Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Китай
Тайвань
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Публикаций - 588, упоминаний - 686
Китай упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 754736, в очереди разбора - 658430.
Создано именных указателей - 46343.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 754736, в очереди разбора - 658430.
Создано именных указателей - 46343.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru