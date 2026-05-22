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Китай Тайвань

Китай - Тайвань

СОБЫТИЯ


22.05.2026 Тайваньский гамбит Лизы Су: AMD инвестирует $10 млрд в производство ИИ-чипов на Тайване, чтобы перегнать Nvidia

и этом энергопотребление и эффективность», — сказали в AMD. Гонка за прибылью Огромные инвестиции в Тайвань, один из мировых центров полупроводниковой промышленности, должны принести AMD дополн
06.05.2026 Студент почти на час остановил движение скоростных поездов, отправив по радио сигнал общей тревоги

Взлом THSR На Тайване задержан подозреваемый во вмешательстве в работу национальной системы высокоскоростно
29.04.2026 Крупнейший в мире производитель чипов TSMC сбросил акции ARM, заработав на них более $230 млн

рале компания продала 850 тыс. акций компании по цене $119,49 за штуку, выручив $102 млн. Уже тогда тайваньский гигант отбил свои первоначальные инвестиции и даже остался в плюсе на $2 млн. Сог
24.03.2026 Тайвань поднимает цены на любимые россиянами марки ПК на 30%

Как с этим борются вендоры Аналитики констатируют, что ожидаемое повышение цен вынуждает участников тайваньского рынка действовать без промедления: и потребители, и дистрибьюторы заранее закупа
17.03.2026 Из-за войны США в Иране мир на грани дефицита чипов. Главный на планете производитель микросхем в ближайшие дни останется без электричества

угие страны – одни участвуют в столкновениях, другие становятся жертвами последствий, и среди них – Тайвань. Тайвань очень сильно зависит от Ближнего Востока – этот регион снабжает остро
10.02.2026 TSMC спихивает на «дочку» производство древних чипов и плотно берется за сверхприбыльные передовые техпроцессы

годняшний день VIS располагает пятью заводами, выпускающими пластины диаметром 200 мм на территории Тайваня и Сингапура. Суммарно на протяжении 2025 г. они выдавали около 286 тыс. пластин в мес
09.02.2026 Тайвань наотрез отказывается отдавать США производство передовых чипов несмотря на угрозу 100-процентных пошлин

ничего не имеют против наращивания присутствия местных чипмейкеров в США. Unsplash - Thomas Tucker Тайвань не согласен на сделку с США по производству чипов в соотношении 40% на 60% «Наша межд
20.01.2026 Гигантский производитель памяти из США за копейки покупает совсем новый завод на Тайване. Построить его стоило в 5 раз дороже

компании перейдет целиком вся площадка P5, расположенная на территории городка Тонглуо (уезд Мяоли, Тайвань). PSMC, в свою очередь, получит от Micron $1,8 млрд в денежной форме. Как отмечает Mi
14.01.2026 Выдан ордер на арест гендиректора OnePlus - производителя знаменитых «убийц смартфонов-флагманов»

тала независимым суббрендом в составе производителя электроники Oppo. Конкуренция в найме ИТ-шников Тайвань ввел законодательные ограничения на фоне конкуренции за ИТ-таланты. По словам прокуро
19.12.2025 Крупнейший в мире производитель чипов TSMC второпях оснащает завод в США передовым оборудованием ценой падения прибыли почти до нуля

TSMC в США ускоряется Новая площадка тайваньской TSMC на территории США, крупнейшего в мире контрактного производителя интегральны
26.11.2025 Американский завод TSMC отправил в мусор тысячи кремниевых пластин. Виноваты перебои с электричеством

ть чипы по топологии 3 нм. Необычное происшествие Для предприятий TSMC, расположенных на территории Тайваня, остановки производства в результате отключения подачи электроэнергии на площадки ком
25.11.2025 Экс‑глава Intel: США нужны десятилетия, чтобы догнать Тайвань или Японию по производству полупроводников

рождение полупроводниковой отрасли в Соединенных Штатах уйдут десятилетия, чтобы догнать Японию или Тайвань, пишет DigiTimes. Рассуждая о влиянии геополитики на технический прогресс, он выразил
18.11.2025 Вышедшего на пенсию вице-президента TSMC заподозрили в краже самой передовой технологии в интересах Intel

ями в причастности к утечке коммерческой тайны. Выпуск 2-нм микросхем за пределами страны компаниям Тайваня запрещен властями для «защиты собственных технологий» с осени 2024 г. После выхода на
17.11.2025 В 100 раз рухнула прибыль американского завода TSMC - крупнейшего в мире производителя чипов

орее запустить соответствующие производственные линии не только на заводах в Баошане (уезд Синьчжу, Тайвань) и Гаосюне (Тайвань), но и в Аризоне. TSMC в ответ на просьбы клиентов решила

01.10.2025 Тайвань отвергает сделку по производству чипов в США несмотря на угрозы драконовских пошлин

Неприемлемые условия Тайвань не согласится на сделку с Соединенными Штатами по производству половины всех полупров
25.09.2025 TSMC превращают в санкционную дубину Тайваня. По нелепому поводу ограничен экспорт чипов в ЮАР

Тайвань превращает TSMC в оружие Тайвань начал использовать торговлю интегральными микросхемами в качестве инструмента диплома
18.08.2025 Американский завод крупнейшего в мире производителя чипов TSMC вышел на чистую прибыль. Японская площадка все еще убыточна

ого производителя интегральных микросхем, второй квартал подряд показывает чистую прибыль. По сообщению Commercial Times, во II квартале 2025 г. аризонская площадка принесла компании 4,232 млрд новых тайваньских долларов (около $140 млн). Также TSMC впервые отчиталась об инвестиционном доходе в США на уровне 6,447 млрд новых тайваньских долларов ($210 млн), что, впрочем, составляет м
08.07.2025 Крупнейший в мире производитель микросхем доводит сотрудников-американцев до увольнения, чтобы нанять китайских мигрантов

MC со стороны истцов заключается в приоритетности решений кадровой службы компании, базирующейся на Тайване, по отношению к HR-команде североамериканского филиала. Тайваньские кадровики пересыл
13.05.2025 Юная «полупроводниковая сверхдержава» внезапно на 3400% увеличила закупки передовых чипов, остро необходимых Китаю

ила тайванские GPU Малайзия значительно увеличила импорт передовых графических процессоров (GPU) из Тайваня в 2025 г., пишет Tom’s Hardware. Согласно статистике, опубликованной Тайваньской внеш
29.04.2025 Крупнейшему в мире производителю процессоров запретят строить передовые фабрики по всему миру кроме одной страны

«Силиконовый щит» Правительство Тайваня усиливает «силиконовый щит» (silicon shield), ограничивая экспорт самых передовых тех
09.04.2025 США остались без ноутбуков собственных компаний. Остановлены поставки Dell и HP из Тайваня. Acer, Asus и Lenovo взяли пример

ть на паузу Крупнейшие производители ноутбуков остановили поставки своей продукции, произведенной в Тайване, на американский рынок, пишет тайваньское издание Commercial Times. В их числе – тайв
14.02.2025 Трамп пообещал отобрать у Тайваня производство микросхем

mp) заявил, что он намерен восстановить производство полупроводников в стране. Он сказал также, что Тайвань отобрал у Соединенных Штатов бизнес по производству микросхем, и что он хочет вернуть
05.02.2025 Крупнейший в мире контрактный производитель чипов поднимает цены из-за пошлин США. Возможно подорожание техники глобального масштаба

ю кремниевую пластину. Вышеупомянутая Apple, один из ключевых клиентов контрактного производителя с Тайваня и, вероятно, пользующийся скидками, платит около $18 тыс. за пластину, обработанную в
21.01.2025 Тайваньские заводы TSMC остановились из-за мощного землетрясения

tor Manufacturing Company (TSMC) и United Microelectronics Corporation (UMC) из-за землетрясения на Тайване частично остановил работу, чтобы эвакуировать персонал, пишет Bloomberg. Утром на

17.01.2025 Завод TSMC в США не сможет выпускать самые передовые чипы. Виноваты бюрократия, нехватка специалистов и высокие цены

этапа] реализацию уходит по меньшей мере в два раза больше времени, чем, если бы это происходило на Тайване», – посетовал Си-Си Вей. Вей также добавил, что приобретение химикатов в США обходитс
25.12.2024 Южная Корея решила построить «убийцу» тайваньской TSMC

с кого брать пример Профессор Университета Сонгюнгван Квон Сок-джун (Kwon Seok-jun) привел в пример Тайвань, который поддерживает баланс за счет таких компании, как UMC и PSMC, сосредоточенных

09.12.2024 Китайские производители чипов душат тайваньских гигантскими скидками. Дальше будет только хуже

Китай демпингует, Тайвань страдает Конкуренция за клиентов между китайскими и тайваньскими контрактными произво
11.11.2024 Весь мир остался с носом. США, Китай и прочие страны не получат самого передового производства чипов из-за хитрого азиатского закона

я, но все-таки можно Министр экономики Тайваня в рамках заседания Экономического комитета в Тайбэе (Тайвань) заявил: «Поскольку на Тайване действуют соответствующие правила для защиты собственн
07.11.2024 Huawei переманивает сотрудников крупнейшего в мире производителя микросхем, предлагая беспрецедентные зарплаты. Так он борется с санкциями США

нкурентами, в том числе и китайскими, как способ ускорить свои исследования и разработки. Но власти Тайваня, не желая делиться технологиями с другими странами, предпринимают различные усилия, ч
31.10.2024 Взбунтовавшийся гольф-клуб не дает TSMC начать производство 2-нанометровых чипов

-клуб препятствует расширению TSMC Промышленный парк Central Taiwan Science Park (CTSP) в Тайчжуне (Тайвань), резидентом которого является TSMC, крупнейший в мире контрактный производитель инте
30.10.2024 Intel лишилась колоссальной скидки на производство процессоров из-за невежливых слов гендиректора в адрес TSMC

мероприятии Brainstorm Tech summit глава Intel, обращаясь к потенциальным инвесторам, заявил, что «Тайвань не является стабильным местом». Несколькими днями ранее 27 военных летательных аппара
09.08.2024 Крупнейший в мире производитель микросхем облажался. Попытка построить рабовладельческий строй в США провалена – американцы увольняются и не хотят работать день и ночь без выходных

рекрасно осведомленных о своих правах, к азиатскому стилю управления компанией. Она направляет их в Тайвань, чтобы там они воочию увидели, как работают ее местные сотрудники. Пока нет данных, н
06.06.2024 Лишь бы подальше от родины. Тайваньцы срочно выносят производство чипов за пределы острова

ставок. Теперь они выстраиваются для внутреннего китайского рынка и остального мира по отдельности. Тайвань и Китай действительно сложно назвать островком стабильности для полупроводниковой про
04.06.2024 Крупнейший в мире производитель микросхем чуть не сбежал подальше от Китая и США, но не сумел. Что-то пошло не так

сему, очень серьезно относится к угрозе со стороны Китая. У компании уже готов план на случай, если Тайвань будет насильно присоединен к КНР – она намерена лишить Пекин доступа к своим производ
16.05.2024 Тайваньский производитель компьютерных комплектующих Formula V начинает продажи новых блоков питания Formula AP-MM в России

ти: AP-400MM – 3250 руб.; AP-450MM – 3310 руб.; AP-500MM – 3690 руб.; AP-550MM – 4070 руб.; AP-600MM – 4360 руб.; AP-650MM – 4580 руб.; AP-700MM – 4900 руб.; AP-750MM – 5170 руб. *** Formula V-Line — тайваньская компания, основанная в 2012 г. Основные линейки продукции включают в себя компьютерные корпуса, блоки питания и системы воздушного охлаждения для компьютеров.
25.04.2024 Крупнейший в мире производитель микросхем оказался подлым абьюзером. Его попытка переезда из Тайваня в США провалилась – он издевается над инженерами, а они увольняются

разногласия. Проблемы начались еще в 2021 г., когда первая группа американских инженеров прибыла на Тайвань с целью прохождения обучения производству чипов непосредственно на действующих завода
24.04.2024 Стихия мощно атаковала TSMC. Главный чипмейкер мира экстренно эвакуировал персонал

онала предприятий по производству интегральных микросхем после серии землетрясений, обрушившихся на Тайвань во вторник, 23 апреля 2024 г., пишет DigiTimes. «Небольшое количество сотрудников» чи
12.03.2024 Микросхемы собираются резко подорожать по всему миру: на родине TSMC растут цены на электричество

Тайвань повышает тарифы на электричество В апреле 2024 г. Тайвань намерен значительно увеличить размер тарифов на электроэнергию. Повышение расценок в

13.02.2024 Тайвань обвинил китайцев в обмане и краже технологий производства чипов

(Alexander Yui) в интервью агентству Reuters обвинил Китай в том, что тот пытается конкурировать с Тайванем в технологии производства чипов путем «краж» и «обмана». «Они на самом деле не следу
25.12.2023 США хотят буквально взорвать главного мирового производителя чипов, если Китай и Тайвань объединятся

ть именно это. Тайваньцам необходимо понять, что ситуация не будет продолжаться так, как есть, если Тайвань перейдет к КНР» (It would be profoundly irresponsible for the US not be prepared to d

Публикаций - 4245, упоминаний - 5669

Китай и организации, системы, технологии, персоны:

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Microsoft Corporation 25775 359
AMD - Advanced Micro Devices 4641 344
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Lenovo Group 2446 188
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LG Electronics 3735 171
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Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 79
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Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 14
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АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 3
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Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 3
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 131 3
PIDA - Photonics Industry & Technology Development Association - Ассоциация Индустрии и Технологии Фотоникс 5 3
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22571 1152
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 800
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8775 777
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 766
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 600
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 478
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 443
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16977 440
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 428
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 416
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4779 403
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 375
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 371
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 347
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 342
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 328
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 328
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 313
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 297
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 287
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 284
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 275
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 263
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 245
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1651 239
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 230
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 224
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6265 223
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 218
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 207
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 204
DDR - Double data rate 3083 201
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 189
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 186
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22555 183
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 174
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 168
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3637 166
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 165
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 165
Google Android 15243 350
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 319
Microsoft Windows 16882 275
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 179
Linux OS 11533 167
Apple iPad 4011 161
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 158
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 143
Microsoft Windows 2000 8678 140
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 129
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 122
Intel x86 - архитектура процессора 2151 115
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 109
Apple iOS 8583 99
Apple MacBook - серия ноутбуков 1081 72
Apple iPhone 6 4861 72
Intel Atom - Intel Centrino Atom - Intel Denverton Atom - Intel Atom Clover Trail - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 994 72
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 370 68
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 66
A4Tech Fstyler - FG, FB - серия беспроводных мышей 81 65
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 63
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 59
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 636 55
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 55
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 52
Intel Celeron - Серия процессоров 979 51
Baikal Electronics - Байкал-M - Baikal-M - микропроцессор для рабочих станций BE-M 254 50
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 50
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 48
Microsoft Windows XP 2431 48
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 47
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 47
ASUS Eee PC - серия нетбуков 196 47
Microsoft Windows 7 2007 47
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1371 45
FreePik 1841 45
Huawei - HiSilicon - Kirin - серия микропроцессоров 433 44
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 44
Intel Core - Семейство процессоров 1251 44
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 574 44
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 85
Путин Владимир 3454 33
Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 175 32
Ксенин Алекс 311 31
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 27
Евдокимов Андрей 95 26
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 25
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 202 23
Виноградов Дмитрий 74 21
Опанасенко Всеволод 139 20
Покровский Иван 136 18
Swan Robert - Swan Bob - Свон Роберт - Суон Боб 70 15
Медведев Дмитрий 1665 15
Chou Peter - Чоу Питер 29 15
Копосов Максим 74 14
Wang J.T. - Ван Джей Ти 31 14
Lanci Gianfranco - Лянчи Джанфранко 47 14
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 13
Ming-Chi Kuo - Минг-Чи Куо 93 12
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 12
Шпак Василий 279 12
Мельникова Анастасия 440 12
Shen Jerry - Шен Джерри 30 11
Горшенин Максим 39 11
Chen Jason - Чен Джейсон 20 11
Мишустин Михаил 787 10
Шадаев Максут 1210 10
Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен - Хуан Джен-Сен 130 10
Петричкович Ярослав 30 10
Liu Mark - Лью Марк 13 10
Фадеев Михаил 57 10
Liu Mark - Лю Марк 11 10
Борисов Юрий 122 9
Krzanich Brian - Кржанич Брайан 58 9
Лопатин Виктор 25 9
Brown Richard - Браун Ричард 21 9
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 284 8
Чемезов Сергей 147 8
Трушкин Константин 60 8
Ян Давид 69 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54745 1561
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 1496
Россия - РФ - Российская федерация 166164 1465
Япония 13807 761
Южная Корея - Республика 7051 694
Европа 24963 561
Азия - Азиатский регион 5920 434
Германия - Федеративная Республика 13221 404
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13819 340
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 319
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 301
Индия - Bharat 5869 267
Сингапур - Республика 1953 266
Китай - Тайвань - Тайбэй 362 259
Франция - Французская Республика 8177 221
Канада 5081 184
Нидерланды 3745 173
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 158
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 157
Украина 7928 156
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3659 146
Италия - Итальянская Республика 4508 146
Малайзия 922 143
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 120
Финляндия - Финляндская Республика 3697 119
Бразилия - Федеративная Республика 2520 107
Испания - Королевство 3839 106
Таиланд - Королевство 926 106
Израиль 2856 101
США - Калифорния 4829 99
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1137 99
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1832 98
Швеция - Королевство 3781 97
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1438 84
Индонезия - Республика 1058 82
Турция - Турецкая республика 2620 80
Филиппины - Республика 599 80
Польша - Республика 2030 79
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 78
Россия - СФО - Новосибирск 4875 78
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 548
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53464 421
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 376
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18147 293
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 243
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 185
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 182
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 160
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6169 144
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1574 142
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 141
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8072 139
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 132
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 128
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 126
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 120
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 113
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3303 105
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5581 103
Логистика сбытовая - Сбыт 2566 97
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 96
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10875 91
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 91
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 86
Английский язык 7030 85
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 82
Метрология - Нанометрология - Nanometrology - Нанометр 887 80
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 77
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ITRI - Industrial Technology Research Institute - Институт прикладных технологических исследований 27 23
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SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 8
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 8
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СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 6
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 6
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РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 55 5
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Элемент ГК - НИИЭТ ФГБУ - Научно-исследовательский институт электронной техники - Воронежский НИИ электронной техники 78 5
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IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 4
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 4
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 4
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 169 4
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 121 4
РАН ОИВТ - Объединенный институт высоких температур Российской академии наук 24 4
UTokyo - University of Tokyo - Токийский университет 156 4
Southern Taiwan Science Park - Южный Тайваньский научный парк 4 4
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 4
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 222 3
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 3
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 3
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 458 3
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 3
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 78 3
IMEC - Interuniversity Microelectronics Centre 20 3
University of Toronto - Университет Торонто - Торонтский университет 111 3
TU Delft - Technische Universiteit Delft - Delft University of Technology - Делфтский технический университет - Делфтский технологический университет 52 3
Роскосмос - ОРКК - НИИ КП - НИИ космического приборостроения - РНИИКП - Российский научно-исследовательским институт космического приборостроения 83 3
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Связь-Экспокомм 276 9
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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