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Америка Южная

Америка Южная

СОБЫТИЯ


07.04.2021 Qrator Labs выходит в Южную Америку

афик растет немыслимыми темпами. Так, рынок электронной коммерции Бразилии является самым крупным в Южной Америке и вместе с тем наиболее динамичным сектором экономики. По данным компании GSMA,
10.03.2016 Главой бизнес-направления социальных инноваций в Северной и Южной Америке Hitachi стал генеральный директор HDS

а о назначении Джека Домма (Jack Domme) главой бизнес-направления социальных инноваций в Северной и Южной Америке в Hitachi, Ltd. В новой должности Джек Домм будет отвечать за развитие бизнеса

30.11.2015 LG Ray - смартфон для России... и Южной Америки

LG Ray – новое имя в линейке смартфонов корейского производителя. Модель ориентирована на сегмент среднебюджетных решений и будет продаваться на рынках стран СНГ и в Южной Америке. Технически модель старается соблюсти баланс между необходимым набором технологий и стоимостью. Так, в аппарате установлен восьмиядерный чип и гигабайт оперативной памяти. Ёмкость
30.03.2012 РНТ начинает активную работу в Южной Америке

ана, имеется широкий портфель решений, которые после локализации могут быть предложены заказчикам в Южной Америке. Момент выхода на бразильский рынок и выбор именно этой страны как основной точ
24.11.2011 UNE и Huawei построят первую в Южной Америке коммерческую сеть LTE

Компания Huawei стала поставщиком оператора UNE для реализации первой в Южной Америке коммерческой сети LTE. UNE является крупнейшим оператором фиксированной широкополосной связи в Колумбии. Чтобы сохранить свое лидерство в области ШП-связи, компания решила предост
13.06.2007 Разведка США заказала радарную съемку Южной Америки

EarthData International получила контракт Национального агентства геопространственной разведки США (National Geospatial-Intelligence Agency, NGA) на проведение авиационной радарной съемки территорий Южной Америки совокупной площадью 70755 км2. Стоимость контракта - $5,9 млн. Территорию каких именно стран предполагается снять с помощью радара, не сообщается. Предполагается, что съемка будет
11.05.2007 Лесные пожары Южной Америки загрязняют воздух Австралии

т южноамериканское происхождение. И раньше было известно, что окись углерода СО от лесных пожаров распространяется на большие расстояния. Неожиданым оказалось быстрое перемещение продуктов горения из Южной Америки в Австралию на расстояние в 13000 км. Орбитальный спектрометр SCIAMACHY способен измерять распределение окиси углерода от самых верхних слоев атмосферы до поверхности Земли, где н
22.09.2000 Telmex открыла первую подводную кабельную сеть, соединяющую Северную, Центральную и Южную Америку

ностью 4524 км. Сеть соединяет семь различных точек - Флориду в США, Мексику, Каймановы Острова, Гондурас, Коста-Рику, Панаму и Колумбию. Это первая сеть, напрямую соединяющая Северную, Центральную и Южную Америку. Пропускная способность сети составляет сейчас 20 Гбит/с, с возможностью увеличения до 60 Гбит/с. Telmex считает, что ее магистральная сеть в дальнейшем будет осуществлять основну
30.08.2000 Alcatel начнет ремонт подводной кабельной сети 360americas, соединяющей Северную и Южную Америку

ой компанией 360networks. По условиям пятилетнего соглашения Alcatel займется сервисными и ремонтными работами подводной кабельной сети 360americas. Подводное кабельное кольцо, соединяющее Северную и Южную Америку через Атлантический океан, общей протяженностью более 25 тысяч километров будет обслуживаться при помощи двух специализированных кораблей при поддержке морского подразделения комп
26.07.2000 Global Crossing завершила очередной этап прокладки оптоволоконной сети в Южной Америке

Компания Global Crossing Ltd., занимающаяся прокладкой оптоволоконных сетей, объявила о завершении очередного этапа построения кольцевой сети длиной 18,000 км в Южной Америке. Эта сеть объединит основные города континента с более чем 200 городами мира. 25 июля была закончена прокладка сети до г. Лас Тонинас (Аргентина), который теперь имеет оптоволокон
03.07.2000 Corning возглавит консорциум по строительству подводной коммуникационной сети в Северной и Южной Америке

огласии возглавить консорциум, занимающийся созданием телекоммуникационной сети протяженностью 8200 км. Сеть под названием Americas Region Caribbean Ring Systems (ARCOS1) соединит 15 стран Северной и Южной Америки и Карибского бассейна. Основная доля (85%) в этом проекте принадлежит New World Network, которая контролируется Global Light Telecommunications Inc. (51%) и Siemens Project Ventur
12.03.1999 Global Crossing построит сети для Южной Америки

Компания Global Crossing анонсировала строительство оптоволоконной сети South American Crossing стоимостью $1 млрд, которая свяжет крупнейшие города Южной Америки с Мексикой, Центральной Америкой, Карибскими странами, Азией и Европой. Строительство будет проходить в три этапа. В ходе первых двух будет построена сеть для Аргентины и Бразилии

Публикаций - 884, упоминаний - 909

Америка Южная и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 49
IBM - International Business Machines Corp 9699 42
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 29
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 28
Lenovo Motorola 3566 25
Intel Corporation 12811 24
SAP SE 5601 23
Citrix Systems 868 22
Google LLC 12690 22
МегаФон 10742 22
Sony 6739 21
Siemens AG - Siemens Group 2673 21
Samsung Electronics 11065 21
HP Inc. 5883 21
Apple Inc 13156 20
Dell EMC 5180 19
HP - Hewlett-Packard 3662 18
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 17
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 17
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 16
Oracle Corporation 7074 16
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 15
Cisco Systems 5372 15
Meta Platforms - Facebook 4621 15
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 14
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 598 14
Ростелеком 10948 14
Huawei 4677 14
Fujitsu 2105 13
Infinix Mobile - Infinix Mobility 218 12
LG Electronics 3735 12
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 11
SES Networks - SES S.A. - SES Global - SES Astra - Société Européenne des Satellites 124 11
TCL Corporation - TCL Electronics - Тиэсэл Рус 310 10
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 10
X Corp - Twitter 2938 10
Acer Group - Acer Inc 2776 9
AT&T Inc 1726 9
Nvidia Corp 4002 9
Konami 111 9
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 20
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 14
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 13
Leonardo S.p.A. - Telespazio 246 11
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 11
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 10
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 9
Visa International 1993 8
Arianespace 87 7
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 7
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи - Евтелсат Нетворкс 201 6
Газпром ПАО 1493 6
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 362 5
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 5
Lockheed Martin 777 5
РЖД - Российские железные дороги 2096 5
Microsoft - LinkedIn 699 4
Boeing 1031 4
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 4
Naspers 85 4
Т-Банк - Т-Технологии - Тинькофф ГК - ТКС Холдинг - TCS Group Holding 172 4
Роскосмос - Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина 114 4
Airbus EADS Astrium ST - Astrium Space Transportation - Daimler Chrysler Aerospace AG, DASA 170 4
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 4
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 3
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 3
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 572 3
Tesla Motors 461 3
X5 Group - Перекрёсток 640 3
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 3
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 3
American Express - Amex 338 3
TÜV Rheinland Group 181 3
Роскосмос - Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - ГНПРКЦ - Ракетно-космический центр - Центральное специализированное конструкторское бюро 139 3
Ford 435 3
Deutsche Bank - Дойче Банк 422 3
Kinnevik Investment AB 21 3
Россети Ленэнерго 1699 3
MODIS - Одежда 3000 58 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 21
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 20
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 18
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 18
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 12
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 11
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 10
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 10
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 10
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 8
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 8
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 6
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 6
Франция - Правительство Франции - Gouvernement Français - Президент Франции - Président de la République Française 105 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 5
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 5
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 5
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 5
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 5
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 4
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 4
ЦСР - Центр стратегических разработок 184 4
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США - U.S. IRC - Internal Revenue Code - Налоговый кодекс США - EFTPS, Electronic Federal Tax Payment System - Электронная федеральная налоговая платёжная система США 144 4
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 4
U.S. FDA - Food and Drug Administration, USFDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 126 4
Судебная власть - Judicial power 2500 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 4
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 3
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 3
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 3
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 103 3
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 3
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 259 3
Правительство Аргентины - органы государственной власти 8 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 36
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 12
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 11
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 10
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 5
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 4
WMO - World Meteorological Organization - IMO - International Meteor Organization - Всемирная метеорологическая организация 44 4
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 3
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 58 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 2
IAOP - International Association of Outsourcing Professionals - Всемирная ассоциация компаний, предоставляющих услуги аутсорсинга - Международная ассоциация профессионалов аутсорсинга 35 2
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 2
The Planetary Society - Планетарное общество НКО 31 2
NVCA - National Venture Capital Association - Национальная Ассоциация Венчурного капитала США 22 2
Хезболла - военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия 55 2
Русское воздухоплавательное общество - Межрегиональная общественная организация 8 2
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 2
ISAAA - International Service for the Acquisition of Agri-biotech Applications - Международная служба оценки применения агробиотехнологий 4 2
IUCN - International Union for Conservation of Nature - МСОП - Международный союз охраны природы 10 2
AWEA - American Wind Energy Association - Американская ассоциация ветроэнергетики 2 2
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 1
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 46 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 1
Демократическая политическая партия США 122 1
ICIJ - International Consortium of Investigative Journalists - Международный консорциум журналистских расследований 9 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 45 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 1
IIC - Industrial Internet Consortium - Консорциум промышленного интернета 12 1
Friends of the Earth - Друзья Земли - Международная сеть экологических организаций 3 1
Новый учитель - Благотворительный фонд 2 1
CSA - Cloud Security Alliance 14 1
ATEA - Australian Telecommunications Employees Association - Австралийская ассоциация работников телекоммуникаций 4 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 84 1
Сообщество производителей молока Калифорнии - Совет производителей молока Калифорнии 1 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 91
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 91
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 84
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26794 79
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 77
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 77
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 71
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 69
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 63
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 60
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 54
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 54
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 54
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 52
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 49
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22558 48
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 43
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10698 43
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 43
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 40
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 40
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 39
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 37
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 37
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 33
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 33
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 32
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 31
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 30
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 30
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 29
Бухгалтерия - GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 1407 29
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 29
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13248 29
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 29
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 28
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 27
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 27
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 27
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 26
Google Android 15244 30
Космодром Байконур 1072 23
Microsoft Windows 2000 8678 23
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 20
Microsoft Windows 16882 18
ESA - CNES Centre spatial guyanais - FRENCH GUIANA, FRGUI - Космодром Куру - Гвианский космический центр 195 17
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 14
Apple iPhone 6 4861 13
IBS AppLine Хамелеон - Aplana TAF 54 13
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 392 12
Konami - Metal Gear Solid - Компьютерная игра (стелс) 72 12
Apple iOS 8583 12
Linux OS 11533 12
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 11
MediaTek MT - MediaTek Helio - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 433 11
Thales Alenia Space - Alcatel Space Spacebus 40 10
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 10
Nokia Symbian OS 1411 10
Oracle Java - язык программирования 3469 9
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 9
Google YouTube - Видеохостинг 3002 9
Microsoft Windows BitLocker 942 7
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 648 7
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 7
IBM System X - IBM eServer xSeries 216 6
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Бриз - семейство российских разгонных блоков 246 6
Роскосмос - Прогресс РКЦ - Союз - семейство трёхступенчатых ракет-носителей среднего класса 479 6
ESA - Arianespace - Ariane - европейская одноразовая тяжёлая ракета-носитель семейства Ариан - Vulcain (ракетный двигатель) 178 6
Южмаш - Зенит - советская двухступенчатая ракета-носитель среднего класса 109 6
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 6
Apple iPad 4012 6
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 5
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 5
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Templeton Mark - Темплтон Марк 19 8
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Перминов Анатолий 131 4
Алешин Борис 16 4
Scalise George - Скелайз Джордж 29 4
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США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 387
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Япония 13807 122
Америка - Американский регион 2206 121
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Америка Северная - Североамериканский регион 3414 104
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 90
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 83
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Франция - Французская Республика 8177 77
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 68
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Испания - Королевство 3840 44
Европа Восточная 3138 44
Турция - Турецкая республика 2620 38
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Европа Западная 1496 32
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