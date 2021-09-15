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IATA
The International Air Transport Association
Международная ассоциация воздушного транспорта


15.09.2021 RAMAX Group по заказу Аэрофлота реализовала проект продажи через прямой канал авиакомпании 2
01.07.2021 SITA запускает обновленный портфель услуг, отвечающий актуальным запросам авиаотрасли 3
18.03.2021 Sabre расширяет возможности NDC и доступ к контенту авиакомпаний 2
26.08.2020 Sabre активизирует возможности NDC в сотрудничестве с международными партнерами 3
23.07.2020 NEC и SITA внедрят цифровую самоидентификацию в аэропортах 1
02.06.2020 «Рамакс интернейшнл» реализовал схему прямой дистрибуции авиауслуг «Аэрофлота» по стандарту NDC 2
20.05.2020 SITA поддержит развитие единой системы цифровой самоидентификации для авиаперелетов 1
28.10.2019 Amadeus интегрирует контент ATPCO в решения для покупки авиабилетов 1
09.04.2019 Sabre тестирует создание NDC-предложений с United Airlines и агентствами 2
02.04.2019 Sabre получила сертификат IATA ONE Order 5
07.03.2019 Travelport поддержит авиапассажиров-инвалидов 5
11.02.2019 SAP Commerce Cloud Travel Accelerator сертифицирован по стандарту IATA ONE Order 4
18.12.2018 Какая польза от блокчейна при обслуживании самолетов 1
03.12.2018 Лучшие ИТ-проекты и технологии 2018 г. получили награды CNews AWARDS 1
29.08.2018 Микрон разработал RFID-инлей для авиабагажа 4
14.08.2018 Россияне создали для аэропортов электронную систему, спасающую чемоданы от потери 2
06.04.2018 SITA внедрит «умные» сервисы в аэропортах Индии 1
19.10.2017 «Макс-Авиа» выбрала Smart IDReader для распознавания паспортов и загранпаспортов 1
27.09.2017 SAP SE представила новую версию SAP Hybris Commerce для авиаперевозчиков 4
14.03.2017 Gemalto и IER создают полный комплекс самообслуживания для путешественников в аэропортах 1
16.01.2017 Венчурный фонд «Ростелекома» инвестирует в оператора СЭД для грузовых перевозок 2
13.11.2015 E-Tickets Service автоматизировала обмен и возврат авиабилетов в рамках платформы ETM System 2
17.07.2015 Систему мониторинга Aircom FlightTracker внедряют три авиакомпании 2
07.07.2015 «Техносерв» переоборудовал пункт пропуска международного аэропорта Уфы 1
12.02.2015 «Багаж из рук в руки» и «Аэрофлот» внедрят в аэропорте «Шереметьево» систему контроля над передвижением багажа 4
13.03.2014 Компании авиаотрасли превращаются в цифровые фабрики 2
12.12.2013 Как ИТ меняет аэропорты 1
11.12.2013 Электронные сервисы для пассажиров: аэропорт под рукой 2
08.10.2012 Московский аэропорт Домодедово развивает альтернативные сервисы регистрации 2
05.10.2012 «Почта России»: электронный обмен данными ускорит доставку международных почтовых отправлений 1
29.06.2012 SITA Lab открыла тестирование новой платформы API для авиакомпаний 1
17.02.2012 NFC упрощает передвижение пассажиров в аэропортах 3
22.09.2011 Решения Amadeus и SITA будут предоставлять авиапассажирам информацию о багаже в реальном времени 2
25.04.2011 «Пикотех» анонсировал мобильные ВКС-терминалы 1
20.11.2009 Спасут ли авиацию антикризисные ИТ-стратегии? 1
17.08.2009 Российские онлайн-билеты спасут e-бизнес 1
02.07.2009 ИТ помогут авиакомпаниям сократить затраты 1
07.07.2008 «Аэрофлот» продал миллионный электронный билет 1
30.05.2008 Электронные авиабилеты заменят бумажные 5
09.04.2008 «Аэрофлот» продал более 500 тыс. электронных билетов 1

Публикаций - 42, упоминаний - 84

IATA упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

NDC Technologies 28 5
Sabre Corporation 116 3
SITA - Société Internationale de Télécommunications Aéronautiques 93 3
SAP SE 3220 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 2
Ramax - Рамакс 62 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
Sabre Travel Solutions 13 1
Газпром нефть ЦЦИ - Центр Цифровых Инноваций 2 1
РСТ-Инвент - RST Invent 18 1
Sovrin Foundation 1 1
Сейсмотек - Seismotech - ранее Яндекс.Терра 2 1
Logplan 1 1
Газпромнефть НТЦ - Научно-технический центр Газпром нефти 13 1
Saprun - Сапран групп 38 1
SimbirSoft - СимбирСофт 19 1
Vocord - Вокорд 99 1
Программный продукт ГК 92 1
Код Безопасности 365 1
Цифра ГК 116 1
Платформа ОФД - Оператор фискальных данных 77 1
Diasoft - Диасофт 354 1
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 218 1
3779 1
Amadeus IT Group 66 1
NEC 429 1
Siemens AG - Сименс Россия 675 1
VK - Mail.ru Group 2487 1
IBM 3557 1
Микрон - Micron 365 1
SkyScanner 17 2
Аэрофлот 493 2
British Airways - British Midland International 39 1
Finnair - Авиакомпания 3 1
United Airlines - авиакомпания 17 1
Flight Centre Travel Group 3 1
American Express Global Business Travel 3 1
American Airlines 20 1
Газпромнефть-Аэро 7 1
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 38 1
Локотех - Локомотивные технологии 40 1
Aviasales - Jetradar 47 1
Международный аэропорт Новосибирск (Толмачёво) имени А.И. Покрышкина 26 1
Deutsche Lufthansa AG 44 1
ATPCO - The Airline Tariff Publishing Company 5 1
Совкомбанк ПАО 147 1
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 218 1
Альфа-Банк 1127 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
Почта Банк 289 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 182 1
Газпром нефть 382 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2238 1
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества 46 1
ICAO - International Civil Aviation Organization - Международная организация гражданской авиации 42 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 661 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация 226 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 2
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 2
Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 51 1
Network Edge - Защита сетевой периферии - Защита сетевой инфраструктуры 4 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 686 1
PSS - Passenger Service System - Система обслуживания пассажиров 2 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4569 1
Планирование и контроль обслуживания самолетов - Техническое обслуживание и ремонт авиационной техники 1 1
GDS - Global Distribution System - Глобальная дистрибьюторская система 43 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1582 1
API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 169 1
DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии 87 1
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary 427 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1097 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3017 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 1
IATA ONE Order - Стандарт обмена сообщениями системы бронирования авиабилетов 3 3
Apple iOS 5742 2
SITA Smart Path 4 2
SAP Commerce Cloud Travel Accelerator - SAP Hybris Commerce Travel 6 2
ATPCO NGS - Next Generation Storefront 6 1
SITA Flex 2 1
ATPCO Routehappy 3 1
Sabre Commercial Platform 1 1
Sabre NDC 2 1
Sabre API 7 1
Sabre Red 360 and GetThere 7 1
SAP Commerce - SAP Hybris Commerce Suite 17 1
Код Безопасности Континент АПКШ - программно-аппаратный комплекс 34 1
Amadeus Selling Platform Connect 1 1
SAP C/4HANA - SAP Hybris 57 1
Стрелка - Транспортная карта 113 1
SAP CEC - SAP Customer Experience 27 1
Google Android 10751 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 1
Amadeus Travel Platform 1 1
Amadeus API 1 1
Morgan Kathy - Морган Кэти 4 2
Краснов Дмитрий 4 1
Бойко Алексей 12 1
Valmorbida Decius - Вальморбида Десиус 1 1
Windley Phil - Уиндли Фил 1 1
Bartels Dave - Бартельс Дэйв 1 1
Буленков Дмитрий 13 1
Pina Gustavo - Пина Густаво 1 1
Albert Robert - Альберт Роберт 2 1
Ristagno Linda - Ристаньо Линда 1 1
Евдокимов Игорь 6 1
Якушкина Мария 1 1
Мельник Илья 3 1
Ермилова Анастасия 2 1
Дубинин Дмитрий 2 1
Богданов Кирилл 91 1
Егоров Антон 1 1
Малеев Андрей 2 1
Голов Андрей 32 1
Зотов Алексей 24 1
Басов Алексей 80 1
Кадейшвили Алексей 14 1
Маркин Алексей 4 1
Чурсин Дмитрий 7 1
Сергиенко Дмитрий 12 1
Егоров Владимир 52 1
Беров Иван 40 1
Баров Алексей 25 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 14
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1472 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 2
Россия - ПФО - Казань 1522 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 2
Индонезия - Республика 386 1
Индонезия - Джакарта 3 1
Россия - Заполярье 38 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Абу-Даби 42 1
Тихий океан 54 1
Индия - Дели 61 1
Австралия - Сидней 54 1
Россия - ПФО - Самара 1304 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1116 1
Германия - Федеративная Республика 3674 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 1
Европа 3788 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2476 1
Индия - Республика 2181 1
Беларусь - Минск 328 1
Северная Америка 1416 1
Великобритания - Лондон 828 1
Россия - СФО - Новосибирск 1980 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1132 1
Ближний Восток 1479 1
США - Нью-Йорк 1099 1
Канада 1311 1
Восточная Европа 1691 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 462 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2868 1
CNews Analytics 1991 3
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича 37 1
ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет им. В.И. Ульянова (Ленина) 19 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 1
CNews AWARDS 292 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
CNews Мисс ИТ России 12 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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