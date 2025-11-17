Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 186774
ИКТ 14478
Организации 11235
Ведомства 1493
Ассоциации 1072
Технологии 3540
Системы 26484
Персоны 80513
География 2983
Статьи 1571
Пресса 1264
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2743
Мероприятия 878

Электроника Дисплей AMOLED LTPO Low Temperature Polycrystalline Oxid технология объединительной платы для OLED-дисплеев


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание технологии — book@cnews.ru


17.11.2025 Обзор HUAWEI Pura 80 Ultra: мощный фотофлагман 2
13.11.2025 Старт продаж OnePlus 15 1
06.11.2025 Vivo представляет на российском рынке новую линейку смартфонов X300 1
01.11.2025 «М.Видео» объявляет о скором старте продаж смарт-часов Huawei Watch Ultimate 2 1
27.10.2025 OnePlus смогла. Создан флагманский смартфон с огромной батареей – он даже дешевле, чем у Xiaomi 1
23.10.2025 Обзор смартфона HUAWEI Pura 80: младший флагман с отличной камерой 1
18.09.2025 vivo представляет компактный флагманский смартфон X200 FE в России 1
01.08.2025 Обзор смартфона HUAWEI Pura 80 Pro: стильный фотофлагман с отличной производительностью 2
27.06.2025 Смартфоны с самым большим аккумулятором: выбор ZOOM 1
18.06.2025 Серия Realme GT 7 поступает в продажу в России 1
18.06.2025 Обзор умных часов HUAWEI WATCH 5 46 мм: новый уровень оценки здоровья 1
05.06.2025 Лучшие умные часы для занятий спортом: выбор ZOOM 1
28.05.2025 На AliExpress стартовали продажи новых «космических» смартфонов Realme GT7 и GT7T 1
15.05.2025 В «М.Видео-Эльдорадо» начался предзаказ смарт-часов Huawei Watch 5, Watch FIT 4 и продажи наушников Huawei FreeBuds 6 1
24.04.2025 Обзор смартфона HUAWEI Mate 70 Pro: ультимативный фотофлагман 1
01.04.2025 «М.Видео-Эльдорадо» объявляет о старте предзаказа Honor Magic 7 с инновационными AI-технологиями съемки 1
01.04.2025 МТС открыла предзаказ на Honor Magic 7 с ИИ-технологиями съемки 1
04.03.2025 В «М.Видео-Эльдорадо» стартуют продажи Honor Magic 7 Pro 1
04.03.2025 В МТС стартовали продажи нового смартфона Honor Magic 7 Pro 1
26.02.2025 Лучшие складные смартфоны в форм-факторе Fold: хиты продаж 2
25.02.2025 МТС открыла предзаказ на флагман Honor Magic 7 Pro с ИИ-камерой 1
25.02.2025 В «М.Видео-Эльдорадо» стартует предзаказ Honor Magic 7 Pro 1
21.02.2025 Обзор складного смартфона HUAWEI MATE XT | ULTIMATE DESIGN с тремя дисплеями: как они это сделали? 1
19.02.2025 Обзор HUAWEI Mate X6: тоньше планшета — лучше смартфона 1
24.01.2025 В «М.Видео-Эльдорадо» стартовали продажи смартфонов Huawei nova 13 1
24.12.2024 iQOO объявляет о старте продаж флагманского смартфона iQOO 13 в России 1
23.12.2024 Лучшие флагманские смартфоны 2024 года: выбор ZOOM 1
19.12.2024 Лучшие смартфоны-раскладушки 2024 года в форм-факторе Flip: выбор ZOOM 2
11.12.2024 Популярный в России лютый конкурент Xiaomi выпустил очень дешевый телефон с OLED-экраном и огромной батареей 1
22.10.2024 «М.Видео-Эльдорадо» объявляет старт предзаказа на Honor Magic V3 1

Публикаций - 68, упоминаний - 80

Электроника и организации, системы, технологии, персоны:

Huawei 4221 18
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 821 14
Xiaomi 1971 12
Apple Inc 12628 12
Google LLC 12255 10
Samsung Electronics 10625 8
Transsion Holdings - Tecno Mobile 275 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14223 7
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 490 7
Sony 6634 6
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology 340 5
Leica Camera 267 5
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 515 5
Yandex - Яндекс 8434 4
Qualcomm Technologies 1909 4
BBK OPPO Electronics 430 4
Leica Summilux 15 4
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 367 3
BBK vivo iQOO 31 3
ИИ-Технологии 223 3
МегаФон 9892 2
LG Display - LG.Philips LCD - LG.Philips Displays 250 2
Элемент ГК - Микрон - Micron 1582 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9195 2
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 712 2
Sharp Corporation 1049 2
TÜV 66 2
Ricoh - Riken Kankoshi - Ricoh Rus - Рико Рус 265 2
Ростех - Автоматика Концерн 1744 1
LG Electronics 3675 1
Telegram Group 2571 1
Canon 1422 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 1025 1
MediaTek - Ralink 570 1
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 395 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4523 1
Lenovo Motorola 3530 1
Samsung - Harman - JBL 234 1
Samsung Display Corporation - SDC - Samsung Visual Display Business 53 1
PUBG Corporation 49 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2694 14
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1640 4
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 180 3
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1002 2
TÜV Rheinland Group 163 2
OneTwoTrip Travel Agency LLP 55 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8172 1
BMW Group 464 1
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 188 1
Carl Zeiss AG 304 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 182 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 278 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1791 1
Visa International 1972 1
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 133 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1907 1
Aston Martin 38 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5230 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5779 2
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 75 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25700 50
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10236 35
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21820 34
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18134 32
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12903 28
Фотокамеры - Трансфокатор - Объектив переменного фокусного расстояния - Вариообъектив или зум-объектив (zoom) - Transfocator, variobjector 1964 27
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9863 26
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1587 26
Фотокамеры - Объектив широкоугольный - "ширик" - широкоугольная камера 754 26
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2366 26
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11192 25
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2250 22
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8403 21
Электроника - Дисплей - OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 1385 20
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3710 19
Электроника - Дисплей - AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1321 19
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8175 19
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1132 19
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12968 18
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27182 18
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26083 18
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 1970 18
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2462 17
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2454 17
Фотокамеры - Объектив телевик - Телеобъектив 219 17
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 1165 16
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10532 15
USB Type-C - USB-C - USB 3 2169 14
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12728 14
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17838 14
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3126 13
Dolby Vision 237 13
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2372 13
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7696 13
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7663 12
AOD - Always On Display 210 12
PowerShare - Wireless charging - Wireless transmission of electricity - Беспроводная зарядка - Реверсивная зарядка - Беспроводная передача электричества 233 12
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2223 12
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1287 11
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2384 11
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1628 20
Honor Magic 66 16
MediaTek Dimensity - MediaTek D - серия мобильных платформ для смартфонов 168 14
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5130 13
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 832 11
Google Android 14679 9
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 698 9
Apple iPhone - серия смартфонов 7364 8
Unimax UMX - Серия смартфонов 242 8
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2880 8
Sony Exmor CMOS sensor - Sony IMX - КМОП-сенсоры 435 8
Honor MagicOS 56 8
Samsung Galaxy Fold - Серия смартфонов 144 7
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1171 7
Huawei AppGallery 320 7
Huawei - HiSilicon - Kirin - серия микропроцессоров 420 7
Honor Pad - Honor ViewPad - серия планшетов 47 7
Dolby Atmos Sound System - Dolby Atmos Virtual 331 7
Qualcomm Snapdragon Elite Gaming 32 7
Apple iOS 8242 6
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 504 6
Huawei Watch - Умные часы 118 6
Google Android 14 90 6
Transsion Holdings - Tecno Phantom - серия смартфонов 21 6
Xiaomi 17 - Xiaomi 16 - Xiaomi 15 - Xiaomi 14 - Xiaomi 13 41 5
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 510 5
Huawei EMUI - Huawei Emotion UI - графическая оболочка 250 5
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 497 5
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 260 5
Honor SuperCharge 157 5
JAXA QZSS - Quasi-Zenith Satellite System - Michibiki - Квазизенитная спутниковая система Японии 53 5
BBK Realme GT 43 5
Huawei Mate - серия смартфонов 404 4
Xiaomi Mi MIX - Xiaomi Mi MIX Fold - Xiaomi Mi Fold - Xiaomi Mi MIX Flip - Мобильные телефоны 100 4
Honor Watch Magic - Honor Choice Watch - умные часы 70 4
AnTuTu Benchmark - AnTuTu Tester - программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 401 4
Samsung Galaxy Z Fold - Samsung Galaxy Foldables - Серия смартфонов 98 4
Huawei Pura - серия смартфонов 26 4
Honor Falcon 12 4
Huawei - HiSilicon - Maleoon 13 4
Помозов Алексей 69 3
Lau Pete - Лау Пит - Ло Пит 17 2
Губанов Андрей 108 2
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 394 1
Zhao George - Чжао Джордж 17 1
Молчанов Алексей 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 156831 34
Солнце - звезда Солнечной системы 5348 15
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18209 6
Индия - Bharat 5697 5
Сатурн - Титан (спутник) 504 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 2
Южная Корея - Республика 6858 1
Беларусь - Белоруссия 6023 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18566 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3255 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1075 1
Франция - Французская Республика 7975 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2908 1
Россия - СФО - Новосибирск 4650 1
Великобритания - Лондон 2407 1
Солнечная система - Solar system 2545 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2664 1
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1509 1
США - Гавайи - Гавайские острова - Гавайский архипелаг 341 1
Швейцария - Альпы - Альпийские горы - Schweizer Alpen - Маттерхорн - Брейтгорн 46 1
Земля - планета Солнечной системы 10658 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25996 16
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания - органы зрения 676 14
Кремний - Silicium - химический элемент 1686 13
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5281 10
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6406 8
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9672 7
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5906 6
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1238 6
Фотокамеры - Selfie - Селфи-модуль - Селфи-съемка 247 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31901 4
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 996 4
Светосила - величина, характеризующая светопропускание оптической системы 308 4
Зоология - наука о животных 2791 4
Здравоохранение - Сердечно-сосудистая система - Cardiovascular system - Кровеносная система - Circulatory system - Сердечно-сосудистые заболевания, ССЗ - Cardiovascular diseases - Ишемическая болезнь сердца - Morbus ischaemicus cordis 410 4
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1445 4
Видеокамера - Видеосъёмка 705 4
Сон - Somnus 457 3
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1930 3
Спорт - Гольф 96 3
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5974 2
Ergonomics - Эргономика 1688 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3702 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6939 2
Дневной свет - Дневное освещение 144 2
Ювелирное изделие - Ювелирное украшение - Ювелирное искусство - Jewelry 662 2
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 639 2
Электрод - Electrode - Катод - Эмиттер - электрический проводник, имеющий электронную проводимость и находящийся в контакте с ионным проводником (электролитом) 490 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6321 1
Вторая мировая война - Великая Отечественная война - Операция «Барбаросса» - План нападения Германии на СССР - День Победы - 9 Мая - Парад Победы 611 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6251 1
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 775 1
Биология - Циркадный ритм - биологические часы 60 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2917 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3171 1
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1326 1
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 688 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1233 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2959 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10742 1
AnandTech 73 1
MacRumors 143 1
GizmoChina 152 1
CNET Networks - CNET News 1643 1
Октагон - Octagon.Media 6 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2603 1
День молодёжи - 27 июня 998 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 224 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406090, в очереди разбора - 733442.
Создано именных указателей - 186774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Обзор HARPER UCH-715: сетевой фильтр с функцией быстрой зарядки

Как правильно составить запрос для нейросети: советы ZOOM

Как бесплатно узнать, кто звонил: лучшие сервисы и приложения в 2025 году

Показать еще

Наука

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность
Показать еще