Sabre Corporation анонсировала выход первого продукта на базе технологии Sabre Travel AI , создаваемой в партнерстве с Google. Эта инновация позволила ускорить разработку первого в своем роде умного масштабируемого движка для ритейла на базе передовых технологий иску

Sabre Corporation объявила о новых назначениях в высшем руководстве и переходе компании на завершающий этап трансформации. Кадровые изменения проводятся в рамках реорганизации подразделения Travel Solutions , которое полностью объединит авиационное и агентское направления бизнеса Sabre для более эффективного и целостного обслуживания клиентов. «Я полон энтузиазма относительно будущ

ния торговых операций, а также развитие передовой платформы для туристического бизнеса. Дэйв Ширк (Dave Shirk) назначен исполнительным вице-президентом и президентом нового структурного подразделения Travel Solutions . В него войдут Travel Network, Airline Solutions и работа компании в области данных и аналитики по всем направлениям деятельности. При этом финансовая отчетность будет по-прежн