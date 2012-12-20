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Lenovo Motorola Mobility Holdings Motorola Broadband Mobility Solutions Motorola Mobile Devices

Lenovo Motorola Mobility Holdings - Motorola Broadband Mobility Solutions - Motorola Mobile Devices

СОБЫТИЯ

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20.12.2012 Google продаст подразделение Motorola Mobility за $2,35 млрд

Google договорился о продаже подразделения Motorola Home своей дочерней компании Motorola Mobility американскому поставщику телекоммуникационных решений Arris Group за $2,35 млрд. Об этом говорится в официальном сообщении. Согласно условиям, Google, который владеет Motor
25.07.2012 Google рассказала, почему заплатила $12,4 млрд за Motorola Mobility

В своем новом отчете для Комиссии по ценным бумагам и биржам США компания Google раскрыла подробности о том, почему интернет-гигант заплатил сумму в размере $12,4 млрд за компанию Motorola Mobility. Данная сделка была завершена в мае текущего года, передает издание TechCrunch. $5,5 млрд из этой суммы было выплачено за интеллектуальную собственность Motorola Mobility

11.04.2012 Не прошло и года: Google продает Motorola

Google собирается продать основной бизнес Motorola Mobility, не планируя развивать его самостоятельно, сообщает газета Wall Street Journal, ссылаясь на несколько своих источников. Один из источников сообщил изданию о том, что бизнес Mo
20.03.2012 Осуществлению сделки Google-Motorola мешают китайские регуляторы

Стало известно о том, что интернет-гиганту Google все еще не удалось завершить сделку по приобретению компании Motorola Mobility за $12,5 млрд, несмотря на получение одобрения на ее осуществление от регуляторов в США и Европе. Последним препятствием для завершением сделки остается одобрение со стороны а
23.12.2011 Motorola Mobility купила разработчика виджетов для веб-сайтов SetJam

Компания Motorola Mobility объявила о приобретении стартапа SetJam, разработчиков программных продуктов для интеграции телевизионного и прочего видеоконтента на веб-сайты. Финансовые условия сделки не р
01.11.2011 Motorola Mobility потратит $31 млн на сокращение штата

Производитель мобильных телефонов компания Motorola Mobility, которая недавно была куплена интернет-гигантом Google за $12,5 млрд, намерена в скором времени потратить $31 млн на запланированные массовые сокращения. В ходе сокращений в <
15.08.2011 Google покупает Motorola

Компания Google сегодня, 15 августа 2011 г., объявила о приобретении производителя мобильных устройств Motorola Mobility за $12,5 млрд наличными. Данная сделка уже получила одобрение советов директоров обеих компаний. За каждую акцию Motorola Mobility интернет-гигант заплатит $40, что на

15.08.2011 Google купила компанию Motorola Mobility за $12,5 млрд

Компания Google сегодня, 15 августа, объявила о приобретении Motorola Mobility за $12,5 млрд наличными. По словам представителей Google, данная сделка уже получила одобрение советов директоров обеих компаний. За каждую акцию Motorola Mobility инте
02.12.2010 В январе 2011 г. будет создана компания Motorola Mobility Holdings

удет переименована в Motorola Solutions (так сейчас называется одно из ее подразделений, которое занимается выпуском оборудования связи). Бизнес компании по выпуску мобильных телефонов (подразделение Motorola Mobility) будет выделен в отдельное предприятие под названием Motorola Mobility Holdings. Главным исполнительным директором Motorola Solutions станет Грег Браун (Greg Brown), ко

Публикаций - 156, упоминаний - 168

Lenovo Motorola Mobility Holdings и организации, системы, технологии, персоны:

Lenovo Motorola 3560 108
Google LLC 12625 98
Motorola Inc 1155 57
Apple Inc 13087 48
Samsung Electronics 11011 47
Lenovo Group 2431 34
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5799 33
Microsoft Corporation 25720 31
HTC Corporation 1512 24
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1596 22
LG Electronics 3727 19
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