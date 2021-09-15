Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
IATA
The International Air Transport Association
Международная ассоциация воздушного транспорта
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Публикаций - 42, упоминаний - 84
IATA упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 3
|ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2868 1
|CNews Analytics 1991 3
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770519, в очереди разбора - 674201.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 770519, в очереди разбора - 674201.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru