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Росатом Гринатом Greenatom ИТ-интегратор Росатома Гринатом простые решения

Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения

АО «Гринатом» представляет собой ключевой ИТ-интегратор и общий центр обслуживания (GCC) госкорпорации «Росатом». Компания выполняет функцию главного драйвера цифровой трансформации атомной отрасли, обеспечивая технологический суверенитет, импортозамещение инфраструктуры и разработку собственных программных продуктов. В структуре «Гринатома» выделено специализированное подразделение «Гринатом Простые Решения», которое фокусируется на оказании услуг по комплексному импортозамещению, миграции рабочих мест и управлению ИТ-инфраструктурой для внешних заказчиков, включая государственные органы и коммерческие структуры.

Описание деятельности и специализация

Основная деятельность «Гринатома» охватывает полный цикл ИТ-услуг: от разработки и внедрения корпоративных систем до технической поддержки и консалтинга. Компания является разработчиком импортозамещенного программного обеспечения, многие продукты которого внесены в Единый реестр российского ПО.

Ключевые компетенции включают:

Сильной стороной компании является масштабный опыт внедрения решений в условиях высокой регуляторной нагрузки и требований безопасности, характерных для атомной отрасли. Слабым местом, присущим крупным интеграторам, может быть зависимость от внутренних процессов госкорпорации-заказчика, однако «Гринатом» активно диверсифицирует портфель за счет выхода на внешний рынок.

Структура группы компаний

«Гринатом» является 100% дочерней структурой АО «Атомэнергопром», входящего в контур госкорпорации «Росатом».

  • АО «Гринатом»: основной оператор ИТ-проектов, разработчик ПО, центр компетенций по ИИ и RPA.
  • АО «Гринатом Простые Решения»: обособленное подразделение/дочерняя структура, специализирующаяся на коммерциализации опыта импортозамещения. Его задача — предоставить рынку готовые инструменты и методологии перехода на отечественное ПО, разработанные внутри «Росатома».

Товарные знаки и продукты

Компания обладает зарегистрированными товарными знаками на ключевые продукты:

Лицензии и разрешения

Клиенты и деловые связи

Хотя основным клиентом является контур «Росатома», компания активно работает с внешними заказчиками:

  1. Государственные органы: Администрация Челябинской области, Томской области, Иркутской области, Правительство Нижегородской области. Масштаб сотрудничества — массовая миграция тысяч рабочих мест на Astra Linux и внедрение систем ЭДО.
  2. X5 Group (розничная торговля): Миграция 150 программных роботов с платформы UiPath на «Атом.РИТА».
  3. РЖД (транспорт): Внедрение системы базовых ИТ-сервисов и миграция АРМ на Astra Linux.
  4. Росагролизинг (финансы/лизинг): Внедрение RPA-платформы «Атом.РИТА» для роботизации сверки данных.
  5. Группа «Дело» (недвижимость/услуги): Разработка стратегии импортозамещения и плана перехода на отечественное ПО.

Партнерства:

Продукты и технологии

Компания использует собственные разработки на базе отечественных стеков технологий:

Конкуренция

Российские конкуренты:

Зарубежные аналоги:

  1. Siemens Enterprise Functions (Германия) – интеграция и разработка ПО.
  2. Cognizant (США/Индия) – аутсорсинг и цифровая трансформация.
  3. Accenture (Ирландия/США) – консалтинг и ИТ-интеграция.
  4. UiPath (США) – лидер в области RPA, прямой технологический конкурент «Атом.РИТА».
  5. SAP SE (Германия) – разработчик ERP-систем, чьи продукты заменяет «Гринатом».

Участие в рейтингах CNews

Цитата

«Мы обслуживаем сотни предприятий «Росатома» по всей стране, оказывая им ИТ-поддержку и внедряя корпоративные системы. Для обеспечения их стабильности и повышения доступности сервисов нам необходимы решения, отвечающим современным стандартам инфобезопасности и импортозамещения». — Андрей Лавров, генеральный директор «Гринатома» (источник: CNews).

 

Информация актуальна на 17.06.2026

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Росатом и организации, системы, технологии, персоны:

9594 43
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SAP SE 5601 20
Крок - Croc 1964 20
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Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 18
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SimbirSoft - СимбирСофт 124 15
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ТОП-Сервис 22 14
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ИТБ - Информационные технологии будущего 109 13
S8 Capital - С8 Капитал 51 13
Tibbo Technology - Tibbo Systems - Объединение Агрегейт 35 13
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Лента - Лента Тех - Lenta Tech 102 12
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 12
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IBM - International Business Machines Corp 9699 9
Schneider Electric 614 9
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Schneider Electric Secure Power 65 9
Такском - Taxcom 256 9
РЖД - Российские железные дороги 2096 32
Почта России ПАО 2370 30
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МКБ - Московский кредитный банк 657 28
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ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 121 24
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X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 19
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НАМИ - Автозавод Санкт-Петербург - Nissan Russia - Ниссан Россия - Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус - Nissan Motors Manufacturing Rus - Лада Санкт-Петербург 63 14
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ГК ВИК 18 13
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Росатом - АтомКомплект 8 5
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 275 5
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области - органы государственной власти 132 5
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 129 5
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 128 5
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 5
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации - Аэронавигация 83 4
Росатом - РФЯЦ-ВНИИТФ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И. Забабахина - Российский федеральный ядерный центр 35 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 4
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 301 4
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 4
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 5
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 4
Финансовые инновации - АФИ - ассоциация 9 3
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 3
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 3
OWASP - Open Web Application Security Project 146 2
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 2
АКППОО - Ассоциация КП ПОО - Ассоциация крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования 22 2
Российский клуб финансовых директоров 32 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 2
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 56 1
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 55 1
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 80 1
Консорциум исследований безопасности ИИ - Консорциум исследований безопасности технологий искусственного интеллекта 16 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 179
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 175
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 142
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 94
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 92
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 87
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 64
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 61
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 59
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 57
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 49
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 48
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 46
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 42
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 38
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 38
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 38
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 38
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 37
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 36
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1530 33
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 33
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 30
ОЦО - Общий центр обслуживания - ЕЦО - Единый центр обслуживания - МФ ОЦО - Многофункциональный общий центр обслуживания - Shared services center 264 30
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4280 29
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7060 29
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 29
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 28
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 28
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 27
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 26
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 26
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 25
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 24
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 24
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 22
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3583 21
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 21
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 21
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2881 21
Linux OS 11533 29
Microsoft Windows 16882 19
Росатом - Гринатом - Атом.РИТА - Роботизированный Интеллектуальный Технологичный Ассистент 24 18
Росатом - Гринатом - Атом.Порт 20 17
1С:ERP Управление предприятием 841 17
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 16
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 772 16
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 15
Новые облачные технологии - МойОфис 958 14
Росатом - Атом.Контент - ЕОСДО - Единая отраслевая система электронного документооборота 20 13
Росатом ЕЦС - Единая цифровая стратегия - Цифровой Росатом 43 13
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Pangolin 133 13
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 13
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 297 13
Linx Cloud 92 12
GNU GNOME - Свободная среда рабочего стола для UNIX-подобных ОС 280 12
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 11
Росатом - Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор - ЕПЦС СМП - Единая платформа цифровых сервисов - ЦЭС СМП - Цифровая экосистема Северного морского пусти 151 11
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 10
Microsoft Office 4170 9
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 9
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 9
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux CE - Astra Linux Common Edition 108 9
Росатом - Гринатом - Мой голос 13 8
Росатом - Гринатом - Atom Space 19 8
Apple iOS 8583 8
Oracle Java - язык программирования 3469 8
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 8
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 99 8
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 413 7
Росатом - Гринатом - Атомкор 7 7
Google Android 15243 7
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 731 7
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 7
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 7
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 300 6
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 6
Росатом - Гринатом - Атом.Око 6 6
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 6
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 6
Абакумов Евгений 227 46
Цыганков Роман 62 26
Гребеник Геннадий 68 24
Ульянов Николай 176 23
Бреган Андрей 26 22
Шадаев Максут 1210 22
Золотов Владимир 30 20
Катамадзе Анна 133 18
Шойтов Александр 116 17
Лигачев Глеб 120 17
Чудинов Дмитрий 103 16
Колотев Дмитрий 30 16
Гончар Марьян 29 16
Чаркин Евгений 317 15
Слышкин Василий 129 15
Мартыненко Александр 21 14
Сурова Надежда 31 14
Тятюшев Максим 215 14
Близгарев Юрий 21 14
Мезенцев Роман 41 14
Шершнев Алексей 20 14
Халтурин Максим 17 14
Коптелов Андрей 134 14
Афанасьев Александр 53 13
Нестеров Александр 52 13
Титов Алексей 62 13
Осипов Дмитрий 15 13
Ильин Дмитрий 42 13
Каримов Руслан 66 13
Ивин Владимир 19 13
Трандин Сергей 128 13
Граденко Михаил 56 13
Трошина Елена 39 13
Матвейчев Олег 21 13
Чекмарев Анатолий 22 13
Евсеев Артем 55 13
Шиндин Роман 16 13
Гришко Олег 25 13
Божор Михаил 23 13
Городецкий Николай 17 13
Россия - РФ - Российская федерация 166167 228
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 70
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 27
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 21
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 19
Россия - УФО - Челябинская область 1512 18
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 16
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 909 16
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 14
Беларусь - Белоруссия 6289 12
Украина 7928 12
Европа Восточная 3138 10
Казахстан - Республика 6048 9
Европа 24964 8
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 8
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 7
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1778 7
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Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 927 7
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 6
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 6
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 6
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 6
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 1035 6
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Земля - планета Солнечной системы 10865 5
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Грузия 1332 5
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Турция - Турецкая республика 2620 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 127
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 106
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