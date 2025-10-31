Разделы

31.10.2025 Европа внедряет суверенный мессенджер с полным доступом к перепискам граждан 1
30.11.2023 Чиновникам запретили пользоваться Telegram, WhatsApp и Signal – их заменят никому не известным мессенджером. Пока только во Франции 1
03.02.2020 Создается сверхзащищенный мессенджер для параноиков. Код распространяется бесплатно 1
16.07.2019 В немецких школах запрещают Microsoft Office 365 1
23.04.2019 Французский защищенный госмессенджер взломан сразу после запуска 1

Telegram Group 2489 3
GitHub 948 2
Microsoft Corporation 25187 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4453 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2402 1
Meta Platforms - Facebook 4518 1
VK - Mail.ru Group 3517 1
Yandex - Яндекс 8312 1
Deutsche Telekom 927 1
Google LLC 12175 1
TFC - Tinfoil Chat - защищённая система обмена сообщениями - мессенджер 7 1
DST Global - Digital Sky Technologies 222 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 485 1
Франция - Правительство Франции - ANSSI - Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information - French National Cybersecurity Agency - Французское национальное агентство по безопасности информационных систем - Commission nationale de l'informatique 12 1
Франция - Правительство Франции - Gouvernement Français - Президент Франции - Président de la République Française 103 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 236 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31205 4
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8267 4
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13272 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31694 3
Кибербезопасность - E2E - End-to-End Encryption - Сквозное шифрование 323 3
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 6939 3
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4724 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22688 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 26981 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16623 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8593 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8084 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12150 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11867 1
GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 636 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2233 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4478 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2805 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8864 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16959 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72141 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56427 1
ФСТЭК РФ НДВ - сертификат средств защиты информации по уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей - ФСТЭК РФ СЗИ - Государственный реестр сертифицированных средств защиты информации 549 1
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2711 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1810 1
Минцифры РФ - Среда - АРМ ГС ФГИС - Автоматизированное рабочее место госслужащего - АРМ ДЛ - Автоматизированное рабочее место должностных лиц - ЗН-АРМ ДЛ - Защищенное переносное автоматизированное рабочее место должностных лиц 28 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2392 1
Работа с претензиями - Претензионная работа - Роботизация претензионной работы 384 1
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1967 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2338 1
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1230 1
PFS - Perfect Forward Secrecy - совершенная прямая секретность 6 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1198 4
Apple iOS 8190 2
Google Play - Google Store - Android Market 3410 2
Python - высокоуровневый язык программирования 1110 2
Google Android 14588 2
Microsoft Windows 16238 2
Microsoft Teams - MS Teams 612 1
Apple macOS 2217 1
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 222 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 882 1
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 278 1
Microsoft Office 365 974 1
Новые облачные технологии - МойОфис 870 1
Google Allo - Мессенджер 11 1
Open Whisper Systems - Signal Protocol - криптографический протокол 6 1
Киберника Сибрус - мессенджер 27 1
VK Messenger - VK Мессенджер - ВК Мессенджер - Мессенджер ВКонтакте 102 1
Proton Technologies - ProtonMail - почтовый сервис 30 1
Microsoft Windows 10 1864 1
Olvid - Мессенджер 2 1
Diffie Whitfield - Диффи Уитфилд 6 1
Hellman Martin - Хеллман Мартин 3 1
Ronellenfitsch Michael - Ронелленфитш Майкл 1 1
Macron Emmanuel - Макрон Эмманюэль 15 1
Baptiste Robert - Батист Робер 2 1
Франция - Французская Республика 7964 4
Россия - РФ - Российская федерация 155258 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53282 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13536 1
Германия - Федеративная Республика 12911 1
Земля - планета Солнечной системы 10614 1
Европа 24585 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4077 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3158 1
Германия - Гессен 15 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54544 4
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6843 2
Евросоюз - GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 256 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8877 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25735 1
Негласное наблюдение - Covert surveillance - скрытое наблюдение - слежка - подслушивание - прослушка - отслеживание передвижений 547 1
Кибербезопасность - "русские хакеры" - Кибератаки российских хакеров 180 1
Совершеннолетие - Дееспособность - Legal capacity - Правоспособность 439 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31530 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7437 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6001 1
TNW - The Next Web 89 1
