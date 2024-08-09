США - Аризона

50%, оказалась не в состоянии заставить американских специалистов строить свой новый завод в штате Аризона днями напролет. Как пишет портал Tom’s Hardware, она пыталась навязать им привычные е

В Аризоне запустили солнечную мегаэлектростанцию пособна удовлетворить потребности потребителей в энергии в часы пик утром и ранним вечером. В настоящее время Solana на пике мощности может обеспечивать энергией около 70000 домохозяйств. В будущем в Аризоне появятся еще 4 похожих электростанции, и общая генерируемая мощность возрастет до 750 МВт, чего достаточно для энергоснабжения 185 000 домохозяйств.