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Sabre Travel Solutions Sabre Travel Network Sabre Travel AI
СОБЫТИЯ
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|09.11.2020
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Sabre анонсировала первый продукт на базе технологии ИИ
Sabre Corporation анонсировала выход первого продукта на базе технологии Sabre Travel AI, создаваемой в партнерстве с Google. Эта инновация позволила ускорить разработку первого в своем роде умного масштабируемого движка для ритейла на базе передовых технологий иску
|08.07.2020
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Sabre объявила о новых назначениях в руководстве
Sabre Corporation объявила о новых назначениях в высшем руководстве и переходе компании на завершающий этап трансформации. Кадровые изменения проводятся в рамках реорганизации подразделения Travel Solutions, которое полностью объединит авиационное и агентское направления бизнеса Sabre для более эффективного и целостного обслуживания клиентов. «Я полон энтузиазма относительно будущ
|30.07.2018
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Sabre сообщила о создании подразделение Travel Solutions
ния торговых операций, а также развитие передовой платформы для туристического бизнеса. Дэйв Ширк (Dave Shirk) назначен исполнительным вице-президентом и президентом нового структурного подразделения Travel Solutions. В него войдут Travel Network, Airline Solutions и работа компании в области данных и аналитики по всем направлениям деятельности. При этом финансовая отчетность будет по-прежн
|07.02.2013
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Sabre Travel Network укрепляет свои позиции на Дальнем Востоке: новое назначение
Компания Sabre Travel Network, поставщик ИТ-решений для туристической индустрии, объявила о назначении Алексея Яншина коммерческим представителем Sabre Travel Network на Дальнем Востоке. Основным
|10.12.2012
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Sabre Travel Network проводит миграцию ростовского агентства «Мэверик Люфтганза Сити Центр» на платформу Sabre
Компания Sabre Travel Network, глобальный поставщик высокопроизводительных ИТ-решений для туристической индустрии, проводит миграцию ростовского агентства «Мэверик Люфтганза Сити Центр» на платформу Sab
|20.08.2012
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Российское подразделение Sabre Travel Network переехало в новый офис
Компания Sabre Travel Network, глобальный поставщик высокопроизводительных ИТ-решений для туристической индустрии, сообщила о переезде своего российского подразделения в новый офис, расположенный в бизн
|14.03.2012
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Sabre Travel Network запустила магазин В2В-приложений для туристической индустрии
, а также управляют ими. «Запуск Sabre Red App Centre - это значимое событие как для Sabre, так и для всей туристической индустрии в целом, - сказал Крис Кройгер, старший вице-президент по маркетингу Sabre Travel Network. – Благодаря новой электронной торговой площадке, наши клиенты могут легко и просто покупать и устанавливать специализированные приложения, которые позволят им усовершенств
|30.11.2011
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Sabre Travel Network и Polycom приступили к разработке системы бронирования видеоконференеций
Компании Sabre Travel Network и Polycom объявили о начале совместного проекта по созданию первой в мире глобальной системы бронирования общедоступных и частных залов для HD видеоконференций и связи с эф
|10.10.2011
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Sabre Travel Network выходит на рынок Украины
ва в Украине. Это еще один шаг в реализации стратегии экспансии компании на перспективные рынки региона Восточная Европа и СНГ. Собственное представительство в Киеве, как ожидают в компании, позволит Sabre Travel Network нарастить свой клиентский портфель, а также обеспечить высокое качество продуктов и клиентоориентированного сервиса для корпоративных (travel management company — TMC), тур
|14.12.2010
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Sabre Travel Network представила новое решение для бронирования туристических услуг
Компания Sabre Travel Network, поставщик ИТ-решений для индустрии путешествий, приняла участие в конференции «Электронная коммерция и агентский бизнес» и анонсировала свою новую разработку – IBE (intern
|02.11.2006
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ATH Business Travel Solutions внедряет Microsoft Dynamics NAV
Консультационная группа АТК, золотой партнер Microsoft Business, осуществила проект автоматизации, длившийся шесть месяцев, в компании ATH Business Travel Solutions на базе продукта Microsoft Dynamics NAV. До сегодняшнего момента в компании ATH Business Travel Solutions использовался ряд разноплановых систем, необходимых для реализа
Sabre Travel Solutions и организации, системы, технологии, персоны:
|Правительство Казахстана - Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана - Министерство индустрии и новых технологий Казахстана - Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан 9 1
|IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 73 2
|CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 1
|comScore 379 1
|Forrester Research 834 1
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