В «М.Видео-Эльдорадо» стартует предзаказ Honor Magic 7 Pro

«М.Видео-Эльдорадо» объявляет о старте предзаказа нового флагманского смартфона Honor — Honor Magic 7 Pro. Стоимость устройства в каналах продаж «М.Видео-Эльдорадо» составит 139 990 руб. В период предзаказа с 25 февраля по 3 марта 2025 г. действует специальное предложение: скидка 10 тыс. руб. и планшет Honor Pad 9 (128 ГБ, Wi-Fi) в подарок. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Honor Magic 7 Pro оснащен новым поколением тройной основной камеры с улучшениями на уровне комплектующих, алгоритмов обработки изображений, режимов съемки и технологий искусственного интеллекта. Телефотокамера с разрешением 200 МП и большим сенсором 1/1,4 дюйма получила светосильную оптику для съемки в условиях недостаточного освещения и предлагает несколько вариантов приближения: оптический зум 3х, гибридный зум 6х, цифровой зум высокого качества до 10х, а также экстремальные режимы приближения до 100х. Основной HDR-сенсор H9000 с разрешением 50 МП дополнен оптикой с переменной диафрагмой, ультраширокоугольная камера оснащена сенсором 50 МП и автофокусировкой для съемки макро. Их дополняют вспомогательные сенсоры: LiDAR для повышения скорости и точности фокусировки, датчики цветовой температуры и мерцания.

М.Видео-Эльдорадо В «М.Видео-Эльдорадо» стартует предзаказ Honor Magic 7 Pro

При поддержке технологий искусственного интеллекта Honor Magic 7 Pro получил новые режимы съемки: скоростную серийную съемку HD Super Burst на базе технологии захвата движения AI Motion Sensing, ИИ-суперзум для повышения детализации и общего качества фотографий с экстремальным приближением 30-100х, улучшение портрета с ИИ, режим «Сцена» для съемки на концертах и музыкальных фестивалях с алгоритмическими доработками, которые учитывают сложное освещение и расстояние между зрителями и исполнителями. Кроме того, пользователям Honor Magic 7 Pro доступны ИИ-технологии, дебютировавшие на других сериях смартфонов: портретный режим Harcourt и ИИ-ластик для быстрого удаления нежелательных объектов на снимках.

Honor Magic 7 Pro оснащен экраном с микроизгибами защитного стекла по четырем сторонам и практически симметричными тонкими рамками по периметру. Используется панель LTPO AMOLED с диагональю 6,8 дюйма, плотностью пикселей 453 PPI, динамической частотой обновления 1–120 Гц, пиковой яркостью до 5000 нит и полноэкранной — до 1600 нит. Есть сертификаты Dolby Vision и HDR Vivid.

Экран Honor Magic 7 Pro получил технологию круговой поляризации с более мягким и естественными светом по сравнению с традиционной линейкой. Технология активной защиты зрения ИИ-дефокус обеспечивает снижение временной близорукости при длительном взаимодействии с некоторыми приложениями, динамическая яркость уменьшает напряжение глазных мышц за счет микрорегулировок интенсивности подсветки, ШИМ-частота 4320 Гц гарантирует отсутствие видимого мерцания, а циркадный ночной экран с ИИ при наступлении вечера и на основе пользовательских привычек меняет цветопередачу экрана.

Honor Magic 7 Pro также оснащен улучшенными стереодинамиками с акустическими камерами увеличенного размера. В настройках доступны три режима работы динамиков: усиление баса, пространственное аудио и стандартный режим без ИИ-оптимизаций.

В смартфоне есть процессор Snapdragon Gen 8 Elite, 512 ГБ памяти для хранения данных и 12 ГБ оперативной памяти с расширением еще на 12 ГБ при помощи технологии Honor RAM Turbo. Длительное время работы без подзарядки, устойчивость к высоким и низким температурам, а также защиту от преждевременной деградации элемента питания обеспечивает кремний-углеродная батарея третьего поколения емкостью 5850 мАч с увеличенным до 10% содержанием кремния. Второе поколение чипа Honor E2 для управления энергопотреблением обеспечивает постоянный интеллектуальный мониторинг состояния смартфона и текущих задач для поддержания идеального баланса между мощностью процессора и экономией энергии. Honor Magic 7 Pro поддерживает быструю проводную зарядку мощностью до 100 Вт и беспроводную до 80 Вт.

Honor Magic 7 Pro получил фирменное защитное стекло Honor NanoCrystal Shield с повышенной устойчивостью к ударам и царапинам, а степень защиты IP68 дополняет стандарт IP69, охватывающий воздействия горячей воды, пара и струй воды под давлением. Фронтальная камера дополнена 3D-сканером ToF. Дополняет систему распознавания лиц новый ультразвуковой сканер отпечатков пальцев.

Операционная система MagicOS 9.0 получила улучшенный интерфейс, новые инструменты для персонализации пользовательского опыта, а также ИИ-инструменты для продуктивности. Пользователям доступно второе поколение функции Magic Portal для распознавания контента, перемещения между приложениями или поиска в интернете одним жестом. Функция работает на базе ИИ-технологий, определения контекста и оценки пользовательских привычек. Magic Portal также позволяет автоматически выделять и копировать текст с фотографий и картинок, распознавать и выбирать любой контент на экране. Во втором поколении расширилась поддержка популярных по всему миру приложений, включая продукты «Яндекс» и 2ГИС.

Также Honor Magic 7 Pro поддерживает приложение «Перевод AI» в виде чата с голосовым или текстовым вводом и синхронным переводчиком, в «Галерее» доступен ИИ-ластик для удаления лишних объектов, а в приложении «Honor Заметки» — инструменты на базе искусственного интеллекта для голосовых и текстовых заметок, включая краткие пересказы, форматирование, перевод и разделение голосов спикеров.

Стоимость Honor Magic 7 Pro в каналах продаж «М.Видео-Эльдорадо» составит 139 990 руб. Смартфон доступен для предзаказа в трех цветах: лунном сером, графитовом черном и лазурном голубом. В период предзаказа с 25 февраля по 3 марта 2025 г. действует специальное предложение: скидка 10 тыс. руб. и планшет Honor Pad 9 (128 ГБ, Wi-Fi) в подарок.