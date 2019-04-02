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IATA The International Air Transport Association Международная ассоциация воздушного транспорта
СОБЫТИЯ
|02.04.2019
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Sabre получила сертификат IATA ONE Order
Sabre Corporation получила официальный сертификат соответствия стандарту IATA ONE Order для работы с транзакциями по продаже авиабилетов как система управления заказа
|11.02.2019
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SAP Commerce Cloud Travel Accelerator сертифицирован по стандарту IATA ONE Order
SAP SE объявила о том, что стала первым IT-вендором, который получил официальный сертификат по стандарту IATA ONE Order для управления заказами с помощью решения SAP Commerce Cloud Travel Accelerator. В решение SAP для электронной коммерции встроены технологии, которые позволяют компаниям объедини
|30.05.2008
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Электронные авиабилеты заменят бумажные
Ближайшие выходные будут отмечены началом новой эры для авиапассажиров. С 1 июня 2008 г. на рейсы авиакомпании Lufthansa, а также на рейсы всех других авиаперевозчиков - членов IATA, будут оформляться только электронные билеты. Решение о постепенном отказе от бумажных билетов в гражданской авиации было принято в 2004 г. в рамках программы IATA, получившей назва
|24.09.2007
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IT-решения в авиационном бизнесе: итоги конференции
м, охватившим авиационную отрасль в конце 2001 года, Международная ассоциация воздушного транспорта IATA выдвинула инициативы по упрощению бизнеса путем развития IT-инфраструктуры в целях сниже
|28.08.2007
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IATA полностью перейдет на использование электронных авиабилетов
Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) планирует с 1 июля 2008г. отказаться от использования бумажных билетов, полностью перей
IATA и организации, системы, технологии, персоны:
|Morgan Kathy - Морган Кэти 4 3
|Буленков Дмитрий 45 2
|Черемных Андрей 30 2
|Peters Jim - Питерс Джим 3 2
|Heller Matthias - Гёлер Маттиас 3 2
|Богданов Кирилл 112 2
|Кирюшин Сергей 91 2
|Назаров Александр 76 1
|Беров Иван 44 1
|Аитов Тимур 197 1
|Рыбаков Александр 36 1
|Мацоцкий Сергей 180 1
|Сергиенко Дмитрий 35 1
|Корнеев Сергей 84 1
|Чурсин Дмитрий 88 1
|Маркин Алексей 4 1
|Бородич Александр 4 1
|Кадейшвили Алексей 16 1
|Басов Алексей 117 1
|Зотов Алексей 69 1
|Сидоров Алексей 21 1
|Голов Андрей 53 1
|Малеев Андрей 2 1
|Кондратьев Андрей 9 1
|Першин Максим 2 1
|Косилов Михаил 17 1
|Новиков Владимир 36 1
|Егоров Антон 4 1
|Краснов Дмитрий 6 1
|Попов Дмитрий 39 1
|Дубинин Дмитрий 2 1
|Демидов Руслан 10 1
|Ермилова Анастасия 2 1
|Попова Мария 141 1
|Воронин Павел 196 1
|Мельник Илья 6 1
|Перевалов Илья 10 1
|Якушкина Мария 1 1
|Евдокимов Игорь 61 1
|Ristagno Linda - Ристаньо Линда 1 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8621 5
|ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
|J.D. Power - J.D. Power and Associates 21 1
|Gartner - Гартнер 3659 1
|Forrester Research 834 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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