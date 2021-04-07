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Америка Южная



07.04.2021 Qrator Labs выходит в Южную Америку
10.03.2016 Главой бизнес-направления социальных инноваций в Северной и Южной Америке Hitachi стал генеральный директор HDS
30.11.2015 LG Ray - смартфон для России... и Южной Америки
30.03.2012 РНТ начинает активную работу в Южной Америке
24.11.2011 UNE и Huawei построят первую в Южной Америке коммерческую сеть LTE
13.06.2007 Разведка США заказала радарную съемку Южной Америки
11.05.2007 Лесные пожары Южной Америки загрязняют воздух Австралии
22.09.2000 Telmex открыла первую подводную кабельную сеть, соединяющую Северную, Центральную и Южную Америку
30.08.2000 Alcatel начнет ремонт подводной кабельной сети 360americas, соединяющей Северную и Южную Америку
26.07.2000 Global Crossing завершила очередной этап прокладки оптоволоконной сети в Южной Америке
03.07.2000 Corning возглавит консорциум по строительству подводной коммуникационной сети в Северной и Южной Америке
12.03.1999 Global Crossing построит сети для Южной Америки

Публикаций - 670, упоминаний - 735

Америка Южная упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 21019 34
IBM - International Business Machines Corp 8703 34
Nokia Corporation 5237 26
Lenovo Motorola 3319 22
Siemens AG - Сименс Россия 2222 20
Citrix Systems 726 19
HP Inc. 5104 19
Intel Corporation 10805 18
Samsung Electronics 8958 17
SAP SE 4379 17
Dell EMC 4472 15
Sony 5579 15
Google LLC 9447 15
HP - Hewlett-Packard 3464 15
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8554 14
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7521 13
Meta - Facebook 4133 13
Apple Inc 10146 13
Oracle Corporation 5813 12
Ericsson 2284 11
LG Electronics 3134 11
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1416 11
Fujitsu 1620 10
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7830 10
Cisco Systems 4640 10
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3762 10
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6242 10
Huawei 2998 9
Konami 105 9
Космическая связь ФГУП ГПКС 366 8
VMware 1981 8
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1506 8
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation 1274 8
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1604 7
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2240 7
Nortel Networks 1286 7
Twitter 2300 7
Orange S.A. 879 7
AT&T Inc 1555 7
HP Compaq Computer Corp 1875 7
Thales Alenia Space - Alcatel Alenia Space - Telespazio 201 10
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4860 8
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1619 8
Arianespace 83 7
Visa International 1640 6
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство 540 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1921 4
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1788 4
American Express 302 3
EADS Astrium 143 3
Тинькофф ГК - TCS Group 71 3
LinkedIn 548 3
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр 407 3
eBay Inc 1565 3
Credit Suisse First Boston (CSFB) 191 3
X5 Group - Перекресток 255 2
Walmart - Wal-Mart Stores 355 2
Avito - Авито 192 2
Citigroup 270 2
Евросеть 1342 2
Газпром нефть 401 2
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 236 2
X5 Group 651 2
Boeing 931 2
Walt Disney Company 492 2
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation - Эйч-эс-би-си 111 2
Газпром ПАО 778 2
Uber 276 2
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 189 2
Связной ГК 1085 2
Deutsche Bank - Дойчебанк 308 2
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 306 2
Carrefour 23 2
X5 Group - Пятерочка 291 2
MODIS 49 2
Ford 351 2
Gorenje 63 2
Lockheed Martin 676 2
Bank of America - Банк Америки 208 2
Норникель - Норильский никель 259 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1539 13
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3243 8
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1483 7
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 885 7
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2787 6
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2039 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7401 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2039 3
U.S. FDA - Food and Drug Administration, USFDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 84 3
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2369 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1168 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 932 2
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США 95 2
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 478 2
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 302 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 929 2
МКС - Международная космическая станция 1383 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 598 2
Федеральное казначейство России 867 2
Министерство обороны Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 65 2
U.S. Congress - United States Senate - Конгресс США - Сенат 357 2
Минкультуры РФ - Министерство культуры 102 2
Министерство высшего образования и научных исследований Франции - Ministère de l'Education nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche 2 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1176 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2056 2
World Bank Group - Всемирный банк 241 1
U.S. Navy - Военно-морские силы США 424 1
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы 50 1
Benelux - Бенилюкс - Межправительственная организация Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 66 1
Паспортная служба Канады - Service Canada Centre Passport Services 1 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 198 1
Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 212 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 427 1
U.S. IARPA - Intelligence Advanced Research Projects Activity - Агентство передовых исследований в сфере разведки США 8 1
ФСКН РФ - Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств (наркотиков) 81 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 143 1
U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 764 1
Национальный банк Республики Казахстан - Центральный банк Казахстана 16 1
Администрация Томской области 13 1
Земля ФКЦ ФГУП - Федеральный кадастровый центр Земля 3 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1810 13
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 148 10
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 404 4
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 229 3
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи 44 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 386 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 236 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 582 2
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2470 2
Сообщество производителей молока Калифорнии - Совет производителей молока Калифорнии 1 1
ATEA - Australian Telecommunications Employees Association - Австралийская ассоциация работников телекоммуникаций 4 1
Acronis Foundation Фонд 1 1
CSA - Cloud Security Alliance 12 1
Friends of the Earth - Друзья Земли - Международная сеть экологических организаций 3 1
IIC - Industrial Internet Consortium - Консорциум промышленного интернета 7 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 51 1
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 11 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 29 1
ICAO - International Civil Aviation Organization - Международная организация гражданской авиации 68 1
ICIJ - International Consortium of Investigative Journalists - Международный консорциум журналистских расследований 7 1
IAOP - International Association of Outsourcing Professionals - Всемирная ассоциация компаний, предоставляющих услуги аутсорсинга - Международная ассоциация профессионалов аутсорсинга 30 1
Руссофт - Russoft 345 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12181 37
GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 795 22
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12382 19
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 5246 16
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9184 15
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10166 14
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6351 14
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 2745 13
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 4262 13
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4210 11
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 1020 10
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 4037 10
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2461 9
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3283 9
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1806 9
MMS - Multimedia Messaging Service - Служба мультимедийных сообщений 456 8
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 748 8
WCDMA - W-CDMA - Wideband Code Division Multiple Access - Широкополосный множественный доступ с кодовым разделением 580 8
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3198 7
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3077 7
5G - Пятое поколение мобильной связи 1510 7
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 1151 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 4127 6
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 1591 6
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1499 5
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 1076 5
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1910 5
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 765 5
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 3031 5
FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер 1265 5
3D технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 2202 5
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 4957 5
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 1049 5
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2043 4
Телевизор - Телевизионный приёмник 954 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2522 4
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1343 4
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 740 4
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1770 4
CDN - Content Delivery Network - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 150 4
Космодром Байконур 1005 19
Google Android 11681 18
CNES Космодром Куру - Гвианский космический центр 178 14
Microsoft Windows 10 10134 12
Symbian OS 1387 10
Nokia Alcatel-Lucent SA 1191 10
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3759 9
Apple iOS 6255 9
Java - Язык программирования 2438 9
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон - ракета-носитель тяжёлого класса 402 7
Apple iPhone - серия смартфонов 5830 7
Google YouTube - Видеохостинг 2180 7
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Бриз - семейство российских разгонных блоков 240 6
Microsoft Skype 1887 5
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2062 5
Call of Duty - Компьютерная игра (Шутер) 188 4
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 907 4
Linux OS 7211 4
IBM System X 78 4
AWS - Amazon Web Services 605 4
Apple iPad 3543 4
Microsoft Azure 1219 4
Google Gmail 778 4
Google Maps - Карты Google 604 4
IBM System Z - IBM eServer zSeries 147 4
HCL WebSphere - IBM WebSphere MQ - IBM MQSeries 520 3
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 975 3
Sony Memory Stick - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 582 3
Microsoft Windows XP 2359 3
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1292 3
IBM Tivoli 275 3
Microsoft Office 3012 3
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 2847 3
Google Earth - Google Планета Земля 448 3
Прогресс РКЦ - Союз - семейство трёхступенчатых ракет-носителей среднего класса 288 3
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1255 3
Google Nexus - Серия смартфонов 425 2
Galileo - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 373 2
SAS Viya - Облачная платформа для аналитики и управления данными 37 2
AWS S3 - Amazon S3 - Amazon Simple Storage Service 126 2
Касперский Евгений 286 4
Перминов Анатолий 124 4
Алешин Борис 16 4
Иванов Сергей 359 3
Шалманов Сергей 199 3
Солонин Виталий 89 3
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 368 3
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 276 2
McKay Peter - Маккей Питер 21 2
Hurd Mark - Херд Марк 95 2
Левкевич Михаил 58 2
Рейман Леонид 1002 2
Лямин Александр 59 2
Palmisano Samuel - Пальмизано Самуэль 34 2
Песков Дмитрий 71 2
Green Harriet - Грин Гарриет 9 2
Нечаев Иван 60 2
Вальянов Дмитрий 4 2
Henshall David - Хеншелл Дэвид 9 2
Бендин Сергей 6 2
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 352 2
Trump Donald J. - Трамп Дональд 338 2
Савлуков Николай 6 2
Астафьева Ирина 37 2
Yuanqing Yang - Юаньцин Ян 31 2
Apotheker Leo - Апотекер Лео 63 2
Dell Michael - Делл Майкл 188 2
Рахманов Максим 47 2
Буякин Евгений 6 2
Gates William Henry - Гейтс Билл 864 2
Грановский Олег 21 2
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 154 2
Krebs Brian - Кребс Брайан 47 1
Larry Ellison - Lawrence Joseph Ellison - Ларри Эллисон - Лоуренс Джозеф Эллисон 281 1
Бочарникова Татьяна 79 1
Рейнальдо Алонсо 1 1
Мишустин Михаил 333 1
Баронов Андрей 11 1
Демидов Сергей 54 1
Орловский Виктор 269 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 34060 224
Россия - Российская федерация - РФ 82557 205
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11618 178
Европа 7252 163
Африка - Африканский регион 2667 155
Азия - Азиатский регион 3156 146
Ближний Восток 2493 129
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1165 117
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10911 106
Япония 7914 84
Австралия - Австралийский Союз 2658 83
Америка Северная 2599 76
Индия - Республика 4105 71
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9587 62
Бразилия - Федеративная Республика 1898 61
Германия - Федеративная Республика 7791 55
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1607 54
Канада 3061 54
Земля - планета Солнечной системы 6513 51
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12076 51
Франция - Французская Республика 4929 50
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26728 49
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1090 40
Америка Латинская 1378 37
Европа Восточная 2815 34
Казахстан - Республика 4144 28
Европа Западная 1306 27
Южная Корея - Республика 3272 27
Аргентина - Аргентинская Республика 473 26
Америка 1189 25
Азия Юго-Восточная - ЮВА 860 25
Италия - Итальянская Республика 2901 24
Испания - Королевство 2567 24
Украина 5529 23
Индонезия - Республика 771 18
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11597 17
Финляндия - Финляндская Республика 1652 17
Чили - Республика 429 17
Китай - Тайвань 1589 16
Сингапур - Республика 1520 15
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5078 13
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3665 11
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4138 9
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1518 9
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 785 7
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1884 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2753 5
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 338 5
Русский язык 1659 4
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 218 4
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 205 4
non-GAAP earnings measures - не-GAAP - необщепринятые показатели прибыли 41 4
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1234 3
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 574 3
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1105 3
PoP - Point of Presence - Точки присутствия 97 3
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 110 3
GMT - Greenwich Mean Time - Среднее время по Гринвичу 120 2
ФЦП Федеральная космическая программа России - Федеральная целевая программа 77 2
Образование в России 552 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1505 2
Вторая мировая война 505 2
ODM - Original design manufacturer - Производитель изделия, которое создается по его собственному оригинальному проекту, а не по лицензии 37 2
ICO - Initial Coin Offering - Первичное размещение токенов 114 2
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 433 2
ISRO - Indian Space Research Organisation - Индийская организация космических исследований - Индийская космическая программа 76 2
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 144 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2245 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 1231 2
CMO - Chief Marketing Officer - Директор по маркетингу 37 1
Dump - Дамп - снимок информации о состоянии компьютерной системы 3 1
H1N1 - серотип вируса гриппа А 58 1
Английский язык 408 1
Made in China - Сделано в Китае 8 1
Градус Фаренгейта 32 1
Астрономия - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 143 1
Холодная война 62 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 302 1
ADR - American Depositary Receipt - АДР - Американская депозитарная расписка 163 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 200 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10330 22
Thomson Reuters - Рейтер 5681 20
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 1835 11
DigiTimes - Издание 1279 6
Phys.org 954 6
ScienceDaily 399 5
Русский космос - Российский космос - Новости космонавтики 57 4
Associated Press 1965 4
Казахстан Сегодня 296 4
FT - Financial Times 1094 4
CNews RND - R&D.CNews 2111 3
Forbes - Форбс 560 3
CNews - ZOOM.CNews 1330 3
CRN 39 3
Yahoo News - Yahoo!Actualites 811 3
NYT - The New York Times 943 3
Total Telecom 260 2
Space Daily 528 2
Washington Profile 140 2
New Scientist 1444 2
NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 316 2
Scientific American 80 2
Future - Space.com 195 2
EurekAlert 270 2
Nature 696 2
MTV - музыкально-развлекательный телеканал 190 2
AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 593 2
WSJ - The Wall Street Journal 1194 2
Bloomberg 972 2
GizChina - Издание 42 1
23ABC News 127 1
Telecom.paper 151 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 240 1
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 280 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 335 1
РИА Новости 749 1
Euronews - телеканал 46 1
NEWSru.com 208 1
TAdviser - Центр выбора технологий 228 1
RFI - Radio France Internationale - Международное Французское радио 3 1
Gartner 3197 15
IDC - International Data Corporation 4527 9
Gartner Dataquest 329 6
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2696 5
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 905 4
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 610 2
Technavio 23 2
Vanson Bourne 47 2
Strategy Analytics 282 2
Frost & Sullivan 177 2
ABI Research 230 2
Fortune Global 500 269 2
Datamonitor 82 1
IBM X-Force Threat Intelligence Index 17 1
IHS Infonetics Research 87 1
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 382 1
Mobile Research Group 65 1
In-Stat/MDR 63 1
IHS iSuppli 389 1
comScore 327 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media 93 1
Dow Jones & Company - Доу Джонс 123 1
Thomson Financial - Thomson First Call 202 1
B2B International 50 1
Книга рекордов Гиннесса - Guinness World Records 99 1
IBM Institute for Business Value 23 1
IoT Analytics 4 1
FRVT - Face Recognition Vendor Test 12 1
CNews Fast рейтинг 35 1
IAOP Global Outsourcing 100 10 1
Check Point Research 48 1
Forrester Research 784 1
Research and Markets 20 1
BCG - Boston Consulting Group 77 1
Markets&Markets Research 92 1
Juniper Research 420 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 777 5
University of Cambridge - Кембриджский университет 208 4
NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 120 4
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1057 3
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 338 3
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 388 2
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 166 2
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 299 2
КП НИИ - Российский научно-исследовательским институт космического приборостроения 13 2
MPCDF - Max Planck Computing and Data Facility - Общество Макса Планка 84 1
CSU - Colorado State University - Университет штата Колорадо - Колорадский университет 73 1
NUS - National University of Singapore - Национальный университет Сингапура 22 1
Ростатом - ВНИИАЭС - Всероссийский Научно-исследовательский институт по эксплуатации атомных электростанций 11 1
Institución Educativa Virgen de las Gracias 1 1
УрГУ - Уральский государственный университет 13 1
University of California - Калифорнийский университет 64 1
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 158 1
University of Tehran - Тегеранский университет 5 1
NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 287 1
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 252 1
Tsinghua University - Университет Цинхуа 12 1
Imperial College London - Имперский колледж Лондона 4 1
ZJU - Zhejiang University - Чжэцзянский университет 8 1
ТУСУР - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 27 1
ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 16 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 86 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 356 1
ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 62 1
РАН - Российская академия наук 963 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 381 5
Олимпийские игры - Olympic Games 493 4
CeBIT 425 3
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 721 3
День космонавтики - 12 апреля 31 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 355 2
WIDER Pedestrian Challenge 3 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 164 1
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Рождество Христово 54 1
Fujitsu Forum 8 1
Lenovo Accelerate 1 1
Pulitzer Prize - Пулитцеровская премия 8 1
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Deutsche Messe AG - Дойче Мессе 8 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1171672, в очереди разбора - 1027409.
Создано именных указателей - 62327.
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