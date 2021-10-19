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Китай
Тайвань


19.10.2021 Таинственные хакеры крепко взялись за топливные и авиационные компании в России, США и по всему миру 1
06.10.2021 «Яндекс», «Ланит» и ВТБ начали строить в России завод по производству серверов 1
30.09.2021 Новая хакерская группировка напала на авиапромышленность и ТЭК России 1
27.09.2021 Промышленные роботы пострадали от ковида, но меньше, чем ожидалось 1
22.09.2021 Xiaomi схватили за руку. В ее смартфоны встроены секретные функции цензуры и шпионажа за пользователем 3
13.09.2021 Google годами сознательно недоплачивала сотрудникам по всему миру, намеренно занижая выплаты 2
13.09.2021 Хакеры нацелились на российский финансовый сектор 1
08.09.2021 Прогноз CNews сбылся. «Дочка» «Ростеха» провалила сроки крупнейшей поставки ПК на российских чипах 1
07.09.2021 Компания, годами обманывавшая весь мир, захватила почти половину рынка мобильных процессоров 1
31.08.2021 В России начали выпускать материнские платы на Intel дешевле, чем в Китае. Станут ли они «отечественными»? 1
16.08.2021 Китайцы купили крупнейшего в Британии производителя чипов и тут же вычеркнули США из числа клиентов 1
06.08.2021 Мир на пороге глобального дефицита конденсаторов из-за решения властей всего одной страны 1
22.07.2021 НИИЭТ выходит на рынок радиоэлектроники для автопрома 1
16.07.2021 Какой должна быть идеальная СХД 1
23.06.2021 Synology анонсирует DSM 7.0, расширяя возможности безопасности и управления системой 1
03.06.2021 «Яндекс», «Ланит», Gigabyte и ВТБ будут производить сервера в России 1
03.06.2021 «Яндекс», «Ланит», Gigabyte и ВТБ запустят производство серверов в России 1
31.05.2021 Сергей Дементьев, «АТБ Электроника»: Когда в России появятся полностью отечественные одноплатные компьютеры 1
27.05.2021 В интернет-банке «Сбербизнес» появилась международная доставка 1
26.05.2021 Где на самом деле делают смартфоны: не только в Китае 1
21.05.2021 Samsung, Intel и HP ввозят технику в Россию через Казахстан из-за бюрократии ФСБ 1
19.05.2021 Oppo выпустила бета-версию ColorOS Developer Preview на базе Android 12 1
30.04.2021 «Аквариус» удвоил выручку благодаря госконтрактам 1
30.04.2021 Крупнейший российский производитель микроэлектроники заявил о гигантском росте выручки 1
23.04.2021 Samsung возвращает эпоху дешевых и качественных ноутбуков на Windows 1
15.04.2021 Крупный производитель видеокарт в шесть раз сократил срок гарантии в России 1
12.04.2021 Крупнейшая ИТ-компания России вложит 20 миллиардов в производство собственных ПК 1
30.03.2021 Исследование Cisco: ИТ-службам требуются решения для совместной работы, облачные технологии и продукты безопасности 1
29.03.2021 Компания, годами обманывавшая весь мир, стала крупнейшим поставщиком чипов для смартфонов 1
26.03.2021 МТС вложила $10 млн в американского производителя ИИ-чипов 1
16.03.2021 Check Point Research: число попыток использования уязвимостей Microsoft Exchange увеличилось в 10 раз после их обнаружения 1
15.03.2021 В интернет-банке Сбербанка стали доступны переводы за рубеж 1
10.03.2021 Оперативная память и SSD во всем мире стремительно дорожают, и пока не планируют дешеветь 2
24.02.2021 VMware исправила опасные уязвимости в vCenter Server, найденные Positive Technologies 1
19.02.2021 «Мегафон» достиг гигабитных скоростей в международном 5G-роуминге 1
12.02.2021 GS Group представила отчет об импорте мобильных телефонов в Россию в 2020 году 1
09.02.2021 «Неофлекс» получила членство в Ассоциации поставщиков кредитной информации (ACCIS) 1
03.02.2021 «Инпро технолоджис» получила патент TIPO на систему жидкостного охлаждения Liquid Cube 1
02.02.2021 Создан квантовый компьютер дешевле Mac Pro и «Лады Гранты». Он умещается на столе 1
28.01.2021 В Москве начато производство недорогих ВКС-систем на замену Polycom и Cisco 1

Публикаций - 588, упоминаний - 686

Китай упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Samsung Electronics 5627 62
Apple Inc - Эппл Рус 7669 53
Microsoft Corporation 10997 42
Google LLC 7124 27
Intel Corporation 4143 23
Xiaomi 904 17
Lenovo Group 1635 17
Huawei 2723 15
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 300 14
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 14
Nvidia Corp 2005 13
AMD - Advanced Micro Devices 1660 12
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 11
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 11
Qualcomm Technologies 1000 10
Foxconn - Hon Hai Precision Industry 303 9
IBM 3524 8
Ростех - Ростехнологии 2230 8
OPPO Electronics 222 7
Микрон - Micron 365 7
MediaTek 314 7
Cisco Systems 2035 7
Dell EMC 2382 7
Yandex - Яндекс 4098 6
Abbyy 793 6
ASUS - AsusTek Computer Inc 1203 6
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 210 6
Facebook 3764 5
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1906 5
HTC Corporation 1184 5
Advantech Technology - Адвантек технолоджи 36 5
HP Inc. 2893 5
Twitter 2204 5
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2751 4
VK - Mail.ru Group 2482 4
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 4
SEC Consult Services 929 4
Acer Group 1354 4
Т-Платформы 272 4
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 13
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1427 7
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 6
Альфа-Банк 1122 6
РЖД - Российские железные дороги 1081 5
Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог 164 5
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 720 4
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 215 2
Согласие СК 44 2
Tesla Motors 241 2
Visa International 1343 2
HKEX - Hong Kong Stock Exchange - Гонконгская фондовая биржа 3 2
Газпром - Востокгазпром 7 2
Транснефть 159 2
МРСК Сибири ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири 41 2
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 129 2
GlobalFoundries - GF 67 2
Walmart - Wal-Mart Stores 151 2
Газпромбанк - ГПБ 692 2
Allianz - Страховая компания 19 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1271 2
Mitsui & Co - Мицуи энд ко 8 1
ТНК-ВР Холдинг 147 1
Yara - Яра 8 1
Энергомаш НПО имени академика В. П. Глушко 17 1
Freedom International Group 2 1
Martine Jarlgaard 1 1
ESW Capital 5 1
Концерн Энергомера - Монокристалл ГК 8 1
KGI Securities 47 1
SBI Group 13 1
ИТЭЛМА НПП 15 1
Telconet Capital 24 1
Uber 257 1
Sino Advisor International 3 1
IFC - International Finance Corporation - Международная финансовая корпорация 5 1
BNP Paribas 33 1
BLF Partners 4 1
GF Securities 4 1
WVRI Capital 3 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 11
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 5
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 5
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 5
Правительство РФ 2198 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 4
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 4
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 4
Президент Российской Федерации 1439 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 3
Пентагон - Министерство обороны США 276 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 3
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 718 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 875 3
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1365 3
U.S. Department of Justice - Министерство юстиции США 170 2
Европол - Полицейская служба Европейского союза 58 2
World Bank Group - Всемирный банк 128 2
Верховный суд Каймановых островов 4 2
ФЦТ РФ - Федеральный центр тестирования ФГБУ 9 2
Международный трибунал Сингапура 2 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 308 2
ФРП РФ - Фонд развитие промышленности 86 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 2
Верховный суд Восточно-Карибского бассейна - Eastern Caribbean Supreme Court 7 1
ФСИН РФ ФКУ ГЦИТОиС - Федеральное казенное учреждение Главный центр инженерно-технического обеспечения и связи Федеральной службы исполнения наказаний 4 1
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США - Food and Drug Administration, FDA, USFDA 18 1
Арбитражный суд города Москвы 339 1
ОАЭ - Управление знаний и человеческого развития эмирата Дубай - The Knowledge and Human Development Authority - KHDA 1 1
ИФНС - Инспекция Федеральной налоговой службы 36 1
Совет Федерации Федерального Собрания РФ - Совет по развитию цифровой экономики 11 1
Ростуризм - Федеральное агентство по туризму 53 1
Таганский районный суд города Москвы 44 1
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 72 1
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 44 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 1
CFTC USA - Commodity Futures Trading Commission - Комиссия по торговле товарными фьючерсами 8 1
MIPI Alliance - Mobile Industry Processor Interface Alliance - Альянс процессорных интерфейсов мобильной индустрии 6 2
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 40 2
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 15 2
АФТ - Ассоциация Финтех 76 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 27 1
IATF - International Automotive Task Force - Международной автомобильной целевой группой 1 1
OpenChain 1 1
DCP LLC - Digital Content Protection Agency - консорциум 7 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 52 1
USB IF - The USB Implementers Forum - Некоммерческая организация, продвигающая и поддерживающая USB 9 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти 28 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 7 1
Федерация компьютерного спорта России - Федерация электронного спорта 7 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 113 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 51
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5254 37
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3628 29
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3038 26
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1682 13
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1141 12
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2324 11
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1688 10
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 9
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2910 9
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 9
Flash 471 9
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 9
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 389 8
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1092 8
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 8
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 7
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1208 7
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 7
ARM64 - Архитектура процессора 1017 7
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2438 6
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 869 6
DDR - Double data rate 1062 6
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 6
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1249 5
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 428 5
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1201 5
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 5
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 748 4
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 603 4
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 328 4
NAND flash memory - Флеш-память 202 4
SWIFT - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 223 4
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 158 4
3G - Стандарт мобильной связи 3699 4
DisplayPort - Mini DisplayPort - miniDP - MDP - Стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов - Стандарт аудиовизуального цифрового интерфейса 453 4
Smartphone - Смартфон 771 4
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 191 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2875 4
Google Android 10750 66
Apple iPhone - Серия смартфонов 5115 37
Apple iOS 5741 28
Microsoft Windows 10 6602 26
Apple iPad 3263 20
Nvidia GeForce GTX 2048 20
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 19
Linux OS 4236 13
Nvidia Tegra - серия процессоров 387 13
Microsoft Windows 7 1662 11
ASUS Eee PC - серия нетбуков 111 9
Samsung Galaxy Note 558 9
Apple MacBook - серия ноутбуков 694 8
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 139 8
Apple iPhone 6 547 8
Google Play - Google Store - Android Market 2515 7
HTC Sense UI - графическая оболочка 198 7
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 7
Apple iPhone 7 246 7
Microsoft Windows 8 1228 6
Intel x86 - Архитектура процессора 990 6
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 359 6
Samsung Exynos - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 113 5
HTC One - серия смартфонов 137 5
Microsoft Windows Phone OS 1472 5
Symbian OS 755 5
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 383 5
Huawei HiSilicon Kirin - серия микропроцессоров 273 5
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 228 5
Apple iPhone 5 710 5
Apple iPad Air - Серия планшетов 194 4
Abbyy FlexiCapture 127 4
Apple Mac 1453 4
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 160 4
Xiaomi Mi - Мобильные телефоны 213 4
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2024 4
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 277 4
Intel Core i5 Ivy Bridge - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 534 4
НТЦ Модуль - NeuroMatrix Core - НейроМатрикс - Микропроцессорная архитектура - NM6408, NM6407 - Нейропроцессор 19 4
Abbyy FineReader 97 4
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 8
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 6
Медведев Дмитрий 1433 5
Путин Владимир 1820 4
Опанасенко Всеволод 100 4
Мельникова Анастасия 166 3
Андреев Сергей 39 3
Шушкин Дмитрий 92 3
Рахманкулов Рамиль 6 2
Chang Vincent - Чанг Винсент 6 2
Авдолян Альберт 28 2
Павкин Кирилл 5 2
Zhengfei Ren - Чжэнфэй Жэнь 24 2
Чемезов Сергей 121 2
Sie Winston - Си Уинстон 7 2
Lirong Liu - Лоранг Лю 5 2
Swan Robert (Bob) H. - Свон (Суон) Роберт 32 2
Борисов Юрий 91 2
Волков Дмитрий 39 2
Рейман Леонид 407 2
Волож Аркадий 181 2
Хасьянова Гульнара 85 2
Дуров Павел 216 2
Мартынов Владислав 78 2
Резников Григорий 5 2
Нуралиев Борис 204 1
Sundar Pichai - Сундар Пичай 50 1
Brin Sergey - Сергей Брин 120 1
Larry Page - Ларри Пейдж 125 1
Сираканян Нарек 1 1
Водясов Алексей 97 1
Носков Константин 201 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 310 1
Никифоров Николай 1126 1
Бочарникова Татьяна 78 1
Абакумов Евгений 103 1
Gerard Williams III - Джерард Уильямс III 4 1
Lisa Su - Лиза Су 32 1
Кисляков Евгений 83 1
Steve Jobs - Стив Джобс 697 1
Россия - Российская федерация - РФ 57124 282
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5696 259
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 237
Япония 2752 122
Германия - Федеративная Республика 3606 90
Индия - Республика 2156 80
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3895 69
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5592 61
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 61
Франция - Французская Республика 2109 55
Украина 3344 43
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 26
Южная Корея - Республика 1448 25
Специальный административный район Гонконг 546 24
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 23
Бразилия - Федеративная Республика 1120 20
Казахстан - Республика 2618 17
Сингапур - Республика 808 16
Восточная Европа 1667 15
Беларусь - Белоруссия 2079 15
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 524 12
Эстония - Эстонская Республика 410 12
Таиланд - Королевство 355 10
Испания - Королевство 1248 10
Азия - Азиатский регион 1510 10
Австралия - Австралийский Союз 1116 10
Европа 3725 9
Канада 1290 8
Китай - Тайвань - Тайбэй 77 8
Иран - Исламская Республика Иран 374 7
Нидерланды 969 7
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 756 7
Россия - ПФО - Казань 1507 7
Польша - Республика 824 7
Финляндия - Финляндская Республика 811 7
Италия - Итальянская Республика 1363 7
Северная Америка 1402 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2453 6
Россия - СФО - Новосибирск 1954 6
Турция - Турецкая республика 950 6
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 6
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 808 5
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 5
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3212 5
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 4
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 4
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 4
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 220 3
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 257 3
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 2
ОГЭ - Основной государственный экзамен - ГИА - Государственная итоговая аттестация 47 2
НДС - Налог на добавленную стоимость 534 2
NDA - Non-disclosure agreement - Соглашение о неразглашении 29 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2229 2
Entity List USA - Список организаций и лиц, действующих вопреки национальной безопасности и внешнеполитическим интересам США 5 2
Русский язык 966 2
PoP - Point of Presence - Точки присутствия 51 1
DIY - Do It Yourself - самодельничество или «сделай сам» 54 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 1
ТСЖ - Товарищество собственников жилья 70 1
ЕИРЦ - Единый информационно-расчетный центр 39 1
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 77 1
КПД - Коэффициент полезного действия 63 1
ODM - Original design manufacturer - Производитель изделия, которое создается по его собственному оригинальному проекту, а не по лицензии 26 1
ИСЖ - Инвестиционное страхование жизни 5 1
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 29 1
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 55 1
ОКР - Опытно-конструкторские работы 71 1
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 158 1
НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 105 1
ICO - Initial Coin Offering - Первичное размещение токенов 90 1
РЕПО - REPO - Repurchase agreement - Сделка купли (продажи) ценной бумаги с обязательством обратной продажи (покупки) через определённый срок по заранее определённой в этом соглашении цене 40 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 299 1
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