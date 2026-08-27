CNews вновь признан самым цитируемым СМИ об ИТ и телекоме
CNews занял первое место в рейтинге самых цитируемых медиаресурсов об информационных технологиях и телекоме по итогам II квартала 2026 г. Рейтинг подготовила компания «Медиалогия», которая оценивает цитируемость СМИ в профессиональном и общественном дискурсе.
Лидерство в рейтинге
CNews вновь стал лидером по цитируемости среди российских СМИ об ИТ и телекоме по итогам II квартала 2026 г. — по версии рейтинга «Медиалогии». Агентство оценивает, как часто издания цитируют в профессиональной среде и в публичном поле. Индекс цитируемости CNews по итогам квартала составил 125,00 — это лучший показатель среди всех российских изданий, специализирующихся на информационных технологиях и связи. Ранее CNews многократно признавался лидером по уровню цитирования.
«Лидерство в рейтинге „Медиалогии“ — подтверждение того, что CNews остается главным источником профессиональной информации для ИТ- и телеком-отрасли. Мы не только оперативно рассказываем о событиях, но и формируем повестку, на которую опираются эксперты, аналитики и руководители компаний, — отметила главный редактор CNews Александра Кирьянова. — В условиях, когда отрасль проходит через сложную трансформацию, профессиональное сообщество выбирает издания, которым доверяет. Мы ценим это доверие и продолжим держать высокую планку».
Рейтинг составлен на основе анализа цитирования СМИ в других медиа, блогах и социальных сетях.
Посещаемость CNews
Созданное в 2000 г. интернет-издание CNews является крупнейшим СМИ в сфере высоких технологий в России и СНГ. По данным «Яндекс.Метрики», ресурс посещают свыше 6,4 млн читателей в месяц. 80% аудитории CNews составляют мужчины, 20% — женщины. Подавляющее большинство читателей издания — более 75% — находится в возрасте наибольшей деловой активности: от 25 до 54 лет.
82% читателей CNews проживают в России, по 3% — в Республике Беларусь, Казахстане и Германии. Более детально об аудитории CNews можно прочитать на портале для рекламодателей издания.
Признание профессионального сообщества
В марте 2026 г. более 380 компаний-разработчиков программного обеспечения, входящих в ассоциацию «Руссофт», в ходе голосования признали CNews лучшим ИТ-изданием. CNews удостоено этой награды в третий раз (премия также присуждалась в 2021 и 2023 годах).
В 2025 году издание CNews праздновало 25-летие со дня основания. Большой вклад издания и высокое значение для отрасли в своих поздравлениях отметили: вице-премьер и руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев, заместитель министра промышленности и торговли Василий Шпак, министр правительства Москвы и руководитель департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко, директор по информационным и цифровым технологиям госкорпорации «Росатом» Евгений Абакумов и другие.
CNews Analytics: рейтинги, обзоры, исследования
Аналитическое агентство CNews Analytics специализируется на исследованиях в области цифровизации. Каждый год агентство публикует свыше 50 открытых обзоров рынков информационных технологий и телекоммуникаций, включающих рейтинги крупнейших игроков, карты сегментов отрасли, статистическую и аналитическую информацию, мнения экспертов и комментарии ведущих игроков рынка ИКТ.
С 2002 г. CNews Analytics публикует рейтинг крупнейших ИТ-компаний. В 2025 г. преемником списка CNews100 стал рейтинг CNews500, представивший еще больше информации об игроках отечественного рынка цифровизации.
Агентство CNews Analytics проводит исследования по заказу ведущих компаний страны. Полученная аналитика ложится в основу стратегии развития ключевых игроков отрасли. За годы работы агентство углубило свою экспертизу по отечественным ИТ-решениями и помимо классических маркетинговых исследований готовит аналитику в формате баттл-карт.
Мероприятия под брендом CNews
Ежегодно под брендом CNews проводится свыше 50 мероприятий, организуются премии CNews Awards, «Инновация года», «Импортозамещение года», Data Fusion, а также оказывается организационная и экспертная поддержка в проведении мероприятий ИТ-компаний, банков, госструктур.
CNews FORUM 2025 посетили более 1500 участников. Было представлено более 100 экспертных докладов. Гости форума получили возможность ознакомиться с продуктами российских разработчиков более чем на 50 стендах. Каждое лето проводится «CNews FORUM Кейсы: Опыт ИТ-лидеров». На очередном форуме, который прошел в июне 2026 г., основной темой стало использование новейших технологий в процессе цифровой трансформации.
Помимо традиционных конференционных форматов CNews экспериментирует с новыми форматами. В июне 2026 г. прошел митап по российским технологиям виртуализации. 7 октября CNews проведет митап по китайским альтернативам Nvidia и другим вопросам инфраструктуры для ИИ.
CNewsMarket: первый в России ИТ-маркетплейс
С 2019 г. успешно развивается CNewsMarket — первый в России ИТ-маркетплейс для бизнеса и государства. Агрегатор объединяет предложения компаний-поставщиков более чем 30 корпоративных ИТ-услуг, включая IaaS, Kubernetes, DBaaS, CRM, BPM, IP-телефонию и другие облачные сервисы.
Понимая, что крупным заказчикам важна не только стоимость решений, но и их функциональность, надежность, возможности по интеграции и другие критерии, в 2020 г. CNewsMarket занял нишу продуктовых рейтингов и обзоров.
ZOOM.CNews: портал о цифровой технике
В условиях кардинального изменения ситуации на рынке редакция ZOOM.CNews продемонстрировала качественную экспертизу и доказала свою востребованность для крупных игроков рынка. Ежедневно на сайте выходят обзоры и тесты устройств и программных решений, а также тематические подборки и полезные советы по их эксплуатации.
ZOOM.CNews тестирует разнообразные, но преимущественно флагманские устройства, представленные на рынке. Зачастую редакция первой получает экземпляры продукции, представляя материалы в востребованном формате «Первый тест в России». Диапазон тестируемой техники весьма широк — от ноутбуков, смартфонов и проекторов до холодильников и роботов-газонокосилок.
Сегодня CNews продолжает держать высокую планку в публикации оперативных и эксклюзивных новостей, подготовке глубокой аналитики. Издание экспериментирует с новыми форматами, активно развивая направление объяснительной журналистики и видеоподкастов.