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Росатом Гринатом Greenatom ИТ-интегратор Росатома Гринатом простые решения
«Гринатом» – ИТ-интегратор и общий центр обслуживания Госкорпорации «Росатом». Компания ведет собственную разработку ПО, осуществляет поддержку и развитие корпоративных ИТ-систем, разрабатывает программных роботов, занимается проектным управлением, импортозамещением, применяет искусственный интеллект и машинное обучение.
«Гринатом Простые Решения» – 100% дочернее предприятие АО «Гринатом», созданное для продвижения продуктов на рынки вне атомной отрасли. Компания предлагает клиентам решения для построения и развития общих центров обслуживания, роботизации, системной интеграции, а также для импортозамещения рабочих мест.
Росатом упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Абакумов Евгений 110 28
|Мартыненко Александр 15 14
|Чаркин Евгений 203 9
|Слышкин Василий 66 8
|Лебедев Антон 35 5
|Катамадзе Анна 74 5
|Валчев Стоян 48 5
|Клявин Владимир 30 5
|Казарин Станислав 115 5
|Заманов Дмитрий 6 5
|Ильягуева Ольга 4 4
|Меджитов Тимур 63 4
|Сельский Андрей 21 4
|Толпышкин Михаил 5 4
|Херсонцев Алексей 56 4
|Савцов Игорь 28 4
|Кузьмин Павел 15 4
|Кириченко Игорь 44 4
|Путятинский Сергей 59 4
|Педоренко Андрей 42 4
|Хомков Игорь 43 4
|Семенихин Игорь 40 4
|Краснова Анна 6 4
|Поляков Сергей 63 4
|Гаранин Евгений 23 4
|Кулешов Алексей 29 4
|Адам Безиев 4 4
|Ивенев Николай 7 4
|Лихачев Алексей 27 4
|Курбакова Людмила 0 4
|Антонов Александр 75 4
|Месропов Юрий 4 4
|Скляров Евгений 5 4
|Сорокин Алексей 11 4
|Богатова Галина 4 4
|Николаев Константин 10 4
|Степченков Максим 42 3
|Нестеров Алексей 84 3
|Карпов Иван 46 3
|Панферов Алексей 22 3
Ключевых фраз выявлено - 1188781, в очереди разбора - 949419.
Создано именных указателей - 85389.
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