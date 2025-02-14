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UBtech Robotics

UBtech Robotics


14.02.2025 Лучшие электронные конструкторы, чтобы создать и запрограммировать робота: выбор ZOOM 1
18.10.2024 Китай начал производить роботов-гуманоидов для работы на заводах, чтобы решить проблему нехватки рабочих рук. Видео 1
14.08.2024 На производстве электромобилей премиум-класса начали работать человекоподобные роботы. Видео 1
25.01.2024 Лучшие электронные конструкторы для детей всех возрастов: выбор ZOOM 2
19.02.2020 Умные игрушки: лучшие электронные роботы-конструкторы 3
11.08.2017 "Графитек" открывает робототехнику для детей 1
02.06.2017 Swift Playgrounds откроет возможности программирования роботов, дронов и музыкальных инструментов 1

Публикаций - 7, упоминаний - 10

UBtech Robotics и организации, системы, технологии, персоны:

Xiaomi 1747 1
Apple Inc 12136 1
Arduino Software 63 1
Rover - RoverComputers 414 1
Grafitec - Графитек 96 1
Mio Technology 86 1
Xiaomi - Roborock - Beijing Roborock Technology 25 1
Unitree Robotics 7 1
LEGO 245 3
Lego Education 11 2
Geely Motors - Джили Моторс - Zhejiang Geely Holding Group 26 2
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 409 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 856 1
RBSC - Roland Berger Strategy Consulants 14 1
DFM - Dongfeng Motor Corporation - Дунфэн 11 1
BYD Motors - BYD Auto - Build Your Dreams 15 1
IFR - International Federation of Robotics - Международная федерация робототехники 16 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5322 6
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5396 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13622 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7320 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17111 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13231 3
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 1740 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21241 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12565 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24248 2
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 3874 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16184 2
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2947 2
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1759 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12223 2
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Sensors and sensory information processing 1799 2
Joystick - Джойстик 1130 2
Электромобиль - Электротранспортные технологии - Electric car, electrocars - электрокар, электрический транспорт 481 2
Робототехника - Гуманоидный робот - Робот-гуманоид - Человекоподобный робот - Humanoid robot 138 2
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20861 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25480 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50849 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19538 1
SWIFT - Swift Pay Service - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 413 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29831 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3027 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 1969 1
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1316 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7622 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7902 1
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Безопасное информационное пространство для детей - Родительский контроль - Parental control - Детский режим (контент) - Children's mode (content) - Детская почта - Защита от детей - Семейные настройки 983 1
Гироскопия - Гироскоп - Gyroscope 302 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9653 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6059 1
Речевые технологии - VoiceTech - Биометрия голосовая - Pick-by-Voice - технология голосового управления - Wake on Voice - технология распознавания голосовых команд - Голосовой интерфейс - Voice interfaces 1025 1
Электроэнергетика - Конденсатор - Capacitor - устройство для накопления заряда и энергии электрического поля 251 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3409 1
LED-освещение - light-emitting diode - светодиод - светоизлучающий диод - светодиодное освещение 1043 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 2906 1
ПНСТ Умное производство Цифровые двойники - Серии стандартов Умного производства 147 1
UBtech Robotics - Jimu 6 4
Apple iOS 7835 3
Google Android 14047 2
JavaScript - JS - язык программирования 1195 2
LEGO Mindstorms Education - LEGO Mindstorms Robotics Invention System - Лего Майндстормс - Robolab 24 2
Google YouTube - Видеохостинг 2760 2
Microsoft Windows 15716 1
Apple iPad 3866 1
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 427 1
Apple macOS 2073 1
Apple - App Store 2897 1
Apple iPad mini 419 1
Apple iPad Air - Серия планшетов 245 1
C/C++ - Язык программирования 763 1
Apple iPad Pro 296 1
Fischertechnik Robotics Smart Home 1 1
СКБ Контур - Контур.Эврика 49 1
Blockly Blockly - библиотека для создания среды визуального программирования 6 1
Geely Zeekr 9 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7099 1
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ - Рассвет ОС 95 1
AMD ARM Cortex M - Серия микропроцессоров 65 1
Arduino Basic Education 1 1
Arduino Uno 10 1
Arduino IDE 6 1
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 528 1
Federighi Craig - Федериги Крейг 22 1
Xiaomi Mitu Mi Robot Builder Rover 2 1
Вердыш Вячеслав 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 145113 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17110 2
Европа 21799 1
Беларусь - Белоруссия 5690 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18618 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29234 3
Физика - Physics - область естествознания 2650 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7014 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13604 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5407 1
Сон - Somnus 429 1
Зоология - наука о животных 2639 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4031 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1322 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2400 1
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1230 1
Палеонтология - Динозавры - Dinosauria - Dinosaurs 285 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Мотоцикл - Мопед - Мотороллер 95 1
Зоология - Энтомология - Насекомые - Жуки - Жесткокрылые - Coleoptera 59 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6160 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5853 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9995 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2763 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1952 1
Импортозамещение - параллельный импорт 488 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5548 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3962 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10986 1
CNews - ZOOM.CNews 1848 1
South China Morning Post 58 1
SCMP - South China Morning Post 18 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2439 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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