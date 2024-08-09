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США Аризона
СОБЫТИЯ
|09.08.2024
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Крупнейший в мире производитель микросхем облажался. Попытка построить рабовладельческий строй в США провалена – американцы увольняются и не хотят работать день и ночь без выходных
50%, оказалась не в состоянии заставить американских специалистов строить свой новый завод в штате Аризона днями напролет. Как пишет портал Tom’s Hardware, она пыталась навязать им привычные е
|07.12.2022
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Основатель крупнейшего в мире производителя чипов объявил конец эпохи глобализации и свободной торговли
is Chang). 91-летний «отец» тайваньской электронной отрасли выступил на мероприятии TSMC в Финиксе (Аризона, США), посвященному началу монтажа оборудования для производства чипов на новой амери
|14.10.2013
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В Аризоне запустили солнечную мегаэлектростанцию
пособна удовлетворить потребности потребителей в энергии в часы пик утром и ранним вечером. В настоящее время Solana на пике мощности может обеспечивать энергией около 70000 домохозяйств. В будущем в Аризоне появятся еще 4 похожих электростанции, и общая генерируемая мощность возрастет до 750 МВт, чего достаточно для энергоснабжения 185 000 домохозяйств.
|30.07.2012
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В Аризоне научились делать безвредные вакцины
Ученые из Университета штата Аризона с помощью современной ДНК-нанотехнологии создали совершенно новый класс синтетических вакцин, которые можно помещать на самоорганизующиеся трехмерные наноструктуры ДНК. Главные преимуще
|14.09.2009
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Деревянный "лунный камень" NASA, вероятно, был подобран в Аризоне
"Аполлона 11" - последние, согласно официальной версии, подобрали его во время посещения Луны. Оказалось, что иссохшая деревяшка, выданная Госдепартаментом США за "лунный камень", вероятно, родом из Аризоны. Более подробная информация о запутанной ситуации и фальсификациях, окружающих программу "Аполлон", будет представлена на портале Исследования и разработки – R&D.CNews.
|19.11.2008
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Утечка в Министерстве экономической безопасности Аризоны: кража жестких дисков
Министерство экономической безопасности штата Аризона (Department of Economic Security, DES) скомпрометировало сведения 40 тыс. больных детей, участвовавших в программе «ранней адаптации». Причиной утечки стала кража нескольких жестких дис
|01.07.2008
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Аудиторы выявили уязвимости сайтов вузов Аризоны
Трудности, связанные с обеспечением информационной безопасности, давно являются одной из основных проблем американских университетов. Проверка, проведенная генеральным аудиторским офисом Аризоны (The Office of the Auditor General), показала, что сайты нескольких местных учебных заведений имеют многочисленные уязвимости. Аудиторам удалось получить нелегитимный доступ к персональ
|26.07.2005
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Intel построит новый завод в Аризоне
Компания Intel объявила о строительстве новой производственной линии в Чэндлере, штат Аризона, по выпуску 300-миллиметровых плат. Новый завод, получивший обозначение Fab 32, будет
|06.11.2001
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Интернет-трафик всех чиновников штата Аризона подвергнется фильтрации
Согласно заявлению представителей корпорации Websense, интернет-трафик государственных учреждениий штата Аризона отныне будет подвергаться мониторингу с помощью специального программного обеспечения, разработанного компанией. Таким образом, под контролем проверяющих органов будет находиться сетева
|02.02.2001
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Во всех школах Аризоны будет высокоскоростной доступ в интернет
Каждая государственная школа Аризоны к 2003 г. будет иметь качественный доступ в интернет, сообщает Newsbytes. Провайдерская компания Qwest Communications International сегодня объявила о том, что выиграла контракт на $100
|13.03.2000
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Система онлайнового голосования в штате Аризона прошла успешные испытания
В штате Аризона была успешно испытана система голосования через Интернет по выдвижению кандидата в президенты от Демократической партии. В течении 8 дней каждый желающий мог отдать свой голос с любого
|31.01.2000
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Первая фабрика Intel по массовому производству 300-миллиметровых кремниевых пластин-носителей будет построена в штате Аризона
Корпорация Intel объявила о начале строительства в гор. Чандлер, штат Аризона, новой фабрики по крупномасштабному производству 300-миллиметровых кремниевых пластин-носителей, возведение и оборудование которой потребует инвестиций в размере 2 млрд. долл. Проект по
|26.01.2000
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Intel направила $2 млрд. на строительство своего нового завода в Аризоне
Intel Corp., крупнейший производитель полупроводниковых приборов, сообщила в четверг, что будет строить свой новый завод в штате Аризона. Введение завода в эксплуатацию создаст дополнительно около 1000 рабочих мест для техников, инженеров и обслуживающего персонала. Это будет первый завод, использующий в производстве кре
|23.06.1999
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Inacom подписала трехлетний контракт со штатом Аризона на $50 млн
Компания Inacom заключила трехлетний контракт на $50 млн со штатом Аризона, в рамках которого Inacom поставит штату компьютеры фирм IBM, Compaq, Hewlett-Packard и Toshiba, а также возьмет на себя обязанности по их конфигурированию, установке и поддержке.
США и организации, системы, технологии, персоны:
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