Трамп пообещал отобрать у Тайваня производство микросхем

В число стран, подвергшихся давлению нового Президента США, попал мировой лидер полупроводниковой отрасли Тайвань. У Трампа накопились претензии к союзнику и он пообещал отобрать у него производство чипов.



Давление нового американского Президента

Президент США Дональд Трамп (Donald Trump) заявил, что он намерен восстановить производство полупроводников в стране. Он сказал также, что Тайвань отобрал у Соединенных Штатов бизнес по производству микросхем, и что он хочет вернуть его, сообщил Reuters.

На следующий же день Президент Тайваня Лай Циндэ (Lai Ching-te) пообещал обсудить с Соединенными Штатами обеспокоенность Трампа относительно индустрии микросхем.

На этом фоне акции тайваньского контрактного чипмейкера TSMC, котирующиеся в Тайбэе (Тайвань), закрылись 14 февраля снижением на 2,8%, что ниже показателей рынка в целом, который закончился снижением на 1,1%.

Тимо Волца на Unsplash Тайвань идет на уступки Соединенным Штатам под угрозами отобрать производство чипов

Ранее новый американский Президент также критиковал Тайвань за недостаточные расходы на оборону. К некоторым странах он высказывал претензии по поводу торгового дисбаланса, который наблюдается и в отношениях США и Тайваня. Профицит острова в торговле с Соединенными Штатами в 2024 г. вырос на 83%, а его экспорт в США достиг рекордных $111,4 млрд, что обусловлено спросом на высокотехнологичную продукцию, в том числе полупроводники.

Тайвань готов идти на уступки

Вместе с предложением переговоров Лай Цзиндэ сразу же пообещал, что Тайвань, имеющий «преимущество в области полупроводников», внесет свой вклад «в процветание международного сообщества», а еще будет тратить больше на оборону, увеличит инвестиции в США и свой импорт из этой страны.

«Правительство Тайваня будет общаться и обсуждать вопросы с полупроводниковой промышленностью и вырабатывать хорошие стратегии. Затем мы выдвинем хорошие предложения и примем участие в дальнейших обсуждениях с Соединенными Штатами», — сказал Лай Цзиндэ.

Лай заявил, что демократические страны должны объединиться для создания глобального альянса по производству чипов на базе искусственного интеллекта. Глобальная цепочка поставок полупроводников представляет собой экосистему, в которой важное значение имеет разделение труда между различными странами, цитирует издание Президента Тайваня.

Преимущество в полупроводниковой отрасли

TSMC удерживает звание крупнейшего в мире контрактного производителя чипов по объему выручки. Согласно оценке Counterpoint, по итогам II квартала 2024 г. тайваньская компания могла похвастаться 62%-ной долей на глобальном рынке.

В октябре 2024 г. TSMC объявил о намерении вдвое нарастить темпы упаковки полупроводниковой продукции по технологии CoWoS по итогам 2024 г. к показателю 2023 г., а в 2025 г. — в два раза к 2024 г. Среди его клиентов компании – бесфабричные (fabless) разработчики микросхем с мировым именем, такие как AMD, Apple, Nvidia и Qualcomm.

TSMC уже работает над развертыванием трех площадок на территории США, в штате Аризона. Суммарно на эти цели в компании рассчитывали израсходовать $65 млрд. Проект был начат в 2020 г., при первой администрации Трампа.