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Росатом Гринатом Greenatom ИТ-интегратор Росатома Гринатом простые решения
АО «Гринатом» представляет собой ключевой ИТ-интегратор и общий центр обслуживания (GCC) госкорпорации «Росатом». Компания выполняет функцию главного драйвера цифровой трансформации атомной отрасли, обеспечивая технологический суверенитет, импортозамещение инфраструктуры и разработку собственных программных продуктов. В структуре «Гринатома» выделено специализированное подразделение «Гринатом Простые Решения», которое фокусируется на оказании услуг по комплексному импортозамещению, миграции рабочих мест и управлению ИТ-инфраструктурой для внешних заказчиков, включая государственные органы и коммерческие структуры.
Описание деятельности и специализация
Основная деятельность «Гринатома» охватывает полный цикл ИТ-услуг: от разработки и внедрения корпоративных систем до технической поддержки и консалтинга. Компания является разработчиком импортозамещенного программного обеспечения, многие продукты которого внесены в Единый реестр российского ПО.
Ключевые компетенции включают:
- Программная роботизация процессов (RPA).
- Внедрение искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения.
- Миграция ИТ-инфраструктуры на отечественные ОС и СУБД.
- Развитие HR-Tech решений и электронного документооборота (ЭДО).
- Управление критической информационной инфраструктурой (КИИ).
Сильной стороной компании является масштабный опыт внедрения решений в условиях высокой регуляторной нагрузки и требований безопасности, характерных для атомной отрасли. Слабым местом, присущим крупным интеграторам, может быть зависимость от внутренних процессов госкорпорации-заказчика, однако «Гринатом» активно диверсифицирует портфель за счет выхода на внешний рынок.
Структура группы компаний
«Гринатом» является 100% дочерней структурой АО «Атомэнергопром», входящего в контур госкорпорации «Росатом».
- АО «Гринатом»: основной оператор ИТ-проектов, разработчик ПО, центр компетенций по ИИ и RPA.
- АО «Гринатом Простые Решения»: обособленное подразделение/дочерняя структура, специализирующаяся на коммерциализации опыта импортозамещения. Его задача — предоставить рынку готовые инструменты и методологии перехода на отечественное ПО, разработанные внутри «Росатома».
Товарные знаки и продукты
Компания обладает зарегистрированными товарными знаками на ключевые продукты:
- «Атом.РИТА»: платформа программной роботизации (RPA). Позволяет создавать, запускать и управлять программными роботами. Включена в реестр отечественного ПО.
- «Атом.Порт»: система управления конфигурациями для автоматизированной миграции рабочих мест с Windows на российские ОС (Astra Linux, РОСА). Инструмент позволяет инвентаризировать АРМ и выполнять миграцию в фоновом режиме.
- «Атом.Око»: ИИ-сервис для оптического распознавания символов (OCR) и извлечения данных из документов.
- «Атом.Зая»: ИИ-ассистент для технической поддержки.
- «Рекорд»: платформа управления эффективностью, развитием и карьерой сотрудников (аналог SAP SuccessFactors).
- «Мой голос»: сервис интерактивных онлайн-опросов и сбора обратной связи.
- «АтомМайнд»: платформа предиктивной аналитики.
Лицензии и разрешения
- Лицензия ФСТЭК России на деятельность по разработке и производству средств защиты конфиденциальной информации (бессрочная). Это позволяет «Гринатому» разрабатывать защищенное ПО для объектов КИИ.
- Аккредитация Минцифры: компания входит в реестр аккредитованных ИТ-компаний, что дает сотрудникам определенные льготы (включая отсрочку от призыва).
- Удостоверяющий центр: корпоративный УЦ «Гринатома» имеет аккредитацию Минцифры на выпуск усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП).
Клиенты и деловые связи
Хотя основным клиентом является контур «Росатома», компания активно работает с внешними заказчиками:
- Государственные органы: Администрация Челябинской области, Томской области, Иркутской области, Правительство Нижегородской области. Масштаб сотрудничества — массовая миграция тысяч рабочих мест на Astra Linux и внедрение систем ЭДО.
- X5 Group (розничная торговля): Миграция 150 программных роботов с платформы UiPath на «Атом.РИТА».
- РЖД (транспорт): Внедрение системы базовых ИТ-сервисов и миграция АРМ на Astra Linux.
- Росагролизинг (финансы/лизинг): Внедрение RPA-платформы «Атом.РИТА» для роботизации сверки данных.
- Группа «Дело» (недвижимость/услуги): Разработка стратегии импортозамещения и плана перехода на отечественное ПО.
Партнерства:
- СберТех: Сотрудничество в области развития цифровых платформ и технологической независимости.
- Axoft и Softline: Дистрибьюторские соглашения на продвижение продукта «Атом.Порт».
- Группа Астра, Rosa, YADRO: Стратегическое партнерство в области импортозамещения ОС, оборудования и виртуализации.
- Sitronics Group: Совместная разработка Единой платформы цифровых сервисов Северного морского пути.
Продукты и технологии
Компания использует собственные разработки на базе отечественных стеков технологий:
- RPA: Платформа «Атом.РИТА» позволяет роботизировать рутинные операции в бухгалтерии, HR и документообороте. Технология включает более 200 активностей для работы с приложениями.
- ИИ и ML: Сервисы «Атом.Око» и «Атом.Зая» используют векторный поиск и обработку естественного языка (NLP) для автоматизации анализа документов и поддержки пользователей.
- Миграция: «Атом.Порт» использует агенты для удаленного управления конфигурациями, позволяя переводить АРМ на Linux без участия локальных администраторов.
- HR-Tech: Платформа «Рекорд» и «Атомкор» заменяют западные ERP-модули (SAP) в сфере управления персоналом.
Конкуренция
Российские конкуренты:
- ГК «Софтлайн» (Softline).
- ГК «Тензор».
- КРОК.
- Rosneft IT (ИТ-дочка Роснефти, также выходящая на внешний рынок).
- Газпром ИТ.
- СберТех.
- МТС Цифровые сервисы.
- Ростелеком-Солар.
Зарубежные аналоги:
- Siemens Enterprise Functions (Германия) – интеграция и разработка ПО.
- Cognizant (США/Индия) – аутсорсинг и цифровая трансформация.
- Accenture (Ирландия/США) – консалтинг и ИТ-интеграция.
- UiPath (США) – лидер в области RPA, прямой технологический конкурент «Атом.РИТА».
- SAP SE (Германия) – разработчик ERP-систем, чьи продукты заменяет «Гринатом».
Участие в рейтингах CNews
- Платформа «Атом.РИТА» заняла 1-е место в рейтинге «Прорыв года в RPA» по версии CNews (2024 год).
- Проект создания платформы унифицированных коммуникаций Atom Space стал лауреатом конкурса «Проект года» CNews.
Цитата
«Мы обслуживаем сотни предприятий «Росатома» по всей стране, оказывая им ИТ-поддержку и внедряя корпоративные системы. Для обеспечения их стабильности и повышения доступности сервисов нам необходимы решения, отвечающим современным стандартам инфобезопасности и импортозамещения». — Андрей Лавров, генеральный директор «Гринатома» (источник: CNews).
Информация актуальна на 17.06.2026
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|Абакумов Евгений 227 46
|Цыганков Роман 62 26
|Гребеник Геннадий 68 24
|Ульянов Николай 176 23
|Бреган Андрей 26 22
|Шадаев Максут 1210 22
|Золотов Владимир 30 20
|Катамадзе Анна 133 18
|Шойтов Александр 116 17
|Лигачев Глеб 120 17
|Чудинов Дмитрий 103 16
|Колотев Дмитрий 30 16
|Гончар Марьян 29 16
|Чаркин Евгений 317 15
|Слышкин Василий 129 15
|Мартыненко Александр 21 14
|Сурова Надежда 31 14
|Тятюшев Максим 215 14
|Близгарев Юрий 21 14
|Мезенцев Роман 41 14
|Шершнев Алексей 20 14
|Халтурин Максим 17 14
|Коптелов Андрей 134 14
|Афанасьев Александр 53 13
|Нестеров Александр 52 13
|Титов Алексей 62 13
|Осипов Дмитрий 15 13
|Ильин Дмитрий 42 13
|Каримов Руслан 66 13
|Ивин Владимир 19 13
|Трандин Сергей 128 13
|Граденко Михаил 56 13
|Трошина Елена 39 13
|Матвейчев Олег 21 13
|Чекмарев Анатолий 22 13
|Евсеев Артем 55 13
|Шиндин Роман 16 13
|Гришко Олег 25 13
|Божор Михаил 23 13
|Городецкий Николай 17 13
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