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MiR Mobile Industrial Robots



05.02.2025 Один из крупнейших в мире производителей промышленных роботов увольняет 10% сотрудников из-за падения спроса 1
07.02.2020 Mobile Industrial Robots и Universal Robots инвестируют $36 млн. в производство роботов 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

MiR и организации, системы, технологии, персоны:

Odense Robotics 1 1
UR - Universal Robots 9 1
Teradyne 29 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5311 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30804 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5372 1
Робототехника - Collaborative robot - cobot - Коллаборативный робот - кобот 39 1
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Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16337 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48134 1
ABI Research 234 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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