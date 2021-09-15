IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта

RAMAX Group по заказу Аэрофлота реализовала проект продажи через прямой канал авиакомпании 2

Sabre расширяет возможности NDC и доступ к контенту авиакомпаний 2

Sabre активизирует возможности NDC в сотрудничестве с международными партнерами 3

NEC и SITA внедрят цифровую самоидентификацию в аэропортах 1

SITA поддержит развитие единой системы цифровой самоидентификации для авиаперелетов 1

Amadeus интегрирует контент ATPCO в решения для покупки авиабилетов 1

Sabre получила сертификат IATA ONE Order 5

SAP Commerce Cloud Travel Accelerator сертифицирован по стандарту IATA ONE Order 4

Какая польза от блокчейна при обслуживании самолетов 1

SAP SE представила новую версию SAP Hybris Commerce для авиаперевозчиков 4

Gemalto и IER создают полный комплекс самообслуживания для путешественников в аэропортах 1

Систему мониторинга Aircom FlightTracker внедряют три авиакомпании 2

Компании авиаотрасли превращаются в цифровые фабрики 2

Как ИТ меняет аэропорты 1

Московский аэропорт Домодедово развивает альтернативные сервисы регистрации 2

SITA Lab открыла тестирование новой платформы API для авиакомпаний 1

NFC упрощает передвижение пассажиров в аэропортах 3

Решения Amadeus и SITA будут предоставлять авиапассажирам информацию о багаже в реальном времени 2

ИТ помогут авиакомпаниям сократить затраты 1