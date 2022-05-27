Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения

«Гринатом» – ИТ-интегратор и общий центр обслуживания Госкорпорации «Росатом». Компания ведет собственную разработку ПО, осуществляет поддержку и развитие корпоративных ИТ-систем, разрабатывает программных роботов, занимается проектным управлением, импортозамещением, применяет искусственный интеллект и машинное обучение.

«Гринатом Простые Решения» – 100% дочернее предприятие АО «Гринатом», созданное для продвижения продуктов на рынки вне атомной отрасли. Компания предлагает клиентам решения для построения и развития общих центров обслуживания, роботизации, системной интеграции, а также для импортозамещения рабочих мест.