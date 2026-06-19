Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения

АО «Гринатом» представляет собой ключевой ИТ-интегратор и общий центр обслуживания (GCC) госкорпорации «Росатом». Компания выполняет функцию главного драйвера цифровой трансформации атомной отрасли, обеспечивая технологический суверенитет, импортозамещение инфраструктуры и разработку собственных программных продуктов. В структуре «Гринатома» выделено специализированное подразделение «Гринатом Простые Решения», которое фокусируется на оказании услуг по комплексному импортозамещению, миграции рабочих мест и управлению ИТ-инфраструктурой для внешних заказчиков, включая государственные органы и коммерческие структуры.

Описание деятельности и специализация

Основная деятельность «Гринатома» охватывает полный цикл ИТ-услуг: от разработки и внедрения корпоративных систем до технической поддержки и консалтинга. Компания является разработчиком импортозамещенного программного обеспечения, многие продукты которого внесены в Единый реестр российского ПО.

Ключевые компетенции включают:

Сильной стороной компании является масштабный опыт внедрения решений в условиях высокой регуляторной нагрузки и требований безопасности, характерных для атомной отрасли. Слабым местом, присущим крупным интеграторам, может быть зависимость от внутренних процессов госкорпорации-заказчика, однако «Гринатом» активно диверсифицирует портфель за счет выхода на внешний рынок.

Структура группы компаний

«Гринатом» является 100% дочерней структурой АО «Атомэнергопром», входящего в контур госкорпорации «Росатом».

АО «Гринатом» : основной оператор ИТ-проектов, разработчик ПО, центр компетенций по ИИ и RPA.

: основной оператор ИТ-проектов, разработчик ПО, центр компетенций по ИИ и RPA. АО «Гринатом Простые Решения»: обособленное подразделение/дочерняя структура, специализирующаяся на коммерциализации опыта импортозамещения. Его задача — предоставить рынку готовые инструменты и методологии перехода на отечественное ПО, разработанные внутри «Росатома».

Товарные знаки и продукты

Компания обладает зарегистрированными товарными знаками на ключевые продукты:

Лицензии и разрешения

Клиенты и деловые связи

Хотя основным клиентом является контур «Росатома», компания активно работает с внешними заказчиками:

Партнерства:

Продукты и технологии

Компания использует собственные разработки на базе отечественных стеков технологий:

Конкуренция

Российские конкуренты:

Зарубежные аналоги:

Siemens Enterprise Functions (Германия) – интеграция и разработка ПО. Cognizant (США/Индия) – аутсорсинг и цифровая трансформация. Accenture (Ирландия/США) – консалтинг и ИТ-интеграция. UiPath (США) – лидер в области RPA, прямой технологический конкурент «Атом.РИТА». SAP SE (Германия) – разработчик ERP-систем, чьи продукты заменяет «Гринатом».

Участие в рейтингах CNews

Платформа «Атом.РИТА» заняла 1-е место в рейтинге «Прорыв года в RPA» по версии CNews (2024 год).

заняла 1-е место в рейтинге «Прорыв года в RPA» по версии CNews (2024 год). Проект создания платформы унифицированных коммуникаций Atom Space стал лауреатом конкурса «Проект года» CNews.

Цитата

«Мы обслуживаем сотни предприятий «Росатома» по всей стране, оказывая им ИТ-поддержку и внедряя корпоративные системы. Для обеспечения их стабильности и повышения доступности сервисов нам необходимы решения, отвечающим современным стандартам инфобезопасности и импортозамещения». — Андрей Лавров, генеральный директор «Гринатома» (источник: CNews).

Информация актуальна на 17.06.2026