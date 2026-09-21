Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 201776
ИКТ 15657
Организации 11859
Ведомства 1511
Ассоциации 1126
Технологии 3598
Системы 27088
Персоны 88084
География 3136
Статьи 1588
Пресса 1338
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2857
Мероприятия 894

KMS Knowledge Management System Системы управления знаниями Корпоративные базы знаний

Обзор Платформы Управления Знаниями (KMS) на CNewsMarket

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


21.09.2026 Как превратить корпоративную базу знаний в рабочий ресурс

ание руководитель продуктового направления «Трекер», «Вики» и «Формы» в Яндекс 360 Данил Майорский. Система управления знаниями отличается именно управлением жизненным циклом информации: от соз
14.09.2026 Компания «Сател» представила интеллектуальную систему управления знаниями «Инфосфера»

Компания «Сател», разработчик высокотехнологичных решений в сфере бизнес-коммуникаций, представила интеллектуальную систему управления знаниями «Инфосфера». Новая платформа предназначена для организации единого справочного центра, обеспечивающего быстрый и удобный доступ к необходимой информации сотрудникам

21.09.2026 CNewsMarket опубликовал первый рейтинг систем управления знаниями (KMS)

Российский рынок систем управления знаниями (СУЗ, Knowledge Management System, KMS) активно развивается на фоне роста потребности компаний в по
15.07.2026 Билайн переводит клиентскую поддержку на единую систему управления знаниями Minerva Knowledge

Билайн создает единую систему управления знаниями для клиентской поддержки. Она объединит в одном контуре сотрудник
22.07.2025 Minervasoft: GenAI без системы управления знаниями снижает эффективность клиентского сервиса

блонные ответы – в Service Desk, а базы данных разбросаны по внутренним ресурсам. Отсутствие единой системы управления знаниями приводит к устареванию информации, сложностям в обучении сотрудни
18.06.2025 Dodo Brands внедрила систему управления знаниями Minerva Knowledge

Minerva Knowledge в Dodo Brands — рост эффективности поиска на 10% за полгода (с 6,5 до 7,1 балла). Система управления знаниями также положительно сказалась на росте метрик работы клиентского с
23.04.2025 ГК «Самолет» усилила клиентский сервис благодаря интеллектуальной системе управления знаниями на Naumen

олее 250 сотрудников отделов продаж, ипотеки и сопровождения. «Самолет» продолжит активно развивать систему управления знаниями, интегрируя новые функциональные возможности и совершенствуя проц
14.04.2025 Minervasoft и «Системный софт» заключили партнерское соглашение

фель Minervasoft включает комплексные продукты для внедрения менеджмента знаний: Minerva Knowledge (система управления знаниями), Minerva Learn (система для обучения сотрудников, клиентов и пар
05.03.2025 ОДК внедрила систему управления знаниями от VK Tech

овышения эффективности обучения и взаимодействия сотрудников при реализации проектов в ОДК внедрена система управления знаниями на базе отечественной ИТ-платформы VK People Hub. Единое информац
19.06.2024 В систему управления знаниями «Плюс7 МаяК» интегрировали ИИ-сервис GigaChat

Компания «Дата Инновации» интегрировала нейросетевую модель GigaChat в систему для централизованного управления знаниями «Плюс7 МаяК». Пользователи могут задать ИИ-ассистенту любой вопрос по интересующей статье и оперативно получить структурный и логичный ответ. Об этом CNews сообщили представ
22.04.2024 «Дата инновации» интегрировала YandexGPT в систему управления знаниями «Плюс7 МаяК»

Компания «Дата инновации» встроила нейросеть YandexGPT в систему для централизованного управления знаниями «Плюс7 МаяК». Благодаря этому пользователи непосредственно в интерфейсе системы могут делать запросы и обрабатывать текстовую информацию с помощью генеративного искусственно
21.06.2023 Knowledge management по-русски: создаем базу знаний без Confluence

чикам нужно перевести критическую инфраструктуру на софт отечественной разработки. Неудобства, если база знаний создана на отдельной платформе Когда база знаний развернута отдельно от ра
16.03.2023 VALTEC заменил Confluence на российскую систему управления знаниями Naumen KMS

Российский производитель инженерной сантехники VALTEC внедрил в техническом департаменте систему управления знаниями Naumen Knowledge Management System (Naumen KMS). Новая база знани
02.11.2022 «Мосэнергосбыт» внедрил в своем контактном центре решение для управления знаниями Naumen KMS

«Мосэнергосбыт» внедрил в своем контактном центре решение для управления знаниями Naumen Knowledge Management System (Naumen KMS). Об этом CNews сообщил представитель Naumen. Новая база знаний упрощает доступ операторов к информации об организации и услуг
31.10.2022 DIS Group поможет компаниям управлять корпоративными знаниями с любых устройств в облаке #CloudMTS

ержки, HR и маркетинга. Об этом CNews сообщили представители МТС. Plus7 MayaK – решение класса KMS (Knowledge Management System), разработанное российской компанией Data Инновации и включенное

16.05.2022 Импортозамещенный аналог системы управления знаниями KMS Lighthouse анонсирован в России

Российская команда, ранее разработавшая систему управления знаниями KMS Lighthouse, представила ее аналог, адаптированный для внутреннего рынка. Решение Plus7 MayaK полностью дублирует функционал KMS Lighthouse, поддерживается на российских

04.04.2022 Система управления знаниями KMS Lighthouse стала доступна в облаках Yandex.Cloud и DataLine

KMS Lighthouse – решение последнего поколения в области управления знаниями, нацеленное на повышение эффективности внешних коммуникаций и внутрикорпоративных взаимодействий. Доступное в облаках ведущих российских провайдеров, оно позволит компаниям

30.03.2022 Qsoft выходит на рынок систем управления знаниями с собственным решением

аботке интернет-проектов, объявил о выводе на рынок баз знаний собственного продукта «Qsoft система управления знаниями». Решение подходит для импортозамещения таких продуктов как Atlassian Con
09.02.2022 Crafttalk выходит на рынок систем управления знаниями

ИИ-платформы для текстовых контакт-центров, объявила о выходе на рынок систем управления знаниями (Knowledge management) с новым продуктом компании – базой знаний Crafttalk KMS. Новое решение

03.08.2020 6 задач ИТ-департамента при внедрении систем управления знаниями

применяются для интеграции данных из баз данных. Такой способ поможет перенести даже самую большую базу знаний в новую систему за несколько дней или даже часов. Здесь интересен опыт компании T
10.12.2019 Tele2 внедрил систему управления знаниями KMS Lighthouse

ажами и клиентским сервисом Tele2. На данный момент в KMS Lighthouse заведено более 13 тыс. статей. Базой знаний уже пользуется 3 тыс. операторов и аналитиков контактного центра, а также 8 тыс.
06.11.2019 «Абсолют банк» внедрил решение «Ростелеком контакт-центра»

а 12%. До конца 2019 г. планируется масштабирование системы на всю розничную сеть «Абсолют банка». «Система управления знаниями» — цифровой продукт, разработанный «Ростелеком контакт-центром» в
25.09.2019 «Система управления знаниями» от «Ростелеком контакт-центр» включена в реестр отечественного ПО

Цифровой продукт «Система управления знаниями» (СУЗ) компании «Ростелеком контакт-центр» приказом Минкомсвязи Р
05.07.2019 Как выбрать систему управления знаниями для банка: 7 советов и другие лайфхаки

вно сказываться на имидже банка, потере лояльности. У большинства банков есть проблемы, связанные с управлением знаниями Вторая категория – банки, развивающие собственные корпоративные порталы

23.03.2018 DIS Group представила систему KMS Lighthouse на Сall Center World Forum

DIS Group представила на Сall Center World Forum систему управления знаниями - KMSLighthouse (Knowledge Management System Lighthouse).  Компании всё чаще сталкиваются с растущими требован
16.10.2017 «Аплана. Центр Разработки» внедрила систему управления знаниями в области АСУТП для «Транснефти»

частники становятся не просто коллегами и работниками – мы становимся командой, ядром, локомотивом. Система управления знаниями уже на наших глазах становится живым инструментом, помогающим сот
05.10.2017 КРОК внедрила систему управления знаниями в «ОДК-Сатурн»

конструкторского бюро, ставшие первыми пользователями пилотной версии, начали работать и пополнять базу знаний по каждому из разрабатываемых изделий. Каждый сотрудник может узнать, к кому из к
27.03.2017 «Связь-Банк» внедрил в контактном центре систему управления знаниями KMS Lighthouse

иложениями для центров поддержки бизнеса. В основе системы управления базами знаний KMS Lighthouse (Knowledge Management System Lighthouse) лежит принцип «2-3-4», то есть нужная информация пред
02.02.2017 «Техносерв Консалтинг» внедрила систему управления знаниями для андеррайтинга в Сбербанке

второй половине 2016 г. компания «Техносерв Консалтинг» завершила проект по разработке и внедрению «Системы управления знаниями» Сбербанке. Основными пользователями продукта стали сотрудники ан
28.10.2016 Кто здесь эксперт? «Евраз» внедрил глобальную систему управления знаниями

tex. Перед участниками проекта стоял целый ряд задач, далеко выходящих за пределы создания простой «базы знаний». Так, требовалось поставить на систематическую основу выявление ключевых эксперт
27.05.2015 AT Consulting разработала для «ВымпелКома» систему управления знаниями с открытым кодом

Компания AT Consulting внедрила в «ВымпелКоме» систему управления знаниями, предоставляющую сотрудникам call-центров и офисов оператора быстрый доступ к информации, необходимой для обработки звонков абонентов. Как сообщили CNews в AT Consulting, си
12.02.2014 «Ростелеком» с помощью «Техносерва» построил «Единую базу знаний»

российский системный интегратор, объявили о завершении проекта по созданию информационной системы «Единая база знаний подразделений продаж и обслуживания клиентов» (ЕБЗ). Внедренное решение по
07.11.2013 IBS выиграла конкурс на развитие системы управления знаниями в дивизионах «Росатома»

основывается на проведении аудита систем управления знаниями в дивизионах госкорпорации «Росатом». Аудит систем управления знаниями позволит определить уровень зрелости систем управления знани
17.12.2012 Oracle обновила комплекс бизнес-приложений для управления знаниями до версии 8.5

Корпорация Oracle объявила о начале продаж новой версии Oracle Knowledge 8.5 — комплекса бизнес-приложений для управления знаниями, который включает веб-портал самообслуживания клиентов, рабочую среду для менеджеров поддержки клиентов и клиентские сообщества. Как рассказали CNews в корпорации, Oracle Kn
24.02.2012 «Сбербанк» определил победителей первого этапа конкурса на внедрение системы управления знаниями на базе IBM FileNet

онкурса банк проводит по следующим критериям: стоимость работ по разработке и внедрению решения АС «Система управления знаниями» на платформе IBMFileNet; стоимость после-гарантийного сопровожде
19.08.2011 Oracle приобретает поставщика ПО для управления знаниями InQuira

Корпорация Oracle объявила о заключении соглашения о приобретении частной компании InQuira со штаб-квартирой в Сан-Франциско — поставщика программного обеспечения для управления знаниями, которое включает веб-портал самообслуживания клиентов и рабочую среду для работы агентов поддержки клиентов. «Приобретение InQuira позволяет Oracle создать полный комплекс

29.07.2011 РДТЕХ представляет новый вид услуг для бизнеса — управленческий консалтинг

опытом предоставления услуг по техническому и ИТ-консалтингу, с целью повышения компетенций бизнес-пользователей систем, создаваемых компанией, принял решение о создании нового подразделения — Центра управления знаниями. Основным направлением деятельности центра является консультирование и обучение в области принятия управленческих решений и управления знаниями. Сегодня Центр упра
20.10.2010 С 25 по 26 октября в Москве пройдёт бизнес-форум по управлению знаниями

и технологиями повышения эффективности бизнеса с помощью управления знаниями. Управление знаниями (knowledge management) – это передовая управленческая технология. Знание – это такой же ресурс
22.07.2010 Почему ECM-продукты не помогают управлять знаниями

ала), так и субъективные (технологическая дисциплина, разделение труда (персонал, который управляет базой знаний, должен быть включен непосредственно в технологическую цепочку через связи управ
03.06.2008 Avaya анонсирует новые решения для диагностики коммуникационных систем

Компания Avaya объявила о создании нового пакета решений для управления коммуникационными приложениями — Avaya InSite Knowledge Management и Avaya HealthCheck, которые с помощью веб-ресурсов расширяют возможности доступа к необходимой информации о техническом обслуживании коммуникационных систем и являются дей

Публикаций - 878, упоминаний - 1096

KMS и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25856 59
CraftTalk - Крафт-Толк 82 44
IBM - International Business Machines Corp 9718 40
Naumen - Наумен 761 39
Ростелеком 11025 36
Oracle Corporation 7104 34
9685 28
SAP SE 5626 27
Minervasoft - Пантеон Ай 23 19
Telegram Group 2991 19
DIS Group - Data Integration Software - Дата Интегрэйшн Софтвер 206 19
Yandex - Яндекс 9348 18
Ростелеком Контакт-центр - РТК КЦ - МЦ НТТ - Московский центр новых технологий и телекоммуникаций - D/O: Digital Operator 86 17
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16063 15
Atlassian 159 15
Softline - Софтлайн 3788 14
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5042 14
АйТи - АО Фирма АйТи Информационные технологии 1520 14
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1624 13
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1219 13
Directum - Директум 1282 13
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 12
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9550 12
Google LLC 12776 12
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1770 11
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1149 11
Neovox - Неовокс - New Contact - Ньюконтакт 22 10
HP Inc. 5907 10
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3165 10
InterTrust - ИнтерТраст 337 10
KMS Lighthouse 14 10
Фронтлайн - Frontline - Коннект Лайн 14 9
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 366 9
HCL Lotus Software - HCL Lotus Development 112 8
МегаФон 10912 8
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2402 8
Крок - Croc 1970 8
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1102 8
Рексофт - Reksoft 494 8
Oracle Siebel Systems 520 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8999 22
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3160 19
Почта России ПАО 2389 18
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 640 14
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1080 13
ПСБ - Промсвязьбанк 972 13
Ингосстрах СПАО 484 11
Альфа-Банк 1988 10
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 1955 10
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1813 9
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1907 9
Белагропромбанк 24 8
Газпром нефть 741 8
Группа Самолет 109 8
РЖД - Российские железные дороги 2106 7
Транснефть 338 7
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 628 6
Газпром ПАО 1498 5
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 436 5
ГПБ - Газпромбанк 1286 5
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1545 5
РусГидро ПАО - ГидроОГК 384 5
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1752 5
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 632 5
ЮКОС НК - ЮКОС Нефтяная компания 164 5
ВТБ - ВТБ24 671 5
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1291 4
РВК - Российская венчурная компания 571 4
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 925 4
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 535 4
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 445 4
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 152 4
NanduQ - Qiwi 1014 4
ВкусВилл - Избёнка 218 4
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2794 4
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 526 4
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 560 4
Абсолют Банк 251 4
Додо Пицца - DoDo Pizza - Dodo Brands - Додо Франчайзинг - Dodo Engineering - Додо Инжиниринг - Дринкит 76 4
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 277 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3458 44
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13843 31
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5748 14
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5810 13
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5463 11
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 4002 10
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2361 10
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2087 9
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3349 8
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2894 8
Федеральное казначейство России 1953 8
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1555 7
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3718 7
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6671 6
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1700 6
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 595 5
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1610 5
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 392 5
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1521 4
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2895 4
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 264 4
Госдума РФ - Комитет Госдумы по образованию и науке 30 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3681 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3214 3
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1903 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1930 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4978 3
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 526 3
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 600 3
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - Департамент образования и науки города Москвы 144 3
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 413 2
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 412 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1702 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3599 2
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 808 2
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 155 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 405 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1194 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 998 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2139 2
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами - Институт проектного менеджмента 53 5
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 822 4
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 38 3
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 69 2
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 183 2
НАКЦ - Национальная Ассоциация Контактных Центров 16 2
КМ Альянс - Ассоциация российских специалистов и экспертов менеджмента знаний 2 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 786 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
Национальная квантовая лаборатория 9 2
4CIO 20 1
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
NASSCOM - National Association of Software Services Companies - Национальная ассоциация сервисных компаний - Национальная ассоциация компаний-производителей ПО и техобслуживания 26 1
PEX Network - Process Excellence Network 16 1
СТК - Союз Технологических Компаний - Союз поддержки и развития технологических компаний 3 1
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 30 1
iТюмень - Клуб ИТ-директоров Тюменского региона 3 1
Совет ректоров вузов Москвы и Московской области - Совет ректоров вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской области 5 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 329 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи - International Telegraph Union - Международный телеграфный союз 474 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 265 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 144 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 54 1
UEFA - Union of European Football Associations - УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций - Чемпионат Европы по футболу UEFA Cup - Лига чемпионов Европы - Кубок УЕФА 130 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 1
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 83 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54627 179
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36670 173
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23585 137
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4549 122
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7356 119
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26269 117
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8372 106
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26761 105
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12411 98
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14091 86
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24686 77
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13797 70
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11921 65
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1325 65
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7817 64
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18318 61
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12327 59
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9563 59
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5724 57
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33860 54
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2859 54
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7857 54
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 10016 53
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13271 53
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35689 52
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3689 50
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2823 47
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10827 46
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14119 41
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 13000 40
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7576 39
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8750 37
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6419 36
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4443 36
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23130 34
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28514 33
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1295 31
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6110 31
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Управление заявками - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 1233 31
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16610 30
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1520 33
Atlassian - Confluence 191 31
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1023 24
Naumen KMS - Naumen Knowledge Management System 23 21
Microsoft Windows 16992 21
Linux OS 11635 19
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 375 18
Microsoft Office 4211 15
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 414 15
Minervasoft - Minerva Knowledge - Minerva Learn 16 12
Minervasoft - Minerva Result 13 12
Oracle Java - язык программирования 3493 12
Naumen SD - Naumen Service Desk - NauRP - NauServiceDesk 201 12
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - Логика СЭД - ECM-Платформа - ранее БОСС Референт СЭД 271 11
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2549 11
Microsoft Windows 2000 8678 11
DIS Group - Data Инновации - Plus7, Плюс7 - Plus7 Pulse - Plus7 Smart Logistics - Plus7 EDM (Enterprise Data Management) - Plus7 FormIT, Плюс7 ФормИТ - Plus7 Forsage Platform - Plus7 MayaK, Плюс7 МаяК 58 10
Notion Labs - Notion 57 10
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1812 10
OpenText Content Server - OpenText Content Analytics - OpenText LiveLink - Hummingbird 66 9
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1065 9
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 803 9
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 952 9
Microsoft Outlook 1507 9
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2567 9
Naumen Project Ruler 23 8
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6370 8
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1320 8
Microsoft Office EPM - Microsoft Office Enterprise Project Management - Microsoft Project - MS Project - Microsoft Office Project Web Access - Microsoft Project Online 280 8
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3725 8
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 7
Carbon Soft - EvaTeam - Еватим - EvaEcoSystem 46 7
CraftTalk KMS 7 7
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1707 7
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1457 7
SAP Sybase 292 7
Intersoft Lab - Референт 157 7
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 306 6
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1833 6
OpenText - Hummingbird DM - PowerDOCS - DOCSFusion 24 6
Петухов Денис 52 24
Зобнин Алексей 19 16
Сбитинков Михаил 14 10
Попов Сергей 168 10
Шишмарев Сергей 36 9
Лихницкий Павел 72 9
Голомысов Андрей 9 7
Кучеров Денис 8 6
Макаров Станислав 118 5
Прокофьев Константин 6 5
Храмцовская Наталья 48 4
Вирясов Владислав 36 4
Лошкарева Наталья 16 4
Дробот Елена 11 4
Курьянов Сергей 162 4
Киселев Сергей 70 4
Врацкий Андрей 177 3
Ипатов Вадим 84 3
Корюкин Юрий 29 3
Потишний Роман 11 3
Галимов Максим 33 3
Зеленков Юрий 44 3
Крячков Антон 20 3
Кудрявцева Наталья 12 3
Дубровская Анна 21 3
Королева Ирина 11 3
Цыплакова Ольга 8 3
Бейрис Кристине 4 3
Строганова Яна 4 3
Vap David - Вэп Дэвид 9 3
Чаркин Евгений 318 3
Рубин Дмитрий 54 3
Кириченко Игорь 58 3
Корнеев Сергей 84 3
Синюшин Константин 17 3
Соболева Наталья 11 3
Гуральников Сергей 164 2
Школьников Николай 26 2
Ведешкина Татьяна 7 2
Чернышов Михаил 45 2
Россия - РФ - Российская федерация 167985 341
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47981 79
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14850 57
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55022 44
Европа 25017 33
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19725 26
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13861 15
Украина 7948 12
Беларусь - Белоруссия 6344 11
Франция - Французская Республика 8196 11
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8665 10
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3670 10
Германия - Федеративная Республика 13289 10
Казахстан - Республика 6099 8
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1378 8
Канада 5093 8
Израиль 2870 8
Азия - Азиатский регион 5948 7
Ближний Восток 3167 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19328 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4222 6
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3156 6
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1887 5
Индия - Bharat 5902 5
Африка - Африканский регион 3648 5
Узбекистан - Республика 2036 5
Россия - УФО - Челябинская область 1530 5
Ирландия - Республика 1055 4
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3498 4
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4534 4
Италия - Итальянская Республика 4519 4
Россия - СФО - Новосибирск 4927 4
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3612 4
Филиппины - Республика 601 4
Египет - Арабская Республика 1109 4
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2553 3
Япония 13846 3
Сингапур - Республика 1962 3
Европа Восточная 3140 3
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1837 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53970 139
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58305 133
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34192 96
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11927 70
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16301 62
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8555 62
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27583 48
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6667 39
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3532 37
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7919 37
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11744 34
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2361 34
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12416 34
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18342 32
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6222 32
Страхование - Страховое дело - Insurance 6599 28
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5807 27
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4459 22
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11460 19
Английский язык 7066 18
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21957 18
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8901 17
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9189 16
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3330 16
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1686 16
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8956 15
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2515 15
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10507 15
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6853 14
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3155 14
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6664 13
Образование в России 2953 13
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3926 13
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 5040 13
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5836 13
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2317 13
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10967 12
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 1093 12
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7533 12
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 4033 12
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11589 9
Открытые системы ИД 176 5
Wikipedia - Википедия 655 4
Forbes - Форбс 1015 3
ABC News 52 2
Silicon.com 364 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2735 2
TAdviser - Центр выбора технологий 491 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ICT.Moscow 88 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2475 2
Мобильные системы 118 1
9to5Mac 70 1
Internet.com 110 1
Scientific American 81 1
Intelligent Enterprise 27 1
Телепортал.ру - Teleportal.ru 7 1
Dow Jones - Factiva 7 1
Bloomberg 1643 1
9to5Google 61 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 142 1
Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 96 1
Harvard Business Review 22 1
ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 73 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8663 44
Gartner - Гартнер 3670 22
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4067 16
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 863 12
IDC - International Data Corporation 4999 8
Gartner - Marketvisio Consulting - Market-Visio Consulting - Маркет Визио Консалтинг/Гартнер - ExactData Company, EDC 84 5
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 4
Forbes Global 2000 50 4
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 377 3
VMR - Verified Market Research 7 2
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 91 2
Forrester Research 837 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 366 2
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 151 2
Forbes Insights 19 2
CNews Инновация года - награда 156 2
Tagline - Тэглайн 30 1
Gartner - Dataquest 353 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 229 1
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 77 1
Gartner FLASH 1 1
Gartner InSide 1 1
IDC Healthcare Enterprise Data Management White Paper - IDC Health Insights 6 1
Fortune Business Insights 32 1
Интерфакс - Финмаркет 26 1
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1088 1
Fortune Global 500 298 1
Markets&Markets Research 114 1
BCG - Boston Consulting Group 118 1
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 86 1
IBM Research 111 1
НМГ - Медиалогия 38 1
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 65 1
Fortune Global 100 142 1
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 53 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 758 5
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 257 4
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 470 4
Open University of Israel - Открытый университет Израиля в Раанане - NBEL - Neuro-Biomorphic Engineering Lab - Нейро-биоморфная инженерная лаборатория Открытого университета Израиля 4 3
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 3
Open University - Open University Business School - Открытый университет Великобритании 52 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1527 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 765 3
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 608 3
РАМН МРНЦ - Медицинский радиологический научный центр Российской академии медицинских наук 14 2
РАН ИПИ - Институт проблем информатики 29 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1006 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1742 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1255 2
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 473 2
РАН - Российская академия наук 2139 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 469 2
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 282 2
SAP Education CIS Учебный Центр - SAP University Alliances - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab - SAP S/4HANA Academy - SAP Young Thinkers 59 2
ВНИИДАД ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 55 1
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 84 1
Росатом - ВНИИАЭС - Всероссийский Научно-исследовательский институт по эксплуатации атомных электростанций 22 1
МГУ им. Н. П. Огарева - Мордовский государственный университет 23 1
ОГУ имени И.С. Тургенева ВО ФГБОУ - Орловский Государственный Университет имени И.С. Тургенева - ОрёлГТУ - Орловский государственный технический университет 19 1
SU - Singularity University - Университет сингулярности в Калифорнии 4 1
Nagoya University - Нагойский университет - Университет Нагоя 8 1
Росатом Университет - Корпоративная академия Росатома АНО 8 1
University of Chicago - Чикагский университет 104 1
Образование - ИУП - Индивидуальный учебный план - Индивидуальная образовательная траектория - Индивидуальная траектория развития 85 1
Росстандарт - ВНИИФТРТИ - Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений 17 1
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 60 1
РДТЕХ Учебный центр НОУ 11 1
РАН ИЗМИРАН - Институт земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн имени Н.В. Пушкова 17 1
РШУ - Русская школа управления 49 1
МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского ГБУЗ МО - Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М. Ф. Владимирского» 17 1
ЮГУ - Югорский государственный университет 24 1
ФМБА России - Федеральный медицинский биофизический центр имени А. И. Бурназяна ФГБУ ГНЦ РФ 8 1
Сколтех - Центр прикладного ИИ - Центр прикладного искусственного интеллекта 42 1
МГУ - НИВЦ - Научно-исследовательский вычислительный центр Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 72 1
Арсенал Школа менеджеров 3 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2199 14
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7640 8
Docflow 148 7
Gartner Symposium ITxpo 27 6
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1288 6
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2688 6
CNews AWARDS - награда 575 5
Intranet Russia 8 4
CNews FORUM Кейсы 316 4
Единый день голосования 150 4
Softool - Софтул - Софтулийские Игры 90 3
ЭОС Осенний документооборот 35 2
Comtek - Комтек - Международная выставка информационных технологий 70 2
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 393 2
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 404 2
Microsoft Imagine Cup 60 1
ComNews Awards 10 1
CCG Call Center Awards - Сall Сenter Guru Awards - Хрустальная гарнитура 22 1
Intel Developer Forum - IDF 317 1
DigEn Forum - Digital Enterprise Forum by Docflow 9 1
CCWF - Call Center World Forum 39 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 665 1
IBM Lotusphere - IBM Lotus Forum 14 1
itSMF - IT Service Management Forum 41 1
День молодёжи - 27 июня 1109 1
Руссофт НП - Russian Outsourcing & Software Summit 18 1
DevCon 18 1
UserGate Open Conf 6 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 662 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1292 1
Finopolis - Финополис - Форум инновационных финансовых технологий 98 1
AI Journey - Artificial Intelligence Journey 34 1
CeBIT 614 1
CNews Баттл 69 1
ICML - International Conference on Machine Learning - Международная конференция по машинному обучению 18 1
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 98 1
РИФ - Российский инвестиционный форум 83 1
РИФ - Российский Интернет Форум 109 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1474584, в очереди разбора - 724624.
Создано именных указателей - 201776.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона HUAWEI nova 16s Pro: стильный фотофлагман

Лучшие мониторы для работы и игр: выбор ZOOM

Обзор ноутбука Acer Swift Air 16: мобильность без компромиссов

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще