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Америка Южная
СОБЫТИЯ
|07.04.2021
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Qrator Labs выходит в Южную Америку
афик растет немыслимыми темпами. Так, рынок электронной коммерции Бразилии является самым крупным в Южной Америке и вместе с тем наиболее динамичным сектором экономики. По данным компании GSMA,
|10.03.2016
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Главой бизнес-направления социальных инноваций в Северной и Южной Америке Hitachi стал генеральный директор HDS
а о назначении Джека Домма (Jack Domme) главой бизнес-направления социальных инноваций в Северной и Южной Америке в Hitachi, Ltd. В новой должности Джек Домм будет отвечать за развитие бизнеса
|30.11.2015
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LG Ray - смартфон для России... и Южной Америки
LG Ray – новое имя в линейке смартфонов корейского производителя. Модель ориентирована на сегмент среднебюджетных решений и будет продаваться на рынках стран СНГ и в Южной Америке. Технически модель старается соблюсти баланс между необходимым набором технологий и стоимостью. Так, в аппарате установлен восьмиядерный чип и гигабайт оперативной памяти. Ёмкость
|30.03.2012
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РНТ начинает активную работу в Южной Америке
ана, имеется широкий портфель решений, которые после локализации могут быть предложены заказчикам в Южной Америке. Момент выхода на бразильский рынок и выбор именно этой страны как основной точ
|24.11.2011
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UNE и Huawei построят первую в Южной Америке коммерческую сеть LTE
Компания Huawei стала поставщиком оператора UNE для реализации первой в Южной Америке коммерческой сети LTE. UNE является крупнейшим оператором фиксированной широкополосной связи в Колумбии. Чтобы сохранить свое лидерство в области ШП-связи, компания решила предост
|13.06.2007
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Разведка США заказала радарную съемку Южной Америки
EarthData International получила контракт Национального агентства геопространственной разведки США (National Geospatial-Intelligence Agency, NGA) на проведение авиационной радарной съемки территорий Южной Америки совокупной площадью 70755 км2. Стоимость контракта - $5,9 млн. Территорию каких именно стран предполагается снять с помощью радара, не сообщается. Предполагается, что съемка будет
|11.05.2007
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Лесные пожары Южной Америки загрязняют воздух Австралии
т южноамериканское происхождение. И раньше было известно, что окись углерода СО от лесных пожаров распространяется на большие расстояния. Неожиданым оказалось быстрое перемещение продуктов горения из Южной Америки в Австралию на расстояние в 13000 км. Орбитальный спектрометр SCIAMACHY способен измерять распределение окиси углерода от самых верхних слоев атмосферы до поверхности Земли, где н
|22.09.2000
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Telmex открыла первую подводную кабельную сеть, соединяющую Северную, Центральную и Южную Америку
ностью 4524 км. Сеть соединяет семь различных точек - Флориду в США, Мексику, Каймановы Острова, Гондурас, Коста-Рику, Панаму и Колумбию. Это первая сеть, напрямую соединяющая Северную, Центральную и Южную Америку. Пропускная способность сети составляет сейчас 20 Гбит/с, с возможностью увеличения до 60 Гбит/с. Telmex считает, что ее магистральная сеть в дальнейшем будет осуществлять основну
|30.08.2000
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Alcatel начнет ремонт подводной кабельной сети 360americas, соединяющей Северную и Южную Америку
ой компанией 360networks. По условиям пятилетнего соглашения Alcatel займется сервисными и ремонтными работами подводной кабельной сети 360americas. Подводное кабельное кольцо, соединяющее Северную и Южную Америку через Атлантический океан, общей протяженностью более 25 тысяч километров будет обслуживаться при помощи двух специализированных кораблей при поддержке морского подразделения комп
|26.07.2000
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Global Crossing завершила очередной этап прокладки оптоволоконной сети в Южной Америке
Компания Global Crossing Ltd., занимающаяся прокладкой оптоволоконных сетей, объявила о завершении очередного этапа построения кольцевой сети длиной 18,000 км в Южной Америке. Эта сеть объединит основные города континента с более чем 200 городами мира. 25 июля была закончена прокладка сети до г. Лас Тонинас (Аргентина), который теперь имеет оптоволокон
|03.07.2000
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Corning возглавит консорциум по строительству подводной коммуникационной сети в Северной и Южной Америке
огласии возглавить консорциум, занимающийся созданием телекоммуникационной сети протяженностью 8200 км. Сеть под названием Americas Region Caribbean Ring Systems (ARCOS1) соединит 15 стран Северной и Южной Америки и Карибского бассейна. Основная доля (85%) в этом проекте принадлежит New World Network, которая контролируется Global Light Telecommunications Inc. (51%) и Siemens Project Ventur
|12.03.1999
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Global Crossing построит сети для Южной Америки
Компания Global Crossing анонсировала строительство оптоволоконной сети South American Crossing стоимостью $1 млрд, которая свяжет крупнейшие города Южной Америки с Мексикой, Центральной Америкой, Карибскими странами, Азией и Европой. Строительство будет проходить в три этапа. В ходе первых двух будет построена сеть для Аргентины и Бразилии
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