Электроника Дисплей AMOLED LTPO Low Temperature Polycrystalline Oxid технология объединительной платы для OLED-дисплеев
- OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод
- AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах
- FOLED - Flexible OLED - Flexible Organic Light Emitting Diode - технологии гибких органических светодиодов
- Дисплей - Монитор - Display - Monitor
