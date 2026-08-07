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Семилетов Антон

СОБЫТИЯ


07.08.2026 В российском разработчике мобильных процессоров сменился гендиректор 1
05.06.2023 Выпущен антисанкционный ПК на редком отечественном процессоре и с российским Linux 1
28.04.2022 «Ростелеком» основал микроэлектронную компанию вместе с создателем российских процессоров «уровня чипов для iPad Air» 1
13.09.2021 В серию пошел первый российский чип для планшетов уровня iPad Air 2
29.04.2021 Программно-аппаратный комплекс Kaspersky Antidrone дополнен радиолокационной системой «ЕНОТ» 1

Публикаций - 6, упоминаний - 7

Семилетов Антон и организации, системы, технологии, персоны:

Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 308 6
Ростелеком 10948 2
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1351 2
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 2
Cadence Design Systems - cādence 71 1
Ростелеком ЦТ - Вестелком - ЭсАй Майкро 3 1
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 495 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 1
Восход ФГБУ НИИ 721 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 1
Qualcomm Technologies 1974 1
Intel Corporation 12811 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 783 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 1
Synopsys - Синопсис 47 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 417 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 484 1
ИВК - Информационная внедренческая компания 202 1
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - НИИ Масштаб - Научно-исследовательский институт 139 1
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 514 1
ICL ГК - ICL Group 481 1
Мобайл Информ - Mobile Inform Group - MIG - Адванст Мобилити Солюшинз 104 1
Росатом - РУКИТ - БайтЭрг 77 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Элвис-Плюс - Элвис+ 181 1
Элвис-НеоТек 56 1
Ростех - Азимут - Azimut JSC 86 1
Inform GmbH 65 1
ЭЛАС НПО 18 1
Ростелеком ЦТ - Вестелком - ВЕСтелком групп - Westelcom 46 1
ВЭБ.РФ - НМ-тех 56 1
Rohde&Schwarz - Роде и Шварц Рус 29 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 197 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 626 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 3
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Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 2
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Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8776 2
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 2
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Nettop - InterNET+deskTOP - Неттоп 187 1
РЛС - X-диапазон частот сантиметровых длин волн 8-12 ГГц, используемых в радиолокации, наземной и спутниковой радиосвязи 120 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 1
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Микрофон - Microphone 2808 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 1
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3713 1
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SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6265 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2881 1
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - M.2 NVMe SSD - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 908 1
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SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3783 1
Элвис НПЦ - Скиф - мобильный процессор 176 4
Imagination Technologies - PowerVR - серия видеокарт 220 2
Мобайл Информ - Акинак ПК 3 2
Linux OS 11533 2
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 2
Элвис НПЦ - Multicore - Мультикор - ELcore - цифровой сигнальный двухъядерный процессор 59 2
РКК Энергия - Мир - орбитальная станция 21 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 658 1
Apple iPad 4011 1
Новые облачные технологии - МойОфис 958 1
Microsoft Windows 16882 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 1
Intel Core - Семейство процессоров 1251 1
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 574 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 731 1
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 636 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 1
Apple iPad Air - Серия планшетов 265 1
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 524 1
Мобайл Информ - MIG S - MIG T - MIG LT - защищенный планшет 40 1
Samsung Galaxy Tab - серия планшетов 444 1
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 289 1
Microsoft Windows 10 Enterprise - Microsoft Windows 10 Корпоративная 24 1
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Европа 24964 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 1
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Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 2
Финансовые показатели - Financial indicators 2893 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1574 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 2
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1226 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1560 1
Кремний - Silicium - химический элемент 1776 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 1082 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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