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BBK vivo iQOO

BBK vivo iQOO


24.12.2024 iQOO объявляет о старте продаж флагманского смартфона iQOO 13 в России 1
23.12.2024 Лучшие флагманские смартфоны 2024 года: выбор ZOOM 1
12.12.2024 На рынке смартфонов начинается революция. Многолетнему общемировому тренду приходит конец – производители вернутся на 20 лет назад. Опрос 1
10.12.2024 Обзор смартфона vivo iQOO Z9: мобильный гейминг с новым именем 3
31.05.2024 Создан планшет производительнее и почти во всем лучше iPad Pro. Он стоит чуть ли не втрое дешевле 3
26.06.2023 Самые мощные мобильные процессоры 2023 года: выбор ZOOM 3
16.08.2022 Вышел Android 13. Добавлена функция, о которой разработчиков просили больше всего 1
20.07.2022 Свет увидел мощный Android-смартфон с почти моментальной 200-ваттной зарядкой 2
21.01.2022 Vivo подводит итоги 2021 г.: инновации и партнерства 3
14.10.2021 Сердце флагмана: самые мощные мобильные процессоры 2021 года 2
20.01.2021 Qualcomm анонсировала мобильную платформу Snapdragon 870 5G 1
07.12.2020 Нужна ли смартфону зарядка 120 Вт? 1
30.10.2020 Xiaomi изгнала Apple из тройки лидеров мирового рынка смартфонов 1
26.08.2020 Новые функции Android 11: какие смартфоны получат апгрейд 2
23.09.2019 Xiaomi выпускает самый дешевый в мире смартфон с поддержкой 5G. Цена 2
14.02.2019 Lenovo запускает новый смартфонный бренд 1

Публикаций - 16, упоминаний - 28

BBK vivo iQOO и организации, системы, технологии, персоны:

BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology 300 12
Xiaomi 1732 9
Samsung Electronics 10255 7
Qualcomm Technologies 1822 7
Huawei 3933 6
Apple Inc 12101 6
BBK OPPO Electronics 384 6
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 395 6
BBK OnePlus 216 6
Google LLC 11775 5
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5679 3
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 698 3
Lenovo Motorola Mobility Holdings - Motorola Broadband Mobility Solutions 136 2
Lenovo Motorola 3501 2
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 590 2
Sony 6544 2
MediaTek - Ralink 527 2
Motorola Inc 1140 2
Lenovo Group 2292 1
Lenovo MBG - Lenovo Mobile Business Group - Lenovo Mobile Communication Technology 26 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2049 1
Transsion Holdings - Tecno Mobile 223 1
Sharp Corporation 1041 1
Huawei - HiSilicon Technologies 59 1
HMD Global - Nokia 133 1
Blizzard Entertainment 328 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 896 1
DP Technology - Hexagon - Intergraph 80 1
BBK Electronics Corp 313 1
BOE Technology 35 1
Leica Summilux 13 1
BMW Group 446 2
Carl Zeiss AG 303 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 645 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 1
TÜV Rheinland Group 135 1
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 160 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 258 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 3
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 73 2
UEFA - Union of European Football Associations - УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций 30 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24124 16
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 13
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9598 7
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7876 7
5G - пятое поколение мобильной связи 2184 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 6
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12483 6
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24117 5
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9275 5
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7573 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 5
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27846 5
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7298 5
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1004 5
Wi-Fi 6 - Gig+ - 802.11ax - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 530 5
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6038 4
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2178 4
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 1027 4
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17062 4
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3462 3
8K UHD - 8K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 311 3
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2078 3
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6643 3
Фотокамеры - Цифровой зум - ультразум - масштабирование изображения - апскейлинг, upscaling - даунскейлинг, downscaling 456 3
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1198 3
QHD - Quad HD - Разрешение экрана монитора - 2560x1440 389 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 3
PC game - Gameplay - Геймплей - игровой процесс - игровая механика 1420 3
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2120 3
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2954 3
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12186 3
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10760 3
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2559 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8124 2
Gen V - кибератаки пятого поколения 1185 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5308 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25337 2
USB Type-C - USB-C - USB 3 1897 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15856 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13802 2
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1555 9
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 429 6
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 427 5
Xiaomi Redmi K - Серия смартфонов 33 5
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 774 5
Apple iPhone - серия смартфонов 7083 4
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 497 4
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 464 4
MediaTek Dimensity - серия мобильных платформ для смартфонов 117 4
AMD ARM Cortex X - Серия микропроцессоров 32 4
BBK OnePlus - Серия смартфонов 129 3
Huawei Mate - серия смартфонов 352 3
Google Android 13994 3
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 786 3
BBK Realme GT 27 3
Honor Magic 53 3
Xiaomi MIUI - MI User Interface - Операционная система на Android 264 2
Google Android 9 - Android Pie 210 2
Samsung Galaxy Note 695 2
Xiaomi Poco X - Серия смартфонов 99 2
Apple iPhone 12 219 2
Sina Weibo - китайский сервис микроблогов 95 2
Samsung One UI 66 2
Samsung Galaxy Z Flip - Серия смартфонов 72 2
Google Android 11 - Android Red Velvet Cake 205 2
BBK Realme X и XT - Серия смартфонов 28 2
BBK vivo V - Серия смартфонов 41 2
Google Pixel - гуглофон - серия смартфонов 390 2
BBK OPPO Reno - Серия смартфонов 39 2
BBK OPPO Find - серия смартфонов 50 2
BBK vivo X - серия смартфонов 25 2
Samsung Galaxy S10 - смартфон 187 2
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 364 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4970 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2748 2
Apple iPhone 13 143 2
Apple iPad 3860 2
Huawei - HiSilicon - Kirin - серия микропроцессоров 348 2
Samsung Galaxy 955 2
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 225 2
Lau Pete - Ло Пит 14 1
Lau Pete - Лау Пит 15 1
Wu Alen - Ален Ву 4 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 8
Россия - РФ - Российская федерация 144215 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 4
Европа 21767 3
Индия - Bharat 5446 2
Индонезия - Республика 957 2
Канада 4881 1
Бразилия - Федеративная Республика 2362 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3332 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 992 1
Малайзия 865 1
Таиланд - Королевство 816 1
Европа Западная 1481 1
Филиппины - Республика 564 1
Египет - Арабская Республика 1004 1
Китай - Пекин - Beijing 1001 1
Чехия - Чешская Республика 1308 1
Румыния 728 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1364 1
Австрия - Австрийская Республика 1309 1
Перу - Республика 274 1
Сербия - Республика 336 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1116 1
Южная Корея - Республика 6646 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5183 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14319 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3544 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1381 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3646 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6049 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2253 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24083 1
Avalanche - множественное значение 16 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5747 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1618 1
Фотокамеры - Selfie - Селфи-модуль - Селфи-съемка 226 1
Видеокамера - Видеосъёмка 692 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4950 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 1
Метрология - Нанометрология - Nanometrology 760 1
Литий - Lithium - химический элемент 537 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1080 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3141 1
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 562 1
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания 530 1
GizmoChina 134 2
National Geographic 95 1
IDC - International Data Corporation 4910 1
IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker 27 1
Gartner - Гартнер 3556 1
Counterpoint Research 88 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 711 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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