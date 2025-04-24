Получите все материалы CNews по ключевому слову
ЦКИКТ ЦКИТ АНО Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ ЦРВ ППО Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения
АНО «ЦКИТ» – один из ключевых участников государственной политики в области импортозамещения. Организация помогает российским решениям отвоевывать российский рынок у иностранных вендоров и способствует развитию технологического суверенитета страны.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|24.04.2025
|
Российские ИТ-шники и депутаты обсуждают, как ограничить возвращение иностранных ИТ-компаний
ение директора аналитического департамента Центра компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ (АНО «ЦКИТ») Ивана Чалина и информацию директора ЦКИТ Ильи Массуха. Предлагаемые меры уже об
|21.01.2025
|
Российским разработчикам промышленного ПО предстоит закрыть более 800 «белых пятен»
емя насчитывает 837 «белых пятен» — потребностей отраслей народного хозяйства, которые они пока не могут закрыть после ухода иностранных вендоров. Об этом сообщил глава Центра компетенций в сфере ИТ (ЦКИТ) Илья Массух в ходе кросс-отраслевого демо-дня ИЦК (индустриальных центров компетенций). Из этих «белых пятен» в случае с 425 потребностями требуется серьезная доработка отечественных реше
|22.10.2024
|
В группе «Россети» создан центр компетенций по импортозамещению ПО
В группе «Россети» создан специальный центр компетенций по импортозамещению программного обеспечения. Задачами нового центра, сформированного на базе дочернего общества компании «Россети» – «Россети Цифра», являются повышение эффек
|27.04.2023
|
Российское ПО впервые обогнало зарубежный софт на госзакупках
тора АНО «Центр компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий» (ЦКИТ) Ильи Массуха. В «Ведомостях» уточнили, что в 2022 г. объем закупок российского софта дл
|27.02.2023
|
НИИ «Восход» из-за копеечного долга подал 150-миллионный иск к ИТ-детищу Путина
ры НИИ «Восход» решил взыскать 151 млн руб. с «Центра компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ» (ЦКИТ), созданного по инициативе Президента России Владимира Путина. С иском на эту сумму инст
|23.05.2022
|
Чтобы ИТ-компании больше зарабатывали, в России ограничат самостоятельную разработку ПО госсектором
ого обеспечения госкомпаниями для их собственных нужд. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на главу Центра компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ, утверждающего стратегии цифровой трансфор
|27.12.2021
|
Госкомпании катастрофически провалили планы Правительства по импортозамещению ПО
нормативе в два раза выше, рассказал РБК глава Центра компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ (ЦКИТ) Илья Массух. Согласно директиве Правительства, подписанной первым зампредом Правительст
|19.10.2021
|
«Транснефти» запретили потратить 600 миллионов на ПО Microsoft
рации Microsoft. Как пишет «Коммерсант», данный запрет стал следствием жалобы на закупку со стороны Центра компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий (ЦКИ
|30.04.2019
|
ЦКИТ подтвердил импортонезависимость РЕД ОС
ОС располагаются на серверах в контролируемой зоне «Ред Софт» на территории Российской Федерации. «АНО «Центр компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ» провела проверку операционной системы
ЦКИКТ и организации, системы, технологии, персоны:
|Массух Илья 236 68
|Путин Владимир 3383 31
|Паршин Максим 323 20
|Шадаев Максут 1160 15
|Мишустин Михаил 752 11
|Чернышенко Дмитрий 576 9
|Смирнов Алексей 256 9
|Носков Константин 239 8
|Лашин Ренат 83 8
|Медведев Дмитрий 1664 8
|Касперская Наталья 305 7
|Щеголев Игорь 698 6
|Никифоров Николай 1137 5
|Абакумов Евгений 224 5
|Комиссаров Дмитрий 238 5
|Солнцева Екатерина 60 5
|Лихачев Алексей 44 5
|Акимов Максим 192 4
|Силуанов Антон 77 4
|Макаров Валентин 243 4
|Бокова Людмила 82 3
|Рустамов Рустам 526 3
|Соколов Алексей 135 3
|Василенко Евгения 23 3
|Боровков Алексей 16 3
|Сивцев Илья 166 3
|Токарев Николай 16 3
|Фомичев Дмитрий 27 3
|Осеевский Михаил 333 2
|Нуралиев Борис 295 2
|Натрусов Артем 312 2
|Пак Олег 112 2
|Белоусов Андрей 146 2
|Сотин Денис 216 2
|Рубанов Владимир 75 2
|Сергеев Сергей 161 2
|Гребенщиков Дмитрий 38 2
|Бегтин Иван 61 2
|Хинштейн Александр 146 2
|Казарян Карен 80 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1418663, в очереди разбора - 726241.
Создано именных указателей - 190435.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.