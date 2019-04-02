Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199732
ИКТ 15426
Организации 11785
Ведомства 1511
Ассоциации 1114
Технологии 3582
Системы 27067
Персоны 87204
География 3118
Статьи 1581
Пресса 1326
ИАА 758
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2829
Мероприятия 895

IATA The International Air Transport Association Международная ассоциация воздушного транспорта

IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта

СОБЫТИЯ


02.04.2019 Sabre получила сертификат IATA ONE Order

Sabre Corporation получила официальный сертификат соответствия стандарту IATA ONE Order для работы с транзакциями по продаже авиабилетов как система управления заказа
11.02.2019 SAP Commerce Cloud Travel Accelerator сертифицирован по стандарту IATA ONE Order

SAP SE объявила о том, что стала первым IT-вендором, который получил официальный сертификат по стандарту IATA ONE Order для управления заказами с помощью решения SAP Commerce Cloud Travel Accelerator. В решение SAP для электронной коммерции встроены технологии, которые позволяют компаниям объедини
30.05.2008 Электронные авиабилеты заменят бумажные

Ближайшие выходные будут отмечены началом новой эры для авиапассажиров. С 1 июня 2008 г. на рейсы авиакомпании Lufthansa, а также на рейсы всех других авиаперевозчиков - членов IATA, будут оформляться только электронные билеты. Решение о постепенном отказе от бумажных билетов в гражданской авиации было принято в 2004 г. в рамках программы IATA, получившей назва
24.09.2007 IT-решения в авиационном бизнесе: итоги конференции

м, охватившим авиационную отрасль в конце 2001 года, Международная ассоциация воздушного транспорта IATA выдвинула инициативы по упрощению бизнеса путем развития IT-инфраструктуры в целях сниже
28.08.2007 IATA полностью перейдет на использование электронных авиабилетов

Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) планирует с 1 июля 2008г. отказаться от использования бумажных билетов, полностью перей

Публикаций - 74, упоминаний - 109

IATA и организации, системы, технологии, персоны:

SITA - Société Internationale de Télécommunications Aéronautiques 132 17
Sabre Corporation - Sabre Holdings 177 11
NDC Technologies 42 10
Amadeus IT Group - Amadeus Global Travel Distribution - Amadeus Global Hotel Group - Amadeus Leisure Group - Амадеус Россия - Амадеус-ИТ - Амадеус – Информационные технологии 104 8
Sirena-Travel - Сирена-Трэвел 26 5
SAP SE 5603 5
Ramax - Рамакс 139 4
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 648 3
SITA at Airports - SITA AMS - SITA Airport Management Solution - SITA ATI - SITA Air Transport Industry 11 3
Ростелеком 10960 3
9604 3
Chronopay - Хронопэй - Хронопей Сервисез - Хронопей Восток - электронная платёжная система 185 2
Ростех - РТ-ПТ - РТ-проектные технологии - РТ-Прометей 39 2
Sabre Travel Solutions - Sabre Travel Network - Sabre Travel AI 59 2
ARINC - Aeronautical Radio - Авиационное радио 22 2
Siemens AG - Siemens Group 2673 2
SITA Lab 6 2
ТАИС - Транспортные автоматизированные информационные системы 5 2
ORS - ОРС - Онлайн резервейшн систем 43 2
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1833 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3461 2
Microsoft Corporation 25785 2
IBM - International Business Machines Corp 9701 2
Palo Alto Networks 210 1
RRC - RRC EN - RRC Enterprise Networking - RRC Focus Distribution - RRC Business Telecommunications 178 1
Vocord - Вокорд 185 1
SimbirSoft - СимбирСофт 124 1
Integro Technologies - Интегро Текнолоджис 29 1
Fly 214 1
Thales - Gemalto 189 1
Siemens Digital Industries Software - Siemens PLM Software - Siemens DIS - Siemens Industry Automation Division - Siemens Automation and Drives - Siemens A&D UGS PLM Software - UGS Corp - Tecnomatix - US Data - Tesis PLMware 133 1
Arista Networks 26 1
ITG Group - Saprun - Сапран групп - Сапран Софт 68 1
BCC - Би.Си.Си. - BCC Company - Business Computer Center - Бизнес Компьютер Центр 71 1
Газпромнефть НТЦ - Научно-технический центр Газпром нефти 25 1
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 629 1
Inform GmbH 65 1
СТК Развитие 20 1
Logplan 1 1
Яндекс - Сейсмотек - Seismotech - ранее Яндекс.Терра 6 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 917 20
British Airways - British Midland International 127 11
Deutsche Lufthansa AG 121 7
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 511 7
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 371 7
Трансаэро - авиакомпания 59 6
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 145 6
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 257 4
Air France–KLM - Air France - KLM 81 4
United Airlines - авиакомпания 95 4
Sky Express - Скай Экспресс - Небесный экспресс 23 4
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 214 3
Международный аэропорт Новосибирск (Толмачёво) имени А.И. Покрышкина - ИАТА: OVB, ИКАО: UNNT 51 3
UTair Aviation - ЮТэйр Пассажирские авиалинии - авиакомпания - ЮТэйр Карго - ЮТэйр-Вертолетные услуги 65 3
Deutsche Lufthansa AG - Austrian Airlines - авиакомпания 20 3
Лондонский аэропорт Хитроу - London Heathrow Airport - ИАТА: LHR, ИКАО: EGLL, FAA LID: EGLL 61 3
Ukraine International Airlines - Международные авиалинии Украины - авиакомпания 5 3
Belavia - Белавиа - Белорусские авиалинии - Авиакомпания 8 3
ATPCO - The Airline Tariff Publishing Company 8 2
Singapore Airlines - Национальная авиакомпания Сингапура - Сингапурские авиалинии 43 2
Aviasales - Авиасейлс - Jetradar - Билетики 83 2
Газпромнефть-Аэро 7 2
Аэрофлот - Россия ГТК ФГУП - Пулково ФГУАП - Пулковские авиалинии - авиакомпания 77 2
Smartavia - Смартавиа - авиакомпания - Аэрофлот-Норд - Нордавиа - Архангельские воздушные линии, АВЛ 19 2
Deutsche Lufthansa AG - SWISS International Air Lines 53 2
easyJet 11 2
Korean Air - Корейские авиалинии 10 2
Globalia - Air Europa Líneas Aéreas - Air Europa Express 4 2
Ryanair 8 2
РЖД - Российские железные дороги 2097 2
Альфа-Банк 1980 2
Boeing 1031 2
Airbus Group - Airbus Industries 249 2
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 298 2
Continental AG - Континентал Тайрс Рус 81 1
Assist - Ассист 218 1
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 127 1
ВТБ - ВТБ24 671 1
Локотех - Локомотивные технологии 71 1
ЦППК - Центральная ППК - Центральная пригородная пассажирская компания 158 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 761 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13894 3
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 3
Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 153 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 784 2
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 312 1
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 161 1
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества - Shanghai Cooperation Organisation 69 1
ICS - International Chamber of Shipping - МПС - Международная палата судоходства 3 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 240 1
Минтранс РФ - Росгранстрой ФГКУ - Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы - Федеральное агентство по обустройству государственной границы Российской Федерации 50 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5974 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 214 1
ООН - International Labour Organization - Международная организация труда, МОТ 17 1
Импортозамещение - ИЦК - ИЦК Авиационный транспорт 8 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3313 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3587 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5672 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6556 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5435 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 395 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 4
ACI - Airports Council International - Международный совет аэропортов 10 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6512 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 291 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
UPU - Union Postale Universelle - ВПС - Всемирный почтовый союз 25 1
WCO - World Customs Organization - ВТамО - Всемирная таможенная организация 10 1
АЭВТ - Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта 6 1
АТОР - Ассоциация туроператоров России 10 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 407 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54005 23
Транспорт - Аэропорт - Цифровая трансформация аэропортов - Системы управления аэропортами - Airport management systems - аэрологистика - aerologistics 616 22
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36281 18
Электронный билет - e-ticket 176 13
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26312 12
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8671 11
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2885 10
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12968 9
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25861 9
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13349 8
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13942 8
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13153 8
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1205 8
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8286 7
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12269 7
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13980 7
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6221 6
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6043 6
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2925 6
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18159 6
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13656 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33546 6
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Защищенная мобильность - Корпоративная мобильность 5873 5
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29717 5
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 4013 5
Бронирование - Booking 996 5
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14778 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13501 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22720 5
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5226 5
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9311 5
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1541 5
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3265 5
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7839 4
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9492 4
GDS - Global Distribution System - Глобальная дистрибьюторская система 73 4
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13070 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24458 4
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13732 4
Маркировка - Marking - Track & Trace системы 1384 4
Microsoft Windows 2000 8678 4
SITA AirportConnect CUTE - SITA AirportConnect Common Use Terminal Equipment - SITA Intelligent Airport 10 4
IATA ONE Order - Стандарт обмена сообщениями системы бронирования авиабилетов 4 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3666 3
SITA Smart Path 6 3
Trip.com Group - SkyScanner 21 3
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 754 2
SAP Commerce Cloud Travel Accelerator - SAP Hybris Commerce Travel - SAP Cloud for Travel - SAP Travel Solutions 8 2
Sabre Red 360 and GetThere 13 2
Sabre API 7 2
SITA APP - SITA Advance Passenger Processing - SITA AirsideApp - SITA Gabriel - авиационный SWIFT 3 2
SITA BagMessage 2 2
Amadeus Altea - Amadeus Altea Inventory and Reservation - Amadeus Altea Departure Control - Amadeus Altea Revenue Management - Amadeus Passenger Revenue Accounting 9 2
Apple iOS 8589 2
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 959 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6292 2
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 951 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1368 2
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 945 2
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 525 2
Swiss-AS AMOS 39 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2556 1
SAP CХ - SAP CEC - SAP Customer Experience 36 1
Google Maps - Карты Google - GMaps 708 1
ЗАГС РФ ЕГР - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 78 1
Statista 265 1
SAP C/4HANA - SAP Hybris 96 1
Microsoft Dynamics CRM 564 1
ATPCO NGS - Next Generation Storefront 21 1
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 1
Microsoft Dynamics 1197 1
Cisco ACI - Cisco Application Centric Infrastructure 55 1
Код Безопасности - Континент WAF - Континент NGFW - Континент АПКШ - Континент ЦУС - Континент Центр управления сетью 150 1
SAP Commerce - SAP Hybris Commerce Suite - SAP Hybris Commerce Cloud - SAP Hybris B2C Commerce Accelerator 40 1
Ростех - ОАК - Сухой - SSJ100 - Sukhoi Superjet 100 - Сухой Суперджет-100 - Russian Regional Jet - российский региональный самолет 97 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1041 1
Google Street View 105 1
SITA for Aircraft 3 1
1С:Корпорация 57 1
Sabre Smart Retail Engine - Sabre Retail Intelligence 4 1
Morgan Kathy - Морган Кэти 4 3
Буленков Дмитрий 45 2
Черемных Андрей 30 2
Peters Jim - Питерс Джим 3 2
Heller Matthias - Гёлер Маттиас 3 2
Богданов Кирилл 112 2
Кирюшин Сергей 91 2
Назаров Александр 76 1
Беров Иван 44 1
Аитов Тимур 197 1
Рыбаков Александр 36 1
Мацоцкий Сергей 180 1
Сергиенко Дмитрий 35 1
Корнеев Сергей 84 1
Чурсин Дмитрий 88 1
Маркин Алексей 4 1
Бородич Александр 4 1
Кадейшвили Алексей 16 1
Басов Алексей 117 1
Зотов Алексей 69 1
Сидоров Алексей 21 1
Голов Андрей 53 1
Малеев Андрей 2 1
Кондратьев Андрей 9 1
Першин Максим 2 1
Косилов Михаил 17 1
Новиков Владимир 36 1
Егоров Антон 4 1
Краснов Дмитрий 6 1
Попов Дмитрий 39 1
Дубинин Дмитрий 2 1
Демидов Руслан 10 1
Ермилова Анастасия 2 1
Попова Мария 141 1
Воронин Павел 196 1
Мельник Илья 6 1
Перевалов Илья 10 1
Якушкина Мария 1 1
Евдокимов Игорь 61 1
Ristagno Linda - Ристаньо Линда 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 166478 44
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54784 16
Европа 24976 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47657 11
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19168 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14815 8
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13825 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19566 5
Германия - Федеративная Республика 13223 5
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2838 5
Япония 13810 4
Россия - СФО - Новосибирск 4882 4
Великобритания - Лондон 2433 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4205 3
Канада 5082 3
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1940 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Геленджик 167 2
Беларусь - Белоруссия 6303 2
Сингапур - Республика 1954 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3470 2
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4492 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3661 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2609 2
Африка - Африканский регион 3644 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1926 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3587 2
Китай - Тайвань 4249 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1777 2
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1318 2
Китай - Шанхай 834 1
Китай - Пекин - Beijing 1098 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 1028 1
Швейцария - Женева 332 1
Катар 191 1
Чехия - Прага 207 1
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1089 1
Китай - Тайвань - Тайбэй 363 1
США - Аризона 549 1
Кувейт 173 1
Австралия - Сидней 276 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6183 42
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 998 39
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1909 38
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21704 37
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3179 30
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7551 23
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27332 10
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57780 10
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53551 9
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5784 8
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18182 7
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9017 7
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3839 6
Паспорт - Паспортные данные 2856 5
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1503 5
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2545 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6605 5
Экономический эффект 1352 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16103 4
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7533 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33808 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11733 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10370 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6177 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 6543 3
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2310 3
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6594 3
Аренда 2695 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1917 3
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8086 3
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3137 3
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7048 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3040 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2681 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3590 2
Логистика - Курьерские услуги - From door to door - От двери до двери 165 2
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 1076 2
Английский язык 7037 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8256 2
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 764 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11570 3
FT - Financial Times 1297 2
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 693 1
Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 177 1
Из рук в руки - irr.ru 73 1
Computer Weekly 376 1
Открытые системы ИД 176 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 1
РБК ТВ - телеканал 83 1
The Channel Company - Computing.co.uk 31 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6098 1
Ведомости 1478 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8621 5
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
J.D. Power - J.D. Power and Associates 21 1
Gartner - Гартнер 3659 1
Forrester Research 834 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 282 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 123 1
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 143 1
РСВО ФГУП - НИИПС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт почтовой связи ФГУП 6 1
ГосНИИ ГА - ГосНИИ ГА гражданской авиации - Государственный научно-исследовательский институт гражданской авиации 14 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 591 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1285 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7640 1
CNews Мисс ИТ России 12 1
День молодёжи - 27 июня 1090 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1283 1
CNews AWARDS - награда 571 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1465233, в очереди разбора - 724160.
Создано именных указателей - 199732.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Обзор Digma Pro QLED 55": доступный QLED-телевизор для кино и игр

Какими личными данными ни в коем случае нельзя делиться с нейросетями

Лучшие устройства Dreame в промоакции «Умный старт сезона»: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще