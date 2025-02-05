UR Universal Robots
UR и организации, системы, технологии, персоны:
|ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 163 1
|НАУРР - Национальная Ассоциация Участников Рынка Робототехники 9 2
|IFR - International Federation of Robotics - Международная федерация робототехники 16 1
|MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4475 1
|Nvidia Blackwell 12 1
|UBtech Robotics - Jimu 5 1
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