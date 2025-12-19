Магистрант НГУ разработала программное обеспечение рентгеновского детектора и системы синхронизации для станции СКИФ нической информатики Физического факультета Новосибирского государственного университета Мария Ярцева. Данные устройства будут установлены на одной из станций Сибирского кольцевого источника фотонов (СКИФ). Об этом CNews сообщили представители НГУ. Свои работы она проводила в составе научного коллектива лаборатории Института ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН, который специализируется н

Студент НГУ разработал программное обеспечение для настройки ускорителя СКИФ овосибирского государственного университета Владиславом Родякиным, стало важной частью системы управления одного из самых масштабных научных проектов России — Сибирского кольцевого источника фотонов (СКИФ). Сегодня этот софт уже используется в работе уникального ускорительного комплекса, строящегося в наукограде Кольцово. Об этом CNews сообщили представители НГУ. Как известно, СКИФ —

«Умные» климатические комплексы для электроники систем накопительного кольца импортозаместили для СКИФ. Ранее оборудование планировалось приобрести у немецкой компании Schroff, что стало невозможным после введения санкций. Об этом CNews сообщили представители компании «Утилекс». Ускорительный комплекс СКИФ состоит из множества сложных электрофизических устройств и систем, согласованное управление которыми требует применения самых передовых достижений в электронике и информационных технология

В России создан «убийца» Raspberry Pi на отечественном процессоре. Внезапно это не «Байкал» и не «Эльбрус». Опрос Отечественное «кремниевое сердце» Российская компания «Элрон» разработала отечественный одноплатный компьютер ELTAY SC, в основу которого лег российский процессор «Скиф», пишет ТАСС. Над «Скифом» работает научно-производственный центр «Электронные вычислительно-информационные системы» (НПЦ «Элфис»), и он производится по техпроцессу 28 нм 15-летней давност

Первый этап строительства российского коллайдера завершен — линейный ускоритель запущен Линейный ускоритель служит отправной точкой работы всего комплекса ЦКП «СКИФ». Именно здесь формируются и ускоряются электроны, достигая энергии в 200 млн электронвольт. Далее они поступают в кольцевой бустерный синхротрон, где их энергия возрастает до 3 млрд элект

При строительстве синхротрона СКИФ под Новосибирском использовалась российская технология лазерного сканирования зданий Научно-исследовательский комплекс «Сибирский кольцевой источник фотонов» (СКИФ) в Новосибирской области стал одной из площадок для применения методики лазерного сканирования, разработанной российским строительным вузом - Московским государственным строительным универ

Состоялся запуск линейного ускорителя — стартовой ступени ускорительного комплекса ЦКП «СКИФ» В новосибирском наукограде Кольцово состоялся запуск линейного ускорителя — стартовой ступени ускорительного комплекса ЦКП «СКИФ» (Сибирский кольцевой источник фотонов). В рамках стартовых испытаний пучок из источника электронов (электронной пушки) пролетел через всю структуру линейного ускорителя (25 м). Зафиксиров

Россия импортозаместила синхрофазотрон Импортозамещаем оборудование Российские ученые создали импортозамещающее оборудование для формирования пучка синхротронного излучения для «СКИФ», строящегося под Новосибирском. Об этом сообщили в пресс-службе установки. Со слов инженеров, специалисты сибирского отделения Российской академии наук из Конструкторско-технологического

Создан первый отечественный рентгеновский детектор для строящегося российского синхротрона Полупроводниковый детектор для СКИФ Первый координатный детектор на полупроводниках Gintos собрали и протестировали ученые Томского государственного университета (ТГУ) и Института ядерной физики (ИЯФ) СО РАН. Он будет устано

Ученые ТПУ приступили к этапу изготовления станции «Микрофокус» для СКИФ Томский политехнический университет совместно с партнерами завершил второй этап работ по созданию одной из станций Сибирского кольцевого источника фотонов (СКИФ) — станции «Микрофокус». До августа 2024 г. ученые будут работать над изготовлением системы, чтобы к концу 2024 г. завершить монтажные и пуско-наладочные работы в экспериментальном зале

Выпущен антисанкционный ПК на редком отечественном процессоре и с российским Linux Из России и для россиян Российская компания Mobile Inform Group (MIG) сообщила CNews о создании системного блока «Акинак» на базе отечественного процессора «Скиф», выпущенного зеленоградским НПЦ «Элвис» в 2021 г. Компьютер отличается от подавляющего большинства обычных системных блоков не только наличием «Скифа» вместо Intel Core или AMD Ryzen, но

В гонке создателей планшетов на российском чипе «Скиф» наметился лидер с собственным радиозаводом йским разработчиком и серийным производителей планшетов на отечественных мобильных ARM-процессорах «Скиф» может стать компания «Рикор», существенно обогнав при этом многочисленных конкурентов.

В серию пошел первый российский чип для планшетов уровня iPad Air «Скиф» добрался до разработчиков Как стало известно CNews, новые процессоры «Скиф» зеле

Для отечественных нефтегазовых суперкомпьютеров будут задействованы «Эльбрусы» и PostgreSQL «Эльбрусы» для «СКИФ-недра» Один из типов разрабатываемых вычислительных узлов в рамках российско-белорусской программы «СКИФ-недра» базируется на отечественных микропроцессорах «Эльбрус». Об этом расск

Суперкомпьютерная программа «СКИФ-Недра» продлится все запланированные 4 года сследования и разработка высокопроизводительных информационно-вычислительных технологий для увеличения и эффективного использования ресурсного потенциала углеводородного сырья Союзного государства» («СКИФ-Недра»). Принятие этой программы неоднократно откладывалось, поэтому представленный на рассмотрение российско-белорусских чиновников документ подразумевал, что «СКИФ-Недра» станут п

Суперкомпьютерная программа «СКИФ-Недра» утверждена и запустится в 2015 году сследования и разработка высокопроизводительных информационно-вычислительных технологий для увеличения и эффективного использования ресурсного потенциала углеводородного сырья Союзного государства» («СКИФ-Недра»). Программа предусматривает разработку специализированного ПО, а также создание опытных образцов суперкомпьютеров «СКИФ-Гео» в двух базовых конфигурациях. Первая из них стане

Россия и Белоруссия готовятся запустить новую суперкомпьютерную программу Процесс запуска суперкомпьютерной программы «СКИФ-Недра» Союзного государства (СГ) России и Белоруссии предельно близок к своему завершению. Проект программы был одобрен распоряжением Правительства РФ от 30 августа 2014 г. за подписью пре

Россия выделит полмиллиарда рублей на суперкомпьютеры для нефтяников Концепция научно технической программы «СКИФ-Недра» Союзного государства России и Белоруссии прошла согласование во всех требуемых российский ведомствах, включая Минэкономразвития, Минфин, Минобрнауки и Минприроды, рассказал CNews ис

В России будут производить суперкомпьютерные компоненты для Европы Челябинский Южно-уральский государственный университет (ЮУрГУ) и поставщик суперкомпьютеров РСК СКИФ создали совместное предприятие «Эйч-Пи-Си Импульс» (от англ. HPC Impulse) по производству компонентов для высокопроизводительных вычислительных систем. Университету принадлежит 34% уставно

Новую суперкомпьютерную программу России и Белоруссии оценили в 3 млрд рублей В этом году истекает срок действия суперкомпьютерной программы СКИФ-ГРИД (2007-2010 гг.) Союзного государства России и Белоруссии. Как рассказал CNews Сергей Абрамов, директор Института программных систем им. А.К. Айламазяна РАН (ИПС РАН) и научный руковод

Производительность суперкомпьютера «СКИФ-Аврора ЮУрГУ» вырастет более чем в 4 раза до 104 Тфлопс Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ) и компания «РСК Скиф», разработчик и интегратор суперкомпьютерных решений нового поколения на базе архитектур корпорации Intel и жидкостного охлаждения, заключили новый контракт на модернизацию и расширение су

«Т-Платформы» забрала контракт на 100 млн руб. по модернизации и дооборудованию суперкомпьютера СКИФ Cyberia для ТГУ Томский государственный университет (ТГУ) подвёл итоги открытого аукциона на модернизацию и дооборудование суперкомпьютера СКИФ Cyberia, состоявшегося 11 октября на электронной торговой площадке «Сбербанк-АСТ». В соответствии с протоколом, в аукционе на право заключить государственный контракт на модернизацию и доо

Русские вслед за IBM решили охлаждать суперкомпьютеры горячей водой Специалисты компании РСК СКИФ и Института программных систем РАН (ИПС РАН) разработали систему охлаждения на горячей воде для своей суперкомпьютерной платформы «СКИФ-Аврора». Работающий образец платформы на тако

В России запущен первый в мире бесшумный суперкомпьютер Суперкомпьютер на жидкостном охлаждении «СКИФ-Аврора ЮУрГУ» установлен в Южно-Уральском государственном университете (ЮУрГУ) в Челябинске. Пиковая производительность машины составляет 24 Тфлопс (триллионов операций в секунду), реальна

Суперкомпьютеры оказались вне закона а (ФАС) установила факт нарушения антимонопольного законодательства Институтом программных систем Российской академии наук (ИПС РАН) при проведении торгов на создание опытного образца суперкомпьютера СКИФ ряда 4, а также на поставку для него спецоборудования. Дело по признакам нарушения антимонопольного законодательства в отношении ИПС РАН было возбуждено в декабре 2009 г. Поводом к этому с

ФАС признала создателей суперкомпьютеров «Скиф» нарушившими закон о конкуренции 17 закона о защите конкуренции (запрет на ограничивающие конкуренцию действия при проведении торгов). Об этом говорится в сообщении ФАС. Напомним, что дело в отношении разработчиков суперкомпьютеров «Скиф» ФАС России возбудила еще в декабре 2009 г., заподозрив их в нарушении закона при проведении тендеров. Как сообщается, ФАС России выявила нарушение при проведении торгов на создание опытно

«РСК Скиф» готов к выпуску суперкомпьютеров с производительностью свыше 40 терафлопс на стойку Компания «РСК Скиф», российский разработчик и интегратор суперкомпьютерных решений, и Институт программных систем (ИПС) имени А.К. Айламазяна РАН представили вычислительный модуль на базе нового 6-ядерного п

Разработчики суперкомпьютеров в России начали войну. Артиллерия – чиновники Федеральная антимонопольная служба посчитала, что тендеры на создание опытного образца суперкомпьютера СКИФ 4 ряда и поставку оборудования для него были проведены с нарушением п.4 ч.1 ст. 17 Федерального закона 135-ФЗ «О защите конкуренции». Проводил тендер Институт программных систем (ИПС) Росс

ФАС: создатели суперкомпьютеров СКИФ нарушили закон о конкуренции сии возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении Института программных систем (ИПС) РАН в связи с нарушением проведения торгов на создание опытного образца суперкомпьютера СКИФ ряда 4, а также на поставку спецоборудования для него. В ходе рассмотрения документов, представленных сторонами, выяснилось, что сотрудники заказчика указанных конкурсов (ИПС РАН) одноврем

Поправка к сообщению CNews от 04.03.2009 Сергей Абрамов, научный руководитель от России суперкомпьютерных программ «Скиф» и «Скиф-Грид» Союзного государства, и Вадим Заднепровский, генеральный директор «РСК Скиф», обратились в редакцию CNews с пояснением неточностей, изложенных в статье «На рус

Белорусско-российский суперкомпьютер "СКИФ" готов к массовому производству Как сообщает агентство БЕЛТА, суперкомпьютер "СКИФ", созданный белорусскими и российскими учеными по соответствующей программе Союзного государства, готов к массовому производству. Об этом было заявлено 18 декабря по итогам прошедших в Нау

Российский петафлопсник обещают через год са (1015 операций с плавающей запятой в секунду). Об этом сегодня рассказал Сергей Абрамов, директор Института программных систем РАН и научный руководитель от России российско-белорусской программы «Скиф-Грид». По его словам, сейчас «разработаны все конструкции 4 семейства суперкомпьютеров “Скиф”», способного преодолеть петафлопсный барьер, а на весну 2009 г. намечен выпуск опытных

Во Владимирском госуниверситете начал работать суперкомпьютер Компания «Т-Платформы», Владимирский Государственный Университет, Институт Программных Систем РАН и корпорация Intel объявили об открытии в университете суперкомпьютера семейства «Скиф» на базе 128 четырехъядерных процессоров Intel Xeon серии 5345. Пиковая производительность «Скиф Мономаха» составила 4,7 терафлоп, что позволило ему занять 12 место в рейтинге Top50

Завершено строительство суперкомпьютера "СКИФ МГУ" Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, Институт программных систем РАН и компания "Т-Платформы" объявили о завершении строительства суперкомпьютера "СКИФ МГУ". Пиковая производительность самого мощного в России, СНГ и Восточной Европе суперкомпьютера "СКИФ МГУ", построенного на базе 625 blade-серверов производства "Т-Платформы" с 125

Самый мощный суперкомпьютер Восточной Европы создан россиянами МГУ им. Ломоносова, Институт программных систем (ИПС) РАН и компания «Т-Платформы» официально объявили о завершении строительства суперкомпьютера «СКИФ МГУ». Система на базе 625 blade-серверов производства «Т-Платформы» с 1250 четырехъядерными процессорами Intel Xeon E5472, по информации создателей, на момент анонса была самой мощной не т

Суперкомпьютерный центр МГУ станет самым мощным в России тут программных систем РАН, компания «Т-Платформы», Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова и корпорация Intel объявили о начале строительства нового суперкомпьютерного комплекса «Скиф» для МГУ. В марте 2008 г. суперкомпьютерный парк Научно-исследовательского вычислительного центра МГУ пополнит кластер пиковой производительностью 60 терафлоп на базе 1250 четырехъядерных

Суперкомпьютеры: новая программа для отечественных вузов Институт программных систем РАН (ИПС РАН), Научно-исследовательский центр МГУ им. М. В. Ломоносова (НИВЦ МГУ), корпорация Intel и компания «Т-Платформы» объявляют о начале реализации программы «СКИФ Университеты». Программа призвана создать выгодные условия для оснащения вузов России и Беларуси суперкомпьютерами «СКИФ» на базе новейших процессоров Intel и объединить такие вычис

Российские супер-ЭВМ не сдаются ей редакции рейтинга (июнь 2007 г.) переместился на 187 строчку. Строительство МВС-15000ВМ обошлось в 5 млн долл. В феврале этого года в Томском государственном университете заработал суперкомпьютер "СКИФ Cyberia", создатели которого уложились в 54 млн рублей (2 млн долл.) и 3 месяца работ. С пиковой производительностью 12 терафлоп он стал самым мощным в России и всей Восточной Европе. "

«Парус» и «СКИФ Системс» договорились о сотрудничестве «Корпорация Парус» и компания «СКИФ Системс» заключили соглашение о совместном создании и продвижении на рынок программного продукта «Персональная информационная система руководителя». Продукт представляет собой автоматизиро