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Франция Правительство Франции Gouvernement Français Президент Франции Président de la République Française
СОБЫТИЯ
|27.04.2012
|Президентские выборы во Франции обеспечили пиковые нагрузки для Eutelsat
|24.03.2008
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Президент Франции займется мониторингом блогов
Французская блогосфера возмущена действиями президента Франции Николя Саркози (Nicolas Sarkozy), который нанял на работу в Елисейский дворец сотрудника для мониторинга сетевых изданий и блогов. Николя Пренсен (Nicolas Princen) будет отслеживать все сведения о президенте Франции, которые появляются на интернет-ресур
|23.11.2007
|Правительство Франции оставит пиратов без интернета
|26.06.2007
|Правительство Франции продало 5% акций France Telecom за €2,65 млрд
|25.06.2007
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Правительство Франции продаст часть доли в France Telecom
Французское правительство намерено продать принадлежащие ему 5-7% акций ведущего французского оператора телефонной связи France Telecom, сообщает РБК. Как указывается в заявлении Минфина Франции, правительству после этого будет принадлежать от 25,5 до 27,4% акций компании. «Государство в среднесрочной перспективе планирует по-прежнему оставаться значительным акционером
|13.03.2001
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Банк Франции расскажет французам о евро
Для того, чтобы как можно лучше подготовить французов к использованию евро, Банк Франции открыл на своем сайте новую рубрику под названием "Евро для всех" (L`euro pour tous). Рубрика ориентирована на простых граждан страны. Здесь предоставлена вся важная информация о д
|02.06.2000
|Правительство Франции отказалось от идеи проведения аукциона лицензий на мобильную связь UMTS
|07.03.2000
|Правительство Франции запретит официальное использование слова "email"
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