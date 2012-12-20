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Lenovo Motorola Mobility Holdings Motorola Broadband Mobility Solutions Motorola Mobile Devices
СОБЫТИЯ
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|20.12.2012
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Google продаст подразделение Motorola Mobility за $2,35 млрд
Google договорился о продаже подразделения Motorola Home своей дочерней компании Motorola Mobility американскому поставщику телекоммуникационных решений Arris Group за $2,35 млрд. Об этом говорится в официальном сообщении. Согласно условиям, Google, который владеет Motor
|25.07.2012
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Google рассказала, почему заплатила $12,4 млрд за Motorola Mobility
В своем новом отчете для Комиссии по ценным бумагам и биржам США компания Google раскрыла подробности о том, почему интернет-гигант заплатил сумму в размере $12,4 млрд за компанию Motorola Mobility. Данная сделка была завершена в мае текущего года, передает издание TechCrunch. $5,5 млрд из этой суммы было выплачено за интеллектуальную собственность Motorola Mobility
|11.04.2012
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Не прошло и года: Google продает Motorola
Google собирается продать основной бизнес Motorola Mobility, не планируя развивать его самостоятельно, сообщает газета Wall Street Journal, ссылаясь на несколько своих источников. Один из источников сообщил изданию о том, что бизнес Mo
|20.03.2012
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Осуществлению сделки Google-Motorola мешают китайские регуляторы
Стало известно о том, что интернет-гиганту Google все еще не удалось завершить сделку по приобретению компании Motorola Mobility за $12,5 млрд, несмотря на получение одобрения на ее осуществление от регуляторов в США и Европе. Последним препятствием для завершением сделки остается одобрение со стороны а
|23.12.2011
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Motorola Mobility купила разработчика виджетов для веб-сайтов SetJam
Компания Motorola Mobility объявила о приобретении стартапа SetJam, разработчиков программных продуктов для интеграции телевизионного и прочего видеоконтента на веб-сайты. Финансовые условия сделки не р
|01.11.2011
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Motorola Mobility потратит $31 млн на сокращение штата
Производитель мобильных телефонов компания Motorola Mobility, которая недавно была куплена интернет-гигантом Google за $12,5 млрд, намерена в скором времени потратить $31 млн на запланированные массовые сокращения. В ходе сокращений в <
|15.08.2011
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Google покупает Motorola
Компания Google сегодня, 15 августа 2011 г., объявила о приобретении производителя мобильных устройств Motorola Mobility за $12,5 млрд наличными. Данная сделка уже получила одобрение советов директоров обеих компаний. За каждую акцию Motorola Mobility интернет-гигант заплатит $40, что на
|15.08.2011
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Google купила компанию Motorola Mobility за $12,5 млрд
Компания Google сегодня, 15 августа, объявила о приобретении Motorola Mobility за $12,5 млрд наличными. По словам представителей Google, данная сделка уже получила одобрение советов директоров обеих компаний. За каждую акцию Motorola Mobility инте
|02.12.2010
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В январе 2011 г. будет создана компания Motorola Mobility Holdings
удет переименована в Motorola Solutions (так сейчас называется одно из ее подразделений, которое занимается выпуском оборудования связи). Бизнес компании по выпуску мобильных телефонов (подразделение Motorola Mobility) будет выделен в отдельное предприятие под названием Motorola Mobility Holdings. Главным исполнительным директором Motorola Solutions станет Грег Браун (Greg Brown), ко
Lenovo Motorola Mobility Holdings и организации, системы, технологии, персоны:
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