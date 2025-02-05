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UR Universal Robots



05.02.2025 Один из крупнейших в мире производителей промышленных роботов увольняет 10% сотрудников из-за падения спроса 1
15.11.2024 Nvidia готовит в выпуску маленький суперкомпьютер для роботов-гуманоидов 1
31.01.2023 Рынок роботов для легкой промышленности в России достигнет 225 млрд руб. в 2023 году 1
31.01.2022 Годовая выручка Universal Robots превысила $300 млн 1
26.11.2021 Российский разработчик робототехники Technored привлек 80 млн рублей 1
14.09.2021 В России зафиксирован двукратный рост числа крупных компаний, внедряющих роботов 1
07.02.2020 Mobile Industrial Robots и Universal Robots инвестируют $36 млн. в производство роботов 1
14.06.2019 Глобальная рыночная стоимость коллаборативной робототехники вырастет до 12,3 миллиарда долларов в 2025 г. 1
06.03.2017 Исследование: Почти любой промышленный робот может напасть на человека 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

UR и организации, системы, технологии, персоны:

KUKA Robotics 34 2
GE Fanuc - Фанук 39 2
Teradyne 29 1
MiR - Mobile Industrial Robots 2 1
SoftBank Robotics 4 1
Rethink Robotics 5 1
Odense Robotics 1 1
IOActive 13 1
Technored - Техноред - Технорэд 10 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1412 1
Уникальные роботы 3 1
Yaskawa Electric Corporation - Yaskawa Motoman Robotics 11 1
Nvidia Corp 3500 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7345 2
Volkswagen Group - VW 282 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1031 1
ГПБ - Газпромбанк 1085 1
SoftBank Group 259 1
IMPACT Capital 1 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Kawasaki Heavy Industries 15 1
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 163 1
НАУРР - Национальная Ассоциация Участников Рынка Робототехники 9 2
IFR - International Federation of Robotics - Международная федерация робототехники 16 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5372 8
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5311 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30804 6
Робототехника - Collaborative robot - cobot - Коллаборативный робот - кобот 39 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66329 2
Робототехника промышленная - Промышленная роботизация - Унифицированные роботизированные системы для промышленности - Industrial robot 92 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50675 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13952 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27573 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6150 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 585 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 1989 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11159 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7413 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4233 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11647 1
Микрофон - Microphone 2506 1
Манипулятор - Manipulator 339 1
Аксессуары 3887 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19444 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5789 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11012 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13526 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - Gen AI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 354 1
Робототехника - Гуманоидный робот - Робот-гуманоид - Человекоподобный робот - Humanoid robot 138 1
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1600 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3729 1
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20832 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7892 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4475 1
Nvidia Blackwell 12 1
UBtech Robotics - Jimu 5 1
Безуцкий Павел 1 1
Jagiela Mark - Ягела Марк 1 1
Visti Thomas - Висти Томас 1 1
Золотухин Валерий 3 1
Лукин Артем 9 1
Гвоздев Дмитрий 129 1
Povlsen Kim - Поульсен Ким 1 1
Рошкован Артем 4 1
Крапивной Михаил 7 1
Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен - Хуан Джен-Сен 101 1
Дания - Королевство 1298 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52168 3
Россия - РФ - Российская федерация 144787 3
Германия - Федеративная Республика 12696 2
Европа Восточная 3077 1
Дания - Оденсе 2 1
Южная Корея - Республика 6655 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14208 1
Сингапур - Республика 1852 1
Европа 21785 1
Япония 13294 1
Азия - Азиатский регион 5543 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17429 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43297 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10968 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16337 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3047 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4831 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48134 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2766 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5091 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6964 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6713 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1318 1
Лёгкая промышленность массового потребления 16 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3424 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18560 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8060 1
TAdviser - Центр выбора технологий 394 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1280 1
Markets&Markets Research 112 1
ABI Research 234 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8140 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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Создано именных указателей - 167877.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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