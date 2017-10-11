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ABI Research
СОБЫТИЯ
|11.10.2017
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ABI Research: российская NFWare обогнала Nokia, Ericsson и Huawei
Российская компания NFWare попала в список 15 инновационных организаций, которые в настоящий момент наиболее активно меняют телекоммуникационную отрасль. Список был составлен аналитической фирмой ABI Research в ходе проведения исследования Hot Tech Innovators 2017 Telco Cloud. Целью исследования был поиск инновационных продуктов на рынке сетевых технологий, которые создаются относительн
|07.05.2014
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Аналитики: рост Windows Phone в 5 раз превышает показатели Android
существенного успеха, рассказал Ник Спенсер (Nick Spencer), старший аналитик мобильного направления ABI Research, опираясь на отчет компании. Согласно ABI Research, в I квартале 2014 г.
|17.02.2012
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В 2016 г. пользователи купят мобильных приложений на $46 млрд
Объем мирового рынка мобильных приложений в денежном выражении в 2016 г. достигнет $46 млрд, прогнозирует аналитическая компания ABI Research. В эту сумму аналитики включили выручку с продажи платных приложений, продажи контента внутри приложений, подписок и размещения внутри приложений рекламы. Прогноз ABI Research
|01.04.2011
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Windows Phone займет 7% рынка в 2016 г. - ABI Research
ационных систем для смартфонов к концу 2016 г. будет занимать Google Android, прогнозирует компания ABI Research. К концу указанного срока данная ОС займет 45% рынка. Доля операционной системы
|20.05.2010
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Продажи нетбуков вырастут на 60% в 2010 г.
Вопреки ожиданиям некоторых экспертов компания ABI Research в 2010 г. прогнозирует дальнейший существенный рост продаж нетбуков. По оценке а
|23.04.2010
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В 2009 г. продано 1,15 млрд мобильных телефонов – ABI Research
Мировые продажи мобильных телефонов по итогам 2009 г. составили около 1,15 млрд штук. Доля аппаратов с расширенным функционалом и смартфонов составила 81%, сообщает ABI Research. В 2009 г. среди всех мобильных телефонов, анонсированных вендорами, 56% составили модели с поддержкой технологий связи 3.5G. Тогда как число новых моделей с поддержкой 2G и 2.5G с
|11.11.2008
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SMS и MMS спасут сотовых операторов
Исследовательская компания ABI Research опубликовала результаты очередного исследования рынка VAS. Согласно его результатам, во всем мире прибыль от сервисов обмена мобильными сообщениями вырастет с $151 млрд в 2008 до б
|06.08.2007
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iPhone – главный драйвер смартфонов
С момента начала продаж iPhone прошло более месяца, и аналитики ABI Research за это время укрепились во мнении, что культовое устройство фирмы Apple окажет с
|03.10.2006
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ABI Research: количество абонентов LBS будет увеличиваться
По данным нового исследования компании ABI Research в 2011 г. общее количество абонентов услуг с поддержкой системы глобального позиционирования (LBS) достигнет 315 млн., тогда как в 2006 г. оно составит 12 млн. С другой стороны, на
|12.10.2004
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ABI Research: WiMAX и Wi-Fi будут мирно сосуществовать
Аналитики компании ABI Research прогнозируют мирное сосуществовать WiMAX и Wi-Fi. Ранее мнение о том, что разрабатываемая ими технология вытеснит Wi-Fi, высказывалось специалистами WiMAX. По мнению аналитиков
|12.10.2004
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ABI Research: WiMAX и Wi-Fi будут мирно сосуществовать
Аналитики компании ABI Research прогнозируют мирное сосуществовать WiMAX и Wi-Fi. Ранее мнение о том, что разрабатываемая ими технология вытеснит Wi-Fi, высказывалось специалистами WiMAX. По мнению аналитиков
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