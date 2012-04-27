Франция - Правительство Франции - Gouvernement Français - Президент Франции - Président de la République Française

Французская блогосфера возмущена действиями президента Франции Николя Саркози (Nicolas Sarkozy), который нанял на работу в Елисейский дворец сотрудника для мониторинга сетевых изданий и блогов. Николя Пренсен (Nicolas Princen) будет отслеживать все сведения о президенте Франции, которые появляются на интернет-ресур

Французское правительство намерено продать принадлежащие ему 5-7% акций ведущего французского оператора телефонной связи France Telecom, сообщает РБК. Как указывается в заявлении Минфина Франции , правительству после этого будет принадлежать от 25,5 до 27,4% акций компании. «Государство в среднесрочной перспективе планирует по-прежнему оставаться значительным акционером