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США Аризона

США - Аризона

«Arizona» Винтажный туристический плакат, посвященный штату Аризона (Arizona), который известен как “Штат Большого Каньона” (Grand Canyon State). «Arizona» Винтажный туристический плакат, посвященный штату Аризона (Arizona), который известен как “Штат Большого Каньона” (Grand Canyon State).
«Arizona» Винтажный туристический плакат, посвященный штату Аризона (Arizona), который известен как “Штат Большого Каньона” (Grand Canyon State).

СОБЫТИЯ


09.08.2024 Крупнейший в мире производитель микросхем облажался. Попытка построить рабовладельческий строй в США провалена – американцы увольняются и не хотят работать день и ночь без выходных

50%, оказалась не в состоянии заставить американских специалистов строить свой новый завод в штате Аризона днями напролет. Как пишет портал Tom’s Hardware, она пыталась навязать им привычные е
07.12.2022 Основатель крупнейшего в мире производителя чипов объявил конец эпохи глобализации и свободной торговли

is Chang). 91-летний «отец» тайваньской электронной отрасли выступил на мероприятии TSMC в Финиксе (Аризона, США), посвященному началу монтажа оборудования для производства чипов на новой амери
14.10.2013 В Аризоне запустили солнечную мегаэлектростанцию

пособна удовлетворить потребности потребителей в энергии в часы пик утром и ранним вечером. В настоящее время Solana на пике мощности может обеспечивать энергией около 70000 домохозяйств. В будущем в Аризоне появятся еще 4 похожих электростанции, и общая генерируемая мощность возрастет до 750 МВт, чего достаточно для энергоснабжения 185 000 домохозяйств.
30.07.2012 В Аризоне научились делать безвредные вакцины

Ученые из Университета штата Аризона с помощью современной ДНК-нанотехнологии создали совершенно новый класс синтетических вакцин, которые можно помещать на самоорганизующиеся трехмерные наноструктуры ДНК. Главные преимуще
14.09.2009 Деревянный "лунный камень" NASA, вероятно, был подобран в Аризоне

"Аполлона 11" - последние, согласно официальной версии, подобрали его во время посещения Луны. Оказалось, что иссохшая деревяшка, выданная Госдепартаментом США за "лунный камень", вероятно, родом из Аризоны. Более подробная информация о запутанной ситуации и фальсификациях, окружающих программу "Аполлон", будет представлена на портале Исследования и разработки – R&D.CNews.
19.11.2008 Утечка в Министерстве экономической безопасности Аризоны: кража жестких дисков

Министерство экономической безопасности штата Аризона (Department of Economic Security, DES) скомпрометировало сведения 40 тыс. больных детей, участвовавших в программе «ранней адаптации». Причиной утечки стала кража нескольких жестких дис
01.07.2008 Аудиторы выявили уязвимости сайтов вузов Аризоны

Трудности, связанные с обеспечением информационной безопасности, давно являются одной из основных проблем американских университетов. Проверка, проведенная генеральным аудиторским офисом Аризоны (The Office of the Auditor General), показала, что сайты нескольких местных учебных заведений имеют многочисленные уязвимости. Аудиторам удалось получить нелегитимный доступ к персональ
26.07.2005 Intel построит новый завод в Аризоне

Компания Intel объявила о строительстве новой производственной линии в Чэндлере, штат Аризона, по выпуску 300-миллиметровых плат. Новый завод, получивший обозначение Fab 32, будет
06.11.2001 Интернет-трафик всех чиновников штата Аризона подвергнется фильтрации

Согласно заявлению представителей корпорации Websense, интернет-трафик государственных учреждениий штата Аризона отныне будет подвергаться мониторингу с помощью специального программного обеспечения, разработанного компанией. Таким образом, под контролем проверяющих органов будет находиться сетева
02.02.2001 Во всех школах Аризоны будет высокоскоростной доступ в интернет

Каждая государственная школа Аризоны к 2003 г. будет иметь качественный доступ в интернет, сообщает Newsbytes. Провайдерская компания Qwest Communications International сегодня объявила о том, что выиграла контракт на $100
13.03.2000 Система онлайнового голосования в штате Аризона прошла успешные испытания

В штате Аризона была успешно испытана система голосования через Интернет по выдвижению кандидата в президенты от Демократической партии. В течении 8 дней каждый желающий мог отдать свой голос с любого

31.01.2000 Первая фабрика Intel по массовому производству 300-миллиметровых кремниевых пластин-носителей будет построена в штате Аризона

Корпорация Intel объявила о начале строительства в гор. Чандлер, штат Аризона, новой фабрики по крупномасштабному производству 300-миллиметровых кремниевых пластин-носителей, возведение и оборудование которой потребует инвестиций в размере 2 млрд. долл. Проект по
26.01.2000 Intel направила $2 млрд. на строительство своего нового завода в Аризоне

Intel Corp., крупнейший производитель полупроводниковых приборов, сообщила в четверг, что будет строить свой новый завод в штате Аризона. Введение завода в эксплуатацию создаст дополнительно около 1000 рабочих мест для техников, инженеров и обслуживающего персонала. Это будет первый завод, использующий в производстве кре
23.06.1999 Inacom подписала трехлетний контракт со штатом Аризона на $50 млн

Компания Inacom заключила трехлетний контракт на $50 млн со штатом Аризона, в рамках которого Inacom поставит штату компьютеры фирм IBM, Compaq, Hewlett-Packard и Toshiba, а также возьмет на себя обязанности по их конфигурированию, установке и поддержке.

Публикаций - 549, упоминаний - 591

США и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12811 81
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 67
Apple Inc 13154 57
AMD - Advanced Micro Devices 4641 47
Samsung Electronics 11064 35
Nvidia Corp 4002 31
Google LLC 12688 28
Microsoft Corporation 25775 28
Qualcomm Technologies 1974 27
Галактика - Корпорация 1545 17
Amazon Inc - Amazon.com 3277 13
IBM - International Business Machines Corp 9699 13
MediaTek - Ralink 595 12
Sony 6739 11
GlobalFoundries - GF 103 11
Lenovo Motorola 3566 10
Lumen Technologies - CenturyLink - Qwest Communications 326 9
AT&T Inc 1725 9
UMC - United Microelectronics Corporation 339 8
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 8
Intel Fab 42 7 7
X Corp - Twitter 2938 7
Yandex - Яндекс 9216 7
Huawei 4676 7
Meta Platforms - Facebook 4621 7
Foxconn Technology Group - Foxconn Industrial Internet - Hon Hai Precision Industry - Hon Hai Technology Group - Hongfujin Precision Electronics 440 7
Anonymous - Хакерская группировка 79 6
RTX Corporation - Raytheon Technologies - Raytheon Missiles&Defense - Raytheon Polar Services - Collins Aerospace - Rockwell Collins - Pratt&Whitney - Raytheon Intelligence&Space - Raytheon BBN - Bolt Beranek&Newman - Raytheon Network Centric - Athena Tec 347 6
Катарсис НПК - Научно-производственная компания 18 6
Акелла - Акелла Онлайн - Macho Studio - Фаргус - TM Studio - TrashMasters - Полёт навигатора - Полёт дракона 850 6
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 6
Broadcom Inc - Avago Technologies 605 6
ASML - ASM Lithography - Advanced Semiconductor Materials Lithography - ASM International 182 5
US West 53 5
Booz Allen Hamilton 36 5
Alphabet 177 5
Dell EMC 5180 5
HP Inc. 5883 5
Toshiba Corporation 2980 5
SK hynix Inc - Hynix Semiconductor - Hyundai Electronics - Hyundai Electronic Industrial - Hyundai Syscomm - Hyundai CuriTel - Hyundai Networks 521 5
Boeing 1031 12
Tesla Motors 461 10
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 7
Lockheed Martin 777 6
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 4
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 4
Visa International 1993 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 3
YUMA - Юма-Девелопмент 6 3
Россети Ленэнерго 1699 3
Toyota Motor - Denso Corporation - Denso Wave - Denso Ten - Fujitsu Ten 47 3
NASA Goddard Space Flight Center - Центр космических полётов Годдарда - Годдардский центр космических полетов NASA 154 3
Northrop Grumman - Northrop Grumman Space Technology - Northrop Grumman Electronic Systems - Northrop Grumman Aerospace Systems - Northrop Grumman Space & Mission Systems Corp 239 3
Phoenix Zoo 3 3
Walmart - Wal-Mart Stores 405 3
eBay Inc 1640 3
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 3
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 3
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 154 3
Bank of America - Банк Америки 271 3
Uber 357 2
Subaru - Субару Мотор 52 2
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 2
General Dynamics 60 2
GrubHub 11 2
LEC - Lunar Enterprise Corporation 4 2
JPX - Japan Exchange Group - TSE - Tokyo Stock Exchange - Токийская фондовая биржа 121 2
Abengoa Solar - Solana Generating Station - солнечная электростанция 2 2
Central Taiwan Science Park - Центральный Тайваньский научный парк - Центральный технопарк Тайваня - Тайваньский научно-индустриальный парк 8 2
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 2
BMW Group 482 2
Volvo Cars 262 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 2
Walt Disney Company 647 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 2
Assist - Ассист 218 2
Ford 434 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 57
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 39
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 38
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 30
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 30
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 12
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 631 11
Судебная власть - Judicial power 2500 10
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 10
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 10
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 10
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 306 8
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 8
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 8
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 7
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 6
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 5
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 525 5
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 4
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 195 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 4
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 4
U.S. HHS - Department of Health and Human Services - Министерство здравоохранения и социальных служб США - Centers for Disease Control and Prevention, CDC - Центры по контролю и профилактике заболеваний США 58 3
ASI - Agenzia Spaziale Italiana - Итальянское космическое агентство 34 3
Правительство штата Аризона США 3 3
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 3
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 3
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 3
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 251 2
U.S. FDA - Food and Drug Administration, USFDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 126 2
NASA MSFC - Marshall Space Flight Center - Центр космических полётов имени Джорджа Маршалла - Космический центр Маршалла 46 2
Федеральное правительство Германии - Bundesregierung 127 2
U.S. Department of Defense - Missile Defense Agency - Агентство по противоракетной обороне США 181 2
U.S. Department of Justice DEA - Drug Enforcement Administration - Управление по борьбе с наркотиками США 22 2
U.S. DOT - NTSB - National Transportation Safety Board - Национальный совет по безопасности на транспорте США - NHTSA - National Highway Traffic Safety Administration - Национальное агентство по безопасности дорожного движения 56 2
U.S. NOAA - National Weather Service- Национальная метеорологическая служба США - National Hurricane Center - Национальный центр США по слежению за ураганами 23 2
Правительство Тайваня 48 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 6
Демократическая политическая партия США 122 6
ЛДПР 116 3
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 3
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 45 2
IAU - International Astronomical Union - UAI - Union Astronomique Internationale - МАС - Международный астрономический союз - Международное астрономическое общество 64 2
SEIA - Solar Energy Industries Association - Ассоциация солнечной энергетики 2 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 1
Creative Commons - CC - некоммерческая организация 47 1
ACLU - The American Civil Liberties Union - Американский союз гражданских свобод 53 1
ПО КСИ АНО - Профессиональное объединение конструкторов систем информатики АНО 4 1
OSRF - Open Source Robotics Foundation 1 1
ФИО - Федерация Интернет Образования 66 1
AIA - Arizona Interscholastic Association - Аризонская межшкольная Ассоциация 1 1
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 1
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 102 1
ASHRAE - American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers - Ассоциация производителей оборудования отопления 16 1
ASME - American Society of Mechanical Engineers - Американское общество инженеров-механиков 9 1
CAUCE - Coalition Against Unsolicited Commercial Email 6 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 73 1
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 46 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8776 73
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 65
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 59
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 58
Астрономическая (космическая) обсерватория - Телескоп - Telescope - Радиотелескоп - Инфракрасный телескоп - Рентгеновский телескоп - Радиоинтерферометрия со сверхдлинными базами, РСДБ 1409 48
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 34
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 32
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 31
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 31
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 29
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Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 25
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Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 20
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 20
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Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 18
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 17
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 17
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 16
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 16
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2862 15
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Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1315 14
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3665 13
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3422 13
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Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 13
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 12
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 12
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 12
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1678 12
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8282 12
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 11
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 11
NASA HST - Hubble Space Telescope - Хаббл (космический телескоп) 505 16
NASA Cassini–Huygens orbiter - Кассини-Гюйгенс - автоматическая межпланетная станция - космический зонд 319 16
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 14
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 12
Intel x86 - архитектура процессора 2151 11
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 10
Microsoft Windows 2000 8678 9
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 9
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 8
NASA Spitzer - SIRTF - Space Infrared Telescope Facility - Spitzer Science Center - Spitzer Wide-area Infrared Extragalactic Survey - Spitzers Legacy - Спитцер - космический телескоп 150 7
NASA Mars Odyssey orbiter 59 7
Microsoft Windows 16882 7
NASA VIM - NASA Voyager Interstellar Mission - Программа исследования космоса аппаратами серии «Вояджер» 186 6
Google YouTube - Видеохостинг 3002 6
Google Android 15243 6
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 6
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 6
NASA MER - NASA Mars Exploration Rover - NASA Opportunity - Оппортьюнити - NASA Spirit - марсоход 171 5
ESA - Huygens spaceprobe - Гюйгенса Зонд - автоматическая межпланетная станция 67 5
Apple iPad 4011 5
Apple iPhone 6 4861 5
Яндекс.Доставка - Яндекс.Ровер 49 4
Intel Core 2 Duo - Intel Core 2 Extreme - Intel Penryn - Intel Yonah - Intel Conroe 1009 4
Tesla Model S 79 4
NASA JWST - James Webb Space Telescope - NIRCam - Космический телескоп Джеймс Уэбб - Next Generation Space Telescope 71 4
ESO VLT - Very Large Telescope - Очень большой телескоп Европейской Южной Обсерватории 141 4
ASU MGO - Mount Graham International Observatory - Международная обсерватория Маунт-Грейам - The Large Binocular Telescope, LBT - Большой бинокулярный телескоп 4 4
FreePik 1841 4
Nuvia Phoenix 147 4
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 636 4
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 238 4
AMD Athlon - серия микропроцессоров 862 4
Google Maps - Карты Google - GMaps 708 4
Intel Itanium 649 4
Google Earth - Google Планета Земля 490 3
Amazon Scout 38 3
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 648 3
Intel XScale - Intel IXP - Intel IXC - Intel IOP - Intel PXA - Intel CE - микропроцессорное ядро 260 3
AMD Duron 121 3
General Dynamics - F-16 Fighting Falcon - многоцелевой истребитель 204 3
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 28
Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 175 15
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 202 10
Angel Roger - Анжел Роджер 8 8
Otellini Paul - Отеллини Пол 169 7
Smith Peter - Смит Питер 8 7
Liu Mark - Лью Марк 13 6
Liu Mark - Лю Марк 11 6
Angel Roger - Энджел Роджер 6 6
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 6
Swan Robert - Swan Bob - Свон Роберт - Суон Боб 70 6
Peyghambarian Nasser - Пейгамбариан Нассер 5 5
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 5
Christensen Philip - Кристенсен Филип 8 4
Brown Robert - Браун Роберт 9 4
Lunine Jonathan - Лунин Джонатан 6 4
Renno Nilton - Ренно Нилтон 5 4
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 4
Ульянов Владимир 162 3
Altman Samuel - Altman Sam - Альтман Сэм - Олтман Сэм 64 3
Селезнев Валерий 11 3
Селезнев Роман 9 3
McCain John - МакКейн Джон 28 3
Malhotra Renu - Малхотра Рену 3 3
Lisa Su - Лиза Су 59 3
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 3
Докучаев Дмитрий 20 2
Долгов Дмитрий 4 2
Стоянов Руслан 37 2
Moore Gordon - Мур Гордон 66 2
Gaeta Marcos - Гаэта Маркос 2 2
Molina Jorge - Молина Хорхе 2 2
Barrett Craig - Барретт Крейг 143 2
Renduchintala Murthy - Рендучинтала Мерти 5 2
Левкевич Михаил 59 2
Кучейко Алексей 22 2
Токарев Валерий 19 2
Weiss Shlomit - Вайс Шломит 6 2
Brkic Ogi - Бркич Оги 7 2
Baumgartner Eric - Бомгартнер Эрик 2 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 323
Земля - планета Солнечной системы 10865 115
США - Калифорния 4829 66
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 65
Россия - РФ - Российская федерация 166167 64
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 58
Китай - Тайвань 4245 57
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1547 53
Солнечная система - Solar system 2569 51
США - Техас 1048 38
Европа 24964 37
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 35
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1317 34
США - Орегон 255 31
США - Колумбия - Вашингтон 1487 31
Япония 13807 28
Германия - Федеративная Республика 13221 28
США - Аризона - Тусон - Таксон 36 25
Южная Корея - Республика 7052 23
США - Колорадо 385 21
США - Нью-Мексико 249 21
США - Нью-Йорк 3180 21
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 19
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 19
Индия - Bharat 5869 17
Израиль 2856 17
Юпитер - планета Солнечной системы 557 16
Азия - Азиатский регион 5920 16
Канада 5081 16
Италия - Итальянская Республика 4508 16
США - Огайо 291 15
США - Гавайи - Гавайские острова - Гавайский архипелаг 343 15
Сатурн - Титан (спутник) 533 15
США - Флорида 786 15
Америка - Американский регион 2206 14
Нептун - планета Солнечной системы 203 13
Ирландия - Республика 1051 13
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1438 13
США - Миннесота 198 12
Нидерланды 3746 12
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 92
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 79
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 71
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 43
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 40
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 40
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 38
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 36
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1747 35
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 31
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 30
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 25
Астрономия - Космос - Солнечная система - Пояс астероидов, Asteroid Belt - Метеоритика, Метеорная астрономия, Meteoric Astronomy - Метеор, Метеорит, Метеорный поток - Пегасиды, Pegasids - Вулканоиды, Volcanoids - День астероида 30 июня 833 21
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 21
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4666 20
Метрология - Нанометрология - Nanometrology - Нанометр 887 20
Natcast - National Center for the Advancement of Semiconductor Technology - National Semiconductor Technology Center, NSTC - CHIPS Act of 2022 - CHIPS and Science Act - Research and Development, Competition, and Innovation Act Supreme Court Security Fundi 40 20
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 20
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3859 19
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 18
Физика - Physics - область естествознания 2940 17
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1290 17
Геология - Вулканология - Volcanology - Вулкан - Vulcanus - Кратер - Crater 537 17
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 17
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 16
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 15
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 15
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Пилотируемые космические системы - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1375 13
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 13
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 13
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 2012 13
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 13
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 13
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 12
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2280 12
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 12
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 12
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 12
Кремний - Silicium - химический элемент 1776 12
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1226 11
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 41
CNews RND - R&D.CNews 2274 32
Bloomberg 1627 21
AP - Associated Press 2007 19
New Scientist 1448 17
Tom’s Hardware 600 15
Phys.org 972 14
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 14
Space Daily 528 13
NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 317 10
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 9
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 9
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 550 9
The Register - The Register Hardware 1784 7
NYT - The New York Times 1100 7
The Verge - Издание 619 6
Nature 832 5
Times 661 5
Nikkei BP - Nikkei Asia Biztech - Nikkei BizTech News 233 5
Newsbytes News Network 379 4
Future - Space.com 200 4
Universe Today 34 4
Yahoo! Finance 122 3
Silicon 494 3
SpaceDaily - Space Daily 187 3
Commercial Times 110 3
ScienceDaily 399 3
EurekAlert 291 3
Sky and Telescope - Space and Telescope 61 3
FT - Financial Times 1296 3
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 3
CNBC - Consumer News and Business Channel 242 3
BleepingComputer - Издание 458 3
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 3
Wired - Издание 276 3
DigiTimes - Издание 1331 3
Ars Technica 450 3
Fortune 211 2
EE Times 160 2
TechSpot 188 2
TrendForce 187 11
Gartner - Гартнер 3658 7
Counterpoint Research 110 4
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 3
Mercury Research 73 1
BAIR - Berkeley Artificial Intelligence Research - Berkeley Artificial Intelligence Lab 2 1
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 136 1
Synergy Research Group 48 1
Hindenburg Research 4 1
Forbes Global 2000 50 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 1
TIRIAS Research 4 1
Gartner - Dataquest 353 1
Fortune Global 1000 51 1
Fortune Brainstorm Tech 3 1
Gallup - American Institute of Public Opinion - TNS Gallup Media - TNS Gallup AdFact - BMF Gallup Media 71 1
Forward Concepts 10 1
IDC - International Data Corporation 4975 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 143 1
Fortune Global 500 295 1
ABI Research 236 1
BCG - Boston Consulting Group 117 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 195 1
IBM Research 111 1
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 90 1
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 220 124
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 259 12
Lowell Observatory - Обсерватория Лоуэлла - Осерватория Ловелла 15 8
UF - University of Florida - Флоридский университет- Университет Флориды 80 6
NOIRLab NSF - National Optical-Infrared Astronomy Research Laboratory - Kitt Peak National Observatory, KPNO - Национальная обсерватория Китт-Пик - Аризонская обсерватория - McMath–Pierce solar telescope Солнечный телескоп Макмата–Пирса 13 6
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 5
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 218 5
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 201 4
NOAO - National Optical Astronomy Observatory - Национальная обсерватория оптической астрономии - CTIO - Cerro Tololo Inter-American Observatory - Межамериканская обсерватория Серро-Тололо - Paranal Observatory - Паранальская обсерватория Сьерра-Пачон 32 4
UC Davis, UCD - University of California Davis - Калифорнийский университет в Дейвисе 21 4
NAU - Northern Arizona University - Северо-Аризонский университет 5 3
Ohio State University - Университет штата Огайо 100 3
ETSU - East Tennessee State University - Государственный университет Восточного Теннесси - Observatory Fairborn 4 3
ASU Steward Observatory - Обсерватория Стюарда 4 3
Ecclesia Catholica - Specola Vaticana - Vatican Observatory - Ватиканская обсерватория - Vatican Advanced Technology Telescope, VATT 3 3
SwRI - Southwest Research Institute - Юго -Западный исследовательский институт 31 3
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 137 2
UW - University of Wisconsin-Madison - Университет Висконсина-Мэдисона - Висконсинский университет в Мадисоне 119 2
U.S. NCAR - National Center for Atmospheric Research - Национальный центр атмосферных исследований США - High Altitude Observatory 29 2
Yale University - Йельский университет - Университет Йеля 132 2
ESO - European Southern Observatory - Европейская южная обсерватория 86 2
Rice University - William Marsh Rice University - Университет Уильяма Марша Райса - Университет Райса - Райсовский университет 98 2
SAAO - South African Astronomical Observatory - Южноафриканская астрономическая обсерватория 2 2
Observatoire de Paris - Paris Observatory - PSL - Парижская обсерватория - Институт небесной механики 27 2
ILOA Hawai'i - International Lunar Observatory - Международная лунная обсерватория 2 2
NAOJ - National Astronomical Observatory of Japan - 国立天文台, kokuritsu tenmondai - Национальная астрономическая обсерватория Японии - Mizusawa VLBI Kansokusho - Subaru Telescope 11 2
University of Leicester - Лестерский университет - Университет Лестера 53 2
Open University - Open University Business School - Открытый университет Великобритании 52 2
Royal Astronomical Society - Королевское астрономическое общество Великобритании - Британское астрономическое общество 4 2
NASA Langley Research Center 18 2
NASA NIAC - Institute for Advanced Concepts 4 2
University of Hawaiʻi at Mānoa - Гавайский университет - Высотная обсерватория Халеакала - Haleakalā High Altitude Observatory Site 50 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 2
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 2
НИУ ВШЭ - МИЭМ - Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова 92 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 2
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 2
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 246 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 6
Intel Developer Forum - IDF 317 2
Астрономия - Космос - День космонавтики - 12 апреля 114 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 232 1
Pulitzer Prize - Пулитцеровская премия 9 1
U.S. Department of Defense - DARPA Virtual Robotics Challengе 4 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 1
ИгроМир 125 1
Высокие технологии XXI века 78 1
GeoВласть 45 1
Неогеография XXI - форум 65 1
День молодёжи - 27 июня 1087 1
SEMICON 13 1
Google Zeitgeist 12 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 1
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 182 1
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