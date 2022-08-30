МИФИ совместно с «Гринатом» завершили проектирование перевода АРМ на отечественное ПО

НИЯУ МИФИ приступил к реализации стратегии импортозамещения, запланированной до 2024 г. Первый этап стратегии – проектирование перевода АРМ на отечественное ПО помогли реализовать специалисты АО «Гринатом» – ИТ-интегратора госкорпорации «Росатом» с выделенной компетенцией импортозамещения. Об этом CNews сообщили представители «Гринатом».

Работы по проектированию перехода на российские операционные системы и офисное ПО проводились в соответствии с рекомендациями по импортозамещению для вузов, разработанные в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.

На первом этапе была проведена комплексная инвентаризация АРМ. По ее итогам был сформирован и утвержден перечень рабочих мест для перевода на отечественную ОС, а также актуализирован реестр необходимого для учебного процесса реестр программного обеспечения.

Второй этап предусматривал обоснованный выбор отечественной платформы и проектирование технических решений перехода АРМ на отечественное ПО. По итогам тестирования на предмет совместимости с прикладными системами была выбрана операционная система и офисный пакет. МИФИ самостоятельно определил для проверки совместимости перечень инженерного и прикладного программного обеспечения, в который включил более 50 систем.

На третьем этапе исполнитель продемонстрировал работу технических решений для миграции тестовой группы АРМ на основе утвержденной программы и методике испытаний. Работы были приняты руководством НИЯУ МИФИ в полном объеме.

«Наш вуз – один из первых национальных исследовательских университетов России. На базе НИЯУ МИФИ в сотрудничестве с госкорпорацией “Росатом” ведется подготовка специалистов для атомной отрасли, а также проводится активная практическая и научная деятельность. Учебная программа нашего университета построена на глубоком изучении инженерно-физических направлений с использованием современных цифровых систем. Мы понимаем необходимость и активно внедряем отечественные цифровые продукты не только в учебный процесс, но и во все обеспечивающие функции. К 2024 г. преподаватели и сотрудники нашего университета будут работать преимущественно в российских программах. Это позволит нам повысить уровень информационной безопасности, привести к единообразию ИТ-инфраструктуру, успешно поддерживать и управлять импортонезависимыми рабочими местами. Компания “Гринатом” помогла руководству нашего вуза подготовиться к реализации масштабной стратегии импортозамещения», – сказал Николай Романов, начальник управления информатизации НИЯУ МИФИ.

В результате выполнения контракта университет подготовился к комплексному импортозамещению рабочих мест – выбрал отечественную операционную систему и протестировал ее на предмет совместимости с имеющейся инфраструктурой, провел инвентаризацию рабочих мест, протестировал технические решения для миграции АРМ. Срок выполнения работ составил 50 календарных дней. Специалисты Гринатома успешно реализовали все этапы проекта в соответствии с техническим заданием заказчика.

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«“Гринатом” реализует масштабную программу импортозамещения в атомной отрасли. Наши практики, опыт и продукты для перевода рабочих мест на отечественное ПО показали свою эффективность и все чаще применяются за периметром “Росатома”. В процессе реализации проектов импортозамещения мы применяем высокие отраслевые стандарты в части информационной безопасности, разработки и внедрения информационных систем, поддержки инфраструктуры и пользователей. В сотрудничестве с ведущим российским “ядерным” вузом мы в очередной раз убедились в эффективности наших подходов, и помогли коллегам в кратчайшие сроки пройти путь подготовки к импортозамещению, который обычно занимает несколько месяцев», – отметил Андрей Лавров, и.о. первого заместителя генерального директора АО «Гринатом».

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АО «Гринатом» - ИТ-интегратор и общий центр обслуживания госкорпорации «Росатом». Компания ведет собственную разработку ПО, осуществляет поддержку и развитие корпоративных ИТ-систем, разрабатывает программных роботов, занимается проектным управлением, импортозамещением, применяет искусственный интеллект и машинное обучение. «Гринатом» оказывает услуги организациям атомной отрасли, крупнейшим российским предприятиям, федеральным и региональным органам государственной власти в сфере цифровизации функций бухгалтерского и налогового учета, управления персоналом, документооборота, экономики и контроллинга, перехода на отечественные ИТ-технологии.

АО «Гринатом простые решения» - 100% дочернее предприятие АО «Гринатом», созданное для продвижения продуктов на рынки вне атомной отрасли. Компания предлагает клиентам решения для построения и развития общих центров обслуживания, роботизации, системной интеграции, а также по импортозамещению рабочих мест.