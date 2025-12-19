Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Элвис НПЦ Скиф мобильный процессор

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


19.12.2025 Магистрант НГУ разработала программное обеспечение рентгеновского детектора и системы синхронизации для станции СКИФ

нической информатики Физического факультета Новосибирского государственного университета Мария Ярцева. Данные устройства будут установлены на одной из станций Сибирского кольцевого источника фотонов (СКИФ). Об этом CNews сообщили представители НГУ. Свои работы она проводила в составе научного коллектива лаборатории Института ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН, который специализируется н
10.07.2025 Студент НГУ разработал программное обеспечение для настройки ускорителя СКИФ

овосибирского государственного университета Владиславом Родякиным, стало важной частью системы управления одного из самых масштабных научных проектов России — Сибирского кольцевого источника фотонов (СКИФ). Сегодня этот софт уже используется в работе уникального ускорительного комплекса, строящегося в наукограде Кольцово. Об этом CNews сообщили представители НГУ. Как известно, СКИФ
06.06.2025 «Умные» климатические комплексы для электроники систем накопительного кольца импортозаместили для СКИФ.

Ранее оборудование планировалось приобрести у немецкой компании Schroff, что стало невозможным после введения санкций. Об этом CNews сообщили представители компании «Утилекс». Ускорительный комплекс СКИФ состоит из множества сложных электрофизических устройств и систем, согласованное управление которыми требует применения самых передовых достижений в электронике и информационных технология
20.05.2025 В России создан «убийца» Raspberry Pi на отечественном процессоре. Внезапно это не «Байкал» и не «Эльбрус». Опрос

Отечественное «кремниевое сердце» Российская компания «Элрон» разработала отечественный одноплатный компьютер ELTAY SC, в основу которого лег российский процессор «Скиф», пишет ТАСС. Над «Скифом» работает научно-производственный центр «Электронные вычислительно-информационные системы» (НПЦ «Элфис»), и он производится по техпроцессу 28 нм 15-летней давност
17.02.2025 Первый этап строительства российского коллайдера завершен — линейный ускоритель запущен

Линейный ускоритель служит отправной точкой работы всего комплекса ЦКП «СКИФ». Именно здесь формируются и ускоряются электроны, достигая энергии в 200 млн электронвольт. Далее они поступают в кольцевой бустерный синхротрон, где их энергия возрастает до 3 млрд элект
31.01.2025 При строительстве синхротрона СКИФ под Новосибирском использовалась российская технология лазерного сканирования зданий

Научно-исследовательский комплекс «Сибирский кольцевой источник фотонов» (СКИФ) в Новосибирской области стал одной из площадок для применения методики лазерного сканирования, разработанной российским строительным вузом - Московским государственным строительным универ
19.12.2024 Состоялся запуск линейного ускорителя — стартовой ступени ускорительного комплекса ЦКП «СКИФ»

В новосибирском наукограде Кольцово состоялся запуск линейного ускорителя — стартовой ступени ускорительного комплекса ЦКП «СКИФ» (Сибирский кольцевой источник фотонов). В рамках стартовых испытаний пучок из источника электронов (электронной пушки) пролетел через всю структуру линейного ускорителя (25 м). Зафиксиров
16.12.2024 Россия импортозаместила синхрофазотрон

Импортозамещаем оборудование Российские ученые создали импортозамещающее оборудование для формирования пучка синхротронного излучения для «СКИФ», строящегося под Новосибирском. Об этом сообщили в пресс-службе установки. Со слов инженеров, специалисты сибирского отделения Российской академии наук из Конструкторско-технологического

16.09.2024 Создан первый отечественный рентгеновский детектор для строящегося российского синхротрона

Полупроводниковый детектор для СКИФ Первый координатный детектор на полупроводниках Gintos собрали и протестировали ученые Томского государственного университета (ТГУ) и Института ядерной физики (ИЯФ) СО РАН. Он будет устано
28.12.2023 Ученые ТПУ приступили к этапу изготовления станции «Микрофокус» для СКИФ

Томский политехнический университет совместно с партнерами завершил второй этап работ по созданию одной из станций Сибирского кольцевого источника фотонов (СКИФ) — станции «Микрофокус». До августа 2024 г. ученые будут работать над изготовлением системы, чтобы к концу 2024 г. завершить монтажные и пуско-наладочные работы в экспериментальном зале

05.06.2023 Выпущен антисанкционный ПК на редком отечественном процессоре и с российским Linux

Из России и для россиян Российская компания Mobile Inform Group (MIG) сообщила CNews о создании системного блока «Акинак» на базе отечественного процессора «Скиф», выпущенного зеленоградским НПЦ «Элвис» в 2021 г. Компьютер отличается от подавляющего большинства обычных системных блоков не только наличием «Скифа» вместо Intel Core или AMD Ryzen, но

16.09.2021 В гонке создателей планшетов на российском чипе «Скиф» наметился лидер с собственным радиозаводом

йским разработчиком и серийным производителей планшетов на отечественных мобильных ARM-процессорах «Скиф» может стать компания «Рикор», существенно обогнав при этом многочисленных конкурентов.

13.09.2021 В серию пошел первый российский чип для планшетов уровня iPad Air

«Скиф» добрался до разработчиков Как стало известно CNews, новые процессоры «Скиф» зеле
25.04.2017 Для отечественных нефтегазовых суперкомпьютеров будут задействованы «Эльбрусы» и PostgreSQL

«Эльбрусы» для «СКИФ-недра» Один из типов разрабатываемых вычислительных узлов в рамках российско-белорусской программы «СКИФ-недра» базируется на отечественных микропроцессорах «Эльбрус». Об этом расск
27.10.2014 Суперкомпьютерная программа «СКИФ-Недра» продлится все запланированные 4 года

сследования и разработка высокопроизводительных информационно-вычислительных технологий для увеличения и эффективного использования ресурсного потенциала углеводородного сырья Союзного государства» («СКИФ-Недра»). Принятие этой программы неоднократно откладывалось, поэтому представленный на рассмотрение российско-белорусских чиновников документ подразумевал, что «СКИФ-Недра» станут п
23.10.2014 Суперкомпьютерная программа «СКИФ-Недра» утверждена и запустится в 2015 году

сследования и разработка высокопроизводительных информационно-вычислительных технологий для увеличения и эффективного использования ресурсного потенциала углеводородного сырья Союзного государства» («СКИФ-Недра»). Программа предусматривает разработку специализированного ПО, а также создание опытных образцов суперкомпьютеров «СКИФ-Гео» в двух базовых конфигурациях. Первая из них стане
07.10.2014 Россия и Белоруссия готовятся запустить новую суперкомпьютерную программу

Процесс запуска суперкомпьютерной программы «СКИФ-Недра» Союзного государства (СГ) России и Белоруссии предельно близок к своему завершению. Проект программы был одобрен распоряжением Правительства РФ от 30 августа 2014 г. за подписью пре
16.10.2012 Россия выделит полмиллиарда рублей на суперкомпьютеры для нефтяников

Концепция научно технической программы «СКИФ-Недра» Союзного государства России и Белоруссии прошла согласование во всех требуемых российский ведомствах, включая Минэкономразвития, Минфин, Минобрнауки и Минприроды, рассказал CNews ис
25.03.2011 В России будут производить суперкомпьютерные компоненты для Европы

Челябинский Южно-уральский государственный университет (ЮУрГУ) и поставщик суперкомпьютеров РСК СКИФ создали совместное предприятие «Эйч-Пи-Си Импульс» (от англ. HPC Impulse) по производству компонентов для высокопроизводительных вычислительных систем. Университету принадлежит 34% уставно
02.12.2010 Новую суперкомпьютерную программу России и Белоруссии оценили в 3 млрд рублей

В этом году истекает срок действия суперкомпьютерной программы СКИФ-ГРИД (2007-2010 гг.) Союзного государства России и Белоруссии. Как рассказал CNews Сергей Абрамов, директор Института программных систем им. А.К. Айламазяна РАН (ИПС РАН) и научный руковод
28.10.2010 Производительность суперкомпьютера «СКИФ-Аврора ЮУрГУ» вырастет более чем в 4 раза до 104 Тфлопс

Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ) и компания «РСК Скиф», разработчик и интегратор суперкомпьютерных решений нового поколения на базе архитектур корпорации Intel и жидкостного охлаждения, заключили новый контракт на модернизацию и расширение су
15.10.2010 «Т-Платформы» забрала контракт на 100 млн руб. по модернизации и дооборудованию суперкомпьютера СКИФ Cyberia для ТГУ

Томский государственный университет (ТГУ) подвёл итоги открытого аукциона на модернизацию и дооборудование суперкомпьютера СКИФ Cyberia, состоявшегося 11 октября на электронной торговой площадке «Сбербанк-АСТ». В соответствии с протоколом, в аукционе на право заключить государственный контракт на модернизацию и доо
04.10.2010 Русские вслед за IBM решили охлаждать суперкомпьютеры горячей водой

Специалисты компании РСК СКИФ и Института программных систем РАН (ИПС РАН) разработали систему охлаждения на горячей воде для своей суперкомпьютерной платформы «СКИФ-Аврора». Работающий образец платформы на тако
02.07.2010 В России запущен первый в мире бесшумный суперкомпьютер

Суперкомпьютер на жидкостном охлаждении «СКИФ-Аврора ЮУрГУ» установлен в Южно-Уральском государственном университете (ЮУрГУ) в Челябинске. Пиковая производительность машины составляет 24 Тфлопс (триллионов операций в секунду), реальна
14.04.2010 Суперкомпьютеры оказались вне закона

а (ФАС) установила факт нарушения антимонопольного законодательства Институтом программных систем Российской академии наук (ИПС РАН) при проведении торгов на создание опытного образца суперкомпьютера СКИФ ряда 4, а также на поставку для него спецоборудования. Дело по признакам нарушения антимонопольного законодательства в отношении ИПС РАН было возбуждено в декабре 2009 г. Поводом к этому с
14.04.2010 ФАС признала создателей суперкомпьютеров «Скиф» нарушившими закон о конкуренции

17 закона о защите конкуренции (запрет на ограничивающие конкуренцию действия при проведении торгов). Об этом говорится в сообщении ФАС. Напомним, что дело в отношении разработчиков суперкомпьютеров «Скиф» ФАС России возбудила еще в декабре 2009 г., заподозрив их в нарушении закона при проведении тендеров. Как сообщается, ФАС России выявила нарушение при проведении торгов на создание опытно
05.04.2010 «РСК Скиф» готов к выпуску суперкомпьютеров с производительностью свыше 40 терафлопс на стойку

Компания «РСК Скиф», российский разработчик и интегратор суперкомпьютерных решений, и Институт программных систем (ИПС) имени А.К. Айламазяна РАН представили вычислительный модуль на базе нового 6-ядерного п
16.12.2009 Разработчики суперкомпьютеров в России начали войну. Артиллерия – чиновники

Федеральная антимонопольная служба посчитала, что тендеры на создание опытного образца суперкомпьютера СКИФ 4 ряда и поставку оборудования для него были проведены с нарушением п.4 ч.1 ст. 17 Федерального закона 135-ФЗ «О защите конкуренции». Проводил тендер Институт программных систем (ИПС) Росс
16.12.2009 ФАС: создатели суперкомпьютеров СКИФ нарушили закон о конкуренции

сии возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении Института программных систем (ИПС) РАН в связи с нарушением проведения торгов на создание опытного образца суперкомпьютера СКИФ ряда 4, а также на поставку спецоборудования для него. В ходе рассмотрения документов, представленных сторонами, выяснилось, что сотрудники заказчика указанных конкурсов (ИПС РАН) одноврем
18.09.2009 Поправка к сообщению CNews от 04.03.2009

Сергей Абрамов, научный руководитель от России суперкомпьютерных программ «Скиф» и «Скиф-Грид» Союзного государства, и Вадим Заднепровский, генеральный директор «РСК Скиф», обратились в редакцию CNews с пояснением неточностей, изложенных в статье «На рус
22.12.2008 Белорусско-российский суперкомпьютер "СКИФ" готов к массовому производству

Как сообщает агентство БЕЛТА, суперкомпьютер "СКИФ", созданный белорусскими и российскими учеными по соответствующей программе Союзного государства, готов к массовому производству. Об этом было заявлено 18 декабря по итогам прошедших в Нау
18.12.2008 Российский петафлопсник обещают через год

са (1015 операций с плавающей запятой в секунду). Об этом сегодня рассказал Сергей Абрамов, директор Института программных систем РАН и научный руководитель от России российско-белорусской программы «Скиф-Грид». По его словам, сейчас «разработаны все конструкции 4 семейства суперкомпьютеров “Скиф”», способного преодолеть петафлопсный барьер, а на весну 2009 г. намечен выпуск опытных

11.04.2008 Во Владимирском госуниверситете начал работать суперкомпьютер

Компания «Т-Платформы», Владимирский Государственный Университет, Институт Программных Систем РАН и корпорация Intel объявили об открытии в университете суперкомпьютера семейства «Скиф» на базе 128 четырехъядерных процессоров Intel Xeon серии 5345. Пиковая производительность «Скиф Мономаха» составила 4,7 терафлоп, что позволило ему занять 12 место в рейтинге Top50
21.03.2008 Завершено строительство суперкомпьютера "СКИФ МГУ"

Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, Институт программных систем РАН и компания "Т-Платформы" объявили о завершении строительства суперкомпьютера "СКИФ МГУ". Пиковая производительность самого мощного в России, СНГ и Восточной Европе суперкомпьютера "СКИФ МГУ", построенного на базе 625 blade-серверов производства "Т-Платформы" с 125
20.03.2008 Самый мощный суперкомпьютер Восточной Европы создан россиянами

МГУ им. Ломоносова, Институт программных систем (ИПС) РАН и компания «Т-Платформы» официально объявили о завершении строительства суперкомпьютера «СКИФ МГУ». Система на базе 625 blade-серверов производства «Т-Платформы» с 1250 четырехъядерными процессорами Intel Xeon E5472, по информации создателей, на момент анонса была самой мощной не т
12.12.2007 Суперкомпьютерный центр МГУ станет самым мощным в России

тут программных систем РАН, компания «Т-Платформы», Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова и корпорация Intel объявили о начале строительства нового суперкомпьютерного комплекса «Скиф» для МГУ. В марте 2008 г. суперкомпьютерный парк Научно-исследовательского вычислительного центра МГУ пополнит кластер пиковой производительностью 60 терафлоп на базе 1250 четырехъядерных

26.09.2007 Суперкомпьютеры: новая программа для отечественных вузов

Институт программных систем РАН (ИПС РАН), Научно-исследовательский центр МГУ им. М. В. Ломоносова (НИВЦ МГУ), корпорация Intel и компания «Т-Платформы» объявляют о начале реализации программы «СКИФ Университеты». Программа призвана создать выгодные условия для оснащения вузов России и Беларуси суперкомпьютерами «СКИФ» на базе новейших процессоров Intel и объединить такие вычис
30.07.2007 Российские супер-ЭВМ не сдаются

ей редакции рейтинга (июнь 2007 г.) переместился на 187 строчку. Строительство МВС-15000ВМ обошлось в 5 млн долл. В феврале этого года в Томском государственном университете заработал суперкомпьютер "СКИФ Cyberia", создатели которого уложились в 54 млн рублей (2 млн долл.) и 3 месяца работ. С пиковой производительностью 12 терафлоп он стал самым мощным в России и всей Восточной Европе. "
05.03.2007 «Парус» и «СКИФ Системс» договорились о сотрудничестве

«Корпорация Парус» и компания «СКИФ Системс» заключили соглашение о совместном создании и продвижении на рынок программного продукта «Персональная информационная система руководителя». Продукт представляет собой автоматизиро
16.02.2007 Суперкомпьютеры: Россия скоро в TOP10?

 прогнозам компании «Т-Платформы», занимавшейся строительством суперкомпьютерного центра для Томского госуниверситета (ТГУ), в следующей, июньской редакции мирового рейтинга суперкомпьютеров TOP500, «СКИФ Cyberia» займет положение в первой сотне. Кроме того, компьютер является одним из 15 самых производительных вычислительных центров в мировой системе образования. Пиковая производительность

Публикаций - 176, упоминаний - 187

Элвис НПЦ и организации, системы, технологии, персоны:

Т-Платформы - T-Platforms 412 46
Intel Corporation 12811 41
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 308 39
IBM - International Business Machines Corp 9699 24
РАН МСЦ - Межведомственный суперкомпьютерный центр Российской Академии Наук 117 20
AMD - Advanced Micro Devices 4641 18
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 18
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 17
РСК ГК - СКИФ 24 16
HP Inc. 5883 16
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 417 16
Ростелеком 10948 13
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 484 11
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 10
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - НИИ Масштаб - Научно-исследовательский институт 139 10
ЭЛАС НПО 18 9
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 8
Росатом - РУКИТ - БайтЭрг 77 8
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 7
ИКС 538 7
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 783 7
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 7
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 514 7
Qtech - Кьютэк 211 7
СНГС НПО - Союзнефтегазсервис Научно-Производственное Объединение 16 7
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - НИИ Масштаб - СмартЭкоСистема 15 7
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 6
HP - Hewlett-Packard 3662 6
ICL ГК - ICL Group 481 6
ИКС - Бюро 1440 - Bureau 1440 - МегаФон 1440 82 6
SKEEF Systems - СКИФ Системс 10 5
МегаФон 10742 5
Microsoft Corporation 25775 5
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1351 5
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 5
Jolla - Sailfish Holding 85 5
Мобайл Информ - Mobile Inform Group - MIG - Адванст Мобилити Солюшинз 104 5
SpaceX - Space Exploration Technologies 287 5
Элвис-НеоТек 56 5
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 419 4
Наукоград - технопарк 156 6
БелАЗ - BelAZ - Белорусский автомобильный завод 70 6
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 5
ММЗ УКХ - Минский моторный завод 8 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 5
Автокомпоненты - БЗА - Борисовский завод агрегатов 5 4
Белкард - Гродненский завод карданных валов 4 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 4
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 3
Газпром ПАО 1493 3
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы - ОМО им. П.И. Баранова - Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова 137 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 3
Сургутнефтегаз - СНГ 288 3
БЭСК - Башкирская электросетевая компания - Башкирэнерго 32 2
Спасские Ворота СГ - Межрегионгарант 14 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 2
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи - Евтелсат Нетворкс 201 2
РЖД - Российские железные дороги 2096 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 2
Связной ГК 1401 2
Ингосстрах СПАО 478 2
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 328 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 2
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 263 2
Возрождение - Коммерческий банк 359 2
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 391 2
Ростелеком - КоммИТ Кэпитал - венчурный фонд  29 2
Верный - торговая сеть 326 2
ЭлКомИмпорт 3 2
КРУ - Кузбассразрезуголь 13 2
РЖД ОЖД - Октябрьская железная дорога - Николаевская железная дорога 65 1
Балт-Аудит-Эксперт - Балтаудитэксперт/Консалтинг 5 1
БФА - Балтийское Финансовое агентство УК 5 1
Минобороны РФ - ГНИИИ АиКМ - Государственный научно-исследовательский испытательный институт авиационной и космической медицины 4 1
КБСМ ФГУП - Конструкторское бюро специального машиностроения 3 1
Дисплей КБ - Белорусское конструкторское бюро 2 1
Радар КБ - Белорусское конструкторское бюро 1 1
Северсталь ПАО - Северсталь метиз - ЧСПЗ - Череповецкий сталепрокатный завод - ВолгоМетиз - Волгоградский завод - Северсталь Стальные конструкции 28 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 23
Союзное государство России и Белоруссии 56 17
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 14
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 14
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 12
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 9
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 8
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 7
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 5
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 5
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 4
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 3
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 155 3
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 197 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 3
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 3
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 225 3
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 197 3
Минпромнауки РФ - Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации 2000-2004 годы 120 2
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 215 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 2
Минобрнауки РФ - Роснаука - ФАНИ - Федеральное агентство по науке и инновациям 69 2
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - Гидрометцентр России - Гидрометеорологический научно-исследовательский центр Российской Федерации 30 2
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 301 2
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
Федеральное казначейство России 1949 2
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 2
U.S. Department of Defense - U.S. Army - Вооружённые силы США 103 1
Франция - Правительство Франции - Gouvernement Français - Президент Франции - Président de la République Française 105 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 3
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 51 1
АвтоГрузЭкс - Ассоциация автомобильных грузоперевозчиков и экспедиторов 1 1
НОСПС - Национальный общественный суперкомпьютерный профессиональный союз - Суперкомпьютерный союз 2 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 80 1
Академии военных наук - Межрегиональная общественная организация 9 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 62 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 75
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1841 57
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 57
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 611 33
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8776 31
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 28
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 26
LINPACK - HPLinpack - Тесты производительности измерения вычислительной производительности компьютеров при обработке чисел с плавающей запятой 150 26
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 25
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 24
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 23
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 21
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 21
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 17
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 17
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 16
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 16
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 16
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 15
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4394 15
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3055 14
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 13
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 13
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1258 13
InfiniBand Trade Association - InfiniBand - IB - Высокоскоростная коммутируемая компьютерная сеть 255 12
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 12
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 11
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 11
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 11
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3713 10
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 10
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 10
Электроника - SoC - System on Chip - Система на кристалле, чипе - Технология мобильных систем на кристалле 672 10
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 9
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1693 9
Grid Computing - GRID-технологии - Грид-вычисления - Грид-технологии - Распределённые вычисления 125 9
ARM64 - AArch64 - Архитектура процессора 608 9
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1946 9
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6470 8
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 8
Союзное государство России и Белоруссии - СКИФ Суперкомпьютерная Программа - СКИФ-ГРИД, СКИФ-СОЮЗ - СуперКомпьютерная Инициатива Феникс 48 40
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 23
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 21
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 19
РАН СО - СКИФ ЦКП - Сибирский кольцевой источник фотонов - Центр коллективного пользования 19 16
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 16
Элвис НПЦ - Multicore - Мультикор - ELcore - цифровой сигнальный двухъядерный процессор 59 15
Союзное государство России и Белоруссии - СКИФ Аврора 19 11
Intel x86 - архитектура процессора 2151 10
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 10
Союзное государство России и Белоруссии - СКИФ Cyberia 15 9
Linux OS 11533 9
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - НИИ Масштаб - СмартЭкоСистема - Ayya T1 трастфон 24 8
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 8
Google Android 15243 7
MediaTek MT - MediaTek Helio - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 433 7
Космическая связь - Экспресс-РВ - Система спутников на высокоэллиптических орбитах 36 7
МГУ Ломоносов - суперкомпьютер - Ломоносов - Чебышев - МГУ 270 62 7
AMD Opteron - SledgeHammer (K8) 405 7
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 7
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 658 6
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 6
Baikal Electronics - Байкал-M - Baikal-M - микропроцессор для рабочих станций BE-M 254 6
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 289 5
SpaceX Starlink - спутниковая сеть 116 5
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 5
Т-Платформы - T-Blade 30 4
Imagination Technologies - PowerVR - серия видеокарт 220 4
Роскосмос - Гонец Спутниковая система - Российская многофункциональная система персональной спутниковой связи - МСПСС 63 4
Google Android 11 - Android Red Velvet Cake 227 4
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 210 4
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 524 4
Intel Xeon E 197 4
Microsoft Windows 2000 8678 4
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 3
QLogic InfiniPath 3 3
Myricom - Myrinet 13 3
Т-Платформы - T-Platforms ReadyStorage ActiveScale Cluster 5 3
Мобайл Информ - Акинак ПК 3 3
Kaspersky OS 156 3
Абрамов Сергей 76 29
Опанасенко Всеволод 139 14
Петричкович Ярослав 30 11
Бородин Павел 14 5
Воеводин Владимир 19 5
Гоголев Алексей 8 5
Садовничий Виктор 64 4
Семилетов Антон 6 4
Заднепровский Вадим 5 4
Черный Михаил 6 4
Шадаев Максут 1210 4
Покровский Иван 136 4
Шмелев Алексей 24 4
Иванов Владислав 27 3
Лысенко Александр 11 3
Шперлинг Андрей 9 3
Мясникович Михаил 10 3
Майер Георгий 3 3
Лилитко Евгений 4 3
Путин Владимир 3454 3
Березкин Григорий 42 3
Пехтерев Сергей 56 3
Комаров Александр 24 3
Маргарян Армен 6 2
Лакеев Вадим 3 2
Чуракова Елена 11 2
Пастухов Александр 6 2
Шестаков Владимир 4 2
Соколинский Леонид 5 2
Скляревский Владимир 2 2
Ревин Константин 4 2
Ерошок Иван 4 2
Тихонравов Александр 4 2
Сосенков Дмитрий 2 2
Осеевский Михаил 350 2
Чернышенко Дмитрий 581 2
Смирнов Алексей 269 2
Иванов Борис 64 2
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 2
Мантуров Денис 126 2
Россия - РФ - Российская федерация 166168 151
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 57
Беларусь - Белоруссия 6289 41
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 34
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 29
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 22
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 974 21
Китай - Тайвань 4245 17
Россия - СФО - Новосибирск 4876 13
Европа 24964 12
Земля - планета Солнечной системы 10865 10
Европа Восточная 3138 10
Беларусь - Минск 706 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 9
Япония 13807 8
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 8
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1707 8
Украина 7928 8
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 7
Германия - Федеративная Республика 13221 7
Италия - Итальянская Республика 4508 7
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 1035 7
Россия - СФО - Новосибирская область - Кольцово 86 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 5
Франция - Французская Республика 8177 5
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 5
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1778 5
Швеция - Королевство 3782 4
Россия - СФО - Томская область - Томск 1055 4
Россия - ПФО - Нижегородская область - Арзамасский район - Арзамас 147 4
Россия - Ярославская область - Переславль-Залесский 56 3
Индия - Bharat 5869 3
Америка - Американский регион 2206 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 3
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 3
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 909 3
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 907 3
Атлантический океан - Балтийское море - Варяжское море 119 2
Казахстан - Республика 6048 2
Азия - Азиатский регион 5920 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 80
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 78
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 36
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 25
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 17
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 17
Образование в России 2893 15
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 14
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 14
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 13
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 12
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 12
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 11
ЦКП - Центр коллективного пользования 54 11
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 10
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 9
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 9
Физика - Physics - область естествознания 2940 8
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 8
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 8
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2280 7
Информатика - computer science - informatique 1195 7
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 868 7
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 7
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 7
Федеральный закон 220-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 595 7
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3015 7
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 6
Энергетика - Energy - Energetically 5855 6
Финансовые показатели - Financial indicators 2893 6
Метрология - Нанометрология - Nanometrology - Нанометр 887 6
ЦКП - Центр коллективного проектирования 29 6
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1226 6
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 6
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1710 5
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 5
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 5
Кремний - Silicium - химический элемент 1776 5
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 5
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 18
Ведомости 1466 6
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 5
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 5
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 4
РИА Новости 1033 3
БелТА - Белорусское телеграфное агентство - Беларускае тэлеграфнае агенцтва 138 2
N+1 - Издание 188 2
Известия ИД 770 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 1
Forbes - Форбс 1002 1
TAdviser - Центр выбора технологий 468 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 1
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 550 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 128 1
Российская газета 290 1
CNews TV 747 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 143 12
IDC - International Data Corporation 4975 5
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 4
CNews ИТ-инфраструктура 28 1
Минстрой РФ - IQ городов - Умный город - Индекс цифровизации городского хозяйства 6 1
Gartner - Гартнер 3658 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
Рустелеком ТК 305 1
CNews Инновация года - награда 155 1
IDC Russia - IDC Россия 183 1
РАН - Российская академия наук 2122 52
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 102 46
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 34
МГУ - НИВЦ - Научно-исследовательский вычислительный центр Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 71 22
НАН Беларуси - Национальная академия наук Беларуси 59 13
ТГУ - Томский государственный университет 233 12
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 109 11
НАН Беларуси - ОИПИ - Объединённый институт проблем информатики Национальной академии наук Беларуси 16 8
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 243 6
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 185 6
РАН СО ИЯФ - Институт ядерной физики имени Г.И. Будкера Сибирского отделения Российской академии наук - BINP - Budker Institute of Nuclear Physics 35 5
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 61 5
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 4
СФУ - Сибирский федеральный университет 99 3
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 3
НГТУ НЭТИ - Новосибирский государственный технический университет - Новосибирский электротехнический институт 64 2
РАН ИПМ - Институт прикладной математики имени М.В. Келдыша РАН 45 2
РАН СО ИК - Институт катализа им. Г. К. Борескова 8 2
РАН ИФМ - Институт физики микроструктур РАН 11 2
РАН СО ИГМ - Институт геологии и минералогии имени В. С. Соболева 2 2
УГАТУ - Уфимский ГАТУ - Уфимский государственный авиационный технический университет 48 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 2
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 2
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 2
Квант ФГУП НИИ - Научно-исследовательский институт 30 2
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 55 2
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 2
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 201 2
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 246 2
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 149 2
ВятГУ - Вятский государственный университет - Политехнический институт - Кировский политехнический институт - ВятГГУ, ВГГУ, Вятский государственный гуманитарный университет - 37 2
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 126 1
МНИПи - Минский научно-исследовательский приборостроительный институт 1 1
Военная академия Республики Беларусь - ВАРБ 4 1
НАН Беларуси - Институт физики имени Б.И. Степанова Национальной Академии Наук 6 1
Газпром ВНИИГАЗ - Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий 18 1
ЮФУ ИТА - Инженерно-технологическая академия - Таганрогский технологический институт - Таганрогский радиотехнический институт имени В.Д. Калмыкова 20 1
БГУИР - Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники - Минский радиотехнический институт, МРТИ 22 1
ВлГУ - Владимирский Государственный Университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых - МИ ВлГУ - Муромский институт ВлГУ 14 1
РАН ИПХФ - Институт проблем химической физики Российской академии наук 10 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 4
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 3
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 2
ITU Telecom World - Всемирная конференция по развитию электросвязи Международного союза электросвязи (МСЭ) - ITU - World Radiocommunication Conference - Всемирная конференция радиосвязи (ВКР) 77 1
Венчурная ярмарка 25 1
День молодёжи - 27 июня 1087 1
MILEX - Минская оборонная выставка - Минский салон оборонной промышленности - Международная выставка вооружения и военной техники 6 1
ПаВТ - Параллельные вычислительные технологии 10 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 1
CNews FORUM Кейсы 313 1
CNews AWARDS - награда 571 1
РИФ - Российский Интернет Форум 109 1
Единый день голосования 143 1
Правительство РФ - Государственные премии 22 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще