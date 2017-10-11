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ABI Research

СОБЫТИЯ


11.10.2017 ABI Research: российская NFWare обогнала Nokia, Ericsson и Huawei

Российская компания NFWare попала в список 15 инновационных организаций, которые в настоящий момент наиболее активно меняют телекоммуникационную отрасль. Список был составлен аналитической фирмой ABI Research в ходе проведения исследования Hot Tech Innovators 2017 Telco Cloud. Целью исследования был поиск инновационных продуктов на рынке сетевых технологий, которые создаются относительн
07.05.2014 Аналитики: рост Windows Phone в 5 раз превышает показатели Android

существенного успеха, рассказал Ник Спенсер (Nick Spencer), старший аналитик мобильного направления ABI Research, опираясь на отчет компании. Согласно ABI Research, в I квартале 2014 г.

17.02.2012 В 2016 г. пользователи купят мобильных приложений на $46 млрд

Объем мирового рынка мобильных приложений в денежном выражении в 2016 г. достигнет $46 млрд, прогнозирует аналитическая компания ABI Research. В эту сумму аналитики включили выручку с продажи платных приложений, продажи контента внутри приложений, подписок и размещения внутри приложений рекламы. Прогноз ABI Research

01.04.2011 Windows Phone займет 7% рынка в 2016 г. - ABI Research

ационных систем для смартфонов к концу 2016 г. будет занимать Google Android, прогнозирует компания ABI Research. К концу указанного срока данная ОС займет 45% рынка. Доля операционной системы

20.05.2010 Продажи нетбуков вырастут на 60% в 2010 г.

Вопреки ожиданиям некоторых экспертов компания ABI Research в 2010 г. прогнозирует дальнейший существенный рост продаж нетбуков. По оценке а
23.04.2010 В 2009 г. продано 1,15 млрд мобильных телефонов – ABI Research

Мировые продажи мобильных телефонов по итогам 2009 г. составили около 1,15 млрд штук. Доля аппаратов с расширенным функционалом и смартфонов составила 81%, сообщает ABI Research. В 2009 г. среди всех мобильных телефонов, анонсированных вендорами, 56% составили модели с поддержкой технологий связи 3.5G. Тогда как число новых моделей с поддержкой 2G и 2.5G с
11.11.2008 SMS и MMS спасут сотовых операторов

Исследовательская компания ABI Research опубликовала результаты очередного исследования рынка VAS. Согласно его результатам, во всем мире прибыль от сервисов обмена мобильными сообщениями вырастет с $151 млрд в 2008 до б
06.08.2007 iPhone – главный драйвер смартфонов

С момента начала продаж iPhone прошло более месяца, и аналитики ABI Research за это время укрепились во мнении, что культовое устройство фирмы Apple окажет с
03.10.2006 ABI Research: количество абонентов LBS будет увеличиваться

По данным нового исследования компании ABI Research в 2011 г. общее количество абонентов услуг с поддержкой системы глобального позиционирования (LBS) достигнет 315 млн., тогда как в 2006 г. оно составит 12 млн. С другой стороны, на
12.10.2004 ABI Research: WiMAX и Wi-Fi будут мирно сосуществовать

Аналитики компании ABI Research прогнозируют мирное сосуществовать WiMAX и Wi-Fi. Ранее мнение о том, что разрабатываемая ими технология вытеснит Wi-Fi, высказывалось специалистами WiMAX. По мнению аналитиков

12.10.2004 ABI Research: WiMAX и Wi-Fi будут мирно сосуществовать

Аналитики компании ABI Research прогнозируют мирное сосуществовать WiMAX и Wi-Fi. Ранее мнение о том, что разрабатываемая ими технология вытеснит Wi-Fi, высказывалось специалистами WiMAX. По мнению аналитиков


Публикаций - 236, упоминаний - 263

ABI Research и организации, системы, технологии, персоны:

Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 47
Samsung Electronics 11065 45
Apple Inc 13156 42
Google LLC 12690 36
Lenovo Motorola 3566 26
Intel Corporation 12811 25
Microsoft Corporation 25775 24
LG Electronics 3735 21
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 19
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 17
Sony 6739 15
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 15
HTC Corporation 1512 12
Qualcomm Technologies 1974 12
Broadcom Inc - Avago Technologies 605 11
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 10
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 10
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 10
Huawei 4677 9
Vodafone Group 1412 8
AT&T Inc 1726 8
TI - Texas Instruments Incorporated 848 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 8
Motorola Inc 1156 7
Meta Platforms - Facebook 4621 7
HP Inc. 5883 7
NXP Semiconductors - Philips Semiconductors 273 6
NXP Semiconductors - Freescale Semiconductor 154 6
Verizon Wireless - Cellco Partnership 432 6
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 6
МегаФон 10742 6
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 5
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 5
Telefonica - Telefónica, S.A. 578 5
Cisco Systems 5372 5
Acer Group - Acer Inc 2776 5
VK - Mail.ru Group 3602 5
Deutsche Telekom 954 4
Canalys 236 4
Nvidia Corp 4002 4
BMW Group 482 9
Volvo Cars 262 7
Hyundai Motor Company 436 6
Renault Groupe 166 6
Ford 435 6
Mercedes-Benz Group - Mercedes-Benz AG 204 6
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 6
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 289 5
Honda Motor Company - HND 240 5
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 5
Volkswagen Group - VW 308 4
Volkswagen Audi Group 232 4
Stellantis PSA - Peugeot Citroën - Пежо Ситрое - Автомобильные технологии - ПСМА Рус - Пежо Ситроен Рус 97 4
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 4
Mazda Motor Corporation 73 3
eBay Inc 1640 3
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 143 2
Tesla Motors 461 2
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 2
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 2
SoftBank Group 284 2
Tata Motors - Jaguar Cars 126 2
Tata Motors - Jaguar Land Rover 103 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Honda - Acura 19 2
НАВИС КБ - Конструкторское бюро навигационных систем 44 2
Piper Sandler Companies - U.S. Bancorp Piper Jaffray - Piper Jaffray Inc - Piper Jaffray & Hopwood 163 2
РЖД - Российские железные дороги 2096 2
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 251 2
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 1
X5 Group - Перекрёсток 640 1
Газпром нефть 725 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 1
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 1
Walt Disney Company 647 1
Continental AG - Континентал Тайрс Рус 81 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 1
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 102 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 3
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 2
Судебная власть - Judicial power 2500 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 2
Euro NCAP - European New Car Assessment Programme 7 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 1
ТПП Москвы - Московская торгово-промышленная палата - МТПП 61 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 259 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 1
Минпромнауки РФ - Роспром - Федеральное агентство по промышленности - РАСУ - Российское агентство по системам управления 111 1
U.S. DOT - United States Department of Transportation - Министерство транспорта США 22 1
U.S. FHA - Federal Highway Administration - Федеральное управление шоссейных дорог США 2 1
U.S. DOT - NTSB - National Transportation Safety Board - Национальный совет по безопасности на транспорте США - NHTSA - National Highway Traffic Safety Administration - Национальное агентство по безопасности дорожного движения 56 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 1
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 292 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 1
Совет при президенте Российской Федерации 205 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 16
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group - LiMo Foundation - Linux Mobile 45 6
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 3
GENIVI Alliance - COVESA - Connected Vehicle Systems Alliance 14 3
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 2
Linux Foundation - Free Standards Group 206 2
GSA - Global mobile Suppliers Association - Международная ассоциация поставщиков мобильных решений 20 2
IFR - International Federation of Robotics - Международная федерация робототехники 19 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 1
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 1
OLPC - One Laptop per Child 82 1
Symbian Foundation 38 1
WiMAX Forum 69 1
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 1
OAA - Open Automotive Alliance - Открытый автомобильный альянс 8 1
GSA - Global Semiconductor Alliance - Глобальный альянс микроэлектроники 7 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 78
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 77
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 65
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 43
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 40
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 38
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Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 27
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 25
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Netbook Mini - нетбук - мини-ноутбук 1101 24
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4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 21
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 18
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 18
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 18
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 17
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 17
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 16
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 16
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 16
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Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 15
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Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 13
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 12
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 12
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 12
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 - Wireless Interoperable Metropolitan Area Exchange - WMAN - Wireless Metropolitan Area Network - WiMAN - Wireless Metropolitan Area Network 1291 11
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 11
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 11
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 11
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 11
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 10
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 10
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 10
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 10
Google Android 15244 38
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 28
Linux OS 11533 23
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 22
Apple iPad 4012 21
Apple iOS 8583 20
Microsoft Windows 16882 17
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 14
Nokia Symbian OS 1411 11
Apple - App Store 3109 8
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 7
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 6
Intel Atom - Intel Centrino Atom - Intel Denverton Atom - Intel Atom Clover Trail - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 994 5
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 4
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 4
LG webOS - Open webOS - HP webOS - Palm webOS - встраиваемая открытая операционная система на ядре Linux 283 4
Google Maps - Карты Google - GMaps 708 4
Google Search - Googlearchy - Гугл Поиск - Гуглеархия 533 4
Nokia Maemo - платформа для портативных устройств на Debian Linux 108 4
Apple CarPlay - Apple Siri Eyes Free - Apple iOS in the Car 88 4
ASUS Eee PC - серия нетбуков 196 4
Nokia Nseries 538 4
Google Chrome - браузер 1701 4
Google YouTube - Видеохостинг 3002 4
Google Chrome OS - Google Chromebox - хромбокс 401 4
Intel x86 - архитектура процессора 2151 4
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 3
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 930 3
Opera Browser - Браузер 1050 3
Linux MeeGo Core Software Platform - MeeGo-устройства 254 3
Apple Retina - Apple Super Retina - Apple Liquid Retina 452 3
VK - Mail.ru Atom - браузер 8 3
Samsung Galaxy Tab - серия планшетов 444 3
Myspace - социальная сеть 640 3
Google Glass - гарнитура для смартфонов на базе Android 114 3
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 751 3
Apple iPhone OS 152 3
HTC One - серия смартфонов 187 3
Samsung Galaxy Gear 154 3
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 3
Carlaw Stuart - Карлоу Стюарт 8 7
Савин Сергей 97 5
Burden Kevin - Берден Кевин 9 5
Pandey Shailendra - Пэнди Шайлендра 6 5
Фадеев Михаил 57 4
Solis Philip - Солис Филип 4 4
Wolf Michael - Вульф Майкл 6 4
Saunders Jake - Сондерс Джейк 5 4
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 3
Гришин Дмитрий 210 3
Wilson Steve - Уилсон Стив 15 3
Демидов Михаил 134 3
Owen Gareth - Оуэн Гарет 3 3
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 2
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 2
Кусков Денис 221 2
Кочетков Владислав 248 2
Collins Jonathan - Коллинз Джонатан 4 2
Munster Gene - Мюнстер Джин 67 2
Mavkaris Dimitris - Мавракис Димитрис 2 2
Комиссарова Валерия 9 2
Carlaw Stuart - Карлау Стюарт 2 2
Munster Gene - Манстер Джин 60 2
Рейман Леонид 1065 2
Свердлов Денис 201 1
Дуров Павел 329 1
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 1
Ming-Chi Kuo - Минг-Чи Куо 93 1
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 284 1
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 369 1
Ускова Ольга 174 1
Семенов Александр 166 1
Rubin Andy - Рубин Энди 63 1
Петров Кирилл 36 1
Малахов Александр 20 1
Бриткин Александр 7 1
Кононов Александр 5 1
Воронин Алексей 19 1
Беляков Алексей 30 1
Андреева Екатерина 54 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 74
Россия - РФ - Российская федерация 166168 54
Европа 24964 41
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 29
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 18
Южная Корея - Республика 7052 18
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 15
Япония 13807 15
Азия - Азиатский регион 5920 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 13
Финляндия - Финляндская Республика 3697 13
Индия - Bharat 5870 13
Америка - Американский регион 2206 12
Германия - Федеративная Республика 13221 12
Франция - Французская Республика 8177 9
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 8
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 8
Канада 5082 7
Африка - Африканский регион 3641 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 6
Европа Западная 1496 6
Ближний Восток 3154 6
Испания - Королевство 3840 5
США - Калифорния 4829 5
Земля - планета Солнечной системы 10865 5
Швеция - Королевство 3782 5
США - Нью-Йорк 3180 5
Китай - Тайвань 4245 5
Индонезия - Республика 1058 4
Испания - Каталония - Барселона 752 4
Нидерланды 3746 4
Дания - Королевство 1337 4
Италия - Итальянская Республика 4508 4
Бразилия - Федеративная Республика 2520 4
Португалия - Португальская Республика 956 3
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 805 3
Норвегия - Королевство 1858 3
Польша - Республика 2031 3
Америка Южная 884 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 32
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 22
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 19
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 18
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 14
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 11
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 11
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 10
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 8
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 7
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 953 7
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 7
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 7
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 7
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2184 7
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 6
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 6
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3962 6
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 5
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 776 5
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 5
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 5
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 5
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 5
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 4
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 4
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 4
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1243 4
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 4
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 3
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 3
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 248 3
Indoor реклама - Внутренняя реклама - Вид рекламы размещаемой на стационарной основе внутри помещений общественного назначения 157 3
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 3
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 3
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3032 3
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1226 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 3
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 12
DigiTimes - Издание 1331 5
Bloomberg 1627 4
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 4
CNews - Auto.CNews 51 4
AP - Associated Press 2007 3
CNET Networks - CNET News 1643 3
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 2
NYT - The New York Times 1100 2
Engadget - Блог о технологиях 429 2
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 2
CNews - ZOOM.CNews 1866 2
AppleInsider 400 2
ComputerWorld 144 2
DarkReading.com 105 2
MacWorld 134 2
Space Daily 528 2
Forbes - Форбс 1002 2
TAdviser - Центр выбора технологий 468 2
The Register - The Register Hardware 1784 2
ZDnet 663 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 242 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 1
23ABC News 183 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 1
Wired - Издание 276 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 313 1
Korea Herald 47 1
Пятый канал - Петербург-5 ТРК - Петербург Телерадиокомпания - телеканал 96 1
Paramount Skydance - Paramount Media Networks - Paramount Network - Nashville Network - National Network - New TNN - Viacom Media Networks - Spike TV - MTV Networks - MTV Entertainment Group 273 1
Cosmopolitan 25 1
Медиа-Телеком - МЕДИА1 - Муз-ТВ - телеканал 62 1
Re/code 40 1
Electronista 166 1
Вести 24 - Российский информационный канал 47 1
InformationWeek 241 1
Silicon 494 1
RCR News 107 1
Commercial Times 110 1
Gartner - Гартнер 3658 21
IDC - International Data Corporation 4975 18
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 12
Strategy Analytics 285 10
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 10
Juniper Research 131 8
Forrester Research 834 4
comScore 379 4
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 4
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 3
NPD DisplaySearch 285 3
eMarketer 206 3
IBM Institute for Business Value 25 2
Technavio 29 2
Harris Interactive 81 2
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 2
In-Stat 115 2
Mobile Research Group 87 2
IMS Research 31 2
Harbor Research 3 2
Markets&Markets Research 113 2
BCG - Boston Consulting Group 117 1
Research and Markets 26 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 1
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 1
Frost & Sullivan 207 1
Counterpoint Research 110 1
Mordor Intelligence 35 1
Informa - Ovum - Omdia 156 1
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 53 1
ACG Research 8 1
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 1
Net Applications 127 1
NPD Group 140 1
SmartMarketing 74 1
In-Stat/MDR 74 1
DigiTimes Research 23 1
Market Intelligence Center - MIC 15 1
Ритейл аудит - Retail audit 11 1
ChangeWave Research 10 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 3
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 1
VU - Vrije Universiteit Amsterdam - Амстердамский свободный университет 7 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Техноград - инновационно-образовательный комплекс 33 1
СГУ - Саратовский государственный университет - Саратовский национальный исследовательский государственный университет. имени Н.Г.Чернышевскогo 51 1
U.S. NCAR - National Center for Atmospheric Research - Национальный центр атмосферных исследований США - High Altitude Observatory 29 1
Karlsruhe Institute of Technology - Karlsruher Institut für Technologie (KIT) - Технологический институт Карлсруэ 49 1
CSIRO - Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization - Государственное объединение научных и прикладных исследований Австралии 33 1
UAF Alaska - University of Alaska Fairbanks - Университет Аляски Фэрбенкс 8 1
Tokyo Institute of Technology - Токийский технологический институт 36 1
UvA - Universiteit van Amsterdam - Амстердамский университет - Университет Амстердама 20 1
РАН ИГ - ИГРАН - Институт географии РАН 6 1
Ulster University - Ольстерский университет - Университет Ольстера 4 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 5
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 3
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 2
CeBIT 614 2
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 182 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 1
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 157 1
Microsoft Build - конференция 39 1
Defcon 45 1
Microsoft for Startups - Microsoft BizSpark - Microsoft Startup Accelerator Programme 60 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 1
Intel Developer Forum - IDF 317 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 1
День молодёжи - 27 июня 1087 1
Mondial de l'Automobile - Paris Motor Show - Парижский автосалон 12 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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