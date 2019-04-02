IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта

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Электронные авиабилеты заменят бумажные Ближайшие выходные будут отмечены началом новой эры для авиапассажиров. С 1 июня 2008 г. на рейсы авиакомпании Lufthansa, а также на рейсы всех других авиаперевозчиков - членов IATA, будут оформляться только электронные билеты. Решение о постепенном отказе от бумажных билетов в гражданской авиации было принято в 2004 г. в рамках программы IATA, получившей назва