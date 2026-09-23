Создатель «убийц флагманов» выпустил клон iPhone. Он дешевый и с громадной батареей

OnePlus выпустила смартфон N6 Lite 4G в дизайне iPhone 16 Pro. Этот «Айфон» больше не производится, а его внешний вид стал историей после выхода прошлогоднего iPhone 17 Pro. Ключевая особенность OnePlus N6 Lite 4G – очень низкая цена, он стоит меньше 15 тыс. руб. При этом внутри него батарея на 7000 мАч, а корпус очень хорошо защищен от пыли.

iPhone для экономных

Компания OnePlus провела презентацию смартфона N6 Lite 4G, относящегося к категории супербюджетных. Его премьера прошла в Индии, где он и продается – на релизе его цена составила 17 тыс. рупий или 14,9 тыс. руб. по курсу ЦБ на 23 сентября 2026 г.

OnePlus сделала себе имя на недорогих смартфонах с топовым «железом» – в свое время они стоили намного дешевле флагманских устройств других брендов, не уступая им по производительности и прочим возможностям. Свои мобильники она называла «убийцами флагманов».

Поначалу телефоны OnePlus выделялись своим уникальным дизайном – их можно было с первого раза отличить от смартфонов Xiaomi, Oppo, Realme и других китайских брендов, а также от Apple iPhone тех лет. Однако к новому OnePlus N6 Lite 4G это совершенно не относится.

OnePlus Дизайн можно узнать с первого взгляда

Бюджетная новинка OnePlus почти полностью срисована с iPhone 16 Pro – смартфона, который Apple сделала историей в сентябре 2025 г., выпустив iPhone 17 Pro с новым дизайном. Но OnePlus N6 Lite 4G срисован именно с 16 Pro, что отчетливо считывается при взгляде на блок камер.

В Индии смартфон продается в единственной комплектации с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти. Именно за нее OnePlus просит 14,9 тыс. руб. Цветов у пластикового корпуса два – зеленый и темно-серый, сам корпус имеет хорошую защиту от пыли и не очень хорошую от воды – IP64.

Много экрана и батареи

OnePlus N6 Lite 4G характеризуется большими размерами и весом 166х78х9 мм и 215 граммов соответственно. Крупные габариты в данном случае – это следствие наличия немаленького экрана на 6,75 дюйма.

С учетом цены телефона его дисплей поддержкой Full HD-разрешения не наделен. Картинка выводится в формате HD+ или 1570х720 точек, что при диагонали 6,75 дюйма дайте плотность 256 пикселей на дюйм.

К характеристикам экрана относятся частота обновления до 120 Гц, пиковая яркость 900 нит, соотношение сторон 20:9 и матрица IPS. Охват цветового пространства DCI-P3 равен 86%.

Рамки у экрана относительно тонкие для бюджетного смартфона. За счет этого он занимает 90,5% площади лицевой панели.

Немалый вес смартфону обеспечила батарея внушительной емкости – 7000 мАч, тогда как в большинстве недорогих Android-смартфонов используются АКБ на 5000 мАч. В OnePlus N6 Lite 4G аккумулятор не поддерживает быструю зарядку – максимум 15 Вт по проводу, но зато есть реверсивная зарядка на 5 Вт для подзарядки наушников, часов и пр. от самого смартфона. Беспроводная зарядка не поддерживается.

Точность копирования хромает

Полностью скопировав с iPhone 16 Pro дизайн тыльного блока камер, OnePlus установила в N6 Lite 4G совсем другие сенсоры. Вернее, датчик здесь всего один – OmniVision OV13B10 на 13 МП с объективом на четыре линзы, апертурой f/2.2, углом обзора 81 градус и записью видео в формате Full HD.

OnePlus Цветов у корпуса всего два

Фронтальная камера размещена в вырезе в экране, снимает в разрешении 5 МП, имеет три линзы в объективе, апертуру f/2.2, угол обзора 77 градусов, а также пишет видео в разрешении HD.

Что внутри

В смартфоне используется процессор UNISOC T7250, он же T615. Чип вышел в августе 2024 г., производится по топологии 12 нм, имеет два ядра ARM Cortex-A75 с частотой до 1,8 ГГц) шесть ядер ARM Cortex-A55 до 1,6 ГГц, а также видеоподсистему ARM Mali-G57 MP1 (частота до 850 МГц). Результат в AnTuTu 11 – в пределах 360 тыс. баллов, в Geekbench 6 – около 1400 баллов.

В качестве системного накопителя используется флеш-память UFS 2.2. Оперативная память здесь – LPDDR4.

Смартфон не поддерживает eSIM – у него два слота под физические SIM-карты, а также есть лоток под накопитель microSD до 2 ТБ. Сети 5G он тоже не поддерживает, максимум 4G, что делает его подходящим для российских условий.

Из беспроводных модулей есть лишь Wi-Fi 802.11ac (Wi-Fi 5, частоты 2,4/5 ГГц) и Bluetooth 5.2. NFC-чип отсутствует.

В смартфоне есть ресиверы GPS, ГЛОНАСС, Galileo, QZSS и Beidou, а также вход под проводные наушники. С завода он поставляется с зарядным устройством и защитным чехлом.