18
Германия - Федеративная Республика 13221 16
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 15
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Испания - Королевство 3840 11
Ирак - Республика 709 11
США - Нью-Йорк - Уолл-стрит - Wall Street 410 11
Ближний Восток 3154 9
Франция - Французская Республика 8177 9
Америка - Американский регион 2206 8
США - Нью-Йорк 3180 8
Германия - Берлин 732 8
Сингапур - Республика 1953 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 7
Украина 7928 7
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1461 7
Китай - Пекин - Beijing 1096 7
Корея полуостров - Корейский полуостров 110 6
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 805 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 6
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 6
Италия - Итальянская Республика 4508 6
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