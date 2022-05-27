Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 85389
ИКТ 7503
Организации 5628
Ведомства 1298
Ассоциации 632
Технологии 2772
Системы 16447
Персоны 30387
География 1456
Статьи 1072
Пресса 842
ИАА 576
НИИ, ВУЗы и библиотеки 1395
Мероприятия 807

Росатом Гринатом Greenatom ИТ-интегратор Росатома Гринатом простые решения

Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения

«Гринатом» – ИТ-интегратор и общий центр обслуживания Госкорпорации «Росатом». Компания ведет собственную разработку ПО, осуществляет поддержку и развитие корпоративных ИТ-систем, разрабатывает программных роботов, занимается проектным управлением, импортозамещением, применяет искусственный интеллект и машинное обучение.

«Гринатом Простые Решения» – 100% дочернее предприятие АО «Гринатом», созданное для продвижения продуктов на рынки вне атомной отрасли. Компания предлагает клиентам решения для построения и развития общих центров обслуживания, роботизации, системной интеграции, а также для импортозамещения рабочих мест.


27.05.2022 ИТ-специалисты компаний «Росатома» получат поддержку государства
19.05.2022 KPBS осуществила поставку средств криптографической защиты «Квазар» для «Гринатома»
13.05.2022 Иркутская область перешла на отечественную почтовую систему с помощью АО «Гринатом простые решения»
28.04.2022 Выручка ИТ-интегратора, переводящего «Росатом» на российское ПО, рванула вверх
12.04.2022 «Гринатом» завершил перевод администрации Томской области на отечественное программное обеспечение
06.04.2022 «Гринатом» и VK помогли «Росатому» автоматизировать кадровые процессы
29.03.2022 «Гринатом» разработал систему для автоматизации процессов импортозамещения «Атом.порт»
18.02.2022 Внутренний ИТ-интегратор «Росатома» вышел на открытый рынок с прицелом на выручку в 5 миллиардов
11.06.2021 «Гринатом» разрабатывает цифровых ассистентов для Правительства Нижегородской области
22.04.2021 Специалисты «Гринатома» назвали три главные проблемы импортозамещения в крупных компаниях
15.04.2021 «Гринатом» лицензирован в качестве разработчика безопасного ПО
12.04.2021 «Гринатом» делает ставку на ИТ-специалистов уровня Junior
23.03.2021 «Дочка» «Росатома» перевела 1,5 тыс. чиновников с Windows на Astra Linux
22.03.2021 «Гринатом» перевел рабочие места госслужащих Челябинской области на российское ПО
19.03.2021 ИТ-«дочка» «Росатома» задорого ищет ЦОД для своих серверов
11.03.2021 «Гринатом» продолжает внедрение российского ПО в ИТ-систему РЖД
26.02.2021 «Гринатом» открыл два новых представительства в Приволжском федеральном округе
18.01.2021 «Гринатом» переводит на российское ПО администрацию Магнитогорска
18.12.2020 Роботы «Гринатома» сэкономили более 90 миллионов рублей в 2020 году
22.10.2020 «Росатом» создает гигантскую систему управления учетными записями сотрудников. Она станет крупнейшей в России
20.02.2020 Для «Росатома» строят ПК на новейших процессорах «Байкал»
21.10.2019 Mail.ru Group и «Гринатом» подписали соглашение о сотрудничестве в сфере цифровизации
30.07.2018 «Хайтэк» модернизировал мультиканальный контакт-центр компании «Гринатом»
28.03.2016 ИТ-«дочка» «Росатома» ищет ЦОД для своих серверов

Публикаций - 106, упоминаний - 235

Росатом упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

РусБИТех - ГК Astra Linux 574 21
6072 19
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 17
Microsoft Corporation 22497 17
Крок - Croc 1616 14
SAP SE 4595 13
Сбер - Cloud - SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 245 12
Oracle Corporation 6035 12
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2532 9
Айтеко - iTeco 915 9
IBM - International Business Machines Corp 8941 8
Cisco Systems 4720 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 6
Ростех - РТ-Информ 130 6
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 789 5
Росатом - Атомэнергомаш - АЭМ-технологии 13 5
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1872 5
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 3012 5
HP Inc. 5313 5
ИКС Холдинг - Yadro - КНС Групп 188 5
ХайТэк - Hi-Tech 101 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 5
Veeam Software 282 5
ОТР ГК 176 4
IVA Technologies - ИВКС 87 4
UIPath 46 4
DEPO Computers - Депо Электроникс 490 4
Dynatrace 55 4
Теко НПК 224 4
Avaya Inc - Avaya СНГ 969 4
Ростех - Автоматика Концерн 1008 4
Naumen - Наумен 461 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 4
Сбер - Цифровая Платформа 526 4
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1573 4
Softline - Софтлайн 1870 4
Ростатом - Росэнергоатом - Консист-ОС 8 4
Intel Corporation 11262 4
IBS - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1467 4
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех 228 4
РЖД - Российские железные дороги 1458 19
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 311 14
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 12
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 145 11
Альфа-Банк 1476 10
МКБ - Московский кредитный банк 333 9
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 8
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 824 8
ОМК - Объединенная металлургическая компания 128 7
X5 Group 709 7
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 94 6
Газпром нефть 439 6
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 87 6
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 1964 6
ГПБ - Газпромбанк 842 6
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 157 5
Ингосстрах СПАО 301 5
Роснефть НК 434 5
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 1708 5
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1022 5
Росатом - Атомэнергомаш - ОКБМ имени И.И. Африкантова - Опытное конструкторское бюро машиностроения 47 5
ПГК - Первая грузовая компания 117 4
Интер РАО ЕЭС ПАО 284 4
Societe Generale - Росбанк 438 4
Согласие СК - Согласие-Вита 1112 4
Росатом - Атомэнергопром - Атомный энергопромышленный комплекс 31 4
Дикси - Сеть магазинов 108 4
Hoff - гипермаркет мебели и товаров для дома 59 4
Сбер - Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ 47 4
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр - Центральное специализированное конструкторское бюро 781 4
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 93 4
Бинбанк 190 4
РСХБ - Россельхозбанк 228 4
Societe Generale - Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 59 4
Аэрофлот - Aeroflot 648 4
Газпром ПАО 1008 4
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 361 4
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 495 3
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 768 3
АльфаСтрахование СГ 241 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 87
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 34
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 25
Федеральное казначейство России 1345 10
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 8
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1245 8
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 6
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 6
Правительство РФ 8292 6
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 6
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 5
Правительство Москвы 1640 5
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 5
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 745 4
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 182 4
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 969 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 3
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации 29 3
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 74 3
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 34 3
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 173 3
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации - Аэронавигация 37 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 3
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 825 3
Президент Российской Федерации 3770 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 2
Таможня - Таможенная служба 421 2
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 42 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества 410 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 767 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 471 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1571 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 647 2
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 2
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 293 2
Счётная палата РФ 628 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 295 3
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 176 2
Доверенная платформа - Ассоциации разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 33 2
АФТ - Ассоциация Финтех 251 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 48 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 30976 76
Импортозамещение - Импортонезависимость - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 57
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 5934 57
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство 20003 53
Атомная энергетика - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction 214 51
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 5622 33
Автоматизация процессов - Системы и средства автоматизации 5223 33
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 3955 31
ОС - Операционная система - OS - Operating system 8982 29
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 10956 28
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6451 24
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6141 18
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 11984 18
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 4600 17
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 16
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 1401 16
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 2210 16
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 4844 16
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 11108 15
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - Техническое обслуживание 3481 15
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 2023 14
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 13
Big Data - Большие данные 3520 13
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 4064 13
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальный технологии 3184 12
25G Ethernet - 25 Gigabit Ethernet and 50 Gigabit Ethernet 7500 12
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 3412 11
ОЦО - Общий центр обслуживания - ЕЦО - Единый центр обслуживания - Shared services center 108 11
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 5821 11
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Видеозвонок 3186 11
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - Облачная инфраструктура 1955 10
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 11857 10
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации 571 9
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 2450 9
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages 498 9
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть 501 9
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 9231 9
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 4504 9
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 3128 8
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 9861 8
Linux OS 7669 18
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 1707 13
Xiaomi Smart Dash Cam - серия видеорегистраторов 4394 9
Oracle СУБД 310 8
СКБ Контур - Контур.Фокус 471 8
РусБИТех - Astra Linux Common Edition 75 8
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional 262 7
1С:ERP Управление предприятием 268 7
Microsoft SQL Server 1416 6
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2986 6
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1314 6
Microsoft Windows 10 11713 6
Новые облачные технологии - МойОфис 381 5
Сбер - Cloud - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - Сервис бессерверных вычислений Functiongraph 87 5
Oracle DB - Oracle Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 369 5
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 626 5
Росатом ЕОСДО - Единая отраслевая система электронного документооборота 7 5
Microsoft Windows 2000 2856 5
РусБИТех - Astra Linux Special Edition 221 5
LG 75SM99 2832 5
CommuniGate Systems - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 123 4
IVA MCU - Сервер видеоконференцсвязи 23 4
Microsoft Windows 2104 4
IVA IP-телефон 7 4
Apple iPhone 6 2649 4
Ростелеком ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 413 4
Google Android 11959 4
Apple iOS 6422 4
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 46 3
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 192 3
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 504 3
Microsoft Office Excel 818 3
OpenText Documentum 350 3
Microsoft Exchange Server 376 3
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1593 3
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 546 3
Intel x86 - архитектура процессора 1391 3
IVA TPU - тензорный процессор 6 3
1С:Бухгалтерия 647 3
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 242 3
Абакумов Евгений 110 28
Мартыненко Александр 15 14
Чаркин Евгений 203 9
Слышкин Василий 66 8
Лебедев Антон 35 5
Катамадзе Анна 74 5
Валчев Стоян 48 5
Клявин Владимир 30 5
Казарин Станислав 115 5
Заманов Дмитрий 6 5
Ильягуева Ольга 4 4
Меджитов Тимур 63 4
Сельский Андрей 21 4
Толпышкин Михаил 5 4
Херсонцев Алексей 56 4
Савцов Игорь 28 4
Кузьмин Павел 15 4
Кириченко Игорь 44 4
Путятинский Сергей 59 4
Педоренко Андрей 42 4
Хомков Игорь 43 4
Семенихин Игорь 40 4
Краснова Анна 6 4
Поляков Сергей 63 4
Гаранин Евгений 23 4
Кулешов Алексей 29 4
Адам Безиев 4 4
Ивенев Николай 7 4
Лихачев Алексей 27 4
Курбакова Людмила 0 4
Антонов Александр 75 4
Месропов Юрий 4 4
Скляров Евгений 5 4
Сорокин Алексей 11 4
Богатова Галина 4 4
Николаев Константин 10 4
Степченков Максим 42 3
Нестеров Алексей 84 3
Карпов Иван 46 3
Панферов Алексей 22 3
Россия - РФ - Российская федерация 108428 97
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 30
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 14
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 12
Россия - УФО - Челябинская область 932 11
Украина 6212 10
Беларусь - Белоруссия 3525 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 8
Казахстан - Республика 4467 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 6
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1247 6
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1205 6
Россия - ПФО - Нижегородская область 1227 5
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 600 5
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1736 5
Грузия 1064 5
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2129 5
Европа Восточная 2927 4
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 667 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5461 4
Европа 12319 4
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 999 3
Россия - ЮФО - Севастополь 469 3
Швейцария - Цюрих 254 3
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 289 3
Россия - СФО - Томская область - Томская агломерация 681 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2181 3
Россия - СФО - Иркутская область 832 3
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1050 3
Россия - СКФО - Северная Осетия-Алания Республика 391 3
Россия - СФО - Новосибирск 3269 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 1898 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2073 2
Россия - ПФО - Казань 2085 2
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 865 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2071 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1563 2
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация 437 2
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 416 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2202 2
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 72
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 45
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 15886 45
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 2195 33
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 26
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 18298 21
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 20
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 3345 18
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 8036 15
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1888 15
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 2135 15
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4012 14
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 13
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 11
Тендер - Торги - Конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 1431 11
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 10
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 2625 9
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги 7314 9
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 9
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами 895 8
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1634 6
НДС - Налог на добавленную стоимость 1175 6
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет 1664 6
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 4110 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 4
Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 2039 4
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг 2689 4
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 1456 4
Машиностроение - Машиностроительные предприятия 194 4
Оптимизация затрат - Cost optimization 385 4
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1992 4
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 4
Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор 86 3
CMO - Chief Marketing Officer - Директор по маркетингу 967 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 1681 3
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 1089 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 1941 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Доставка 2278 3
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 67 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 1120 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 4
TAdviser - Центр выбора технологий 243 4
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 328 2
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 275 2
Thomson Reuters - Рейтер 5731 1
РИА Новости 766 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ICT.Moscow 60 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 48 1
91Mobiles 590 1
500 Startups 4742 14
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 12
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 759 2
IDC - International Data Corporation 4671 1
Gartner - Гартнер 3301 1
OWASP Top - Open Web Application Security Project 50 1
CNews Fast рейтинг 37 1
ISEAD GII - Global Innovation Index - Глобальный инновационный индекс - Глобальный индекс инноваций 14 1
TSGI - Tholons Super Cities Services Globalization Index Top100 - глобальный рейтинг цифровой трансформации городов 3 1
QS World University Rankings 3 1
25-й ГосНИИ химмотологии Министерства обороны - Государственный научно-исследовательский институт химмотологии Министерства обороны Российской Федерации 7499 12
Росатом - ТРИНИТИ ГНЦ РФ - Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований Государственный научный центр Российской Федерации 4 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 618 2
РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 100 2
Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 63 1
Росатом Университет - Корпоративная академия Росатома АНО 0 1
ARWU - Academic Ranking of World Universities - Академический рейтинг университетов мира - Шанхайский рейтинг 2 1
ОмГТУ - Омский государственный технический университет 5 1
ЧелГУ ФГБОУ ВО - Челябинский государственный университет 15 1
Туран Университет 1 1
НИУ ВШЭ ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 21 1
Cornell University - Корнеллский университет 135 1
АГУ - Астраханский государственный университет 11 1
ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 74 1
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 55 1
ФИЦТО - Федеральный институт цифровой трансформации в сфере образования 7 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 258 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 123 1
Сириус - Образовательный центр - Сириус ИНТЦ - Инновационный научно-технологический центр 125 1
НИИАС РЖД - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 1 1
НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 25 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 443 1
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 382 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 216 1
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 222 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 185 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 255 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 230 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1170 1
СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 224 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1460 9
CNews FORUM Информационные технологии завтра 768 9
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 3503 7
CNews AWARDS - награда 347 6
CNews Баттл 39 3
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 617 2
Международный женский день - 8 марта 118 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 360 1
CNews FORUM Кейсы 53 1
Worldskills - Ворлдскиллс 92 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 58 1
Цифровой прорыв - ИТ-конкурс 17 1
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 7 1
Крок - CROC Cyber Conference 1 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1188781, в очереди разбора - 949419.
Создано именных указателей - 85389.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Лучшие Mesh-системы Wi-Fi: выбор ZOOM

11 функций индукционных варочных панелей, за которые действительно стоит платить

Лучшие погружные колодезные насосы: хиты продаж

Показать еще

Наука

Следующая остановка Луна: российский робот научился добывать воду из лунного грунта

Физики синтезировали графин — его пытались создать более 10 лет

Исследование протопланетных дисков раскрыло секрет планетарной эволюции
Показать еще