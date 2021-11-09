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Sabre Smart Retail Engine Sabre Retail Intelligence
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 4, упоминаний - 4
Sabre Smart Retail Engine и организации, системы, технологии, персоны:
|Sabre Travel Solutions - Sabre Travel Network - Sabre Travel AI 59 3
|NDC Technologies 42 3
|Sabre Corporation - Sabre Holdings 177 3
|Google LLC 12690 1
|Singapore Airlines - Национальная авиакомпания Сингапура - Сингапурские авиалинии 43 1
|Visa International 1993 1
|IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 73 1
|Google Cloud Platform - GCP 383 3
|Sabre KrisConnect 2 1
|Sabre Red 360 and GetThere 13 1
|Sabre GDS - Sabre Global Distribution System - travel reservation system 13 1
|Sabre - SabreSonic PSS - SabreSonic Passenger Service System 2 1
|Sabre API 7 1
|Россия - РФ - Российская федерация 166168 1
|Сингапур - Республика 1953 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.