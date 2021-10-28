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Элвис НПЦ
Скиф
мобильный процессор



28.10.2021 Начались продажи российского «смартфона для параноиков», разработанного под отечественный процессор. Цена 1
15.10.2021 Одна из ключевых проблем создателей «Эльбрусов», «Байкалов» и «Мультикоров» сохранится в 2022 году 1
16.09.2021 В гонке создателей планшетов на российском чипе «Скиф» наметился лидер с собственным радиозаводом 1
15.09.2021 В продажу выходит первый российский смартфон, разработанный под отечественный процессор 3
13.09.2021 В серию пошел первый российский чип для планшетов уровня iPad Air 1
02.04.2021 «Дочка» «Ростеха» разработала встраиваемое криптозащитное «железо» на новейших российских ARM-процессорах 4
27.07.2020 США обвинили Россию в испытаниях «убийцы спутников» 1
15.11.2017 Суперкомпьютер российской сборки перепрыгнул с 80 на 29 место в глобальном рейтинге Top500 1
14.07.2017 Бюджетная сфера г. Мегиона автоматизирована на базе «Парус – Бюджет 8» 1
23.10.2014 Суперкомпьютерная программа «СКИФ-Недра» утверждена и запустится в 2015 году 1
07.10.2014 Россия и Белоруссия готовятся запустить новую суперкомпьютерную программу 1
20.05.2014 В цехе «Северсталь-Метиз» внедрена система мониторинга транспортно-погрузочных средств на базе технологии RTLS 1
21.10.2011 МГУ вновь модернизирует суперкомпьютеры на 400 млн рублей 1
20.09.2011 IBM и HP захватили суперкомпьютерный рынок в России 1
30.06.2011 Ученые vs. «Т-Платформы»: Кому достанется суперкомпьютерная программа на 4 млрд рублей? 4
24.06.2011 «Газпром» думает о создании одного из мощнейших суперкомпьютеров на планете 1
22.06.2011 «Т-Платформы» сменили ключевых руководителей 1
02.12.2010 Новую суперкомпьютерную программу России и Белоруссии оценили в 3 млрд рублей 8
02.07.2010 В России запущен первый в мире бесшумный суперкомпьютер 1
14.04.2010 Суперкомпьютеры оказались вне закона 1
14.04.2010 ФАС признала создателей суперкомпьютеров «Скиф» нарушившими закон о конкуренции 2
08.04.2010 Ракетно-космическая отрасль России откажется от бумаги и перейдет на СПО 1
05.04.2010 «РСК Скиф» готов к выпуску суперкомпьютеров с производительностью свыше 40 терафлопс на стойку 2
16.12.2009 Разработчики суперкомпьютеров в России начали войну. Артиллерия – чиновники 1
16.12.2009 ФАС: создатели суперкомпьютеров СКИФ нарушили закон о конкуренции 1
18.09.2009 Поправка к сообщению CNews от 04.03.2009 2
04.03.2009 На русских суперкомпьютерах хотят заработать $500 млн 1
18.12.2008 Российский петафлопсник обещают через год 1
01.12.2008 Суперкомпьютер на базе Sun займется оптимизацией управления 1
27.10.2008 МГУ и IBM готовят альтернативу транзисторам 1
11.04.2008 Во Владимирском госуниверситете начал работать суперкомпьютер 1
20.03.2008 Самый мощный суперкомпьютер Восточной Европы создан россиянами 2
26.02.2008 Администрация Люберецкого муниципального района внедряет СЭД «Дело» 1
12.12.2007 Суперкомпьютерный центр МГУ станет самым мощным в России 1
05.12.2007 Крупнейшего строителя линий связи купили неизвестные 2
26.09.2007 Суперкомпьютеры: новая программа для отечественных вузов 4
30.07.2007 Российские супер-ЭВМ не сдаются 7
16.02.2007 Суперкомпьютеры: Россия скоро в TOP10? 1
16.02.2007 В ТГУ построен первый в России суперкомпьютерный центр мирового уровня 2
27.12.2006 Суперкомпьютеры России: профсоюз атакует "Т-платформы" 1

Публикаций - 62, упоминаний - 102

Элвис НПЦ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Т-Платформы 328 31
Intel Corporation 10386 18
IBM 8248 15
МСЦ РАН - Межведомственный суперкомпьютерный центр Российской Академии Наук 68 10
HP Inc. 4843 9
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 102 6
Ростех - Ростехнологии 2251 5
Ростех - НИИ Масштаб - Научно-исследовательский институт 86 5
AMD - Advanced Micro Devices 3373 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3680 4
HP - Hewlett-Packard 3333 4
Ростех - НИИ Масштаб - Смартэкосистема 5 3
БайтЭрг 27 3
Oracle Sun Microsystems 2063 3
ICL ГК 87 3
Diasoft - Диасофт 485 2
NEC 1570 2
MediaTek 328 2
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 225 2
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 240 2
Qualcomm Technologies 1473 2
Microsoft Corporation 20288 2
Ростех - Концерн Автоматика 407 2
АйТи 1056 1
Navitel - Навител Навигатор 257 1
AMT Group - АМТ-Груп 210 1
S-Terra CSP - С-Терра СиЭсПи 48 1
Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 458 1
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы - МТУ-Информ - Комстар - Телмос 1201 1
ALT Linux - Альт Линукс 144 1
Рустелеком ТК 255 1
Парус 346 1
Рикор Электроникс - Rikor Electronics 24 1
Nvidia Corp 2826 1
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 845 1
Открытые технологии 426 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1064 1
Рикор Геймс - Rikor Games 2 1
Рикор ИМТ 5 1
Samsung Electronics 8405 1
БелАЗ - Белорусский автомобильный завод 38 4
Союзнефтегазсервис НПО - СНГС Научно-Производственное Объединение 12 3
Газпром ПАО 705 2
Ингосстрах СПАО 269 2
Сургутнефтегаз - СНГ 158 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4653 1
ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 101 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1493 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 55 1
РТС - Фондовая биржа 316 1
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold 83 1
Schlumberger - Шлюмберже 58 1
Россети Ленэнерго 54 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 636 6
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1707 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1029 4
Ростех Росэлектроника НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники 30 3
Правительство РФ 2468 2
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 122 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 2174 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1869 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1259 2
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 116 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1067 2
МИД РФ - Министерство иностранных дел 267 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 833 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 824 1
U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 185 1
United States Space Force - U.S. Space Command - Космические силы США 2 1
Пентагон - Space Development Agency (SDA) - Агентство космического развития США - Агентство развития космического пространства при минобороны США 3 1
Госдепартамент США - Государственный департамент - United States Department of State 312 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 536 1
Пентагон - Министерство обороны США 786 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7156 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1405 1
Счётная палата РФ 543 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1808 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1896 1
Доверенная платформа - Ассоциации разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности 5 1
LINPACK - Тесты производительности измерения вычислительной производительности компьютеров при обработке чисел с плавающей запятой 119 19
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 274 12
InfiniBand - IB - Высокоскоростная коммутируемая компьютерная сеть 199 6
HPC - High Performance Computing - Суперкомпьютер 355 5
ARM64 - Архитектура процессора 1160 4
Gigabit Ethernet 802 4
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3063 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 11487 4
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 419 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2830 3
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3185 2
PPC - PowerPC - микропроцессорная RISC-архитектура 207 2
HEVC - High Efficiency Video Coding - H265 - Высокоэффективное кодирование видеоизображений 94 2
USB Type-C - USB-C 914 2
ARM - Advanced RISC Machine 231 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 765 1
TDD - Test-driven development - Разработка через тестирование 83 1
RTLS - Real-time Locating System - Технология позиционирования в режиме реального времени 10 1
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1768 1
SBC - Session Border Controller - пограничные контроллеры сессий 160 1
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 657 1
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 137 1
ARMv8 - Архитектура процессора 62 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 889 1
3G - Стандарт мобильной связи 4903 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1858 1
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 933 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 414 1
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах 707 1
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный процессор - Центральное процессорное устройство 174 1
Smartphone - Смартфон 818 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2312 1
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 4324 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1898 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1403 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4044 1
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1049 13
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 508 4
AMD Opteron - Sledgehammer (K8) 371 4
Intel x86 - архитектура процессора 1231 4
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 334 4
Элвис НПЦ - Multicore - Мультикор - ELcore - Процессор 39 3
MediaTek Helio P - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 83 3
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 340 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 240 3
Intel Itanium 573 2
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 395 2
Microsoft Windows 10 9806 2
Google Android 10809 2
Linux OS 6990 2
C/C++ - Язык программирования 35 1
MobilityLab WorksPad 36 1
IBM Blue Gene - суперкомпьютер 47 1
Ломоносов-2 Суперкомпьютер 23 1
Ростех - НИИ Масштаб Кронос 18 1
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 131 1
Baikal Electronics - Байкал-M - Микропроцессор BE-M 70 1
Intel Pentium III 624 1
Trialink Ronet 3 1
AMD AMD64 71 1
Sunway TaihuLight 15 1
Jureca - Суперкомпьютер 7 1
Intel SSD 23 1
СПбПУ Политехник РСК Торнадо - Политехнический СКЦ - Суперкомпьютерный центр 8 1
ЭОС Дело СЭД 755 1
Galileo - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 190 1
Apple iPad Air - Серия планшетов 194 1
Apple MacBook - серия ноутбуков 765 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 295 1
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1464 1
ANSI Fortran 46 1
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 172 1
VK - Mail.ru Одноклассники 945 1
Intel Core - Семейство процессоров 923 1
Oracle - Sun Microsystems Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 876 1
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 221 1
Абрамов Сергей 66 17
Опанасенко Всеволод 111 11
Смирнов Алексей 155 2
Медведев Дмитрий 1477 2
Устинов Алексей 4 1
Шмелев Алексей 20 1
Кожевников Михаил 21 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 326 1
Саенко Денис 3 1
Шабанов Борис 7 1
Гусев Игорь 10 1
Фрадков Михаил 118 1
Митрофанов Андрей 8 1
Комков Алексей 13 1
Московский Александр 3 1
Иванов Борис 51 1
Бегтин Иван 48 1
Россия - Российская федерация - РФ 76303 42
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 11695 33
Беларусь - Белоруссия 2935 17
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 25115 11
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 28292 9
Европа Восточная 2685 7
Беларусь - Минск 490 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 9365 5
Япония 6703 5
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1359 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11070 4
Россия - СФО - Новосибирск 2783 3
Россия - СФО - Алтайский край - Бийск 63 2
Россия - СФО - Томская область - Томск 590 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1355 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 944 2
Америка 906 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 10551 1
Германия - Федеративная Республика 6767 1
Марс - "красная" планета Солнечной системы 328 1
Армения - Ереван 124 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Арзамас 62 1
СССР - Ленинград 99 1
Китай - Гуандун - Гуанчжоу 66 1
Северная Корея - КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика 320 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Таганрог 132 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1684 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 956 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Саров 123 1
Индия - Республика 3430 1
Европа Западная 1190 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 475 1
Швейцария - Цюрих 172 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 786 1
Иран - Исламская Республика Иран 578 1
Россия - СФО - Томская область 527 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1042 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1073 1
Россия - ПФО - Казань 1820 1
Россия - Сибирь 1209 1
Образование в России 529 3
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1088 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 604 2
ОКР - Опытно-конструкторские работы 79 2
Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции - Об оценочной деятельности в Российской Федерации 167 2
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона 139 1
ФЦП Федеральная космическая программа России - Федеральная целевая программа 54 1
NDS - National Defense Strategy USA - Стратегия национальной безопасности США 2 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 7888 1
РИА Новости 703 1
N+1 - Издание 110 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 691 1
Nikkei - Издание 246 1
Известия ИД 188 1
Российская газета 135 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 108 8
IDC - International Data Corporation 4390 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2499 1
Gartner 3050 1
IDC Russia - IDC Россия 139 1
ИПС РАН - Институт программных систем им. А. К. Айламазяна Российской академии наук 45 17
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 873 16
РАН - Российская академия наук 586 13
ТГУ - Томский государственный университет 80 7
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 70 4
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 138 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 309 1
ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 91 1
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 32 1
Сириус - Образовательный центр 102 1
ЭЛАС НПО 6 1
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