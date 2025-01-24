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Telon Montech

Telon - Montech

Telon Co., Ltd. работает в тайваньской ИТ-индустрии. Компания MONTECH была создана в 2016 году производит решений в сфере игровых ПК. 


24.01.2025 Merlion привезла в Россию корпуса Montech линеек Heritage и Heritage Pro 1
12.11.2024 Merlion стала официальным дистрибьютором компьютерных комплектующих Montech в России 1
16.10.2000 Yipes Communications привлекла $139 млн. дополнительного финансирования в сентябре 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Telon и организации, системы, технологии, персоны:

Merlion - Мерлион 798 2
SAS Institute 971 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17073 2
Компьютеризация - Computer power supply - Блок питания компьютера - встроенный источник электропитания компьютера 587 1
Вентилятор - Fan 980 1
Desktop computer - Системный блок - системник 438 1
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2563 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3720 1
Наушники - Headphones 4008 1
Wireless headphones - Bluetooth Handsfree Profile - Bluetooth Headset - Bluetooth-наушники - Беспроводные наушники/гарнитура - Bluetooth-колонки 1562 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15891 1
Россия - РФ - Российская федерация 144407 2
Китай - Тайвань 3990 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14341 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3041 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6176 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16308 1
Инвестиции венчурные - Venture investments 2129 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1336777, в очереди разбора - 772356.
Создано именных указателей - 166763.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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