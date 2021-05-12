Электроника - CPU - Central processing unit - Mobile processors - Мобильные процессоры

Разделы

12.05.2021 Intel представила новые мобильные процессоры Core 11 поколения

Intel представила мобильные процессоры Intel Core серии H 11 поколения (с кодовым названием Tiger Lake-H), в том числе флагманский Intel Core i9-11980HK — лучший процессор Intel для игровых ноутбуков. Intel Core
13.01.2021 AMD выпустила новые мобильные процессоры

AMD объявила о выпуске полного ассортимента мобильных процессоров AMD Ryzen 5000 серии, выводя на рынок ноутбуков высокоэффективную и чрезвычайно мощную архитектуру ядра Zen 3. Новые мобильные процессоры AMD Ryzen 5000 серии обеспечивают беспрецедентный уровень производительности и невероятное время работы от батареи для геймеров, создателей контента и профессионалов. Новые
24.09.2020 AMD выпускает первые мобильные процессоры для Chromebook на базе Zen-архитектуры

ьных процессоров AMD Ryzen и Athlon 3000 C-серии представляет первые в мире Chromebook на базе архитектуры Zen с системами от Acer, ASUS, HP и Lenovo, запланированными к запуску в IV квартале 2020 г. Мобильные процессоры AMD Ryzen 3000 C-серии предлагают на 212% лучшую производительность при многозадачности и создании контента по сравнению с предыдущим поколением AMD Chromebook. Благодаря в
08.05.2020 AMD представила мобильные процессоры Ryzen PRO 4000

AMD объявила о глобальной доступности процессоров с архитектурой x86 на базе техпроцесса 7 нм для коммерческих ноутбуков. Это мобильные процессоры серии AMD Ryzen PRO 4000 с максимальным числом ядер и потоков, используемые в ультратонких бизнес-ноутбуках. Надежные корпоративные решения от HP и Lenovo на базе мобильных
09.04.2019 AMD перевела свои мобильные процессоры на 12 нм. У Intel пока 14 нм

и не только Компания AMD анонсировала выпуск новых мобильных процессоров линейки AMD Ryzen Pro второго поколения, а также мобильных чипов начального уровня AMD Athlon Pro второго поколения. Все новые мобильные процессоры AMD оснащаются интегрированной графикой Radeon Vega. По сравнению с первым поколением Ryzen Pro и Athlon Pro, анонсированным в прошлом году, новые чипы сменили производстве
28.03.2002 Intel снизит цены на мобильные процессоры Pentium 4-M

Как ожидается, в мае корпорация Intel намерена значительно снизить цены на мобильные процессоры Pentium 4-M. Как сообщает тайваньский ежедневник DigiTimes, Intel сократит разницу в цене между процессорами P4 для ПК и мобильными P4-M с одинаковой тактовой частотой приб
23.05.2001 Intel представила свои новые мобильные процессоры

Корпорация Intel представила свои новые мобильные процессоры, разработанные специально для самых легких и компактных мобильных компьютеров и обеспечивающие в сегменте ультрапортативных систем самое экономное потребление энергии в соч
30.01.2001 Intel представила два новых процессора для мобильных ПК со сверхнизким уровнем энергопотребления

деятельности. В прошлом году мы стали первыми, представившими новую энергосберегающую технологию SpeedStep и процессор для ПК, потребляющий менее одного ватта. Сегодня этот рубеж снижен до полуватта. Мобильные процессоры Intel Pentium III - это первоклассное быстродействие, совместимость и оптимальный срок службы батарей для портативных ПК всех категорий". При разработке всех мобильных проц
04.11.1999 В портативных компьютерах Prosignia Notebook 150 фирмы Compaq теперь используются мобильные процессоры K6-2P

150 с новым процессором AMD K6-2P Mobile с тактовой частотой 475MHz или AMD K6-2P Mobile с тактовой частотой 433MHz. В результате Compaq стала первой фирмой, предложившей эти новые высокоэффективные мобильные процессоры AMD в портативном компьютере широкого использования. Компьютер отличается высокими показателями цена/качество. Модель Prosignia Notebook 150 с мобильным AMD K6 -2P с процес

Публикаций - 172, упоминаний - 173

