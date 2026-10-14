«Свободный офис» получил браузер с сертификатом Минцифры и электронную подпись

В 2025-2026 годах российские организации существенно расширили требования к офисным пакетам. В частности, желательным стал функционал по электронной подписи документов и проверке безопасности интернет-ресурсов. При этом крайне важным для пользователей остается наличие технической поддержки, которую могут обеспечить российские вендоры.

Что такое «Свободный офис»

Именно такое решение предлагает «Базальт СПО». «Свободный офис» — программный комплекс, созданный на базе свободного программного обеспечения и собственных разработок компании — в частности, таких как графическое приложение для работы с документами в PDF-формате Surguch и приложение Alt-csp-cryptopro, позволяющее интегрировать пакет «Криптопро CSP». «Свободный офис» включает офисные пакеты, почтовый клиент, браузер Chromium с интегрированными криптоинструментами для работы с электронной подписью, а также корневой сертификат Минцифры России. Продукт предназначен для установки на физические и виртуальные рабочие станции.

Заказчикам необходим комплексный программный продукт, который охватывает весь спектр задач офисного сотрудника:

безопасную работу в интернете;

использование браузера со встроенным корневым сертификатом Минцифры России для проверки подлинности сертификатов сайтов и доступа к тем российским ресурсам, которые ими обладают;

работу с электронной подписью в соответствии с требованиями № 63-ФЗ «Об электронной подписи» от 06.04.2011;

адаптацию под все популярные процессоры, включая «Эльбрус», «Иртыш» (Loongarch), СКИФ и «Байкал», что обеспечивает широту выбора вычислительной техники.

Как свободное ПО успевает за рынком

«Свободный офис» развивается на основе собственных разработок компании, а также лучших мировых практик и опыта глобального сообщества разработчиков свободного ПО. Последнее уникально тем, что позволяет консолидировать усилия разработчиков из разных компаний, в том числе конкурирующих, экономить ресурсы и развивать технологии независимо от рыночной и политической конъюнктуры. В решении используются коммиты из международного проекта, которые вносятся туда сотрудниками «Базальт СПО», а затем интегрируются в российский репозиторий «Сизиф». После тщательной проверки данные изменения становятся основой стабильного бранча (ветки) репозитория, на основе которого строится продукт.

Ценность такого подхода отметил Максут Шадаев, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, на ПМЭФ-2025. Он подчеркнул, что «open source — это отличная возможность развивать отечественные ИТ-решения быстро, при этом соблюдая все требования к безопасности».

Свободный офис — ответ на запросы клиентов

Заказчики более 24 лет успешно используют его в составе дистрибутивов — наборов прикладного софта, которые поставляются вместе с операционными системами компании. Разработчики планомерно совершенствуют и расширяют офисный пакет, адаптируя его под требования заказчиков и регуляторов.

Однако корпоративные пользователи столкнулись с юридической коллизией. Отсутствие продукта в реестре мешает им документально подтвердить фактическое применение российского продукта в своей ИТ-инфраструктуре.

«Мы уверены, что государство обеспечивает российским компаниям возможность сформировать единую безопасную цифровую среду для работы офисных сотрудников, — отметил генеральный директор «Базальт СПО» Сергей Трандин. — Включение в реестр таких продуктов как «Свободный офис» позволит заказчикам получить качественный и безопасный продукт для импортозамещения. Это особенно важно для субъектов КИИ, которые предъявляют повышенные требования к безопасности решений и их соответствию требованиям российского законодательства».

Количество корпоративных пользователей «Свободного офиса» на сегодняшний день превышает 1,37 млн человек.

Сегодня на десктопных операционных системах «Альт», в состав дистрибутивов которых входит «Свободный офис», работают более 1,37 млн корпоративных пользователей. За три квартала 2026 «Базальт СПО» поставила на 8% лицензий больше, чем за весь 2025 год.

Компоненты программного комплекса «Свободный офис» уже находятся в других реестровых продуктах «Базальт СПО». Решение создать отдельный продукт в компании приняли по просьбам заказчиков. Об этом рассказал председатель совета директоров «Базальт СПО» Алексей Смирнов. «У нас есть клиенты, которые уже используют свободный пакет LibreOffice в составе десктопных операционных систем и хотели бы использовать его дальше и получать поддержку продукта», — отметил эксперт.