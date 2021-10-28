на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Элвис НПЦ
Скиф
мобильный процессор
Элвис НПЦ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Абрамов Сергей 66 17
|Опанасенко Всеволод 111 11
|Смирнов Алексей 155 2
|Медведев Дмитрий 1477 2
|Устинов Алексей 4 1
|Шмелев Алексей 20 1
|Кожевников Михаил 21 1
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 326 1
|Саенко Денис 3 1
|Шабанов Борис 7 1
|Гусев Игорь 10 1
|Фрадков Михаил 118 1
|Митрофанов Андрей 8 1
|Комков Алексей 13 1
|Московский Александр 3 1
|Иванов Борис 51 1
|Бегтин Иван 48 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 7888 1
|РИА Новости 703 1
|N+1 - Издание 110 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 691 1
|Nikkei - Издание 246 1
|Известия ИД 188 1
|Российская газета 135 1
|Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 108 8
|IDC - International Data Corporation 4390 2
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 2499 1
|Gartner 3050 1
|IDC Russia - IDC Россия 139 1
Ключевых фраз выявлено - 1084058, в очереди разбора - 981428.
Создано именных указателей - 48801.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru