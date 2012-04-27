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Индексная книга (каталог) CNews*
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Франция Правительство Франции Gouvernement Français Президент Франции Président de la République Française

Франция - Правительство Франции - Gouvernement Français - Президент Франции - Président de la République Française

СОБЫТИЯ


27.04.2012 Президентские выборы во Франции обеспечили пиковые нагрузки для Eutelsat
24.03.2008 Президент Франции займется мониторингом блогов

Французская блогосфера возмущена действиями президента Франции Николя Саркози (Nicolas Sarkozy), который нанял на работу в Елисейский дворец сотрудника для мониторинга сетевых изданий и блогов. Николя Пренсен (Nicolas Princen) будет отслеживать все сведения о президенте Франции, которые появляются на интернет-ресур
23.11.2007 Правительство Франции оставит пиратов без интернета
26.06.2007 Правительство Франции продало 5% акций France Telecom за €2,65 млрд
25.06.2007 Правительство Франции продаст часть доли в France Telecom

Французское правительство намерено продать принадлежащие ему 5-7% акций ведущего французского оператора телефонной связи France Telecom, сообщает РБК. Как указывается в заявлении Минфина Франции, правительству после этого будет принадлежать от 25,5 до 27,4% акций компании. «Государство в среднесрочной перспективе планирует по-прежнему оставаться значительным акционером

13.03.2001 Банк Франции расскажет французам о евро

Для того, чтобы как можно лучше подготовить французов к использованию евро, Банк Франции открыл на своем сайте новую рубрику под названием "Евро для всех" (L`euro pour tous). Рубрика ориентирована на простых граждан страны. Здесь предоставлена вся важная информация о д
02.06.2000 Правительство Франции отказалось от идеи проведения аукциона лицензий на мобильную связь UMTS
07.03.2000 Правительство Франции запретит официальное использование слова "email"

Публикаций - 105, упоминаний - 113

Франция и организации, системы, технологии, персоны:

Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 24
Google LLC 12645 7
Microsoft Corporation 25739 5
Deutsche Telekom 953 5
Yahoo! 3726 4
Siemens AG - Siemens Group 2669 3
Bouygues Telecom 65 3
IBM - International Business Machines Corp 9690 3
Technicolor Group - Technicolor Creative Studios - Thomson Multimedia 212 3
SFR - Société française du radiotéléphone 65 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5626 2
SAP SE 5589 2
Lenovo Motorola 3561 2
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 2
Dassault Systemes 235 2
Telecom Italia - Telecom Italia Mobile - TIM 334 2
DISH Network - EchoStar Communications - Hughes Network Systems 67 1
HCL Lotus Software - HCL Lotus Development 112 1
Koss 39 1
Финансист 70 1
Leica Geosystems Geospatial Imaging - Wild Heerbrugg - ERDAS 56 1
GIS - Global Information Services 5 1
Swisscom - Debitel 14 1
Linagora Groupe - Линагора рус 6 1
ONERA - Office national d'études et de recherches aérospatiales - Французский центр аэрокосмических исследований 8 1
Oclaro - Bookham Technology - Avanex Corporation 17 1
Sophia Antipolis - София-Антиполис - технопарк 23 1
Anthropic 136 1
РАСТР-технология 1 1
Dassault Systemes - Dassault Systèmes Russia Corp - Дассо Систем 4 1
Google France 7 1
Hugging Face 51 1
ITAmigo 1 1
Gameforge AG - Frogster Interactive Pictures AG 13 1
Iliad SA 17 1
Nuxeo 14 1
Broadcom - VMware 2601 1
Alphabet 174 1
Amazon Inc - Amazon.com 3264 1
Alibaba Group 472 1
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 6
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи - Евтелсат Нетворкс 200 3
Airbus Group - Airbus Industries 247 3
Storebrand 4 2
Permira 21 2
Air France–KLM - Air France - KLM 81 2
DNP - Dai Nippon Printing 24 2
Arianespace 87 2
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум - Европейская авиакосмическая военно-промышленная компаня 186 2
МедБиоФарм 1 1
TCV - Technology Crossover Ventures 10 1
Ростех - ОАК - Мясищева ОКБ ЭМЗ ФГУП - Экспериментальный Машиностроительный Завод имени В.М. Мясищева - ОКБ-23 12 1
Наукоград - технопарк 156 1
Faber-Castell 1 1
Airbus Helicopters SAS - Eurocopter Group 10 1
ИЦК АНО - Инновационный центр Кольцово 2 1
Ростех - Оборонпром - ОПК - Объединённая промышленная корпорация 34 1
Carphone Warehouse 43 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1117 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8796 1
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 251 1
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 289 1
Татнефть 242 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 110 1
Renault Groupe 166 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 274 1
Superjob - Суперджоб 842 1
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 90 1
EPIC Telecom Invest 211 1
Deutsche Bank - Дойче Банк 421 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 238 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3990 1
Tholons 3 1
Renault-Nissan-Mitsubishi 27 1
Резонанс НПП 406 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 9
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2125 8
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 381 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6522 5
Правительство Калужской области - Губернатор Калужской области - органы государственной власти 98 5
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1539 4
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 257 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13721 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3577 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4939 3
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1405 3
Минпромнауки РФ - Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации 2000-2004 годы 120 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5947 2
Минобрнауки РФ - Роснаука - ФАНИ - Федеральное агентство по науке и инновациям 69 2
Евросоюз - EIB - European Investment Bank - Европейский инвестиционный банк 10 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2869 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5408 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3192 2
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 440 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 782 2
ESA - CNES - Centre National d'Études Spatiales - Национальный центр космических исследований - Французское космическое агентство 44 2
Правительство Канады 51 1
U.S. - AmCham - American Chamber of Commerce - Американская Торговая Палата 74 1
U.S. CISA - Cybersecurity and Infrastructure Security Agency - Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры 64 1
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 224 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 476 1
Правительство Польши - органы государственной власти 32 1
Правительство Италии - Совет министров Италии - Consiglio dei ministri - Правительство Итальянской республики 36 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1678 1
U.S. Environmental Protection Agency - EPA - Агентство по охране окружающей среды США 29 1
Правительство РФ - Минрегион России - Министерство регионального развития Российской Федерации 154 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3289 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5623 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1695 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3673 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1891 1
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 303 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 458 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1500 1
RTTN - Russian Technology Transfer Network - РТТН - Российская сеть трансфера технологий НП 9 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6506 2
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 1
AFUL - April (French association) - Ассоциация франкоязычных пользователей свободного и открытого ПО 1 1
Междисциплинарная ассоциация экологической медицины 1 1
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 30 1
European E-Invoicing Service Provider Association - Европейская ассоциация поставщиков услуг e-invoicing 3 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 810 1
FSFE - Free Software Foundation Europe - Европейский фонд свободного программного обеспечения 26 1
CBI - Confederation of British Industry - Конфедерация британской промышленности 13 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22840 9
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26217 9
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10240 9
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7535 9
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Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7157 3
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Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5160 2
ESA - CNES Centre spatial guyanais - FRENCH GUIANA, FRGUI - Космодром Куру - Гвианский космический центр 195 6
Космодром Байконур 1072 4
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1747 3
Python - высокоуровневый язык программирования 1278 3
Microsoft Windows 16849 3
Oracle Java - язык программирования 3459 3
Mozilla Firefox - браузер 1943 3
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Nagios 18 2
Apache HTTP Server - Apache Web Server 629 2
Apache Tomcat - Jakarta Tomcat - веб-сервер и контейнер сервлетов 119 2
Google Android 15199 2
Linux OS 11483 2
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 359 2
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 1009 2
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 669 2
Apache OpenOffice 490 2
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1023 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3546 2
Linux - Debian GNU 565 2
Eutelsat NewsSpotter 1 1
VideoLAN VLC Player - VLC media player - VideоLAN Client 81 1
Amazon Web Services - AWS S3 - Amazon Glacier Deep Archive - Amazon Glacier Backup 49 1
LemonLDAP NG Project 1 1
FreePik 1816 1
IRNSS - Indian Regional Navigation Satellite System - индийская региональная спутниковая система навигации 10 1
Apache JMeter 14 1
IBM - Watsonx Code Assistant 7 1
Cacti 2 1
Red Hat - Hibernate 32 1
IBM Eclipse IDE 11 1
Google Chrome - браузер 1694 1
Apple iOS 8556 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3536 1
Apple macOS 2408 1
Microsoft Office 4149 1
Nokia Symbian OS 1408 1
Nvidia Tesla GPU 198 1
Microsoft Azure 1521 1
Microsoft Windows XP 2430 1
Алешин Борис 16 6
Macron Emmanuel - Макрон Эмманюэль 18 6
Raffarin Jean-Pierre - Раффарен Жан-Пьер 7 5
Chirac Jacques - Ширак Жак 23 5
Trump Donald J. - Трамп Дональд 680 4
Sarkozy Nicolas - Саркози Николя 26 3
Коптев Юрий 30 2
Клебанов Илья 23 2
de Izaguirre Pascal - де Исагирре Паскал 2 2
Крейденко Константин 6 2
Катеб Александр 2 2
Путин Владимир 3451 2
Касперский Евгений 336 2
Фурсенко Андрей 128 2
Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 175 2
Алфёров Жорес 57 1
Ковалев Анатолий 18 1
Ланина Ирина 18 1
Шкред Анатолий 11 1
Бортник Иван 21 1
Клесова Светлана 7 1
Ветцель Ирина 8 1
Кресс Виктор 6 1
Садовников Виктор 2 1
Messier Jean Marie - Мессе Жан Мари 18 1
Детистов Сергей 2 1
Мантуров Дмитрий 1 1
Осипов Вячеслав 2 1
Григорьев Юрий 3 1
Valroff Laurent - Вальрофф Лоран 7 1
Семцова Ирина 4 1
Мироненко Олег 1 1
Рыженков Юрий 1 1
Рубин Юрий 1 1
Андриенко Юрий 1 1
Fabius Laurent - Фабиус Лоран 3 1
Séguin Laurent - Сеген Лоран 1 1
Кульбацкий Евгений 1 1
Пашин Евгений 1 1
Lallemand Thibaut - Лальман Тибо 1 1
Франция - Французская Республика 8158 99
Европа 24927 43
Россия - РФ - Российская федерация 165370 35
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4191 24
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54612 18
Германия - Федеративная Республика 13182 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47436 11
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13789 11
Америка Южная 884 6
Италия - Итальянская Республика 4499 6
Франция - Гвиана - Французская Гвиана 178 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19034 5
Швеция - Королевство 3775 5
Индия - Bharat 5857 5
Казахстан - Республика 6018 4
Норвегия - Королевство 1854 4
Канада 5069 4
Испания - Королевство 3830 4
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1086 4
Франция - Бордо 29 3
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3653 3
Нидерланды 3736 3
Япония 13779 2
Дания - Королевство 1333 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19459 2
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1829 2
Африка - Африканский регион 3637 2
Ближний Восток 3145 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3033 2
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2038 2
Австрия - Австрийская Республика 1356 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3331 2
Россия - СФО - Новосибирская область - Кольцово 86 2
Средний Восток - Трансконтинентальный регион с центром в Западной Азии и Египте 168 1
Великобритания - Северная Ирландия 64 1
Франция - Гренобль 63 1
Франция - Иль-де-Франс 5 1
Франция - Бретань 10 1
Земля - планета Солнечной системы 10843 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3131 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57428 37
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33580 18
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53226 13
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8797 11
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PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7375 5
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8464 5
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9096 5
Английский язык 7020 4
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Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6715 3
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Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5443 3
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7000 3
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5088 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 6488 3
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3383 3
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7493 2
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 926 2
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