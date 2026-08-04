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Индексная книга (каталог) CNews*
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Компьютеризация Computer power supply Блок питания компьютера встроенный источник электропитания компьютера

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


04.08.2026 На российском рынке представлен настольный компьютер Acer Nitro N30-100 1
04.08.2026 Обзор монитора MSI PRO MAX 271PHW E14: практичность и визуальный комфорт 1
10.07.2026 Обзор Greenworks SV24532: доступный вертикальный пылесос для ежедневной уборки 1
18.06.2026 В России налажено гигантское производство плат для российских ТВ-приставок. Выпущены тысячи единиц 1
01.06.2026 9 полезных гаджетов в автомобиль для путешествия летом: выбор ZOOM 1
22.05.2026 KVADRA расширила линейку клиентских устройств мониторами M24 и M27 1
14.05.2026 На российском рынке представлен широкоформатный изогнутый QHD-монитор на VA-матрице Acer Nitro ED273US3 1
04.05.2026 Обзор HUAWEI MateBook GT 14: элегантный и мощный ноутбук с парящим дисплеем 1
24.04.2026 Matrix Audio представила новый музыкальный стример MS-1c 1
16.04.2026 Российский бренд Osio представил новую линейку моноблоков 1
11.03.2026 Богатство пришло, откуда не ждали. Panasonic озолотился на Blu-ray, потому что все остальные отказались их выпускать 1
16.02.2026 Обзор мини-ПК MSI Cubi NUC AI+ 2MG: компактное решение с ИИ-потенциалом 1
13.02.2026 Обзор проектора DIGMA DP-FHD800A: доступная магия большого изображения 1
10.11.2025 Обзор линейки UGREEN MagFlow: первые зарядные устройства с поддержкой стандарта Qi2 25W 1
10.11.2025 Обзор акустической системы Radiotehnika S-10NA: возрождение легенды в современном формате 1
29.10.2025 Обзор моноблока AOpen WA272: труженик цифрового мира 1
20.10.2025 Новый диспетчерский пульт «Линсис» серии LDP-64 для громкоговорящей связи на промышленных и транспортных объектах 1
07.10.2025 Гендиректор Acer: Совместные процессоры Intel и Nvidia это только лишняя головная боль для производителей ПК 1
23.09.2025 Новые блоки питания Adata XPG Pylon II 1
16.09.2025 Когда апгрейд во вред: 7 случаев, когда модернизация ПК — пустая трата денег 1
10.09.2025 «Амур» представляет серию офисных моноблоков «Тигр» на базе собственной материнской платы 1
10.09.2025 Как улучшить сигнал Wi-Fi-роутера: советы ZOOM 1
08.09.2025 Самые тонкие телевизоры-картины для установки на стену: выбор ZOOM 1
05.09.2025 Как собрать игровой ПК для школьника в 2025 году: советы ZOOM 1
27.08.2025 Обзор Acer Predator Helios 16: эффектный игровой ноутбук для виртуальных развлечений 1
20.08.2025 Любимый россиянами бренд ТВ выпустил «убийцу» электронных книг, гигантских смартфонов и карманных планшетов. Опрос 1
18.08.2025 В России создан первый отечественный блок питания для серверов. Запуск в серию до конца 2025 года 1
13.08.2025 Лучшие ПК для игр и учебы: выбор ZOOM 1
28.07.2025 Выпущен ультрадешевый смартфон Xiaomi Redmi Note с продвинутой камерой 1
18.07.2025 Обзор Acer PD163Q: уникальный, складной, двойной портативный монитор 1
11.07.2025 Комплексное решение для автоматизации на горнодобывающем предприятии от бренда EKF 1
08.07.2025 OnePlus выпустила дешевый смартфон с огромной батареей и внушительной памятью. Видео 1
23.06.2025 Когда розеток мало: лучшие универсальные зарядные устройства для нескольких гаджетов 1
17.06.2025 «Инферит» запустил в продажу ноутбук Inferit Compact-2 14" 1
10.06.2025 Россиянам доступны компактные мониторы Acer Nitro KG241YP, Nitro KG251QP с высокой частотой обновления 1
06.06.2025 Xiaomi выпустила дешевый планшет Redmi Pad 2 с большой батареей и экраном не хуже, чем у iPad Pro 1

Публикаций - 646, упоминаний - 648

Компьютеризация и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12811 109
Apple Inc 13154 71
Nvidia Corp 4002 64
Samsung Electronics 11064 62
Xiaomi - Сяоми 2231 54
Acer Group - Acer Inc 2776 48
AMD - Advanced Micro Devices 4641 47
Microsoft Corporation 25775 41
Sony 6739 34
HP Inc. 5883 31
LG Electronics 3735 28
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 28
Lenovo Group 2446 25
Qualcomm Technologies 1974 22
Dell EMC 5180 20
Huawei 4675 19
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 19
MediaTek - Ralink 595 16
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 584 14
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 14
Google LLC 12688 14
Yandex - Яндекс 9215 13
IBM - International Business Machines Corp 9699 13
Qisda BenQ Corp - ранее Acer Communications & Multimedia - Darfon, Daxon, AU Optronics 420 13
ViewSonic 325 12
Fujitsu 2105 10
Canon 1439 10
Digma 251 10
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 9
Dell Technologies - Dell Computer 2219 9
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 9
Toshiba Corporation 2980 9
Philips 2099 9
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 740 9
HP - Hewlett-Packard 3662 8
Gigabyte Technology - Gigabyte Communications 422 8
Realtek Semiconductor 66 8
Kingston Technology 218 7
Broadcom Inc - Avago Technologies 605 7
BBK Electronics Corp 332 7
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 12
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 9
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 8
Россети Ленэнерго 1699 8
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 285 8
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 7
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 4
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 4
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 4
TÜV Rheinland Group 181 4
Верный - торговая сеть 326 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 3
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 3
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 154 3
Совкомбанк Совесть 279 3
Porsche AG - Porsche Automobil Holding SE - Порше Руссланд - Porsche Russia - Porsche Center Moscow - PFS Russia 117 3
Русский Стиль 45 2
Почта России ПАО 2370 2
НСПК - Национальная система платежных карт 948 2
BMW Group 482 2
Tesla Motors 461 2
UPS 216 2
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 2
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 2
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 2
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 193 2
36,6 - аптечная сеть - Горздрав - Аптека-А.в.е-1 - Калина фарм 12 2
Студия Артемия Лебедева 101 2
Лента - Окей - О'Кей - РФБ-Ритейл - Гипермаркет 240 2
36,6 - аптечная сеть 96 2
Композит 99 2
NASA KSC - John Fitzgerald Kennedy Space Center - Космический центр Кеннеди 75 2
Геометрия НПО 165 2
Резонанс НПП 407 2
Kärcher - Karcher - Керхер 74 2
Стройпарк 5 1
Лента - Монетка - торговая сеть 69 1
Гиппо - FMCG-ритейлер 4 1
Samsonite - Самсонайт - Чемодан Про 16 1
Christie's - Кристис 17 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 66
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 14
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 4
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 75 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 3
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по Государственному Заказу Санкт-Петербурга 9 1
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 292 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 246 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 408 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 368 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 393 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 284 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 383 1
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 277 1
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 1
Правительство Пензенской области - Губернатор Пензенской области - органы государственной власти 44 1
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 217 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 240 1
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации - ГЦСиЗИ - Главный центр связи и защиты информации 44 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 274 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - УСД - Управления судебного департамента 230 1
U.S. CPSC - Consumer Product Safety Commission - Комиссия по безопасности потребительских товаров 37 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 24
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 13
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 10
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 7
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 4
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 46 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22571 288
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 283
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 249
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 243
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 229
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 203
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 175
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 174
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 173
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 172
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 170
Наушники - Headphones 4478 170
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 169
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 167
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 157
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6265 155
USB Type-C - USB-C - USB 3 2379 136
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16977 129
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3145 123
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 122
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 117
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 112
Контрастность 3042 109
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 108
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3783 105
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2529 103
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8775 100
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3055 94
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 93
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 92
DDR - Double data rate 3083 90
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2479 89
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4455 83
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2513 83
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3637 82
Микрофон - Microphone 2808 79
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3899 77
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4851 77
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2313 76
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 75
Microsoft Windows 16882 90
Google Android 15243 63
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 58
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 53
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 49
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 574 48
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1371 46
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 37
Linux OS 11533 36
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 35
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 32
Microsoft Windows 10 1938 31
Intel Core - Семейство процессоров 1251 31
AnTuTu Benchmark - AnTuTu Tester - программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 425 31
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 736 29
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 568 28
Apple MacBook - серия ноутбуков 1081 28
Geekbench - Мультиплатформерное приложение для бенчмаркинга (сравнения эффективности) 222 27
UL Solutions - Futuremark - 3DMark 299 24
MediaTek MT - MediaTek Helio - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 433 24
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 769 22
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 22
Apple iOS 8583 21
Intel Core i - Cерия процессоров 534 21
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 518 21
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1440 21
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 871 21
Nvidia GeForce RTX - Nvidia Titan RTX - Nvidia RTX Studio - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 468 20
Xiaomi MIUI - MI User Interface - Операционная система на Android 282 20
Intel Celeron - Серия процессоров 979 20
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 19
AMD Radeon FreeSync - AMD Freesync Premium Pro 332 19
Xiaomi Redmi Note - Серия смартфонов 313 19
Microsoft Windows 11 827 19
Microsoft Windows 2000 8678 18
UL Solutions - Futuremark - PCMark 197 18
Microsoft Windows 7 2007 17
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 636 17
Intel HD Graphics - графический процессор 233 17
Nvidia GeForce GTX 525 15
Сергеев Иван 74 13
Малафеев Андрей 52 10
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 6
Бровкин Дмитрий 55 6
Upton Eben - Аптон Эбен 12 4
Ксенин Алекс 311 4
Клинаичев Андрей 33 4
Борушевский Денис 37 4
Фролов Павел 86 3
Наумов Максим 100 3
Ширшов Павел 76 3
Блохнин Сергей 10 3
Grunsfeld John - Грансфельд Джон 12 2
Трусов Лев 3 2
Linnehan Rick - Линеган Рик 4 2
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 2
Семенов Александр 166 2
Ефремов Сергей 18 2
Медведев Дмитрий 1665 2
Лебедев Артемий 110 2
Семенова Олеся 2 2
Лаптева Марина 114 2
Газаров Артур 77 2
Адров Дмитрий 34 2
Беляев Дмитрий 32 2
Потапкин Никита 14 2
Федорчук Михаил 3 2
Федосеев Юрий 4 1
Шмакова Ирина 1 1
Марин Юрий 4 1
Панин Юрий 1 1
Шостак Станислав 1 1
Островская Анна 3 1
Рыбакова Наталья 1 1
Пономарева София 1 1
Кондратьев Александр 3 1
Raskin Jef - Раскин Джеф 2 1
Торчинский Евгений 4 1
Лабутина Жанна 1 1
Kowalski Bartosz - Ковальский Бартош 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 166164 297
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 80
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54745 70
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 49
Европа 24963 37
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 31
Япония 13807 27
Индия - Bharat 5869 21
Китай - Тайвань 4245 21
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 20
Южная Корея - Республика 7051 19
Германия - Федеративная Республика 13221 14
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13819 10
Азия - Азиатский регион 5920 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 8
Франция - Французская Республика 8177 8
Земля - планета Солнечной системы 10865 7
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 6
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3659 6
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 6
Италия - Итальянская Республика 4508 6
Солнечная система - Solar system 2569 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 5
Африка - Африканский регион 3640 5
Испания - Королевство 3839 5
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 392 5
Ближний Восток 3154 4
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 4
Беларусь - Белоруссия 6289 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 3
Швеция - Королевство 3781 3
Финляндия - Финляндская Республика 3697 3
Европа Восточная 3138 3
Америка - Американский регион 2206 3
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2606 3
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