Китай - Тайвань

Тайваньский гамбит Лизы Су: AMD инвестирует $10 млрд в производство ИИ-чипов на Тайване, чтобы перегнать Nvidia и этом энергопотребление и эффективность», — сказали в AMD. Гонка за прибылью Огромные инвестиции в Тайвань, один из мировых центров полупроводниковой промышленности, должны принести AMD дополн

Студент почти на час остановил движение скоростных поездов, отправив по радио сигнал общей тревоги Взлом THSR На Тайване задержан подозреваемый во вмешательстве в работу национальной системы высокоскоростно

Крупнейший в мире производитель чипов TSMC сбросил акции ARM, заработав на них более $230 млн рале компания продала 850 тыс. акций компании по цене $119,49 за штуку, выручив $102 млн. Уже тогда тайваньский гигант отбил свои первоначальные инвестиции и даже остался в плюсе на $2 млн. Сог

Тайвань поднимает цены на любимые россиянами марки ПК на 30% Как с этим борются вендоры Аналитики констатируют, что ожидаемое повышение цен вынуждает участников тайваньского рынка действовать без промедления: и потребители, и дистрибьюторы заранее закупа

Из-за войны США в Иране мир на грани дефицита чипов. Главный на планете производитель микросхем в ближайшие дни останется без электричества угие страны – одни участвуют в столкновениях, другие становятся жертвами последствий, и среди них – Тайвань. Тайвань очень сильно зависит от Ближнего Востока – этот регион снабжает остро

TSMC спихивает на «дочку» производство древних чипов и плотно берется за сверхприбыльные передовые техпроцессы годняшний день VIS располагает пятью заводами, выпускающими пластины диаметром 200 мм на территории Тайваня и Сингапура. Суммарно на протяжении 2025 г. они выдавали около 286 тыс. пластин в мес

Тайвань наотрез отказывается отдавать США производство передовых чипов несмотря на угрозу 100-процентных пошлин ничего не имеют против наращивания присутствия местных чипмейкеров в США. Unsplash - Thomas Tucker Тайвань не согласен на сделку с США по производству чипов в соотношении 40% на 60% «Наша межд

Гигантский производитель памяти из США за копейки покупает совсем новый завод на Тайване. Построить его стоило в 5 раз дороже компании перейдет целиком вся площадка P5, расположенная на территории городка Тонглуо (уезд Мяоли, Тайвань). PSMC, в свою очередь, получит от Micron $1,8 млрд в денежной форме. Как отмечает Mi

Выдан ордер на арест гендиректора OnePlus - производителя знаменитых «убийц смартфонов-флагманов» тала независимым суббрендом в составе производителя электроники Oppo. Конкуренция в найме ИТ-шников Тайвань ввел законодательные ограничения на фоне конкуренции за ИТ-таланты. По словам прокуро

Крупнейший в мире производитель чипов TSMC второпях оснащает завод в США передовым оборудованием ценой падения прибыли почти до нуля TSMC в США ускоряется Новая площадка тайваньской TSMC на территории США, крупнейшего в мире контрактного производителя интегральны

Американский завод TSMC отправил в мусор тысячи кремниевых пластин. Виноваты перебои с электричеством ть чипы по топологии 3 нм. Необычное происшествие Для предприятий TSMC, расположенных на территории Тайваня, остановки производства в результате отключения подачи электроэнергии на площадки ком

Экс‑глава Intel: США нужны десятилетия, чтобы догнать Тайвань или Японию по производству полупроводников рождение полупроводниковой отрасли в Соединенных Штатах уйдут десятилетия, чтобы догнать Японию или Тайвань, пишет DigiTimes. Рассуждая о влиянии геополитики на технический прогресс, он выразил

Вышедшего на пенсию вице-президента TSMC заподозрили в краже самой передовой технологии в интересах Intel ями в причастности к утечке коммерческой тайны. Выпуск 2-нм микросхем за пределами страны компаниям Тайваня запрещен властями для «защиты собственных технологий» с осени 2024 г. После выхода на

В 100 раз рухнула прибыль американского завода TSMC - крупнейшего в мире производителя чипов орее запустить соответствующие производственные линии не только на заводах в Баошане (уезд Синьчжу, Тайвань) и Гаосюне (Тайвань), но и в Аризоне. TSMC в ответ на просьбы клиентов решила

Тайвань отвергает сделку по производству чипов в США несмотря на угрозы драконовских пошлин Неприемлемые условия Тайвань не согласится на сделку с Соединенными Штатами по производству половины всех полупров

TSMC превращают в санкционную дубину Тайваня. По нелепому поводу ограничен экспорт чипов в ЮАР Тайвань превращает TSMC в оружие Тайвань начал использовать торговлю интегральными микросхемами в качестве инструмента диплома

Американский завод крупнейшего в мире производителя чипов TSMC вышел на чистую прибыль. Японская площадка все еще убыточна ого производителя интегральных микросхем, второй квартал подряд показывает чистую прибыль. По сообщению Commercial Times, во II квартале 2025 г. аризонская площадка принесла компании 4,232 млрд новых тайваньских долларов (около $140 млн). Также TSMC впервые отчиталась об инвестиционном доходе в США на уровне 6,447 млрд новых тайваньских долларов ($210 млн), что, впрочем, составляет м

Крупнейший в мире производитель микросхем доводит сотрудников-американцев до увольнения, чтобы нанять китайских мигрантов MC со стороны истцов заключается в приоритетности решений кадровой службы компании, базирующейся на Тайване, по отношению к HR-команде североамериканского филиала. Тайваньские кадровики пересыл

Юная «полупроводниковая сверхдержава» внезапно на 3400% увеличила закупки передовых чипов, остро необходимых Китаю ила тайванские GPU Малайзия значительно увеличила импорт передовых графических процессоров (GPU) из Тайваня в 2025 г., пишет Tom’s Hardware. Согласно статистике, опубликованной Тайваньской внеш

Крупнейшему в мире производителю процессоров запретят строить передовые фабрики по всему миру кроме одной страны «Силиконовый щит» Правительство Тайваня усиливает «силиконовый щит» (silicon shield), ограничивая экспорт самых передовых тех

США остались без ноутбуков собственных компаний. Остановлены поставки Dell и HP из Тайваня. Acer, Asus и Lenovo взяли пример ть на паузу Крупнейшие производители ноутбуков остановили поставки своей продукции, произведенной в Тайване, на американский рынок, пишет тайваньское издание Commercial Times. В их числе – тайв

Трамп пообещал отобрать у Тайваня производство микросхем mp) заявил, что он намерен восстановить производство полупроводников в стране. Он сказал также, что Тайвань отобрал у Соединенных Штатов бизнес по производству микросхем, и что он хочет вернуть

Крупнейший в мире контрактный производитель чипов поднимает цены из-за пошлин США. Возможно подорожание техники глобального масштаба ю кремниевую пластину. Вышеупомянутая Apple, один из ключевых клиентов контрактного производителя с Тайваня и, вероятно, пользующийся скидками, платит около $18 тыс. за пластину, обработанную в

Тайваньские заводы TSMC остановились из-за мощного землетрясения tor Manufacturing Company (TSMC) и United Microelectronics Corporation (UMC) из-за землетрясения на Тайване частично остановил работу, чтобы эвакуировать персонал, пишет Bloomberg. Утром на

Завод TSMC в США не сможет выпускать самые передовые чипы. Виноваты бюрократия, нехватка специалистов и высокие цены этапа] реализацию уходит по меньшей мере в два раза больше времени, чем, если бы это происходило на Тайване», – посетовал Си-Си Вей. Вей также добавил, что приобретение химикатов в США обходитс

Южная Корея решила построить «убийцу» тайваньской TSMC с кого брать пример Профессор Университета Сонгюнгван Квон Сок-джун (Kwon Seok-jun) привел в пример Тайвань, который поддерживает баланс за счет таких компании, как UMC и PSMC, сосредоточенных

Китайские производители чипов душат тайваньских гигантскими скидками. Дальше будет только хуже Китай демпингует, Тайвань страдает Конкуренция за клиентов между китайскими и тайваньскими контрактными произво

Весь мир остался с носом. США, Китай и прочие страны не получат самого передового производства чипов из-за хитрого азиатского закона я, но все-таки можно Министр экономики Тайваня в рамках заседания Экономического комитета в Тайбэе (Тайвань) заявил: «Поскольку на Тайване действуют соответствующие правила для защиты собственн

Huawei переманивает сотрудников крупнейшего в мире производителя микросхем, предлагая беспрецедентные зарплаты. Так он борется с санкциями США нкурентами, в том числе и китайскими, как способ ускорить свои исследования и разработки. Но власти Тайваня, не желая делиться технологиями с другими странами, предпринимают различные усилия, ч

Взбунтовавшийся гольф-клуб не дает TSMC начать производство 2-нанометровых чипов -клуб препятствует расширению TSMC Промышленный парк Central Taiwan Science Park (CTSP) в Тайчжуне (Тайвань), резидентом которого является TSMC, крупнейший в мире контрактный производитель инте

Intel лишилась колоссальной скидки на производство процессоров из-за невежливых слов гендиректора в адрес TSMC мероприятии Brainstorm Tech summit глава Intel, обращаясь к потенциальным инвесторам, заявил, что «Тайвань не является стабильным местом». Несколькими днями ранее 27 военных летательных аппара

Крупнейший в мире производитель микросхем облажался. Попытка построить рабовладельческий строй в США провалена – американцы увольняются и не хотят работать день и ночь без выходных рекрасно осведомленных о своих правах, к азиатскому стилю управления компанией. Она направляет их в Тайвань, чтобы там они воочию увидели, как работают ее местные сотрудники. Пока нет данных, н

Лишь бы подальше от родины. Тайваньцы срочно выносят производство чипов за пределы острова ставок. Теперь они выстраиваются для внутреннего китайского рынка и остального мира по отдельности. Тайвань и Китай действительно сложно назвать островком стабильности для полупроводниковой про

Крупнейший в мире производитель микросхем чуть не сбежал подальше от Китая и США, но не сумел. Что-то пошло не так сему, очень серьезно относится к угрозе со стороны Китая. У компании уже готов план на случай, если Тайвань будет насильно присоединен к КНР – она намерена лишить Пекин доступа к своим производ

Тайваньский производитель компьютерных комплектующих Formula V начинает продажи новых блоков питания Formula AP-MM в России ти: AP-400MM – 3250 руб.; AP-450MM – 3310 руб.; AP-500MM – 3690 руб.; AP-550MM – 4070 руб.; AP-600MM – 4360 руб.; AP-650MM – 4580 руб.; AP-700MM – 4900 руб.; AP-750MM – 5170 руб. *** Formula V-Line — тайваньская компания, основанная в 2012 г. Основные линейки продукции включают в себя компьютерные корпуса, блоки питания и системы воздушного охлаждения для компьютеров.

Крупнейший в мире производитель микросхем оказался подлым абьюзером. Его попытка переезда из Тайваня в США провалилась – он издевается над инженерами, а они увольняются разногласия. Проблемы начались еще в 2021 г., когда первая группа американских инженеров прибыла на Тайвань с целью прохождения обучения производству чипов непосредственно на действующих завода

Стихия мощно атаковала TSMC. Главный чипмейкер мира экстренно эвакуировал персонал онала предприятий по производству интегральных микросхем после серии землетрясений, обрушившихся на Тайвань во вторник, 23 апреля 2024 г., пишет DigiTimes. «Небольшое количество сотрудников» чи

Микросхемы собираются резко подорожать по всему миру: на родине TSMC растут цены на электричество Тайвань повышает тарифы на электричество В апреле 2024 г. Тайвань намерен значительно увеличить размер тарифов на электроэнергию. Повышение расценок в

Тайвань обвинил китайцев в обмане и краже технологий производства чипов (Alexander Yui) в интервью агентству Reuters обвинил Китай в том, что тот пытается конкурировать с Тайванем в технологии производства чипов путем «краж» и «обмана». «Они на самом деле не следу