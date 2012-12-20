Lenovo Motorola Mobility Holdings - Motorola Broadband Mobility Solutions - Motorola Mobile Devices

Google продаст подразделение Motorola Mobility за $2,35 млрд Google договорился о продаже подразделения Motorola Home своей дочерней компании Motorola Mobility американскому поставщику телекоммуникационных решений Arris Group за $2,35 млрд. Об этом говорится в официальном сообщении. Согласно условиям, Google, который владеет Motor

Google рассказала, почему заплатила $12,4 млрд за Motorola Mobility В своем новом отчете для Комиссии по ценным бумагам и биржам США компания Google раскрыла подробности о том, почему интернет-гигант заплатил сумму в размере $12,4 млрд за компанию Motorola Mobility. Данная сделка была завершена в мае текущего года, передает издание TechCrunch. $5,5 млрд из этой суммы было выплачено за интеллектуальную собственность Motorola Mobility

Не прошло и года: Google продает Motorola Google собирается продать основной бизнес Motorola Mobility, не планируя развивать его самостоятельно, сообщает газета Wall Street Journal, ссылаясь на несколько своих источников. Один из источников сообщил изданию о том, что бизнес Mo

Осуществлению сделки Google-Motorola мешают китайские регуляторы Стало известно о том, что интернет-гиганту Google все еще не удалось завершить сделку по приобретению компании Motorola Mobility за $12,5 млрд, несмотря на получение одобрения на ее осуществление от регуляторов в США и Европе. Последним препятствием для завершением сделки остается одобрение со стороны а

Motorola Mobility купила разработчика виджетов для веб-сайтов SetJam Компания Motorola Mobility объявила о приобретении стартапа SetJam, разработчиков программных продуктов для интеграции телевизионного и прочего видеоконтента на веб-сайты. Финансовые условия сделки не р

Motorola Mobility потратит $31 млн на сокращение штата Производитель мобильных телефонов компания Motorola Mobility, которая недавно была куплена интернет-гигантом Google за $12,5 млрд, намерена в скором времени потратить $31 млн на запланированные массовые сокращения. В ходе сокращений в <

Google покупает Motorola Компания Google сегодня, 15 августа 2011 г., объявила о приобретении производителя мобильных устройств Motorola Mobility за $12,5 млрд наличными. Данная сделка уже получила одобрение советов директоров обеих компаний. За каждую акцию Motorola Mobility интернет-гигант заплатит $40, что на

Google купила компанию Motorola Mobility за $12,5 млрд Компания Google сегодня, 15 августа, объявила о приобретении Motorola Mobility за $12,5 млрд наличными. По словам представителей Google, данная сделка уже получила одобрение советов директоров обеих компаний. За каждую акцию Motorola Mobility инте