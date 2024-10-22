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В группе «Россети» создан центр компетенций по импортозамещению ПО

В группе «Россети» создан специальный центр компетенций по импортозамещению программного обеспечения.

Задачами нового центра, сформированного на базе дочернего общества компании «Россети» – «Россети Цифра», являются повышение эффективности внедрения отечественного ПО в электросетевом комплексе и усиление взаимодействия между участниками рынка при создании ИТ-решений для отрасли.

В состав рабочей группы входят руководители и эксперты ИТ-блоков исполнительного аппарата компании «Россети», филиалов, дочерних обществ, а также представители ведущих отечественных производителей программного обеспечения (ПО) и интеграторов, включая «Гринатом», «ВК Цифровые технологии», «К2 Интеграция» и др.

Деятельность центра опирается на значительный опыт эксплуатации российского ПО в сетевом комплексе группы «Россети» для повышения эффективности внедрения решений, обеспечения совместимости, совершенствования и создания цифровых продуктов.

Специалисты также работают над включением необходимого заказчику функционала в дорожные карты по развитию программного обеспечения, утвержденные Правительством РФ в рамках индустриальных центров компетенций и центров компетенций развития общесистемного и прикладного ПО. Еще одной задачей является создание и наполнение единой базы знаний для использования сотрудниками компаний группы «Россети». Все это позволяет оптимизировать использование ресурсов на проектах внедрения.

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Ранее в «Россети Цифра» был сформирован ресурсный и экспертный центр для реализации проектов цифровой трансформации, запущена лаборатория по оценке и тестированию решений.

Группа «Россети» ведет системную работу по импортозамещению в ИТ-сфере. В настоящий момент все новые внедрения осуществляются на основе отечественных решений. Компания является разработчиком собственных продуктов. В частности, платформа технологического управления РС-20 уже используется российскими сетевыми компаниями для информационного обмена с СО ЕЭС, а также поставляется за рубеж.

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