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Sabre Travel Solutions Sabre Travel Network Sabre Travel AI

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


09.11.2020 Sabre анонсировала первый продукт на базе технологии ИИ

Sabre Corporation анонсировала выход первого продукта на базе технологии Sabre Travel AI, создаваемой в партнерстве с Google. Эта инновация позволила ускорить разработку первого в своем роде умного масштабируемого движка для ритейла на базе передовых технологий иску
08.07.2020 Sabre объявила о новых назначениях в руководстве

Sabre Corporation объявила о новых назначениях в высшем руководстве и переходе компании на завершающий этап трансформации. Кадровые изменения проводятся в рамках реорганизации подразделения Travel Solutions, которое полностью объединит авиационное и агентское направления бизнеса Sabre для более эффективного и целостного обслуживания клиентов. «Я полон энтузиазма относительно будущ
30.07.2018 Sabre сообщила о создании подразделение Travel Solutions

ния торговых операций, а также развитие передовой платформы для туристического бизнеса. Дэйв Ширк (Dave Shirk) назначен исполнительным вице-президентом и президентом нового структурного подразделения Travel Solutions. В него войдут Travel Network, Airline Solutions и работа компании в области данных и аналитики по всем направлениям деятельности. При этом финансовая отчетность будет по-прежн
07.02.2013 Sabre Travel Network укрепляет свои позиции на Дальнем Востоке: новое назначение

Компания Sabre Travel Network, поставщик ИТ-решений для туристической индустрии, объявила о назначении Алексея Яншина коммерческим представителем Sabre Travel Network на Дальнем Востоке. Основным
10.12.2012 Sabre Travel Network проводит миграцию ростовского агентства «Мэверик Люфтганза Сити Центр» на платформу Sabre

Компания Sabre Travel Network, глобальный поставщик высокопроизводительных ИТ-решений для туристической индустрии, проводит миграцию ростовского агентства «Мэверик Люфтганза Сити Центр» на платформу Sab
20.08.2012 Российское подразделение Sabre Travel Network переехало в новый офис

Компания Sabre Travel Network, глобальный поставщик высокопроизводительных ИТ-решений для туристической индустрии, сообщила о переезде своего российского подразделения в новый офис, расположенный в бизн
14.03.2012 Sabre Travel Network запустила магазин В2В-приложений для туристической индустрии

, а также управляют ими. «Запуск Sabre Red App Centre - это значимое событие как для Sabre, так и для всей туристической индустрии в целом, - сказал Крис Кройгер, старший вице-президент по маркетингу Sabre Travel Network. – Благодаря новой электронной торговой площадке, наши клиенты могут легко и просто покупать и устанавливать специализированные приложения, которые позволят им усовершенств
30.11.2011 Sabre Travel Network и Polycom приступили к разработке системы бронирования видеоконференеций

Компании Sabre Travel Network и Polycom объявили о начале совместного проекта по созданию первой в мире глобальной системы бронирования общедоступных и частных залов для HD видеоконференций и связи с эф
10.10.2011 Sabre Travel Network выходит на рынок Украины

ва в Украине. Это еще один шаг в реализации стратегии экспансии компании на перспективные рынки региона Восточная Европа и СНГ. Собственное представительство в Киеве, как ожидают в компании, позволит Sabre Travel Network нарастить свой клиентский портфель, а также обеспечить высокое качество продуктов и клиентоориентированного сервиса для корпоративных (travel management company — TMC), тур
14.12.2010 Sabre Travel Network представила новое решение для бронирования туристических услуг

Компания Sabre Travel Network, поставщик ИТ-решений для индустрии путешествий, приняла участие в конференции «Электронная коммерция и агентский бизнес» и анонсировала свою новую разработку – IBE (intern
02.11.2006 ATH Business Travel Solutions внедряет Microsoft Dynamics NAV

Консультационная группа АТК, золотой партнер Microsoft Business, осуществила проект автоматизации, длившийся шесть месяцев, в компании ATH Business Travel Solutions на базе продукта Microsoft Dynamics NAV. До сегодняшнего момента в компании ATH Business Travel Solutions использовался ряд разноплановых систем, необходимых для реализа

Публикаций - 59, упоминаний - 62

Sabre Travel Solutions и организации, системы, технологии, персоны:

Sabre Corporation - Sabre Holdings 177 56
NDC Technologies 42 13
Sabre Labs 4 3
Google LLC 12690 3
Travelport - Трэвелпорт 8 2
Gridnine Systems - Гриднайн Системс 3 2
Lumen Technologies - CenturyLink - Level 3 Communications 92 1
FriFly 1 1
Travelmatic 1 1
Gateline - Онэлия 7 1
Cisco Systems 5372 1
Yandex - Яндекс 9216 1
Microsoft Corporation 25775 1
Oracle Corporation 7074 1
VK - Mail.ru Group 3602 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1001 1
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 417 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 1
Amadeus IT Group - Amadeus Global Travel Distribution - Amadeus Global Hotel Group - Amadeus Leisure Group - Амадеус Россия - Амадеус-ИТ - Амадеус – Информационные технологии 103 1
GE - General Electric - Дженерал электрик 462 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 1
Sabre Airline Solutions 16 1
АТК Консультационная группа - АТК КГ 55 1
Microsoft Business Solutions Division - MBS - Navision - Damgaard - Microsoft Business Development and Evangelism 309 1
Visa International 1993 3
UTair Aviation - ЮТэйр Пассажирские авиалинии - авиакомпания - ЮТэйр Карго - ЮТэйр-Вертолетные услуги 65 2
Delta Air Lines - авиакомпания 90 2
Випсервис - В.И.П. Сервис - V.I.P. Сервис - Вип Корпорейт Тревел - VIP Corporate Travel 18 2
American Express - Amex 338 2
ATPCO - The Airline Tariff Publishing Company 8 2
Singapore Airlines - Национальная авиакомпания Сингапура - Сингапурские авиалинии 43 2
Carlson Wagonlit Travel 4 2
Flight Centre Travel Group 3 2
United Airlines - авиакомпания 95 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Deutsche Lufthansa AG - Austrian Airlines - авиакомпания 20 1
Etihad Airways - авиакомпания Объединённых Арабских Эмиратов 8 1
Deutsche Lufthansa AG - SWISS International Air Lines 53 1
Air Dolomiti - Авиакомпания 2 1
Wizz Air - Авиакомпания 2 1
Qatar Airways - Qatar Airlines - Авиакомпания 13 1
OneTravel 2 1
easyJet 11 1
Belavia - Белавиа - Белорусские авиалинии - Авиакомпания 8 1
РусЛайн - авиакомпания 11 1
Continental Airlines 30 1
Cendant 16 1
IWG - International Workplace Group - Regus Group 10 1
Chevron Corporation - Socal - CalSo - Standard Oil Company of California 41 1
Deutsche Lufthansa AG - Brussels Airlines - SN Brussels Airlines - Sabena 8 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 1
Boeing 1031 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 1
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 145 1
Русский стандарт Банк 509 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 1
JCB International 146 1
Deutsche Lufthansa AG 121 1
Expedia Group 136 1
Diners Club International - платёжная система 82 1
American Airlines 90 1
Ethiopian Airlines - Государственная авиакомпания Эфиопии 3 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
American Express Global Business Travel - American Express Travel Classic 5 1
Правительство Казахстана - Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана - Министерство индустрии и новых технологий Казахстана - Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан 9 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 73 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 25
GDS - Global Distribution System - Глобальная дистрибьюторская система 73 18
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 14
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5209 9
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 7
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 7
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 6
Бронирование - Booking 983 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 6
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 6
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 5
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 5
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 5
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 5
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 913 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 4
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3371 4
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 887 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 3
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 3
HoReCa - HotelTech - Hotel Management - Hospitality Management Solutions, HMS - Управление в индустрии гостеприимства - Система управления отелем - Гостиничное хозяйство - Решения для отельеров 33 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6471 2
Service level - Уровень сервиса - Уровень обслуживания 571 2
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 2
WAN - Wide Area Network - Глобальная вычислительная сеть 771 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 2
W3C - XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1888 2
Open API - OpenAPI - Application programming interface - Общедоступный набор программных инструментов - Открытые API 483 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 2
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1313 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 2
Ergonomics Usability - Юзабилити - удобство использования - пригодность использования - эргономичность - Usability testing - Тестирование эргономичности интерфейсов 523 1
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 951 1
Кибербезопасность - PSIM - Physical Security Information Management - Интеграция нескольких несвязанных приложений и устройств безопасности и управления ими через единый пользовательский интерфейс 414 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4344 1
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 1105 1
Sabre Red Workspace - Sabre Red App Centre 15 12
Sabre GDS - Sabre Global Distribution System - travel reservation system 13 9
Sabre Red 360 and GetThere 13 7
Google Cloud Platform - GCP 383 5
Sabre Dev Studio APIs 4 4
Sabre IBE - Sabre Internet Booking Engine 4 4
Sabre Smart Retail Engine - Sabre Retail Intelligence 4 3
Sabre API 7 3
Sabre NDC - Sabre New Distribution Capability - Sabre Beyond NDC 3 2
Sabre KrisConnect 2 2
Sabre - SabreSonic PSS - SabreSonic Passenger Service System 2 2
Sabre Web Services 2 2
ATPCO NGS - Next Generation Storefront 21 2
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 751 2
Sabre Virtual Payments 2 1
Sabre Digital Workspace 1 1
Sabre Next 1 1
Sabre Interact Interface 1 1
Sabre Airvision Slot Manager 1 1
ATPCO Routehappy 4 1
Sabre Branded Fares 2 1
Sabre Marketplace 2 1
Sabre Virtual Meetings 1 1
Google Android 15244 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 1
Apache Hadoop 470 1
Booking.com 126 1
Microsoft Dynamics CRM 564 1
Сбер - Business Travel 13 1
Stafory - робот Вера 377 1
GTA - Grand Theft Auto - компьютерная игра (action-adventure) 386 1
Microsoft Dynamics 1197 1
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision - Attain 563 1
Sabre Content Services for Lodging 3 1
Microsoft Certified - Microsoft Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 230 1
Лавренюк Анастасия 13 13
Jones Wade - Джонс Уэйд 10 9
Shirk Dave - Ширк Дейв 7 6
Webb Greg - Вебб Грег 5 5
Menke Shawn - Менке Шон 16 5
Mendis Roshan - Мендис Рошан 4 4
Горин Дмитрий 4 2
Eisenaecher Harald - Айзенекер Харальд 2 2
Morgan Kathy - Морган Кэти 4 2
Lobl Jeff - Лобл Джефф 2 2
Пермяков Павел 2 1
Крутов Александр 6 1
Cristofaro Mimmo - Кристафоро Миммо 1 1
Михеев Владимир 14 1
Яковлев Дмитрий 14 1
Нагорнов Геннадий 3 1
Шкабара Денис 1 1
Ekert Kurt - Экерт Курт 2 1
Баркун Владимир 1 1
Яншин Алексей 1 1
Selincourt Louis - Селинкорт Луис 1 1
Magnuson Erik - Магнусон Эрик 1 1
Непевойда Иван 1 1
Холлистер Гленн - Hollister Glenn 1 1
Moore Dave - Мур Дейв 2 1
Глазачев Иван 27 1
Дмитрук Екатерина 4 1
Qualantone Mike - Квалантон Майк 1 1
Ильичев Сергей 3 1
Перевалов Илья 10 1
Narayanan Rakesh - Нарьянан Ракеш 1 1
Albert Robert - Альберт Роберт 2 1
Burgess Brett - Берджесс Бретт 1 1
Michalopoulos George - Михалопулос Джордж 1 1
Savitch Jonathan - Савич Джонатан 1 1
Phalen Kevin - Фален Кевин 1 1
Ciancimino Alessandro - Чианчимино Алессандро 2 1
Taylor Alison - Тейлор Элисон 2 1
Bleddyn Jane - Бледдин Джейн 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 21
Европа 24964 9
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 8
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 6
Африка - Африканский регион 3641 6
Ближний Восток 3154 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 4
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 2
Сингапур - Республика 1953 2
Европа Восточная 3138 2
Канада 5082 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 2
Россия - ЮФО - Ростовская область 1787 1
США - Техас - Саутлейк 4 1
Казахстан - Республика 6048 1
Япония 13807 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 1
Израиль 2856 1
США - Нью-Йорк 3180 1
Италия - Итальянская Республика 4508 1
Франция - Французская Республика 8177 1
Великобритания - Лондон 2432 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 1
Турция - Турецкая республика 2620 1
Украина 7928 1
Нидерланды 3746 1
Германия - Берлин 732 1
Новая Зеландия 737 1
Египет - Арабская Республика 1100 1
Беларусь - Минск 706 1
США - Техас 1048 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 1
Азия Южная - Южно-Азиатский регион 116 1
Украина - Киев 1151 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 56
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 996 24
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 19
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 11
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 10
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 9
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3164 7
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 7
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 5
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 4
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 3
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 2
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2327 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 1
Английский язык 7030 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 1
Аренда 2687 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2893 1
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 1127 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2711 1
Экология и охрана окружающей среды - Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Киотский протокол - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint - Декарбонизация 891 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 1
Доходность - ставка доходности - Rate of return 743 1
Философия - Philosophy 530 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки - Bleisure-путешествия 1401 1
Бухгалтерия - Учёт основных средств - учёт наличия и движения основных средств, их износа и ремонта - Accounting of fixed assets 191 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2430 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2129 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 1
comScore 379 1
Forrester Research 834 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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