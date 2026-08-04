Индексная книга (каталог) CNews*
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Получите все материалы CNews по ключевому слову
Компьютеризация Computer power supply Блок питания компьютера встроенный источник электропитания компьютера
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
Публикаций - 646, упоминаний - 648
Компьютеризация и организации, системы, технологии, персоны:
|Сергеев Иван 74 13
|Малафеев Андрей 52 10
|Jobs Steve - Джобс Стив 1031 6
|Бровкин Дмитрий 55 6
|Upton Eben - Аптон Эбен 12 4
|Ксенин Алекс 311 4
|Клинаичев Андрей 33 4
|Борушевский Денис 37 4
|Фролов Павел 86 3
|Наумов Максим 100 3
|Ширшов Павел 76 3
|Блохнин Сергей 10 3
|Grunsfeld John - Грансфельд Джон 12 2
|Трусов Лев 3 2
|Linnehan Rick - Линеган Рик 4 2
|Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 2
|Семенов Александр 166 2
|Ефремов Сергей 18 2
|Медведев Дмитрий 1665 2
|Лебедев Артемий 110 2
|Семенова Олеся 2 2
|Лаптева Марина 114 2
|Газаров Артур 77 2
|Адров Дмитрий 34 2
|Беляев Дмитрий 32 2
|Потапкин Никита 14 2
|Федорчук Михаил 3 2
|Федосеев Юрий 4 1
|Шмакова Ирина 1 1
|Марин Юрий 4 1
|Панин Юрий 1 1
|Шостак Станислав 1 1
|Островская Анна 3 1
|Рыбакова Наталья 1 1
|Пономарева София 1 1
|Кондратьев Александр 3 1
|Raskin Jef - Раскин Джеф 2 1
|Торчинский Евгений 4 1
|Лабутина Жанна 1 1
|Kowalski Bartosz - Ковальский Бартош 1 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.