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Merlion привезла в Россию корпуса Montech линеек Heritage и Heritage Pro

В качестве официального дистрибьютора Montech компания Merlion привезла в Россию стильные продукты этого тайваньского бренда – новые линейки компьютерных корпусов Heritage и Heritage Pro.

Montech – это качественные компьютерные комплектующие для геймеров и обычных пользователей, которые готовы найти для себя баланс между ценой и качеством. Помимо интересных решений и высокого качества продукции, бренд известен продуманностью деталей, важных для пользователей. Это достаточно молодой тайваньский бренд (создан в 2016 г.), но уже зарекомендовавший себя инновационными решениями в своем сегменте.

Корпуса Heritage сочетают в себе стиль и функциональность. В их дизайне используется эко-кожа для премиального внешнего вида.

Корпус бросает вызов ограничениям – в него могут быть установлены блок питания ATX, графический процессор 40 серии и 360-мм система жидкостного охлаждения «все в одном», включающая в себя радиатор, трубки, вентиляторы и помпу.

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Кожаный ремешок, которым оснащен корпус, – одновременно прочный и практичный. Он выдерживает нагрузку до 40 кг, позволяет с удобством переносить и перемещать системный блок, что идеально подходит для геймеров, создателей контента и любителей путешествовать.

Серия корпусов Heritage Pro оснащена тремя реверсивными вентиляторами и одним стандартным для превосходного охлаждения. Удобной «фишкой» в них является наличие держателя для наушников или гарнитуры.

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