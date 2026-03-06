Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 191307
ИКТ 14753
Организации 11421
Ведомства 1495
Ассоциации 1082
Технологии 3556
Системы 26640
Персоны 83240
География 3037
Статьи 1575
Пресса 1277
ИАА 749
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2768
Мероприятия 884

Киберника Сибрус мессенджер


СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


06.03.2026 SlickJump: блокировка Telegram обнулит 25 млрд руб.: кто потеряет больше всех 1
10.09.2020 Сможет ли ОС «Аврора» заменить Android и iOS 1
02.03.2020 Создан первый мобильный банк для российской мобильной ОС 1
02.10.2019 Защищенная, независимая, своя 1
30.11.2018 На базе российской мобильной ОС создано защищенное рабочее место 1
06.06.2018 «Ростех» создал «убийцу» Skype — «вдвое дешевле аналога» 1
26.03.2018 Разработчиков обяжут писать ПО для российской мобильной ОС 1
24.07.2017 «Киберника» представила новые демо-версии защищенного корпоративного мессенджера «Сибрус» 1
24.05.2017 «Ростех» заявил о создании российского «убийцы Skype» 1
24.04.2017 «Киберника» представила корпоративный мессенджер «Сибрус» версии 2.0 2
23.03.2017 DDoS-Guard перенес корпоративное общение в защищенный мессенджер «Сибрус» 1
02.03.2017 Россияне вывели на рынок новый мессенджер с почти открытым кодом 1
28.12.2016 Корпоративный мессенджер «Сибрус» теперь поддерживает видеозвонки в формате HD 1
06.12.2016 «Инфотекс» и «Киберника» представят корпоративный мессенджер с сертифицированной криптозащитой данных 2
16.11.2016 «Киберника» получила бессрочную лицензию ФСБ РФ на деятельность в области криптографии 1
07.11.2016 Российский «мессенджер для чиновников» не должен работать с MacOS 1
21.10.2016 VideoMost включился в гонку создателей государственного «убийцы» Viber и WhatsApp 3
13.10.2016 «Киберника» получила лицензии ФСТЭК России на деятельность по защите информации 1
04.10.2016 Корпоративный мессенджер «Сибрус» стал доступен по модели SaaS 1
06.09.2016 В «облаке» OnCloud.ru доступен сервис защищенных корпоративных коммуникаций на базе «Сибрус» 1
01.09.2016 Trueconf включился в создание российского государственного «убийцы» WhatsApp и Viber 1
22.08.2016 «Ростелеком» и ФРИИ отыскали сразу четыре российских мессенджера для чиновников 1
27.07.2016 Softline добавил в портфель решений защищенную платформу связи «Сибрус» 1
06.07.2016 Мессенджер, хранящий тайну переписки 2
20.05.2016 Как меняется роль ИБ в финансовом секторе 1
17.05.2016 Платформа для корпоративной связи «Сибрус» включена в реестр отечественного ПО 1
04.04.2016 «Киберника» представила защищенный мессенджер для бизнеса 1

Публикаций - 28, упоминаний - 33

Киберника Сибрус и организации, системы, технологии, персоны:

Киберника 16 16
Ростелеком 10465 10
Telegram Group 2690 8
Titanium 85 6
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3326 6
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 495 6
Ростех - РТ-Информ 144 6
SyncCloud 5 5
VK - Mail.ru Group 3541 5
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 520 5
OMMG Technology - Оммджи Технолоджи 5 4
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3177 3
Huawei 4310 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2265 3
Код Безопасности 714 3
Ланит - Онланта - Onlanta 125 3
Expasoft - Экспасофт 4 2
Google LLC 12374 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5344 2
Yandex - Яндекс 8681 2
Apple Inc 12804 2
Softline - Софтлайн 3368 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5750 2
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 442 2
INOI - ИНОЙ 50 2
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1227 2
VideoMost - ВидеоМост 280 2
TrueConf - ТруКонф 434 2
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 993 2
Spirit DSP - Спирит Корп 475 2
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 409 2
Jolla - Sailfish Holding 85 2
СиДиСи ГК - CDC - Центр Корпоративных Разработок 193 2
Blackview 20 1
Ростелеком - Булат НИЦ 42 1
DDoS-Guard - ДДоС-Гвард 25 1
Первый мобильный 0 1
РБК - Медиамир 53 1
Амтел-софт 2 1
МТС - Navitel - Навител - Центр навигационных технологий, ЦНТ 259 1
Почта России ПАО 2273 4
РЖД - Российские железные дороги 2024 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3036 2
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 324 1
Резонанс НПП 389 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 485 1
Морской банк 10 1
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 292 1
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 192 1
Вотрон 21 1
DST Global - Digital Sky Technologies 227 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13102 15
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3437 9
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5111 8
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 392 5
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2832 4
ФРИИ Акселератор 56 2
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 104 1
Государственный совет Финляндии - органы государственной власти 53 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по образованию и науке 30 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5793 1
ФСБ РФ ЦЛСЗ - Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России 8 1
Франция - Правительство Франции - ANSSI - Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information - French National Cybersecurity Agency - Французское национальное агентство по безопасности информационных систем - Commission nationale de l'informatique 12 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - ГлавНИВЦ ФГУП - Главный научно-исследовательский вычислительный центр 6 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3486 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5369 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3588 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5293 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3130 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 922 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1493 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 487 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 761 1
Росмолодежь ФАДМ - Федеральное агентство по делам молодежи - Госкоммолодёжь РФ 81 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 439 1
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества - Shanghai Cooperation Organisation 69 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 2
АБА - Ассоциация блогеров и агентств 9 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 746 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 393 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8593 22
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27280 15
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8997 15
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32128 15
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74368 14
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23501 13
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7160 10
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32340 10
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5932 10
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4838 9
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23189 7
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14425 6
ОС Мобильная - Mobile OS - Мобильная операционная система - Mobile Operating System 652 6
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7721 6
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25832 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 58035 6
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9759 6
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26274 6
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2646 6
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12367 5
Кибербезопасность - E2E - End-to-End Encryption - Сквозное шифрование 335 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17296 5
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13448 5
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4652 5
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12773 5
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12465 5
Кибербезопасность - СКЗИ - Уровень криптографической защиты персональных данных - КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1 458 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13165 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22107 4
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 5753 4
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13371 3
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3370 3
Управление заданиями, поручениями, задачами - Task management - Task tracker - Task manager - Таск-менеджер - Трекер задач - Таск-трекер - Контроль исполнения - Execution control 1052 3
Instant Messenger Corporate Secure - Защищенные корпоративные мессенджеры - Корпоративные коммуникации 215 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10194 3
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4758 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3996 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12172 3
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4177 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8494 3
Google Android 14870 20
Apple iOS 8352 19
Linux OS 11080 16
Microsoft Windows 16480 16
Apple macOS 2298 9
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 966 8
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1246 7
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2108 7
OMMG TrueConf - Флодиум - Flodium 6 6
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 232 6
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 961 6
VK - Mail.ru Агент - Mail.ru Agent - мессенджер 198 5
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 340 5
Rakuten Viber 657 5
СТЦ PostLink - мессенджер 6 3
Google Play - Google Store - Google Android Market 3468 3
Новые облачные технологии - МойОфис 913 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 335 3
IQReserve - VALO Cloud 12 3
INOI R - Серия смартфонов 25 3
QIP - Мессенджер 122 2
Jala Accione - cмартфоны 4 2
AlterOffice - AText - ACell - AConcept - AMail - AGraph 64 2
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 887 2
НКТ - Р7-Офис 493 2
Linux MeeGo Core Software Platform - MeeGo-устройства 254 2
InfoTeCS - ViPNet Client 97 2
Ланит - Онланта OnCloud.ru 55 2
Код Безопасности - Континент АП СКЗИ - Континент Абонентский Пункт - Континент ZTN 69 2
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks 1524 2
Nokia Maemo - платформа для портативных устройств на Debian Linux 108 1
Электронный дневник - Цифровой дневник 170 1
TrueConf SDK 10 1
ФГИС ФАП - НФАП - Национальный фонд алгоритмов и программ - Федеральная государственная информационная система по сбору, обработке и хранению алгоритмов и программ для электронных вычислительных машин 54 1
Trialink Ronet 4 1
Ростелеком - ОМП - Корпоративное мобильное рабочее место 9 1
VideoMost IM 4 1
Samsung SVR-диктофон 461 1
VideoMost MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 57 1
Ростелеком - ОМП - СледопытSSL СКЗИ 15 1
Пивоваров Владимир 9 9
Кравцов Сергей 59 3
Сидоров Евгений 22 2
Путин Владимир 3398 2
Носков Константин 239 2
Эйгес Павел 107 2
Гусев Дмитрий 80 2
Свириденко Андрей 99 1
Таран Сергей 42 1
Тимофеев Александр 18 1
Терновых Максим 4 1
Петров Игорь 13 1
Брыкин Арсений 57 1
Ермаченков Алексей 14 1
Типисова Елена 6 1
Бажин Андрей 12 1
Малиновский Евгений 11 1
Рудаков Дмитрий 8 1
Зюлькорнеев Ильгам 4 1
Ощепков Андрей 1 1
Горбачев Евгений 4 1
Щельцин Арсений 9 1
Хазан Георгий 1 1
Джангиров Акшин 1 1
Акимов Максим 192 1
Осеевский Михаил 334 1
Шадаев Максут 1163 1
Одинцов Дмитрий 118 1
Плешков Алексей 67 1
Андрияшин Алексей 13 1
Лихачев Алексей 44 1
Березкин Григорий 41 1
Скородумов Анатолий 65 1
Аз-Зари Хусейн 24 1
Россия - РФ - Российская федерация 159276 27
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18456 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53669 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18891 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46273 2
Финляндия - Финляндская Республика 3662 2
Германия - Федеративная Республика 12978 2
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1795 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13603 1
Япония 13585 1
Бельгия - Королевство 1175 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 628 1
Франция - Французская Республика 8020 1
Испания - Каталония - Барселона 750 1
Нидерланды 3656 1
Австрия - Австрийская Республика 1337 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 898 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика 747 1
Венесуэла - Боливарианская Республика 315 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55362 19
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10601 15
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 903 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51589 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15341 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32165 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17519 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7005 3
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1078 3
Всероссийская перепись населения 185 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 6285 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10578 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3289 2
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 995 2
MAU - Monthly Active Users - Ежемесячные активные пользователи 263 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2535 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3746 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1770 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1046 1
Информатика - computer science - informatique 1145 1
Due diligence - Дью-дилидженс - процедура составления объективного представления об объекте инвестирования - Tech Due Diligence 67 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3728 1
Кибербезопасность - Кража аккаунта - Угон аккаунта - Взлом аккаунта - Account theft - Кража идентификационных данных 59 1
Образование в России 2589 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4283 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3057 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3818 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7405 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3779 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11847 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1225 1
Налогообложение - ЕСН - Единый социальный налог 132 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5535 1
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 202 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1347 1
Мобильные системы 117 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1176 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11458 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6041 1
Global Market Insights 15 1
Vanson Bourne 49 1
IDC - International Data Corporation 4952 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8444 1
Gartner - Гартнер 3626 1
ИРИ - Институт развития интернета АНО 140 8
Образование - ИУП - Индивидуальный учебный план - Индивидуальная образовательная траектория - Индивидуальная траектория развития 78 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1122 2
ПетрГУ - Петрозаводский государственный университет Анатолия Воронина 42 2
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 171 1
ЯрГУ - Ярославский государственный университет имени П.Г. Демидова 21 1
ОмГУ - ОмскГУ - Омский государственный университет имени Ф. М. Достоевского 17 1
СибАДИ ВО ФГБОУ - Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет 12 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 985 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 233 1
РАН - Российская академия наук 2047 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 939 2
День молодёжи - 27 июня 1015 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2152 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 162 1
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 93 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7641 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1423860, в очереди разбора - 727073.
Создано именных указателей - 191307.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Лучшие гаджеты в подарок на 8 марта: выбор ZOOM

Обзор ноутбука Acer Swift Go 16 AI SFG16-74: практичность с акцентом на комфорт

Как техника Apple и Samsung калечит людей: скрытая угроза

Показать еще

Наука

Переписана история последних дней динозавров: вместо того чтобы бороться за выживание, они процветали

Ученые выяснили, что при недостатке сна мозг запускает странную «очистку»

Когда и как водород попал на Землю? Крупнейший на планете резервуар — прямо у нас под носом
Показать еще
До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240